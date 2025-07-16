安全始終是加密領域的核心篇章，雖然業界不斷強調和追求安全，但各種鏈上犯罪與加密騙局依然屢見不鮮。據 Immunefi 最新報告顯示，2024 年加密行業因黑客攻擊和詐騙造成的損失已超過 14 億美元，涉及 179 起事件。 儘管部分用戶爲了尋求更堅固的安全防線，選擇了加密託管服務。但實際上，加密託管的安全保障也並非堅不可摧。進入 10 月下旬，一系列突發事件更是將加密資產託管領域的複雜性與挑戰暴露安全始終是加密領域的核心篇章，雖然業界不斷強調和追求安全，但各種鏈上犯罪與加密騙局依然屢見不鮮。據 Immunefi 最新報告顯示，2024 年加密行業因黑客攻擊和詐騙造成的損失已超過 14 億美元，涉及 179 起事件。 儘管部分用戶爲了尋求更堅固的安全防線，選擇了加密託管服務。但實際上，加密託管的安全保障也並非堅不可摧。進入 10 月下旬，一系列突發事件更是將加密資產託管領域的複雜性與挑戰暴露
新手學院/Learn/精選內容/加密資產託管...全如何保證？

加密資產託管的“雙刃劍”，你的資產安全如何保證？

2025年7月16日MEXC
0m
#行業熱門
USDCoin
USDC$1.0001+0.01%
以太幣
ETH$3,548.57+0.90%

安全始終是加密領域的核心篇章，雖然業界不斷強調和追求安全，但各種鏈上犯罪與加密騙局依然屢見不鮮。據 Immunefi 最新報告顯示，2024 年加密行業因黑客攻擊和詐騙造成的損失已超過 14 億美元，涉及 179 起事件。

儘管部分用戶爲了尋求更堅固的安全防線，選擇了加密託管服務。但實際上，加密託管的安全保障也並非堅不可摧。進入 10 月下旬，一系列突發事件更是將加密資產託管領域的複雜性與挑戰暴露無遺。先是美國政府機構地址遭竊，緊接著 MicroStrategy 首席執行官 Michael Saylor 圍繞“機構託管”比特幣再次引發爭議。

此類種種事情將公眾對於如何確保資產安全的關注推向了一個新的高度。

熱點事件回顧，加密託管引發爭議


10 月 25 日，Arkham 發推文稱：美國政府關聯地址疑似遭到攻擊，約 2000 萬美元的USDC、USDT、aUSDC 和ETH 被轉移至攻擊者的地址。隨後黑客將這些資金轉換爲 ETH，試圖通過中心化交易所進行洗錢。雖然黑客最終開始返還部分資金，但這一事件仍然暴露出加密資產託管在安全性方面存在的巨大挑戰。


與此同時，MicroStrategy 的 CEO Michael Saylor 建議通過“大而不倒”的金融機構來託管比特幣，如 BlackRock 和富達等受監管實體。他認爲，這樣做將降低比特幣的波動性和損失風險，提高資產的安全性。然而，這一觀點遭到了反對。以太坊的聯合創始人 Vitalik Buterin 就直言不諱地表示，Saylor 的評論簡直“瘋了”。他認爲，Michael Saylor 似乎明確主張通過監管捕獲來保護加密貨幣，這樣的策略失敗的先例有很多，而對他來說，這並不是加密貨幣的本質。Casa 的聯合創始人兼首席技術官 Jameson Lopp 也表示，比特幣的自託管不僅僅是做一個偏執的隱士。讓人們信任第三方託管會帶來許多長期的負面影響。

安全與去中心化的權衡


機構託管如同一把雙刃劍，既爲投資者提供了一種看似更爲穩妥的資產保管方式，也引發了關於去中心化理念的深刻爭議。機構託管機構憑藉強大的技術支持和豐富的行業經驗，抵禦黑客攻擊和內部欺詐等風險。對於許多投資者而言，選擇機構託管意味著將資產的安全責任轉移給了更爲專業的第三方，從而在一定程度上降低了個人管理資產的風險和負擔。

然而，機構託管也引發了關於去中心化理念的深刻爭議。加密貨幣的核心價值在於其去中心化的特性，它打破了傳統金融體系的束縛，實現了資產在點對點之間的自由轉移。而機構託管則意味著投資者需要將資產的控制權交給第三方機構，這在一定程度上削弱了加密貨幣的去中心化特性，甚至可能導致投資者失去對資產的完全控制權。此外，一旦託管機構出現管理不善、違規行爲或遭受攻擊，投資者的資產將面臨巨大風險。這種風險不僅可能來自託管機構本身，還可能源於監管政策的變化、法律糾紛等外部因素。

選擇 MEXC，就是選擇安全


在這場關於資產安全的較量中，MEXC 憑藉其卓越的安全性能脫穎而出，成爲投資者的首選。作爲一家在全球範圍內運營的中心化加密貨幣交易所，MEXC 始終將用戶資產的安全放在首位。

  • 多重安全保障：MEXC 採用多重身份驗證、SSL 加密、冷錢包存儲等多種手段，確保賬戶和交易數據的安全性。
  • 先進風控系統：MEXC 擁有先進的風控系統，能夠實時監測和識別異常交易行爲，及時採取措施防止潛在風險。
  • 全球監管合規：MEXC 業務遍及全球各大洲和司法管轄區，並受到多個著名司法管轄區的直接或通過附屬公司的監管。
  • 用戶教育與支持：MEXC 致力於提高用戶的安全意識和防範能力，通過定期發佈安全內容和提供24/7在線客服支持等方式，幫助用戶更好地保護自己的資產。

資金安全始終是加密行業關注的核心問題。面對複雜多變的安全挑戰，唯有不斷創新服務、增強安全性和透明度，方能贏得用戶的信任和支持，推動加密貨幣市場健康發展。在此過程中，MEXC 將繼續領航前行，爲用戶提供更安全、便捷、高效的交易服務。同時，平臺也呼籲廣大投資者保持警惕，充分了解所涉及的風險並謹慎投資，共同維護一個安全、穩定、繁榮的加密世界。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金