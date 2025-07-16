現貨交易限價單與限價止盈止損單區別









限價單是用戶在指定價格下進行買入或賣出的訂單。買入限價單要求以不高於指定價格的價格購買資產，賣出限價單要求以不低於指定價格的價格出售資產。









如下圖所示，如果您想以 3 USDT 的價格購買 MX 代幣，使用限價下單，分別輸入買入價 3 USDT，買入量 10 MX，點擊買入 MX 即可完成限價掛單。當 MX 市場價格波動到 3 美元，您的訂單將會被觸發成交。













同理如果您想以 4 USDT 的價格賣出 MX 代幣，使用限價下單，分別輸入賣出價 4 USDT，賣出量 5 MX，點擊賣出 MX 即可完成限價掛單。當 MX 市場價格波動到 4 美元，您的訂單將會被觸發成交。













限價止盈止損單是一種預設的訂單，用戶預先設置觸發價、買入/賣出價和買入/賣出量。當最新成交價達到觸發價時，系統會自動以限價的價格掛單。









例如當前 MX 的市場價格是 3.8 USDT，您認為未來如果 MX 價格突破 4 USDT，價格會呈現上漲趨勢。您可以使用限價止盈止損買單建倉，應對行情上漲的趨勢。如下圖所示，觸發價和買入價分別設置為 4 USDT 和 4.1 USDT。





當 MX 價格達到 4 USDT 後，系統將會立即發布 4.1 USDT 的買入限價單。訂單可能以 4.1 USDT 或更低的價格成交。如果價格波動迅速超出 4.1 USDT，訂單可能無法成交。













例如您以 3.8 USDT 的市場價格買入 MX 代幣，如今 MX 價格上漲到了 4.5 USDT。為了避免虧損，您決定在 MX 代幣價格回落到開倉價格時，使用限價止盈止損單賣出 MX 代幣。如下圖所示，觸發價和買入價分別設置為 4.3 USDT 和 3.8 USDT。





當 MX 價格回落達到 4.3 USDT 後，系統將會立即發布 3.8 USDT 的賣出限價單。訂單可能以 3.8 USDT 或更高的價格賣出成交。如果價格波動較大迅速跌穿 3.8 USDT，訂單可能無法成交。

















限價單主要用於控制交易價格，而限價止盈止損單可以幫助投資者管理風險和利潤，同時避免過度的損失或錯失盈利機會。









限價單只有一個價格條件，即買入價。當市場價格達到設置的買入價，或比買入價更優時限價單才會執行。





限價止盈止損單包含兩個價格條件，即觸發價格和買入價。當市場價格達到觸發價格時，訂單將轉化為限價單並開始執行。這有助於控制交易價格，並可用於設定止盈和止損水平。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。