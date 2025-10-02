在加密貨幣衍生品的世界裏，合約交易爲投資者提供了透過槓桿放大收益、無論市場漲跌皆可獲利的機會。作爲全球領先的交易平台之一，MEXC 提供了兩種主流的合約類型：USDT 本位合約和幣本位合約。雖然大多數新手交易者從更直觀的 USDT 本位合約入門，但真正懂得利用市場週期的專業交易者，往往會在特定行情下選擇幣本位合約，以實現收益的最大化。 1. 什麼是幣本位合約？解構其核心機制 要掌握幣本位合約，首在加密貨幣衍生品的世界裏，合約交易爲投資者提供了透過槓桿放大收益、無論市場漲跌皆可獲利的機會。作爲全球領先的交易平台之一，MEXC 提供了兩種主流的合約類型：USDT 本位合約和幣本位合約。雖然大多數新手交易者從更直觀的 USDT 本位合約入門，但真正懂得利用市場週期的專業交易者，往往會在特定行情下選擇幣本位合約，以實現收益的最大化。 1. 什麼是幣本位合約？解構其核心機制 要掌握幣本位合約，首
MEXC 幣本位合約交易完整指南：如何用幣本位合約交易獲得最大收益？

在加密貨幣衍生品的世界裏，合約交易爲投資者提供了透過槓桿放大收益、無論市場漲跌皆可獲利的機會。作爲全球領先的交易平台之一，MEXC 提供了兩種主流的合約類型：USDT 本位合約和幣本位合約。雖然大多數新手交易者從更直觀的 USDT 本位合約入門，但真正懂得利用市場週期的專業交易者，往往會在特定行情下選擇幣本位合約，以實現收益的最大化。

1. 什麼是幣本位合約？解構其核心機制


要掌握幣本位合約，首先必須理解其最根本的運作方式。

1.1 核心定義：幣本位合約用加密貨幣作爲保證金和結算貨幣的期貨交易方式


與使用 USDT 作爲保證金的 USDT 本位合約不同，幣本位合約使用您交易的非穩定幣加密貨幣作爲保證金。

舉例說明：如果您想交易 BTC 的永續合約，在幣本位模式下，您需要將 BTC 轉入幣本位合約賬戶作爲保證金。當您開倉、平倉後，所有產生的盈利或虧損，都將以 BTC 進行結算。如果您盈利了 0.1 BTC，您的賬戶就會增加 0.1 BTC。

1.2 關鍵特性：盈虧的「非線性」或「凸性」收益


這是幣本位合約與 USDT 本位合約最本質的區別，也是其魅力與風險並存的根源。由於您的保證金本身（例如 BTC）的價格在不斷波動，這會給您的最終盈虧（以 USDT 等法定貨幣計價時）帶來一個額外的變量。具體體現在：

  • 牛市中的收益放大效應
假設您用 1 BTC 作爲保證金，在 BTC 價格爲 $50,000 時開立了多單。當 BTC 價格上漲到 $60,000 時：
1）您的合約倉位本身獲得了盈利（以 BTC 結算）。
2）您作爲保證金的那1 BTC，其美元價值也從 $50,000 增長到了 $60,000。
這是一種「雙重勝利」，您的美元本位總收益被顯著放大了。

  • 熊市中的風險疊加效應

反之，如果您做多，但 BTC 價格從 $50,000 下跌到 $40,000：

1）您的合約倉位本身產生了虧損（以 BTC 結算）。
2）您作爲保證金的那 1 BTC，其美元價值也從 $50,000 縮水到了 $40,000。
這是一種「雙重打擊」，您的美元本位總虧損被加劇了。

2. MEXC 幣本位合約的概述


幣本位永續合約，以美元 USD 作爲計價單位，盈虧結算以某種加密貨幣作爲基準。MEXC 提供多種幣本位永續合約供用戶選擇，例如 BTCUSD 永續ETHUSD 永續合約。幣本位永續合約的價值爲一定量的美元。例如，比特幣本位永續合約每張面值爲 100 美元，以太坊幣本位永續合約每張面值爲 10 美元。

和 MEXC USDT 本位永續合約不同，BTC USD 永續支持 1-125 倍槓桿，ETHUSD 永續支持 1-125 倍槓桿。

在持倉模式和保證金模式方面，MEXC 幣本位永續合約和 U 本位永續合約類似，依然支持雙向持倉和全倉、逐倉兩種保證金模式。

3.交易操作指南


3.1 登入您的 MEXC 帳戶，選擇幣本位永續合約



3.2 選擇您的交易對


目前 MEXC 幣本位合約提供 BTCUSDETHUSDSOLUSDSUIUSDLTCUSDXRPUSDADAUSDLINKUSDAVAXUSDDOGEUSD 等交易對，未來會根據用戶需求和市場變化，不定期進行調整，請隨時關注 MEXC 官方公告。


3.3 選擇保證金模式



3.4 確定槓桿倍數



3.5 選擇委託方式


五種委託方式的介紹和區別，請參考文章《MEXC USDT 本位合約完整指南》。


3.6 選擇開多或開空



3.7 進行平倉操作


可以採用三種方式進行平倉，三種方式的區別和操作請參考文章《MEXC USDT 本位合約完整指南》。

注：上文采用網頁端進行舉例，App 端操作步驟一致。

4. 常見問題解答


4.1 如何計算幣本位合約的收益和虧損？


幣本位合約的收益和虧損取決於用戶的開倉價格、平倉價格以及交易量。具體計算，可以參考文章《保證金與盈虧計算》。

4.2 幣本位合約和 USDT 本位合約有何不同？投資者該如何選擇？


幣本位合約和 USDT 本位合約最大的不同是：幣本位永續合約是以某種加密貨幣（如比特幣或以太坊）作爲保證金和計算盈虧；U 本位永續合約的價值和盈虧計算都是以 USDT 作爲基準。其他區別，您可以參考文章《USDT 本位合約和幣本位合約的區別》。

對比項
MEXC 幣本位合約
MEXC USDT 本位合約
保證金資產
非穩定幣加密貨幣 （如 BTC，ETH）
穩定幣 （USDT）
結算資產
對應的加密貨幣 （如 BTC，ETH）
穩定幣 （USDT）
盈虧計算
複雜，非線性（受保證金幣價影響）
簡單，線性（盈虧直觀）
最佳使用場景
長期看漲的牛市，套期保值
所有市場行情，尤其適合短線和震盪市
核心優勢
牛市中可獲得「持幣+合約」雙重收益
盈虧計算簡單，便於風險管理和倉位控制
核心風險
熊市中面臨「合約+保證金」雙重虧損
錯失保證金資產在牛市中的升值機會
適合人羣
長期持有者、礦工、價值投資者
新手、短線交易者、追求穩定計價的交易者

4.3 場景分析：牛市放大器 vs 熊市雙刃劍


1）何時選擇幣本位合約？

明確的牛市行情中：當您堅定地看好某一主流幣（如 BTC、ETH）的長期走勢時，使用幣本位合約做多，是最大化收益的絕佳選擇。
目標是囤幣：如果您的最終目標不是賺取更多的美元，而是積累更多數量的比特幣或以太坊，那麼幣本位合約是您的不二之選，因爲您的利潤直接以這些幣結算。
礦工套期保值：礦工需要出售未來挖出的比特幣來支付電費等成本。他們可以在高位使用幣本位合約開立空單，鎖定未來賣出比特幣的價格，對衝幣價下跌的風險。

2）何時應更傾向於 USDT 本位合約？

熊市或震盪市：在市場方向不明或下跌趨勢中，使用 USDT 本位合約可以避免保證金自身貶值的風險。
新手入門：USDT 本位合約的盈虧計算直觀，更易於新手理解和管理風險。
交易非主流幣種：當交易一些波動性極高的新幣種合約時，使用 USDT 作爲保證金能提供一個穩定的價值錨。

4.4 MEXC 幣本位合約面值是多少？


比特幣本位永續合約每張面值爲 100 美元，以太坊幣本位永續合約每張面值爲 10 美元，不同的幣本位合約交易對每張的面值存在不同的差異，請以 MEXC 合約交易規則頁面的最新介紹爲準。


4.5 MEXC 幣本位合約是否具有最小下單數量限制？


是的，BTCUSD 永續最小下單數量爲 1 張，即 100 USD，ETHUSD 永續最小下單數量爲 1 張，即 10 USD。

4.6 是否具有最大下單數量限制？


是的，BTCUSD 永續市價單和限價單單筆最大下單數量均爲 3,000 張，ETHUSD 永續市價單和限價單單筆最大下單數量均爲 20,000 張。

4.7 幣本位合約手續費率是多少？


截至 2025 年 8 月 30 日，普通用戶幣本位合約掛單費率 0.01%，吃單費率 0.04%。您還可以透過持有不少於 500 MX 來享受手續費折扣，最高可以享受50%的折扣。當然，不同國家/地區的 MEXC 用戶的交易費率可能存在差異，請以 MEXC 費率規則頁面中的資訊爲準


5. 如何利用 MEXC 幣本位合約實現收益最大化？


5.1 策略一：牛市中的「持幣+開多」策略


這是幣本位合約最核心的進攻策略。如果您本身就是一位比特幣的長期持有者，與其讓比特幣在錢包裡「躺平」，不如將其劃轉至幣本位合約帳戶，開立一個低槓桿的多單。這樣，在比特幣上漲的旅程中，您能同時享受到比特幣本身升值和合約做多帶來的雙份喜悅。

5.2 策略二：以「賺幣」為目標的交易


忘掉美元計價，將思維切換到「幣本位」。您的目標是透過合約交易，讓您手中的比特幣數量變得更多。在這種心態下，即使幣價下跌，但只要您的合約交易是盈利的，您就實現了「在熊市中賺幣」的目標，為下一輪牛市積累了更多的籌碼。

6. 結論


MEXC 的幣本合約是一個為專業和成熟投資者量身打造的強大工具。它不是一個適合所有人的「萬金油」，而是一個需要審時度勢才能發揮最大威力的「神器」。透過深刻理解其非線性的盈虧特性，並在牛市中果斷使用，您可以獲得遠超傳統 U 本位合約的收益。然而，請務必牢記其在熊市中的雙重風險。在投身幣本位合約交易之前，請確保您已完全掌握其機制，並始終將風險管理放在首位。

推薦閱讀：

為什麼選擇 MEXC 合約交易？深入了解 MEXC 合約交易的優點與特色，幫助您在合約領域搶佔先機。
合約交易操作指南（App 端）進一步了解 App 端合約交易的操作流程，讓您輕鬆上手，玩出合約交易。


免責聲明：加密貨幣交易涉及重大風險。本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、譫詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

1. 什麼是強制平倉（爆倉）？最常發生在什麼時候？強制平倉（又稱「爆倉」）是指當帳戶保證金比例降至維持保證金水平時，交易平台會強制平掉您的倉位，以防止虧損進一步擴大。通俗來說，就是當市場價格劇烈波動、帳戶資金不足以維持當前倉位時，系統會立即強行賣出（做多時）或買入（做空時）您的持倉，以保障平台資金安全和市場穩定。這種情況在加密貨幣合約交易和槓桿交易中最常見，尤其是在高波動行情下。例如，當資產價格急

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

加密貨幣合約交易以其高槓杆和多空雙向獲利的能力吸引了無數投資者，但其複雜的機制——保證金、槓桿、強平價格等，也讓許多新手望而卻步。爲了降低衍生品交易的門檻，MEXC 創新性地推出了「預測合約」。它摒棄了傳統合約的複雜性，將交易迴歸到最核心的本質：判斷漲跌。*BTN-開啓您的合約交易之旅&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *1. 什麼是

如何避免爆倉？擅用「自動追加保證金」設置與使用技巧，保護你的倉位！

如何避免爆倉？擅用「自動追加保證金」設置與使用技巧，保護你的倉位！

在加密貨幣合約交易領域，保證金管理是交易者必須掌握的關鍵技能，它直接關係到交易的盈虧與風險控制。其中，自動追加保證金功能作為 MEXC 平台提供的一項重要工具，對於交易者避免爆倉、優化交易策略具有重要意義。*BTN-開始合約交易&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *1. 什麼是自動追加保證金？1.1 什麼是保證金？在加密貨幣合約交易裏

跟單交易員教程

跟單交易員教程

跟單交易是一種加密貨幣交易的投資策略，允許投資者自動複製其他經驗豐富的交易員的交易行為。跟單交易對於沒有太多專業知識儲備或交易經驗的新手來說，是非常友好的投資策略。對於擁有豐富經驗的交易用戶來說，您可以申請成為跟單交易員，在賺取交易收益的同時還能夠享受到分潤獎勵。1. 如何成為跟單交易員打開 MEXC 官網，選擇【合約交易】下的【跟單】進入跟單交易頁面。在跟單交易頁面，點選【成為交易員】。按照頁面

