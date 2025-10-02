MEXC 幣本位合約交易完整指南：如何用幣本位合約交易獲得最大收益？

















要掌握幣本位合約，首先必須理解其最根本的運作方式。









與使用 USDT 作爲保證金的 USDT 本位合約不同，幣本位合約使用您交易的非穩定幣加密貨幣作爲保證金。





舉例說明：如果您想交易 BTC 的永續合約，在幣本位模式下，您需要將 BTC 轉入幣本位合約賬戶作爲保證金。當您開倉、平倉後，所有產生的盈利或虧損，都將以 BTC 進行結算。如果您盈利了 0.1 BTC，您的賬戶就會增加 0.1 BTC。









這是幣本位合約與 USDT 本位合約最本質的區別，也是其魅力與風險並存的根源。由於您的 保證金 本身（例如 BTC）的價格在不斷波動，這會給您的最終盈虧（以 USDT 等法定貨幣計價時）帶來一個額外的變量。具體體現在：





牛市中的收益放大效應：

假設您用 1 BTC 作爲保證金，在 BTC 價格爲 $50,000 時開立了多單。當 BTC 價格上漲到 $60,000 時：

1）您的合約倉位本身獲得了盈利（以 BTC 結算）。

2）您作爲保證金的那1 BTC，其美元價值也從 $50,000 增長到了 $60,000。

這是一種「雙重勝利」，您的美元本位總收益被顯著放大了。





熊市中的風險疊加效應：





反之，如果您做多，但 BTC 價格從 $50,000 下跌到 $40,000：





1）您的合約倉位本身產生了虧損（以 BTC 結算）。

2）您作爲保證金的那 1 BTC，其美元價值也從 $50,000 縮水到了 $40,000。

這是一種「雙重打擊」，您的美元本位總虧損被加劇了。













和 MEXC USDT 本位永續合約不同，BTC USD 永續支持 1-125 倍槓桿，ETHUSD 永續支持 1-125 倍槓桿。













































































注：上文采用網頁端進行舉例，App 端操作步驟一致。

























幣本位合約和 USDT 本位合約最大的不同是：幣本位永續合約是以某種加密貨幣（如比特幣或以太坊）作爲保證金和計算盈虧；U 本位永續合約的價值和盈虧計算都是以 USDT 作爲基準。其他區別，您可以參考文章《 USDT 本位合約和幣本位合約的區別 》。





對比項 MEXC 幣本位合約 MEXC USDT 本位合約 保證金資產 非穩定幣加密貨幣 （如 BTC，ETH） 穩定幣 （USDT） 結算資產 對應的加密貨幣 （如 BTC，ETH） 穩定幣 （USDT） 盈虧計算 複雜，非線性（受保證金幣價影響） 簡單，線性（盈虧直觀） 最佳使用場景 長期看漲的牛市，套期保值 所有市場行情，尤其適合短線和震盪市 核心優勢 牛市中可獲得「持幣+合約」雙重收益 盈虧計算簡單，便於風險管理和倉位控制 核心風險 熊市中面臨「合約+保證金」雙重虧損 錯失保證金資產在牛市中的升值機會 適合人羣 長期持有者、礦工、價值投資者 新手、短線交易者、追求穩定計價的交易者









1）何時選擇幣本位合約？



明確的牛市行情中：當您堅定地看好某一主流幣（如 BTC、ETH）的長期走勢時，使用幣本位合約做多，是最大化收益的絕佳選擇。

目標是「囤幣」：如果您的最終目標不是賺取更多的美元，而是積累更多數量的比特幣或以太坊，那麼幣本位合約是您的不二之選，因爲您的利潤直接以這些幣結算。

礦工套期保值：礦工需要出售未來挖出的比特幣來支付電費等成本。他們可以在高位使用幣本位合約開立空單，鎖定未來賣出比特幣的價格，對衝幣價下跌的風險。





2）何時應更傾向於 USDT 本位合約？



熊市或震盪市：在市場方向不明或下跌趨勢中，使用 USDT 本位合約可以避免保證金自身貶值的風險。

新手入門：USDT 本位合約的盈虧計算直觀，更易於新手理解和管理風險。

交易非主流幣種：當交易一些波動性極高的新幣種合約時，使用 USDT 作爲保證金能提供一個穩定的價值錨。









比特幣本位永續合約每張面值爲 100 美元，以太坊幣本位永續合約每張面值爲 10 美元，不同的幣本位合約交易對每張的面值存在不同的差異，請以 MEXC 合約交易規則 頁面的最新介紹爲準。

















是的，BTCUSD 永續最小下單數量爲 1 張，即 100 USD，ETHUSD 永續最小下單數量爲 1 張，即 10 USD。









是的，BTCUSD 永續市價單和限價單單筆最大下單數量均爲 3,000 張，ETHUSD 永續市價單和限價單單筆最大下單數量均爲 20,000 張。









不同國家/地區的 MEXC 用戶的交易費率可能存在差異，請以 MEXC 費率規則頁面中的資訊爲準。 截至 2025 年 8 月 30 日，普通用戶幣本位合約掛單費率 0.01%，吃單費率 0.04%。您還可以透過持有不少於 500 MX 來享受手續費折扣，最高可以享受50%的折扣。當然，





















這是幣本位合約最核心的進攻策略。如果您本身就是一位比特幣的長期持有者，與其讓比特幣在錢包裡「躺平」，不如將其劃轉至幣本位合約帳戶，開立一個低槓桿的多單。這樣，在比特幣上漲的旅程中，您能同時享受到比特幣本身升值和合約做多帶來的雙份喜悅。









忘掉美元計價，將思維切換到「幣本位」。您的目標是透過合約交易，讓您手中的比特幣數量變得更多。在這種心態下，即使幣價下跌，但只要您的合約交易是盈利的，您就實現了「在熊市中賺幣」的目標，為下一輪牛市積累了更多的籌碼。









MEXC 的幣本合約是一個為專業和成熟投資者量身打造的強大工具。它不是一個適合所有人的「萬金油」，而是一個需要審時度勢才能發揮最大威力的「神器」。透過深刻理解其非線性的盈虧特性，並在牛市中果斷使用，您可以獲得遠超傳統 U 本位合約的收益。然而，請務必牢記其在熊市中的雙重風險。在投身幣本位合約交易之前，請確保您已完全掌握其機制，並始終將風險管理放在首位。









推薦閱讀：





為什麼選擇 MEXC 合約交易？ 深入了解 MEXC 合約交易的優點與特色，幫助您在合約領域搶佔先機。









免責聲明：加密貨幣交易涉及重大風險。本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、譫詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。







