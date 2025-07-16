三線合圍：白宮「大而美」預算、關稅迴歸與加密命令的聯動效應

2025 年 7月，美國白宮三項重磅政策幾乎同步推進：「大而美」預算案有望正式落地、對等關稅暫停期宣告結束、加密行政命令迎來執行窗口期。這三件看似分屬財政、貿易與科技領域的舉措，實則相互關聯、彼此影響，共同構成了對加密行業三位一體的「頂層信號」，預示着加密行業即將迎來一場深刻的變革。





在全球資本高度敏感的當下，加密資產作爲新興的金融力量，正站在命運的十字路口。這三項政策的疊加，將促使加密資產面臨一次深刻的再定價過程。這一過程並非僅僅是價格的劇烈波動，更意味着加密行業敘事邏輯的重新洗牌。過去以技術理想主義和去中心化爲核心的故事逐漸褪色，新的敘事將圍繞政策監管、主權主導以及全球金融格局的演變展開。













加密行業雖然不是預算案的核心議題，卻在其中首次被「點名」——政府明確提出將支持區塊鏈基礎設施建設，並強化數位資產監管框架。這標誌着加密貨幣正在從「灰色地帶」逐步進入合規政策體系。





儘管預算案沒有直接爲加密市場設立稅收減免，但其帶來的間接影響卻不容忽視。一方面，財政擴張往往削弱市場對傳統法幣的信心，投資者可能將部分資產轉向比特幣等「非主權資產」以對衝通脹與系統性風險；另一方面，稅收減免政策提升了機構和高淨值個體投資加密資產的長期意願，尤其是在美國已開始將部分合規項目納入財政支持或技術投資範疇的背景下，這種趨勢可能持續強化。





更值得關注的是，預算案對AI產業的支持也可能帶動「AI + Web3」項目的爆發。在這種跨領域政策驅動下，那些技術與合規雙重屬性突出的鏈上項目，或許將成爲下一個週期中機構資本關注的核心。









7 月 9 日， 美國與亞洲主要經濟體（中國、日本、韓國）之間的對等關稅暫停協議正式失效 。儘管白宮隨後宣佈將暫停期延長至 8 月 1 日，以給予各方最後的談判窗口，但市場對即將到來的「貿易衝擊波」已做出提前反應。





對等關稅政策的實施，將對全球貿易格局產生深遠影響。在加密行業，全球鏈上套利結構也將遭受巨大沖擊。鏈上套利是指利用不同區塊鏈網路或加密貨幣交易平台之間的價格差異，通過快速交易獲取利潤的行爲。這種套利活動依賴於全球市場的互聯互通和資金的自由流動。





一旦關稅重新施加，將打破這一精細化分工格局。首先，鏈上美元（如 USDT、 USDC ）流入亞洲的通道可能受限，影響日韓和東南亞市場對美元計價資產的流動性需求。其次，以中國和韓國爲代表的礦機制造商將面臨成本上升，算力部署成本隨之擡升，對 PoW 項目的穩定性構成威脅。更廣義地說，這一政策反映了全球化結構鬆動後，「鏈上全球套利」時代的終結。在此背景下，那些依賴於套利和地緣差價模型的 DeFi 項目將面臨再定價壓力，而專注於本地化合規運營的交易平台、支付網路和鏈上清結算機制，反而會獲得更穩固的政策空間。













目前，該行政命令已進入後期執行階段，本月將迎來關鍵節點，即決定美國是否正式開啓「國家持幣」模式。所謂「國家持幣」模式，是指政府透過直接持有一定數量的比特幣等加密貨幣，將其納入國家資產儲備體系。

該行政命令的戰略意義在於，美國政府首次以國家層面承認比特幣等加密資產的戰略價值，並開始推進「非託管儲備」模式：即由政府控制私鑰或多籤地址而非依賴交易所託管。這一模式下，美國的加密資產管理將轉向鏈上透明化、審計可驗證的方向，有望樹立全球主權國家「持幣」的新範式。更深遠的意義在於，這項命令還涉及建立「數位資產白名單制度」——只有被審核通過的加密項目方可納入聯邦承認的儲備或支付生態系統。這意味着合規代幣將擁有政府級背書，其市值和流動性可能實現跳躍性增長；而匿名幣、無實體項目、無審計機制的資產則面臨邊緣化甚至退市。









三項政策在時間和方向上的高度疊加，不再只是宏觀背景，而構成了加密資產系統性再定價的直接誘因：





事件 行業影響 短期波動 中長期機會 「大而美」預算案 利多合規項目與鏈上AI基礎設施 高 美版鏈上生態崛起 關稅暫停期結束 跨國套利模型遭衝擊 中高 亞洲鏈改/穩定幣遷移 加密行政命令執行 美版鏈上儲備制度落地 高 戰略資產入鏈，BTC 國有化催生新敘事





這種組合效應將重塑整個加密行業的「權力地圖」：不僅改變了資產的投資邏輯，也迫使市場參與者在合規、技術和地緣政治三者之間重新做出戰略定位。









加密市場過去的高速成長，很大程度上依賴於零利率政策與技術樂觀主義敘事。而當前，美國白宮正在主導的三項重構，不僅預示着新的財政週期與監管週期，也象徵着技術創新將重新納入國家治理框架之中。Web3 將不再是一個反體制的理想國，而是國家機器、產業資本與技術社群共謀的新金融平台。









