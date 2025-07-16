2025 年 7月，美國白宮三項重磅政策幾乎同步推進：「大而美」預算案有望正式落地、對等關稅暫停期宣告結束、加密行政命令迎來執行窗口期。這三件看似分屬財政、貿易與科技領域的舉措，實則相互關聯、彼此影響，共同構成了對加密行業三位一體的「頂層信號」，預示着加密行業即將迎來一場深刻的變革。 在全球資本高度敏感的當下，加密資產作爲新興的金融力量，正站在命運的十字路口。這三項政策的疊加，將促使加密資產面臨一2025 年 7月，美國白宮三項重磅政策幾乎同步推進：「大而美」預算案有望正式落地、對等關稅暫停期宣告結束、加密行政命令迎來執行窗口期。這三件看似分屬財政、貿易與科技領域的舉措，實則相互關聯、彼此影響，共同構成了對加密行業三位一體的「頂層信號」，預示着加密行業即將迎來一場深刻的變革。 在全球資本高度敏感的當下，加密資產作爲新興的金融力量，正站在命運的十字路口。這三項政策的疊加，將促使加密資產面臨一
新手學院/Learn/精選內容/三線合圍：白...令的聯動效應

三線合圍：白宮「大而美」預算、關稅迴歸與加密命令的聯動效應

2025年7月16日MEXC
0m
#行業熱門
Sleepless AI
AI$0.06359-0.87%
USDCoin
USDC$1.0002+0.02%
DeFi
DEFI$0.000838+5.40%
比特幣
BTC$105,815.39+2.13%

2025 年 7月，美國白宮三項重磅政策幾乎同步推進：「大而美」預算案有望正式落地、對等關稅暫停期宣告結束、加密行政命令迎來執行窗口期。這三件看似分屬財政、貿易與科技領域的舉措，實則相互關聯、彼此影響，共同構成了對加密行業三位一體的「頂層信號」，預示着加密行業即將迎來一場深刻的變革。

在全球資本高度敏感的當下，加密資產作爲新興的金融力量，正站在命運的十字路口。這三項政策的疊加，將促使加密資產面臨一次深刻的再定價過程。這一過程並非僅僅是價格的劇烈波動，更意味着加密行業敘事邏輯的重新洗牌。過去以技術理想主義和去中心化爲核心的故事逐漸褪色，新的敘事將圍繞政策監管、主權主導以及全球金融格局的演變展開。

1. 巨額「美式預算」：流動性結構重估，風險資產新排序


2025 年上半年，美國「大而美」預算案在一片爭議聲中艱難推進。該法案計劃在未來十年內實施 4 萬億美元的減稅，同時削減至少 1.5 萬億美元的聯邦支出，規模之龐大、涉及領域之廣泛，堪稱美國財政史上的一次重大變革。其核心內容包含對基礎設施、國防、科技創新、AI 開發等領域的空前投入，旨在透過大規模的財政刺激推動美國經濟的長期增長與競爭力提升。

加密行業雖然不是預算案的核心議題，卻在其中首次被「點名」——政府明確提出將支持區塊鏈基礎設施建設，並強化數位資產監管框架。這標誌着加密貨幣正在從「灰色地帶」逐步進入合規政策體系。

儘管預算案沒有直接爲加密市場設立稅收減免，但其帶來的間接影響卻不容忽視。一方面，財政擴張往往削弱市場對傳統法幣的信心，投資者可能將部分資產轉向比特幣等「非主權資產」以對衝通脹與系統性風險；另一方面，稅收減免政策提升了機構和高淨值個體投資加密資產的長期意願，尤其是在美國已開始將部分合規項目納入財政支持或技術投資範疇的背景下，這種趨勢可能持續強化。

更值得關注的是，預算案對AI產業的支持也可能帶動「AI + Web3」項目的爆發。在這種跨領域政策驅動下，那些技術與合規雙重屬性突出的鏈上項目，或許將成爲下一個週期中機構資本關注的核心。


2. 對等關稅暫停期結束：鏈上資金格局或生變


7 月 9 日，美國與亞洲主要經濟體（中國、日本、韓國）之間的對等關稅暫停協議正式失效。儘管白宮隨後宣佈將暫停期延長至 8 月 1 日，以給予各方最後的談判窗口，但市場對即將到來的「貿易衝擊波」已做出提前反應。

對等關稅政策的實施，將對全球貿易格局產生深遠影響。在加密行業，全球鏈上套利結構也將遭受巨大沖擊。鏈上套利是指利用不同區塊鏈網路或加密貨幣交易平台之間的價格差異，通過快速交易獲取利潤的行爲。這種套利活動依賴於全球市場的互聯互通和資金的自由流動。

一旦關稅重新施加，將打破這一精細化分工格局。首先，鏈上美元（如 USDT、USDC）流入亞洲的通道可能受限，影響日韓和東南亞市場對美元計價資產的流動性需求。其次，以中國和韓國爲代表的礦機制造商將面臨成本上升，算力部署成本隨之擡升，對 PoW 項目的穩定性構成威脅。更廣義地說，這一政策反映了全球化結構鬆動後，「鏈上全球套利」時代的終結。在此背景下，那些依賴於套利和地緣差價模型的 DeFi 項目將面臨再定價壓力，而專注於本地化合規運營的交易平台、支付網路和鏈上清結算機制，反而會獲得更穩固的政策空間。

3. 行政命令執行期：戰略儲備機制構築「國有比特幣」敘事


2025 年 3月，白宮發佈名爲《ESTABLISHMENT OF THE STRATEGIC BITCOIN RESERVE AND UNITED STATES DIGITAL ASSET STOCKPILE》的行政命令，要求財政部、商務部、能源部等關鍵聯邦機構在 60 日內完成資產審查、儲備計畫、監管接口與基礎設施準備工作。

目前，該行政命令已進入後期執行階段，本月將迎來關鍵節點，即決定美國是否正式開啓「國家持幣」模式。所謂「國家持幣」模式，是指政府透過直接持有一定數量的比特幣等加密貨幣，將其納入國家資產儲備體系。
該行政命令的戰略意義在於，美國政府首次以國家層面承認比特幣等加密資產的戰略價值，並開始推進「非託管儲備」模式：即由政府控制私鑰或多籤地址而非依賴交易所託管。這一模式下，美國的加密資產管理將轉向鏈上透明化、審計可驗證的方向，有望樹立全球主權國家「持幣」的新範式。更深遠的意義在於，這項命令還涉及建立「數位資產白名單制度」——只有被審核通過的加密項目方可納入聯邦承認的儲備或支付生態系統。這意味着合規代幣將擁有政府級背書，其市值和流動性可能實現跳躍性增長；而匿名幣、無實體項目、無審計機制的資產則面臨邊緣化甚至退市。

4. 總結：三重事件疊加構成「加密定價重啓」的催化劑


三項政策在時間和方向上的高度疊加，不再只是宏觀背景，而構成了加密資產系統性再定價的直接誘因：

事件
行業影響
短期波動
中長期機會
「大而美」預算案
利多合規項目與鏈上AI基礎設施
美版鏈上生態崛起
關稅暫停期結束
跨國套利模型遭衝擊
中高
亞洲鏈改/穩定幣遷移
加密行政命令執行
美版鏈上儲備制度落地
戰略資產入鏈，BTC 國有化催生新敘事

這種組合效應將重塑整個加密行業的「權力地圖」：不僅改變了資產的投資邏輯，也迫使市場參與者在合規、技術和地緣政治三者之間重新做出戰略定位。

5. 結語：監管錨定，敘事切換，加密行業的「下一個週期」啓動？


加密市場過去的高速成長，很大程度上依賴於零利率政策與技術樂觀主義敘事。而當前，美國白宮正在主導的三項重構，不僅預示着新的財政週期與監管週期，也象徵着技術創新將重新納入國家治理框架之中。Web3 將不再是一個反體制的理想國，而是國家機器、產業資本與技術社群共謀的新金融平台。

儘管新週期充滿挑戰，但也意味着真正具備技術底層、監管適應力和生態落地能力的項目將獲得更持久的發展動能。在這一趨勢下，平台的角色愈發關鍵。MEXC 交易所，作爲全球領先的數位資產交易平台之一，正透過自身的產品優勢與生態佈局，助力用戶穿越政策週期、捕捉敘事切換帶來的機會。

無論是透過其高效的上幣機制，讓用戶得以及時參與到合規項目與新興概念的早期投資；還是透過低手續費與深度流動性，提升整體交易效率並優化用戶成本結構，MEXC 都在積極構建一個適應「監管時代」的新交易環境。特別是在主權驅動、審計爲先的市場新邏輯下，平台所能提供的不僅是工具，更是戰略路徑的橋樑。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金