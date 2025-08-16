隨著加密貨幣市場的迅速發展，永續合約交易（Perpetual Futures Trading）成爲了眾多投資者和專業交易者的首選。相比其他，永續合約具備更高的靈活性和操作空間，尤其受到短線、高頻交易者的青睞。本文將詳細探討永續合約交易的優勢，幫助投資者更好地理解這一金融工具。 1. 什麼是合約交易？ 合約交易是一種衍生品交易方式，用戶無需實際持有加密貨幣現貨，就可以根據價格的漲跌方向進行買入（做隨著加密貨幣市場的迅速發展，永續合約交易（Perpetual Futures Trading）成爲了眾多投資者和專業交易者的首選。相比其他，永續合約具備更高的靈活性和操作空間，尤其受到短線、高頻交易者的青睞。本文將詳細探討永續合約交易的優勢，幫助投資者更好地理解這一金融工具。 1. 什麼是合約交易？ 合約交易是一種衍生品交易方式，用戶無需實際持有加密貨幣現貨，就可以根據價格的漲跌方向進行買入（做
新手學院/新手指南/合約/合約交易6大...加密市場機會

合約交易6大優勢解析，助你把握加密市場機會

2025年8月16日MEXC
0m
#初階#合約#新手入門
比特幣
BTC$105,801+2.11%
RWAX
APP$0.000915+12.67%


隨著加密貨幣市場的迅速發展，永續合約交易（Perpetual Futures Trading）成爲了眾多投資者和專業交易者的首選。相比其他，永續合約具備更高的靈活性和操作空間，尤其受到短線、高頻交易者的青睞。本文將詳細探討永續合約交易的優勢，幫助投資者更好地理解這一金融工具。

*BTN-開啓您的合約交易之旅&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *

1. 什麼是合約交易？


合約交易是一種衍生品交易方式，用戶無需實際持有加密貨幣現貨，就可以根據價格的漲跌方向進行買入（做多）或賣出（做空）操作。簡單來說，合約交易允許用戶在預測市場走勢的基礎上，通過漲跌方向獲利。

相比傳統交易，合約交易支持槓桿操作，用更少的資金撬動更大的交易額，從而放大利潤（當然也增加了風險）。其中，最常見的是「永續合約」，沒有到期日，用戶可以靈活選擇持倉時間。由於其高靈活性和更強的資金效率，合約交易已成爲許多加密貨幣投資者的重要工具。

詳情請造訪：《新人必讀！什麼是合約交易？3 分鐘快速入門》

2. 合約交易的 6 大優勢


2.1 無需交割，持倉更靈活


永續合約最顯著的特點之一是沒有到期日。這意味著交易者可以無限期持有合約，而無需擔心合約到期或交割的問題。這種特性爲投資者提供了極大的靈活性，允許他們根據市場情況，自主決定進出場時間，提升策略的自由度。

2.2 高槓杆，資金效率最大化


永續合約通常允許高槓杆交易，是放大收益的重要工具。這對風險偏好型合約交易者來說尤其重要。透過槓桿，投資者可以用較小的資金控制較大的市場頭寸，放大收益（當然也伴隨更高的風險）。這對資金有限但風險承受度高的投資者尤其有利。

MEXC 平台目前最高提供 500 倍槓桿，並提供簡約模式與高級模式，適配不同交易風格。您可以根據自身的交易偏好，在合約交易時設置多空方向的槓桿倍數和保證金模式，實現更細緻的資金管理。


2.3 雙向交易，牛熊皆可盈利


永續合約的運作機制是「雙邊行情 T+0」，允許投資者做多或做空。投資者不僅可以在市場上漲時獲利，也可以在市場下跌時通過做空獲利。這種雙向交易的能力使得投資者在各種市場環境下都能找到盈利機會。

爲了滿足部分投資者在短線趨勢中擴大收益，MEXC在合約交易中增添了「止盈反手」和「止損反手」，幫助投資者在短線趨勢中賺取雙邊行情利潤。

具體操作請閱讀：《合約交易的止盈止損》

2.4 資金費率機制


爲了確保永續合約的價格與現貨市場價格保持一致，交易所引入了資金費率機制（Funding Rate）。資金費率是基於永續合約市場價格與現貨價格之間的價差，對多頭和空頭交易者定期交換資金費用。這種機制幫助永續合約市場價格可以錨定現貨價格。

MEXC 不收取任何用戶資金費用，資金費用由持倉用戶之間收取。通常情況下，MEXC 永續合約預設都是每 8 小時進行一次資金費用結算，分別在 00:00 UTC、08:00 UTC、16:00 UTC 進行。 更多關於資金費率結算頻率調整的信息，您可以在【幫助中心】的【合約公告】中進行查看。

*BTN-點選查看&BTNURL=https://www.mexc.com/zh-TW/support/categories/360000254192 *

2.5 高流動性，快速成交不滑點


由於永續合約的受歡迎程度高，市場流動性通常也較高。這意味著交易者可以更容易地買入或賣出合約，減少了價格滑點的風險。對於希望快速進出市場的投資者而言，這是一個重要的優勢。MEXC 平台流動性全球第一，成交更快，價差更小，交易更穩。

2.6 有效對衝風險


區別於現貨交易，現貨交易只能做多，當遇到熊市或者行情下跌回調的時候，如果投資者現貨交易中還保有倉位，那麼用戶只能選擇忍受資產減少或者選擇止損離場。但是永續合約允許投資者做多或做空，面對各種市場環境都可以找到盈利機會。

例如投資者在 MEXC 購買並持倉 1 枚 BTC 現貨，爲了應對可能出現的下跌回調風險，同時在 MEXC 開空 1 BTC 幣本位永續合約。這樣即便行情下跌現貨利潤損失，合約仍能夠賺取利潤對衝行情下跌的風險。

永續合約交易以其無需交割、高槓杆、雙向交易、資金費率機制、高流動性和風險對衝能力的優勢吸引了大量投資者。對於專業交易者與高頻操作者而言，永續合約不僅能放大盈利機會，還能在熊市中靈活對衝風險。然而投資者在享受這些優勢的同時，也需注意潛在的風險，確保採取適當的風險管理策略，做到理性操作。

*BTN-開啓您的合約交易之旅&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *

隨着市場不斷成熟，永續合約將繼續在加密貨幣交易中扮演重要角色。如今，在 MEXC 上開啓合約交易變得異常便捷：只需登入 MEXC，選擇【合約】，設置【倉位模式】、【保證金模式】和【槓桿倍數】；選擇下單模式，設置相關參數，最後點選【開多】或【開空】，即可完成下單。

具體操作流程請參考：《合約交易操作指南（網頁端）》《合約交易操作指南（App 端）》，助您在合約交易旅途中游刃有餘。

推薦閱讀：

1）爲什麼選擇 MEXC 合約交易？深入瞭解 MEXC 合約交易的優勢與特色，助您在合約領域搶佔先機。
2）新人必讀！什麼是合約交易？3 分鐘快速入門，讓您快速全面瞭解合約交易。
3）合約交易頁面名詞解讀，全面解析合約交易頁面中的常見術語，提升實戰效率。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

1. 什麼是強制平倉（爆倉）？最常發生在什麼時候？強制平倉（又稱「爆倉」）是指當帳戶保證金比例降至維持保證金水平時，交易平台會強制平掉您的倉位，以防止虧損進一步擴大。通俗來說，就是當市場價格劇烈波動、帳戶資金不足以維持當前倉位時，系統會立即強行賣出（做多時）或買入（做空時）您的持倉，以保障平台資金安全和市場穩定。這種情況在加密貨幣合約交易和槓桿交易中最常見，尤其是在高波動行情下。例如，當資產價格急

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

加密貨幣合約交易以其高槓杆和多空雙向獲利的能力吸引了無數投資者，但其複雜的機制——保證金、槓桿、強平價格等，也讓許多新手望而卻步。爲了降低衍生品交易的門檻，MEXC 創新性地推出了「預測合約」。它摒棄了傳統合約的複雜性，將交易迴歸到最核心的本質：判斷漲跌。*BTN-開啓您的合約交易之旅&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *1. 什麼是

如何避免爆倉？擅用「自動追加保證金」設置與使用技巧，保護你的倉位！

如何避免爆倉？擅用「自動追加保證金」設置與使用技巧，保護你的倉位！

在加密貨幣合約交易領域，保證金管理是交易者必須掌握的關鍵技能，它直接關係到交易的盈虧與風險控制。其中，自動追加保證金功能作為 MEXC 平台提供的一項重要工具，對於交易者避免爆倉、優化交易策略具有重要意義。*BTN-開始合約交易&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *1. 什麼是自動追加保證金？1.1 什麼是保證金？在加密貨幣合約交易裏

跟單交易員教程

跟單交易員教程

跟單交易是一種加密貨幣交易的投資策略，允許投資者自動複製其他經驗豐富的交易員的交易行為。跟單交易對於沒有太多專業知識儲備或交易經驗的新手來說，是非常友好的投資策略。對於擁有豐富經驗的交易用戶來說，您可以申請成為跟單交易員，在賺取交易收益的同時還能夠享受到分潤獎勵。1. 如何成為跟單交易員打開 MEXC 官網，選擇【合約交易】下的【跟單】進入跟單交易頁面。在跟單交易頁面，點選【成為交易員】。按照頁面

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金