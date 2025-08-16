合約交易6大優勢解析，助你把握加密市場機會





隨著加密貨幣市場的迅速發展，永續合約交易（Perpetual Futures Trading）成爲了眾多投資者和專業交易者的首選。相比其他，永續合約具備更高的靈活性和操作空間，尤其受到短線、高頻交易者的青睞。本文將詳細探討永續合約交易的優勢，幫助投資者更好地理解這一金融工具。













合約交易是一種衍生品交易方式，用戶無需實際持有加密貨幣現貨，就可以根據價格的漲跌方向進行買入（做多）或賣出（做空）操作。簡單來說，合約交易允許用戶在預測市場走勢的基礎上，通過漲跌方向獲利。





相比傳統交易，合約交易支持槓桿操作，用更少的資金撬動更大的交易額，從而放大利潤（當然也增加了風險）。其中，最常見的是「永續合約」，沒有到期日，用戶可以靈活選擇持倉時間。由於其高靈活性和更強的資金效率，合約交易已成爲許多加密貨幣投資者的重要工具。

















永續合約最顯著的特點之一是沒有到期日。這意味著交易者可以無限期持有合約，而無需擔心合約到期或交割的問題。這種特性爲投資者提供了極大的靈活性，允許他們根據市場情況，自主決定進出場時間，提升策略的自由度。













MEXC 平台目前最高提供 500 倍槓桿，並提供簡約模式與高級模式，適配不同交易風格。您可以根據自身的交易偏好，在合約交易時設置多空方向的槓桿倍數和保證金模式，實現更細緻的資金管理。













永續合約的運作機制是「雙邊行情 T+0」，允許投資者做多或做空。投資者不僅可以在市場上漲時獲利，也可以在市場下跌時通過做空獲利。這種雙向交易的能力使得投資者在各種市場環境下都能找到盈利機會。





爲了滿足部分投資者在短線趨勢中擴大收益，MEXC在合約交易中增添了「止盈反手」和「止損反手」，幫助投資者在短線趨勢中賺取雙邊行情利潤。

















MEXC 不收取任何用戶資金費用，資金費用由持倉用戶之間收取。通常情況下，MEXC 永續合約預設都是每 8 小時進行一次資金費用結算，分別在 00:00 UTC、08:00 UTC、16:00 UTC 進行。 更多關於資金費率結算頻率調整的信息，您可以在【幫助中心】的【合約公告】中進行查看。













由於永續合約的受歡迎程度高，市場流動性通常也較高。這意味著交易者可以更容易地買入或賣出合約，減少了價格滑點的風險。對於希望快速進出市場的投資者而言，這是一個重要的優勢。MEXC 平台流動性全球第一，成交更快，價差更小，交易更穩。









區別於現貨交易，現貨交易只能做多，當遇到熊市或者行情下跌回調的時候，如果投資者現貨交易中還保有倉位，那麼用戶只能選擇忍受資產減少或者選擇止損離場。但是永續合約允許投資者做多或做空，面對各種市場環境都可以找到盈利機會。





BTC 現貨 ，爲了應對可能出現的下跌回調風險，同時在 MEXC 開空 1 BTC 幣本位永續合約 。這樣即便行情下跌現貨利潤損失，合約仍能夠賺取利潤對衝行情下跌的風險。 例如投資者在 MEXC 購買並持倉 1 枚，爲了應對可能出現的下跌回調風險，同時在 MEXC 開空 1。這樣即便行情下跌現貨利潤損失，合約仍能夠賺取利潤對衝行情下跌的風險。





永續合約交易以其無需交割、高槓杆、雙向交易、資金費率機制、高流動性和風險對衝能力的優勢吸引了大量投資者。對於專業交易者與高頻操作者而言，永續合約不僅能放大盈利機會，還能在熊市中靈活對衝風險。然而投資者在享受這些優勢的同時，也需注意潛在的風險，確保採取適當的風險管理策略，做到理性操作。









隨着市場不斷成熟，永續合約將繼續在加密貨幣交易中扮演重要角色。如今，在 MEXC 上開啓合約交易變得異常便捷：只需登入 MEXC，選擇【合約】，設置【倉位模式】、【保證金模式】和【槓桿倍數】；選擇下單模式，設置相關參數，最後點選【開多】或【開空】，即可完成下單。









