Term Finance (TERM)：創新定期拍賣機制，重塑 DeFi 固定利率借貸新典範

Term Finance 是一個部署於以太坊區塊鏈的固定利率借貸協議，透過定期拍賣機制，為借貸雙方提供透明、安全且高效的固定利率借貸服務。









傳統的去中心化金融 (DeFi) 借貸平台，如 Maker、Compound 和 Aave，主要採用浮動利率模式，借貸利率會隨市場供需變動而波動。這種浮動利率模式可能導致借貸成本的不確定性，對用戶的財務規劃帶來挑戰。為了解決這一問題，市場上逐漸出現固定利率借貸協議，而 Term Finance 正是其中的代表之一。









Term Finance 是一個非託管、可擴展的固定利率借貸協議，採用獨特的拍賣模型來支持可擴展的固定利率/固定期限借貸。用戶可以在無須承擔額外費用、滑點、託管風險或信用風險的情況下，以固定利率獲取流動性。









與現有的 DeFi 借貸協議一樣，Term Finance 的抵押品保存在鏈上非託管的智能合約中，資產可以即時驗證，並且不受交易對手風險的影響。Term Finance 與現有 DeFi 借貸協議的不同之處在於，其使用新穎的鏈上定期拍賣或雙重拍賣機制來確定平台上借款人和貸方交易的固定利率。貸方提交借出要約，借款人提交借入協議的出價，拍賣結束後，協議會確定一個市場清算率，所有以清算率或高於清算率出價的借款人都將獲得貸款，而所有以清算率或低於清算率出價的貸方都會以市場清算率發放貸款。由於定期拍賣以單一市場清算率清算，因此用戶不會在現有 DeFi 借貸協議中常見的協議上反映出的巨大利差。









固定利率與固定期限 ：Term Finance 透過定期拍賣機制設定借貸利率，確保借貸雙方在固定期限內享受確定的利率，避免了浮動利率帶來的不確定性。

定期拍賣機制 ：Term Finance 的拍賣分為公告日、拍賣窗口和揭示期。在拍賣正式開始的一週前，拍賣的抵押品、借貸資產以及抵押品等信息會公佈出來；拍賣窗口期借款方和貸款方透過雜湊函式在利率結算前隱藏出價，從而實現秘密報價；在揭示期報價結束，雙方的報價結果在鏈上揭示，最終結算利率透過鏈上的算法進行。鏈上演算法的核心是在雙方報價利率種尋找供需平衡點，使得貸款數量最大化。

三方回購模型：借款人需要在借款前提供足夠的抵押物，這些抵押物由智能合約管理。在整個借貸週期內，抵押品被鎖定在智能合約中，確保借款人的借貸行為受到約束。









借款流程 ：借款人提交借款請求，包括希望借款的金額、期限和最大可接受利率。資金提供者提交報價，包括願意放貸的金額和最低可接受利率。拍賣結束後，系統確定市場清算利率，並依照該利率撮合借款人與放貸人。借款人提供足額抵押品，並由智能合約管理。貸款在期限結束時需償還，否則抵押品將被清算。

放貸流程 ：放貸人存入資金，並選擇接受的最低利率。在拍賣過程中，放貸人出價的資金將被配對到符合資格的借款人。貸款成功配對後，放貸人可在到期後收回本金和利息。

清算機制：若借款人在期限到期後未能償還貸款，智能合約將自動執行清算。透過清算借款人的抵押品來補償放貸人的資金損失。清算過程透明，依照預定規則執行。









Term Finance 透過創新的固定利率借貸模式，透過多鏈部署、模組化設計、高效清算引擎和風險隔離機制等技術優勢，為用戶提供了安全、高效、便捷的交易體驗，為 DeFi 生態提供了更穩定的金融工具。隨著 DeFi 市場的不斷發展，Term Finance 預計將成為固定利率借貸的主要平台之一，為用戶提供穩定、高效的借貸服務。





