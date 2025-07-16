TEN：以太坊私隱革命的基石，開啓加密 Layer 2 新時代





TEN 是以太坊生態的革命性加密 Layer 2 解決方案，旨在透過硬體級加密技術重塑區塊鏈的私隱與擴充性。正如HTTPS 協議為 Web 2.0 帶來安全變革，TEN 正為 Web3 世界建構下一代基礎建設——在繼承以太坊主網安全性的同時，透過全鏈路加密實現交易資料、智慧合約狀態及執行過程的端到端保護。這一創新不僅將交易速度提升 10 倍以上，更將 Gas 費用降低 90%，為去中心化應用（dApp）的普及奠定基礎。













TEN 獨創性地將可信執行環境（TEE）技術融入區塊鏈架構，透過晶片級加密確保：





1）交易全流程加密：從用戶發起交易到鏈上確認，所有資料始終處於加密狀態，僅授權方可見；

2）智慧合約私隱計算：合約代碼與狀態在 TEE 內執行，防止節點窺探商業邏輯或敏感參數；

3）抗量子攻擊能力：結合前沿密碼學算法，抵禦未來量子計算威脅。









作為去中心化 Rollup 協議，TEN 透過以下技術突破實現百萬級 TPS：





1）MEV防護機制：獨創的「公平排序」算法消除礦工可提取價值（MEV），保障交易公平性；

2）零依賴隨機數生成：基於 TEE 的 VRF（可驗證隨機函數）提供不可篡改的鏈上隨機源，適配 NFT 鑄造、遊戲等場景；

3）極速跨鏈橋接：資產在以太坊與 TEN 間的轉移速度較 Optimistic Rollup 提升 5 倍。









1）Web2 級交互：用戶無需安裝插件即可訪問加密 dApp，私隱保護對終端透明；

2）開發者友好：兼容以太坊虛擬機（EVM），支持 Solidity 智慧合約一鍵遷移，學習成本趨近於零。









1）網路治理：持幣用戶參與協議升級投票，決定技術路線與生態基金分配；

2）質押激勵：節點需質押 TEN 獲取出塊權，質押者分享交易手續費收益；

3）生態燃料：鏈上操作（如隱私交易、跨鏈橋接）消耗 TEN 代幣；

4）流動性挖礦：早期用戶透過提供流動性或參與測試網可獲得代幣獎勵。









TEN 由區塊鏈安全領域頂尖團隊打造，核心成員背景包括：





技術委員會：由前 R3 Corda 架構師領銜，團隊成員曾參與企業級區塊鏈平台開發，深耕 TEE 與零知識證明技術；

密碼學專家：來自以色列理工學院的研究員主導加密協議設計，擁有多項國際專利；

生態運營團隊：成員曾任職於 ConsenSys、Aave 等頂級項目，擅長開發者關係管理與合規框架搭建。













2024 Q3：上線主網並集成 zkBridge，實現與 zkSync、StarkNet 的跨鏈互通；

2025 Q1：推出私隱保護型 DeFi 協議模板，支持匿名借貸與衍生品交易；

2025 Q4：發佈企業級 TEE 節點方案，拓展至醫療、供應鏈等高敏感場景。









開發者扶持計劃：投入 1 億美元激勵基金，支持私隱 dApp 開發；

合規合作：與歐盟、新加坡監管機構合作，探索鏈上資料私隱合規標準；

硬體聯盟：聯合英特爾、AMD 等廠商優化 TEE 硬體適配，降低節點運行門檻。









