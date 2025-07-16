Telegram 創始人被捕，TON 生態未來走勢如何？

幣圈再一次迎來了巨震。 社交媒體平臺 Telegram 創始人兼 CEO Pavel Durov 於 8 月 24 日在法國被捕。這一突如其來的事件不僅讓 Telegram 的數億用戶感到震驚，更在加密貨幣圈內掀起了軒然大波。Telegram 的困境不僅侷限於自身，與之有著密切關係的 TON 更是首當其衝，成爲這場風暴中的焦點之一。正值鼎盛之際，TON 生態是否會因 Pavel Durov 的被捕幣圈再一次迎來了巨震。 社交媒體平臺 Telegram 創始人兼 CEO Pavel Durov 於 8 月 24 日在法國被捕。這一突如其來的事件不僅讓 Telegram 的數億用戶感到震驚，更在加密貨幣圈內掀起了軒然大波。Telegram 的困境不僅侷限於自身，與之有著密切關係的 TON 更是首當其衝，成爲這場風暴中的焦點之一。正值鼎盛之際，TON 生態是否會因 Pavel Durov 的被捕
幣圈再一次迎來了巨震。

社交媒體平臺 Telegram 創始人兼 CEO Pavel Durov 於 8 月 24 日在法國被捕。這一突如其來的事件不僅讓 Telegram 的數億用戶感到震驚，更在加密貨幣圈內掀起了軒然大波。Telegram 的困境不僅侷限於自身，與之有密切關係的 TON 更是首當其衝，成爲這場風暴中的焦點之一。正值鼎盛之際，TON 生態是否會因 Pavel Durov 的被捕而遭受“第二次毀滅性的重創”，成爲當前業界普遍關注的焦點與憂慮所在。

1.Pavel Durov 被捕背景概覽


Telegram是一款知名的功能強大且隱私保護嚴密的即時通訊軟件，以其端到端加密消息傳遞功能而聞名，成爲了許多人首選的即時通訊工具之一。無論是日常溝通、工作協作還是社交活動，Telegram 都能提供出色的通訊體驗，尤其是備受加密貨幣用戶喜歡。

當地時間 2024 年 8 月 24 日晚，Pavel Durov 從阿塞拜疆乘坐飛機抵達法國巴黎布爾歇機場，在下飛機後被法國警方逮捕。據法國司法部門稱，Telegram 平臺缺乏管理，導致平臺被用於洗錢、販毒和分享戀童癖內容等非法活動。此外，Telegram 平臺拒絕與法國當局合作，也是導致杜羅夫被捕的重要原因之一。


8 月 25 日凌晨，俄羅斯國家杜馬副主席 Vladislav Davankov 呼籲俄羅斯外交部設法解救 Pavel Durov ，他表示已經向俄外交部發出了相應的請求。

8 月 26 日，法國總統馬克龍表示 Telegram 首席執行官 Pavel Durov 因司法調查被逮捕，未涉及政治動機。而警方發言人表示，Pavel Durov 被指控未能就該平臺上的網絡和金融犯罪進行合作。但均未透露具體罪名。

8 月 28 日晚間，巴黎檢察官宣佈，知名社交平臺 Telegram 創始人兼首席執行官 Pavel Durov 因多項指控（包括“有組織團伙犯罪或違法所得的洗錢”）被正式起訴。 Pavel Durov 在司法監督下獲釋，條件是支付 500萬 歐元保釋金並禁止離開法國。

2.TON 生態的市場反應


隨著市場避險情緒顯著升溫，投資者對 Telegram 及其關聯項目的前景抱持高度不確定態度，這一情緒蔓延直接觸發了相關資產的廣泛拋售潮，加劇了市場的不穩定與波動。據 Lookonchain 監測，一位 TON 流動性提供者已經撤走了其所有 TON 流動性，並以 5.57 美元的均價賣出了 356,545 枚 TON（約 198 萬美元）。

8月 29 日 CoinMarketCap 數據顯示，TON 代幣價格降至 5.60 美元，7 日跌幅達 14.56%， 市值目前爲 141.9 億美元，市場避險情緒強烈。


3.TON 和 Telegram 的前世今生


TON 最初是 Telegram 內部創建的，在 2020 年與 SEC 的法律糾紛後，Telegram 與 TON 分道揚鑣。自那時起，TON 由一個獨立的開發者團隊管理，實際上，2021 年 TON 重新啓動運行時就和 Telegram 官方做了法律主體的隔離， Telegram 上使用 TON ，在法律上僅僅是一種“合作和使用”的關係。

在過去一年中，Telegram 與 TON 區塊鏈網絡的日益緊密整合，兩者間合作關係不斷深化，特別是在 Telegram 平臺上推出的 Mini Apps 與錢包功能的集成方面。得益於此，Telegram 用戶基礎的持續擴張，尤其是在今年 7 月突破 9.5 億用戶大關。其用戶分佈廣泛，集中在中東（如伊朗、土耳其）、印度、東南亞、歐洲（包括德國、法國等中西歐國家及烏克蘭等東歐國家），以及南美（如阿根廷、巴西）等地區。

TON 在今年的遊戲生態爆發，幾乎有大半原因是站在巨人的肩膀上，即通過龐大用戶量實現破圈。例如，「 Hamster Kombat 」作爲最受歡迎的遊戲之一，已成功吸引了超過 3 億玩家的關注，成爲了推動 Telegram 用戶活躍度與 TON 生態發展的新亮點。

4.TON 生態的應對與反擊


Pavel Durov 被捕事件在業界引發了廣泛關注，並一度被許多觀察家視爲 TON 生態系統可能遭受重挫的信號，然而事實卻展現出了截然不同的發展方向。

TON 社區迅速公開發表聲明，表示仍然堅定支持 Pavel Durov，並強調社區的運作和使命不會因爲此次事件而受到影響。TON 官推還將 Telegram 創始人 2018 年親手繪製並命名的 Resistance Dog 徽標添加至頭像。


此外，TON 生態內的衆多項目非但沒有受到波及，反而紛紛站出來發聲支持，明確表示其運營狀況穩健，未受絲毫影響，這其中不僅包括了 TON 的投資機構 Pantera Capital ，還涵蓋了活躍於 TON 生態的 Meme 幣項目如 DOGS 、Hamster Network 、TON Society 、TON Takeover 、NOTCOIN 、Telegram Wallet 等。

  • TON 的投資機構 Pantera Capital 合夥人 Franklin Bi 發文表示「#FreePavel」，並隨後轉發了 TON 官方發表的聲明。
  • DOGS 社區在官方 Telegram 頻道發文表示：「我們支持 Pavel Durov，隱私和真相，這在當下尤爲重要。」
  • Hamster Network 官方賬號也發文呼籲馬斯克介入：「這是一個緊急情況，但至少有一個人 X 可以嘗試對其產生影響。親愛的 @elonmusk，請發文以保護言論自由支持者 #FREEDUROV。」隨後馬斯克發文。


  • TON Society 社區增長負責人 Viktor 發文表示，「矩陣是真實的…現在他們攻擊 Telegram 和 TON，因爲 Pavel Durov 拒絕放棄人們的隱私權。法國應該爲自己感到羞愧。法國人應該爲他們的言論自由而戰。我請求每個人在這個充滿挑戰的時刻支持 Pavel。#FREEDUROV」；並且還發起了一項行動，呼籲法國當局釋放 Telegram 創始人Pavel Durov。
  • NOTCOIN 官方發文表示，「無罪，#freedurov。」
  • Telegram Wallet 在官方頻道發文表示：「我們正在密切關注最近關於 Telegram 創始人 Pavel Durov 的消息，但這些事件在任何方面都不會影響 Wallet 的運營。」

有意思的是，在大家都誤以爲TON 生態會大受影響之際，DOGS 正在迅速崛起，掀起熱潮。據 8 月 28 日 MEXC 行情數據顯示，DOGS 短時突破 0.001720 美元。

在此背景下，TON 生態及其廣泛的加密貨幣社羣聯合起來，發起了“FreePavel”的響亮口號，這一行動在X平臺上迅速發酵，成爲了一股不可忽視的力量。支持者們通過積極的轉發與聲援，表達了對 Pavel Durov 的堅定支持。

從市場基本情況分析來看，TON 生態作爲「社區自治力量支撐的系統」暫未受到除價格、市值以外的影響。首先，儘管 Pavel Durov 的被捕引發了廣泛關注和討論，但這一事件本身並不直接等同於 Telegram 、 TON 的直接危機。只要 Telegram 能夠繼續提供穩定的服務並滿足用戶需求，就有可能繼續爲 TON 生態提供穩定的用戶基礎和市場支撐；其次 TON 作爲 Telegram 的區塊鏈項目，其獨立性在一定程度上得到了保障，作爲一個獨立運營的實體，有能力根據市場需求和技術發展調整自己的戰略方向。

然而，這並不意味著 TON 可以高枕無憂。Pavel Durov 的被捕可能會被視爲對 Telegram 長期以來拒絕與某些監管機構合作態度的回應，從而引發更嚴格的監管審查。這種審查可能不僅限於 Telegram 本身，還可能延伸到與其密切相關的 TON 生態系統。一旦 Telegram 受到實際牽連，那麼站在巨人肩膀上的 TON 生態也將會受到影響。

整體來看，本次 Telegram 遇危，短期造成的 TON 生態項目衝擊難以避免。對於 Telegram 而言，此次事件無疑是一次嚴峻的挑戰，但同時也是一個反思與重塑的契機。如何在未來加強合規性建設，恢復用戶與投資者的信任，將是 Telegram 團隊必須面對的重要課題。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


