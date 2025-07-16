Tanssi 網路：革命性應用鏈路基礎設施協議與 TANSSI 代幣綜合分析

區塊鏈產業已從單一架構演變為多鏈生態系統，其中專業化區塊鏈服務於特定應用。Tanssi 網路是由波卡（Polkadot）共享安全框架支援的應用鏈基礎設施協議。借助 Tanssi 的 ContainerChain 技術，開發者能更高效、安全地部署鏈，從而將更多精力投入用戶增長和應用優化。此演進解決了通用區塊鏈的可擴展性限制和高交易成本問題，同時為開發者提供了根據特定需求定制區塊鏈基礎設施的靈活性。













Tanssi ContainerChains 基於 Substrate 框架構建，該框架以模組化架構支援高級定制而聞名。Substrate 的多功能性是其優勢，但也可能帶來較高的學習門檻。Tanssi 透過提供預安裝核心組件的模板，顯著降低了區塊鏈部署的技術壁壘。





Substrate 框架的核心優勢包括：





模組化架構：開發者可僅選取與特定應用場景相關的元件進行整合，減少冗餘並提升效能。Substrate 作為 Polkadot SDK 中用於建構區塊鏈的模組化開發框架，提供完整工具組與函式庫，將複雜的區塊鏈功能抽象化，讓開發者專注於創新功能開發。





運行時靈活性：框架支援無需硬分叉的無縫運行時升級，確保已部署應用鏈的持續演進與優化。可獨立更新治理模型、虛擬機或狀態轉換等網路組件，使網路在無僵化框架限制下保持適應性。





安全繼承：透過 Tanssi 部署的應用鏈可受益於 Substrate 生態系統經過驗證的安全模型，減少了單個鏈自行啟動驗證者集的需求。









透過 ContainerChain 協議，Tanssi 支援創建封裝在現有平行鏈內的完整 Substrate 運行時。這一創新方法允許多個應用鏈共存於單個平行鏈插槽中，大幅降低了部署成本與複雜度。





ContainerChain 架構的特點包括：





资源效率：多個應用鏈共享底層基礎設施，同時保持邏輯隔離與定制能力。

簡化部署：開發者可專注於應用邏輯，而無需管理複雜的區塊鏈基礎設施、驗證者網路和共識機制。

共享安全模型：所有 ContainerChain 均受益於父平行鏈的集體安全，並延伸至波卡中繼鏈的安全保障。









Tanssi 與波卡生態的深度整合帶來多重戰略優勢：





跨鏈互通：支援與波卡生態內其他鏈直接通訊，實現不同區塊鏈網路間的無縫互操作與價值轉移。

安全共享：波卡中繼鏈的提名權益證明（NPoS）共識機制為所有連接的平行鏈及其 ContainerChain 提供企業級安全防護。

升級路徑：平行鏈拍賣系統與插槽續期機制為生態成長與長期營運提供明確路徑。













Tanssi 支援基於以太坊級重質押安全的共生網路快速啟動，借助其強大基礎設施，可在「分鐘級」而非「數月級」完成部署。這一快速部署能力源於多項關鍵創新：





預配置模板：Tanssi 官方存儲庫提供實用的應用鏈模板，幫助開發者從構建到部署快速啟動，模板包含共識機制、交易處理和治理框架等核心區塊鏈組件。





自動化配置：平台自動化處理傳統區塊鏈部署中的複雜設置流程，包括節點配置、網路初始化和安全參數設置。





集成中心：當項目成為 Tanssi ContainerChain 時，可訪問一系列工具和資源服務，包括區塊生產、資料可用性、跨鏈訊息傳遞以及與外部網路的橋接，同時包含錢包、索引器、RPC 端點、區塊瀏覽器等管理工具、模板和關鍵集成組件。









Tanssi 具備無需許可的自動化部署流程，無需鏈下協議即可簡化開發者工作流。這一自動化覆蓋區塊鏈運行的多個方面：





區塊生產：自動化區塊生產確保網路持續運行，無需人工干預或複雜的驗證者協調。

資料可用性：內建資料可用性解決方案確保交易資料在網路中可訪問和可驗證。

跨鏈訊息傳遞：自動化協議促進生態內不同區塊鏈間的通信，支援複雜的多鏈應用。









基於經過實戰驗證的 Rust 語言 Substrate 框架，Tanssi 具備卓越性能，非常適合高要求的區塊鏈應用。Substrate 的模組化特性支援應用鏈容器的輕鬆定制，包括：





運行時模組：開發者可添加、移除或修改運行時模組，以實現應用所需的特定功能。

共識機制：在共享父鏈安全的同時，單個應用鏈可實現自定義共識規則，用於內部交易排序和驗證。

經濟模型：每條應用鏈可實現獨立的通證經濟學和費用結構，同時保持與更廣泛生態的互操作性。













遊戲產業是 Tanssi 應用鏈基礎設施最具潛力的用例之一。Ajuna 在 Dancebox 測試網完成應用鏈部署，重點優化效率與遊戲體驗，證明了該平台適用於高吞吐量、低延遲和定制遊戲機制的需求。





遊戲應用鏈可實現：

遊戲內物品和貨幣的定制資產系統

針對即時遊戲優化的專用共識機制

與傳統遊戲基礎設施和支付系統的集成

跨遊戲資產移植和互操作性









由於對交易吞吐量、費用可預測性和監管合規的特定需求，DeFi 應用從專用應用鏈基礎設施中顯著受益。Tanssi 使 DeFi 項目能夠：





實現定制費用結構和 MEV 保護機制

在保持去中心化的同時與傳統金融系統集成

針對特定金融工具和風險模型進行優化

通過更快的交易終結性提供增強的用戶體驗









D.E.B.T. 在 Tanssi 測試網 Dancebox 部署應用鏈，開拓了 RWA 新領域，凸顯了平台在現實資產通證化中的適用性。該用例受益於：





針對特定司法管轄區的監管合規功能

與傳統金融基礎設施的集成

資產管治的定制治理機制

增強的隱私和合規報告能力









VWBL 的應用鏈計劃在 Tanssi 生態中增強 NFT 加密、可擴展性和社群集成，證明了平台適用於 NFT 和數位藝術應用。這些平台可利用：





數位資產的增強加密和隱私功能

多媒體內容的優化儲存和檢索機制

定制市場功能和版稅分配系統

跨平台兼容性和互操作性













TANSSI 是 Tanssi 的原生代幣，作為啟動去中心化應用鏈的無需許可基礎設施協議，它支援以太坊背書的安全、去中心化排序、資料可用性（DA）和跨鏈訊息傳遞。該代幣是整個 Tanssi 生態系統的經濟支柱，支援確保網路安全、運行和治理的多項關鍵功能。





主要效用





質押與安全：分發給所有重質押者（包括運營商和排序者），用於保障 Tanssi 及其應用鏈的安全。質押機制為網路參與者創造經濟激勵，促使其保持誠實行為並為生態系統整體安全做出貢獻。驗證者和運營商必須質押 TANSSI 代幣才能參與區塊生產和網路共識，從而與網路成功直接綁定經濟利益。





服務支付：部署應用鏈、生產和最終確定區塊以及跨鏈訊息傳遞均需使用 TANSSI 代幣。隨著生態系統發展和更多應用部署其應用鏈，這一效用創造了對代幣的持續需求。費用結構設計為可預測和可擴展，使開發者能夠準確預測運營成本。





治理參與：代幣持有者可參與決策和 treasury 分配。這種民主治理模式確保網路演進符合開發者、驗證者和終端用戶等利益相關者的利益。





運營商與排序者激勵：運營商和排序者質押 TANSSI 以獲得獎勵並在活躍集中佔據席位，從而能夠為 Tanssi 及其部署的應用鏈生產和最終確定區塊，形成激勵高質量服務提供和網路可靠性的競爭環境。









總供應量與分配





10 億枚 TANSSI 的創世供應量旨在確保去中心化、激勵參與和安全，並為網路長期增長提供資金。這一精心規劃的分配策略平衡了多重目標：





去中心化：廣泛的代幣分配防止網路控制權集中

激勵：為網路參與者提供充足獎勵以鼓勵積極參與

增長資金：戰略儲備支援生態系統長期發展





詳細分配明細





代幣分配反映了生態系統發展的綜合策略：





核心社群與生態計劃（39.7%）：通過貢獻者空投（包括主網啟動和 LFL 獎金空投）、流動性激勵、做市、研發、項目合作、贈款和基於活動的計劃等舉措，支援長期社群和生態系統增長。這一可觀的分配比例體現了項目對可持續社群建設和生態擴展的承諾。





早期支持者（24%）：分配給資助早期開發的初始投資者，分兩輪分配，鎖倉時間表相同。該分配認可早期投資者在支持項目開發中的關鍵作用，同時實施適當的歸屬計劃以防止市場操縱。





核心貢獻者（22%）：分配給 Tanssi 網路的早期和核心貢獻者，確保構建協議的團隊和個人獲得適當激勵，並與長期成功保持一致。





基金會儲備（10%）：預留用於協議長期開發、運營成本和生態系統可持續性，由基金會管理以支援持續增長，為財務穩定提供保障，並支援對協議開發和生態擴展的戰略投資。





社群銷售（2.3%）：TGE 前面向社群參與者的公開代幣銷售，代幣價格為每枚 TANSSI（佔總供應量的 5%），FDV 為 4,500 萬美元（與 Tanssi 核心貢獻者 Moondance Labs 最近一輪私募融資估值相同）。





早期社群（2%）：分配給激勵測試網（Let's Forkin' Dance）中的早期貢獻者，獎勵早期網路參與者並幫助啟動社群參與。





歸屬與釋放時間表





代幣釋放時間表經過精心設計，以平衡流動性需求與長期穩定性：





社群計劃：30% 在 TGE 解鎖，其餘部分在三年內按月釋放，確保生態系統計劃的即時流動性，同時提供持續資金。





社群銷售：TGE 後 40 天完全解鎖，短暫的鎖倉期允許初始價格穩定，同時提供相對快速的代幣獲取途徑。





早期社群：20% 在 TGE 解鎖，剩餘 80% 在 60 天內每日解鎖，快速歸屬計劃獎勵早期測試者和社群成員，同時保持一定的市場穩定性。





基金會儲備：30% 在 TGE 解鎖，剩餘 70% 在三年內按月解鎖，提供即時運營資金，同時確保長期財務可持續性。





早期支持者：1 年懸崖期，之後解鎖 40%，剩餘 60% 在 1 年內按月解鎖，懸崖期使投資者激勵與長期成功保持一致，後續解鎖計劃防止市場突然湧入大量代幣。





核心貢獻者：1 年懸崖期，之後解鎖 30%，剩餘 70% 在 2 年內按月解鎖，這一延長的歸屬期確保核心開發團隊的長期承諾。









TANSSI 代幣經濟學創造了網路增長和價值創造的自我強化循環：





網路使用驅動需求：隨著更多應用鏈在 Tanssi 上部署，由於服務支付需求和質押需求，對 TANSSI 代幣的需求增加。





質押獎勵鼓勵參與：代幣持有者被激勵質押代幣以獲得獎勵，減少流通供應並為網路安全做出貢獻。





治理參與：代幣持有者對協議開發和 treasury 分配有直接話語權，確保網路演進符合利益相關者利益。





通縮機制：交易費用收入進入協議儲備，用於公共工具和開發，隨著網路使用增加，可能產生通縮壓力。













Tanssi 在不斷增長的應用鏈基礎設施市場中運營，與多個成熟參與者競爭：





波卡平行鏈：儘管 Tanssi 基於波卡構建，但它解決了獲取平行鏈插槽的複雜性和成本壁壘，使區塊鏈部署更易訪問。

Cosmos SDK：Cosmos 生態系統提供類似的專用區塊鏈能力，但 Tanssi 的 ContainerChain 技術實現了更高效的資源利用和共享安全。

以太坊 Layer 2 解決方案：雖然 L2 解決方案提供可擴展性改進，但不具備應用鏈支援的完整定制能力。

Avalanche 子網：Avalanche 的子網模型提供類似功能，但 Tanssi 與波卡生態的集成提供了更優的互操作性和共享安全。









Tanssi 的競爭優勢包括：





快速部署：與傳統區塊鏈開發週期相比，可在「分鐘級」而非「數月級」完成部署。

共享安全模型：無需自行啟動獨立驗證者網路，即可立即獲得企業級安全保障。

ContainerChain 效率：多個應用鏈可共享基礎設施成本，同時保持定制能力。

全面集成：內建訪問錢包、索引器、RPC 端點和跨鏈橋等核心區塊鏈基礎設施。













Tanssi 路線圖聚焦於幾個關鍵領域：





增強 EVM 兼容性：改進以太坊虛擬機整合，支援更廣泛的應用，並簡化現有以太坊項目的遷移。

跨鏈互操作性：擴展橋接功能，支援波卡生態以外的更多區塊鏈網路。

性能優化：持續提升交易吞吐量、終結時間和資源效率。

開發者工具：增強開發框架、調試工具和測試環境，進一步降低應用鏈部署門檻。









合作夥伴開發：與遊戲、DeFi 和企業區塊鏈採用領域的關鍵參與者建立戰略合作夥伴關係，推動實際應用。

贈款計劃：提供資金機制支援基於 Tanssi 基礎設施的創新項目。

教育資源：提供全面的文件、教程和教育內容，加速開發者採用。

社群建設：推出計劃以吸引和壯大 Tanssi 生態系統的開發者和用戶社群。









