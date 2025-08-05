2025 年 7 月，加密市場風雲再起。在多重宏觀因素與內部敘事驅動下，一些曾被視爲「邊緣化」的老牌 DeFi 協議正在迎來強勢反彈，其中最具代表性的，莫過於 SushiSwap 及其原生代幣 SUSHI。這個一度被 Uniswap 搶佔風頭的項目，在本月呈現出意想不到的爆發力：2025 年 7 月，SUSHI 代幣迎來一輪顯著上漲，價格從月初的約 0.60 美元一路上揚，最高觸及 1.09 美元2025 年 7 月，加密市場風雲再起。在多重宏觀因素與內部敘事驅動下，一些曾被視爲「邊緣化」的老牌 DeFi 協議正在迎來強勢反彈，其中最具代表性的，莫過於 SushiSwap 及其原生代幣 SUSHI。這個一度被 Uniswap 搶佔風頭的項目，在本月呈現出意想不到的爆發力：2025 年 7 月，SUSHI 代幣迎來一輪顯著上漲，價格從月初的約 0.60 美元一路上揚，最高觸及 1.09 美元
新手學院/市場洞察/熱點分析/SUSHI 逆襲...重獲市場關注？

SUSHI 逆襲七月：老牌 DeFi 協議如何重獲市場關注？

2025年8月5日MEXC
0m
#行業熱門
SUSHI
SUSHI$0.511+2.15%
DeFi
DEFI$0.000841+4.99%
幣安幣
BNB$985.26-1.31%
NFT
NFT$0.000000402+0.39%
比特幣
BTC$105,550.48+0.87%

2025 年 7 月，加密市場風雲再起。在多重宏觀因素與內部敘事驅動下，一些曾被視爲「邊緣化」的老牌 DeFi 協議正在迎來強勢反彈，其中最具代表性的，莫過於 SushiSwap 及其原生代幣 SUSHI。這個一度被 Uniswap 搶佔風頭的項目，在本月呈現出意想不到的爆發力：2025 年 7 月，SUSHI 代幣迎來一輪顯著上漲，價格從月初的約 0.60 美元一路上揚，最高觸及 1.09 美元左右，交易活躍度也有明顯提升。


*BTN-點選購買 SUSHI&BTNURL=https://www.mexc.com/zh-TW/exchange/SUSHI_USDT *

1. Sushi 的基本資訊


1.1 什麼是 SushiSwap？


Sushi，全稱 SushiSwap，是一個基於以太坊構建的去中心化交易平台（DEX），採用自動做市商（AMM）機制運行。與傳統訂單簿式交易所不同，Sushi 允許用戶將代幣注入流動性池，由智能合約根據預設算法撮合交易，實現無需中介的點對點資產交換。它支援包括以太坊ArbitrumAvalancheBNB Chain 等在內的多條公鏈，具備強大的多鏈兼容性。

Sushi 一直是 DeFi 早期的重要參與者，雖然其後因內部治理混亂與技術迭代滯後，一度逐漸失去市場關注，但自 2024 年下半年以來，Sushi 團隊通過路線圖重構、模塊化產品升級、生態夥伴擴展等多項舉措，逐步重塑其「多維 DeFi 平台」的新形象。

1.2 什麼是SUSHI ？


SUSHI 是 SushiSwap 生態系統的原生代幣，承載雙重職能：一方面，它作爲平台的激勵媒介，用於獎勵爲協議提供流動性的用戶；另一方面，它作爲治理代幣，使得持有者可以參與協議的提案、投票與資源分配決策。

SUSHI 的供應總量有限，採用分階段釋放的方式，旨在兼顧激勵效率與長期價值保障。除直接挖礦外，SUSHI 還可通過質押獲得額外獎勵，這也進一步增強了其代幣的鎖倉率和生態粘性。

2. SushiSwap 的工作機制


SushiSwap 是一個基於以太坊網絡的去中心化加密貨幣交易平台，採用自動做市商（AMM）機制運作。透過智能合約，用戶可以在無需中心化中介的情況下自由交易各類加密資產。SushiSwap 允許用戶將自己的加密貨幣存入流動性池中，這些資金池則用於撮合平台上的交易，從而確保用戶可以按照當前市場價格完成買賣操作。同時，參與流動性挖礦還可獲得 SUSHI 代幣作爲額外激勵。

3. Sushi的優勢


SushiSwap 之所以吸引眾多投資者，主要得益於以下幾個優勢：

1）平台支援數十種代幣交易對，涵蓋主流與長尾資產，爲用戶提供了靈活的交易選擇。

2）SushiSwap 不僅是一個 DEX，還構建了包括借貸、資產管理、鏈上發售平台、NFT 市場等在內的模塊化 DeFi 應用生態，滿足多樣化金融需求。

3）SushiSwap 秉承簡潔直觀的設計理念，無論是新手還是專業用戶都能輕鬆上手。

4）平台透過流動性挖礦、質押獎勵、治理激勵等機制，提供持續的收益驅動，吸引長期參與者。

5）Sushi 擁有一個全球化、開放且活躍的社區。治理機制透明，社區成員可以透過持有 SUSHI 參與提案與投票，共同推動協議發展，形成強大的凝聚力和自治文化。

4. SUSHI 七月上漲的核心驅動


4.1 Katana 獎勵計畫的推出


7 月初，SushiSwap 宣佈推出 Katana 獎勵計畫，這是與 Katanadex 合作的一項激勵措施。根據該計畫，部分流動性池將同時產出 SUSHI 和 KAT 代幣，活動期間將發放高達 4 億 KAT 代幣獎勵。這一舉措不僅爲 SUSHI 持有者提供了額外的收益來源，還透過 KAT 代幣的引入，進一步豐富了 SushiSwap 的生態體系。

4.2 市場氛圍回暖


整個加密市場在 7 月迎來階段性反彈，BTC 重回 120,000 美元上方ETH 亦突破 3,800 美元，帶動整體 DEX 板塊熱度回升。SUSHI 作爲老牌資產，敘事清晰、流通盤適中，FOMO 情緒高漲。

*BTN-點選購買SUSHI&BTNURL=https://www.mexc.com/zh-TW/exchange/SUSHI_USDT *

4.3 多鏈部署與跨鏈協議成效初現


Sushi 自 2024 年起加速推進多鏈部署，當前已覆蓋多條主流與新興公鏈，極大提升了資產可組合性與協議的可達性。同時，SushiXSwap 作爲其推出的跨鏈兌換產品，日活躍用戶數也逐步升高。這意味着在 Layer2 與模塊化敘事盛行的今天，Sushi 已逐步建立起真正意義上的多鏈資產流動網絡。

5. 結語：Sushi 的「翻身仗」才剛剛開始？


這波上漲並非偶然，而是 Sushi 多重發力的結果：技術架構全面革新，生態產品不斷迭代，鏈上表現回暖疊加社區共識增強，共同塑造了市場對其未來的預期。在當前 Layer 2、模塊化和跨鏈成爲主流敘事的背景下，Sushi 有望從傳統 AMM 平台，轉型爲新一代多功能 DeFi 基礎設施。

雖然 SUSHI 在 7 月取得亮眼漲幅，但「翻身仗」尚未結束。真正決定其長期價值的，不是一次反彈的強勢，而是接下來幾個季度能否兌現技術願景與生態承諾。如果 Sushi 能繼續推進其模塊化 DeFi 的戰略，結合其靈活的技術架構與治理透明度，或許將真正重返 DeFi 敘事中心，成爲「老牌新生」的範例。對於關注中長期價值的投資者而言，故事還遠未結束。

*BTN-點選註冊MEXC&BTNURL=https://www.mexc.com/zh-TW/register *

推薦閱讀：

爲什麼選擇 MEXC 合約交易？深入瞭解 MEXC 合約交易的優勢與特色，助您在合約領域搶佔先機。
如何參與 M-Day? 掌握參與 M-Day 的具體方法與技巧，不錯過每天超 7 萬 USDT 的合約體驗金空投。
合約交易操作指南（App 端）詳細瞭解 App 端合約交易的操作流程，讓您輕鬆上手，玩轉合約交易。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金