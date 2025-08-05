SUSHI 逆襲七月：老牌 DeFi 協議如何重獲市場關注？

2025 年 7 月，加密市場風雲再起。在多重宏觀因素與內部敘事驅動下，一些曾被視爲「邊緣化」的老牌 DeFi 協議正在迎來強勢反彈，其中最具代表性的，莫過於 SushiSwap 及其原生代幣 SUSHI 。這個一度被 Uniswap 搶佔風頭的項目，在本月呈現出意想不到的爆發力：2025 年 7 月，SUSHI 代幣迎來一輪顯著上漲，價格從月初的約 0.60 美元一路上揚，最高觸及 1.09 美元左右，交易活躍度也有明顯提升。

























Sushi 一直是 DeFi 早期的重要參與者，雖然其後因內部治理混亂與技術迭代滯後，一度逐漸失去市場關注，但自 2024 年下半年以來，Sushi 團隊通過路線圖重構、模塊化產品升級、生態夥伴擴展等多項舉措，逐步重塑其「多維 DeFi 平台」的新形象。









SUSHI 是 SushiSwap 生態系統的原生代幣，承載雙重職能：一方面，它作爲平台的激勵媒介，用於獎勵爲協議提供流動性的用戶；另一方面，它作爲治理代幣，使得持有者可以參與協議的提案、投票與資源分配決策。





SUSHI 的供應總量有限，採用分階段釋放的方式，旨在兼顧激勵效率與長期價值保障。除直接挖礦外，SUSHI 還可通過質押獲得額外獎勵，這也進一步增強了其代幣的鎖倉率和生態粘性。









SushiSwap 是一個基於以太坊網絡的去中心化加密貨幣交易平台，採用自動做市商（AMM）機制運作。透過智能合約，用戶可以在無需中心化中介的情況下自由交易各類加密資產。SushiSwap 允許用戶將自己的加密貨幣存入流動性池中，這些資金池則用於撮合平台上的交易，從而確保用戶可以按照當前市場價格完成買賣操作。同時，參與流動性挖礦還可獲得 SUSHI 代幣作爲額外激勵。









SushiSwap 之所以吸引眾多投資者，主要得益於以下幾個優勢：





1）平台支援數十種代幣交易對，涵蓋主流與長尾資產，爲用戶提供了靈活的交易選擇。









3）SushiSwap 秉承簡潔直觀的設計理念，無論是新手還是專業用戶都能輕鬆上手。





4）平台透過流動性挖礦、質押獎勵、治理激勵等機制，提供持續的收益驅動，吸引長期參與者。





5）Sushi 擁有一個全球化、開放且活躍的社區。治理機制透明，社區成員可以透過持有 SUSHI 參與提案與投票，共同推動協議發展，形成強大的凝聚力和自治文化。













7 月初， SushiSwap 宣佈推出 Katana 獎勵計畫 ，這是與 Katanadex 合作的一項激勵措施。根據該計畫，部分流動性池將同時產出 SUSHI 和 KAT 代幣，活動期間將發放高達 4 億 KAT 代幣獎勵。這一舉措不僅爲 SUSHI 持有者提供了額外的收益來源，還透過 KAT 代幣的引入，進一步豐富了 SushiSwap 的生態體系。





















Sushi 自 2024 年起加速推進多鏈部署，當前已覆蓋多條主流與新興公鏈，極大提升了資產可組合性與協議的可達性。同時，SushiXSwap 作爲其推出的跨鏈兌換產品，日活躍用戶數也逐步升高。這意味着在 Layer2 與模塊化敘事盛行的今天，Sushi 已逐步建立起真正意義上的多鏈資產流動網絡。









這波上漲並非偶然，而是 Sushi 多重發力的結果：技術架構全面革新，生態產品不斷迭代，鏈上表現回暖疊加社區共識增強，共同塑造了市場對其未來的預期。在當前 Layer 2、模塊化和跨鏈成爲主流敘事的背景下，Sushi 有望從傳統 AMM 平台，轉型爲新一代多功能 DeFi 基礎設施。





雖然 SUSHI 在 7 月取得亮眼漲幅，但「翻身仗」尚未結束。真正決定其長期價值的，不是一次反彈的強勢，而是接下來幾個季度能否兌現技術願景與生態承諾。如果 Sushi 能繼續推進其模塊化 DeFi 的戰略，結合其靈活的技術架構與治理透明度，或許將真正重返 DeFi 敘事中心，成爲「老牌新生」的範例。對於關注中長期價值的投資者而言，故事還遠未結束。









推薦閱讀：





如何參與 M-Day? 掌握參與 M-Day 的具體方法與技巧，不錯過每天超 7 萬 USDT 的合約體驗金空投。



