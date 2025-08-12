逐步指南：在MEXC上開設帳戶並交易ITHACA

- ITHACA是Ithaca Protocol的原生代幣，這是一種非託管、可組合的期權基礎設施，旨在實現最佳風險分擔，並能在任何標的資產上快速啟動完整的ITHACA期權、期權策略和結構化產品市場。

- MEXC已成為交易ITHACA代幣的首選平台，提供全面的工具和功能，用於ITHACA/USDT市場對的即時分析與執行。

- 在MEXC上交易ITHACA加密貨幣時，用戶受益於強大的安全措施（雙重認證、加密、冷存儲）、具競爭力的ITHACA交易費用、高流動性的ITHACA現貨市場、全天候支持以及定期的ITHACA市場更新，這些都有助於交易者做出明智的決策。

- 註冊MEXC是一個簡單的過程，只需幾分鐘。通過官方MEXC網站 (www.mexc.com) 點擊「註冊」或使用iOS或Android上的MEXC手機應用程式來創建帳戶。提供有效的電子郵件地址或手機號碼，並設置一個包含字母、數字和特殊字符的強密碼，開始您的ITHACA交易之旅。

- KYC（了解您的客戶）驗證流程對於獲取完整功能並交易ITHACA代幣至關重要。登錄後，前往安全部分並選擇KYC驗證。基本驗證通常包括提交護照/身份證/駕照並完成面部驗證。高級驗證可能需要最近三個月內發出的地址證明（例如銀行對帳單或公用事業帳單），以解鎖更高的ITHACA交易限額。

- 為了安全起見，請啟用雙重認證（2FA）、使用獨特的複雜密碼並監控帳戶活動。MEXC還提供反釣魚代碼和登錄及提款時的電子郵件通知，為您的ITHACA資產增加額外保護。

- MEXC支持多種便捷的存款方式。加密貨幣持有者可以通過資產 > 存款頁面提供的唯一存款地址，直接將BTC、ETH或USDT等資產存入其MEXC錢包，以為ITHACA交易做準備。

- 新用戶可以通過Simplex、Banxa和Mercuryo等支持的處理商使用信用卡/借記卡購買加密貨幣，或者使用P2P從其他用戶手中購買，並享受託管保護。在交易ITHACA之前，SEPA即時USDT存款在支持的地區也可用。

- 大多數ITHACA現貨對以USDT計價，因此將存入的資金先轉換為USDT通常是最快捷的方式。導航到現貨交易以轉換為USDT，然後進入ITHACA/USDT市場進行ITHACA代幣交易。

- 對於初學者，建議通過「買入加密貨幣」部分直接購買USDT，以減少步驟並高效地開始交易ITHACA代幣。

- 要找到ITHACA市場，前往「市場」或「現貨交易」並搜索「ITHACA」。選擇ITHACA/USDT以打開詳細的ITHACA交易界面，查看實時ITHACA價格、深度和指標。

- 交易界面包括訂單簿（當前買入/賣出）、ITHACA價格圖表（多個時間框架）以及最近的ITHACA交易。MEXC提供技術指標來分析ITHACA/USDT市場的趨勢和動能。

- 訂單類型：

市價單：立即以當前市場價格執行，快速進出ITHACA/USDT市場。

限價單：指定買入或賣出ITHACA代幣的確切價格；只有當市場達到您設定的ITHACA價格時才會執行。

止損限價單：設定觸發（止損）價格，在達到該價格時下達限價單——對於自動化ITHACA頭寸的風險管理非常有用。

- 通過止損限價單設置止損和止盈，以自動化退出。輸入止損（觸發）和限價（執行）價格，如果ITHACA代幣逆著您的頭寸移動預定金額，訂單將觸發以控制損失或確保ITHACA投資的收益。

- 使用MEXC的圖表和市場深度監控ITHACA價格變動。深度工具可視化累積的買入/賣出興趣；指標和近期交易分析有助於識別ITHACA的趨勢和訂單流活動。

- 風險管理提示：

永遠不要投資超過您能承受的損失；保守地調整ITHACA頭寸規模（例如，每次交易佔投資組合的1-5%）。

分散投資於單一資產（如ITHACA）之外，避免過度槓桿。

隨時掌握Ithaca Protocol的更新和官方ITHACA公告，預測催化劑並相應調整ITHACA交易策略。

- 在MEXC上開設帳戶並交易ITHACA遵循明確的步驟：註冊並完成KYC，為帳戶注資（最好使用USDT），並在ITHACA/USDT市場上執行交易，同時採取適當的風險控制。MEXC的工具、安全性、流動性和ITHACA市場數據支持自信且明智的ITHACA代幣交易，並且還有ITHACA儲蓄和質押產品等額外機會可用於MEXC生態系統中。

- Ithaca Protocol是一種非託管、可組合的期權基礎設施，提供基於拍賣的鏈下預匹配處理，兼容EVM，鏈上後交易結算帶有抵押優化引擎，通過Axelar跨鏈訪問至Arbitrum，並有一個前端應用程序，適用於從簡單的ITHACA期權到複雜的結構化產品的策略。

- 在MEXC上，ITHACA目前在BNB Chain（BEP-20）軌道上交易，ITHACA/USDT市場頁面上顯示ITHACA供應指標和ITHACA市場數據，包括ITHACA流通供應量和最大供應量參考。

- 公共追蹤器中引用的ITHACA BEP-20合約為0x49f1d4db3ea1a64390e990c6debeac88eac007ca，這對於在BNB Chain兼容網絡上存取或提取ITHACA代幣時進行錢包驗證很有用。