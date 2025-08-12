逐步指南：在MEXC上開設帳戶並交易ITHACA

- ITHACA是Ithaca Protocol的原生代幣，這是一種非託管、可組合的期權基礎設施，旨在實現最佳風險分擔，並能在任何標的資產上快速啟動完整的ITHACA期權、期權策略和結構化產品市場。
- MEXC已成為交易ITHACA代幣的首選平台，提供全面的工具和功能，用於ITHACA/USDT市場對的即時分析與執行。
- 在MEXC上交易ITHACA加密貨幣時，用戶受益於強大的安全措施（雙重認證、加密、冷存儲）、具競爭力的ITHACA交易費用、高流動性的ITHACA現貨市場、全天候支持以及定期的ITHACA市場更新，這些都有助於交易者做出明智的決策。
- 註冊MEXC是一個簡單的過程，只需幾分鐘。通過官方MEXC網站 (www.mexc.com) 點擊「註冊」或使用iOS或Android上的MEXC手機應用程式來創建帳戶。提供有效的電子郵件地址或手機號碼，並設置一個包含字母、數字和特殊字符的強密碼，開始您的ITHACA交易之旅。
- KYC（了解您的客戶）驗證流程對於獲取完整功能並交易ITHACA代幣至關重要。登錄後，前往安全部分並選擇KYC驗證。基本驗證通常包括提交護照/身份證/駕照並完成面部驗證。高級驗證可能需要最近三個月內發出的地址證明（例如銀行對帳單或公用事業帳單），以解鎖更高的ITHACA交易限額。
- 為了安全起見，請啟用雙重認證（2FA）、使用獨特的複雜密碼並監控帳戶活動。MEXC還提供反釣魚代碼和登錄及提款時的電子郵件通知，為您的ITHACA資產增加額外保護。
- MEXC支持多種便捷的存款方式。加密貨幣持有者可以通過資產 > 存款頁面提供的唯一存款地址，直接將BTC、ETH或USDT等資產存入其MEXC錢包，以為ITHACA交易做準備。
- 新用戶可以通過Simplex、Banxa和Mercuryo等支持的處理商使用信用卡/借記卡購買加密貨幣，或者使用P2P從其他用戶手中購買，並享受託管保護。在交易ITHACA之前，SEPA即時USDT存款在支持的地區也可用。
- 大多數ITHACA現貨對以USDT計價，因此將存入的資金先轉換為USDT通常是最快捷的方式。導航到現貨交易以轉換為USDT，然後進入ITHACA/USDT市場進行ITHACA代幣交易。
- 對於初學者，建議通過「買入加密貨幣」部分直接購買USDT，以減少步驟並高效地開始交易ITHACA代幣。
- 要找到ITHACA市場，前往「市場」或「現貨交易」並搜索「ITHACA」。選擇ITHACA/USDT以打開詳細的ITHACA交易界面，查看實時ITHACA價格、深度和指標。
- 交易界面包括訂單簿（當前買入/賣出）、ITHACA價格圖表（多個時間框架）以及最近的ITHACA交易。MEXC提供技術指標來分析ITHACA/USDT市場的趨勢和動能。
- 訂單類型：
- 通過止損限價單設置止損和止盈，以自動化退出。輸入止損（觸發）和限價（執行）價格，如果ITHACA代幣逆著您的頭寸移動預定金額，訂單將觸發以控制損失或確保ITHACA投資的收益。
- 使用MEXC的圖表和市場深度監控ITHACA價格變動。深度工具可視化累積的買入/賣出興趣；指標和近期交易分析有助於識別ITHACA的趨勢和訂單流活動。
- 風險管理提示：
- 在MEXC上開設帳戶並交易ITHACA遵循明確的步驟：註冊並完成KYC，為帳戶注資（最好使用USDT），並在ITHACA/USDT市場上執行交易，同時採取適當的風險控制。MEXC的工具、安全性、流動性和ITHACA市場數據支持自信且明智的ITHACA代幣交易，並且還有ITHACA儲蓄和質押產品等額外機會可用於MEXC生態系統中。
- Ithaca Protocol是一種非託管、可組合的期權基礎設施，提供基於拍賣的鏈下預匹配處理，兼容EVM，鏈上後交易結算帶有抵押優化引擎，通過Axelar跨鏈訪問至Arbitrum，並有一個前端應用程序，適用於從簡單的ITHACA期權到複雜的結構化產品的策略。
- 在MEXC上，ITHACA目前在BNB Chain（BEP-20）軌道上交易，ITHACA/USDT市場頁面上顯示ITHACA供應指標和ITHACA市場數據，包括ITHACA流通供應量和最大供應量參考。
- 公共追蹤器中引用的ITHACA BEP-20合約為0x49f1d4db3ea1a64390e990c6debeac88eac007ca，這對於在BNB Chain兼容網絡上存取或提取ITHACA代幣時進行錢包驗證很有用。
1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 =
TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot
以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛
在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。
核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無
核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg
核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引
核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人
1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 =
TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot
以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛
在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。