穩定幣市場格局重塑：USDC 市佔率激增，新秀 USDe 強勢崛起

近年來，隨著區塊鏈技術和 DeFi 的快速發展，穩定幣逐漸成為全球金融體系中不可忽視的一部分。根據 Dune 與 Artemis 共同發布的《2025 年穩定幣現狀》報告，穩定幣市場在過去一年迎來了前所未有的成長，市場格局也發生了顯著變化。尤其是在 USDC 市佔率翻倍以及 USDe 異軍突起的背景下，穩定幣市場正朝著更多元化的方向發展。













截至 2025 年 2 月，穩定幣市場的規模已達 2,140 億美元，年交易額高達 35 萬億美元， USDC USDT 仍佔據市場主導地位。但在這一過程中，USDC 的表現尤為突出，市值已翻倍至 560 億美元，成為市場中成長最迅速的穩定幣之一。

USDC 的成功主要得益於其合規優勢，尤其是在 MiCA 和 DIFC 等監管框架的支援下。近年來，Stripe、MoneyGram 等重要策略夥伴的加入，使 USDC 在全球市場的應用範圍不斷擴大，尤其在支付和跨境匯款領域，USDC 的優勢愈見顯著。 USDC 的成長也反映了機構對合規穩定幣的偏好，特別是在全球加密監管逐步明確的背景下，USDC 憑藉其透明度和合規性成為了機構用戶的首選。









與 USDC 的成功不同， USDe 作為新興的去中心化穩定幣 ，也在市場中表現出強勁的成長勢頭。 USDe 由 Ethena Labs 推出，自上市以來市值從 1.46 億美元暴增至 62 億美元，成為市場第三大穩定幣。 USDe 的成功在於其獨特的收益支撐策略和 Delta 中性對沖機制，確保了其在不依賴傳統金融體系的情況下，仍能保持較穩定的價值。





在 DeFi 生態的推動下，USDe 的影響力持續攀升。與中心化穩定幣不同，USDe 更為重視去中心化特性和創新機制，能夠吸引更多的 DeFi 用戶。隨著 DeFi 市場的進一步成熟和發展，USDe 有望在未來進一步鞏固其在穩定幣市場中的地位。









儘管 USDT 依然是全球市值最大的穩定幣，總市值已達 1,460 億美元，但其市佔率的下降也不容忽視。 USDT 的成長在一定程度上放緩，主要原因是其在機構市場中的採用率下降，且更多的用戶和機構開始傾向於選擇合規性更高的USDC，或轉向去中心化穩定幣。













穩定幣市場的變化不僅是中心化穩定幣和去中心化穩定幣之間的角力，更是金融創新與合規監管之間的互動。傳統的中心化穩定幣如 USDC，憑藉其與傳統金融體系的緊密聯繫，在合規性和跨境支付領域佔據了明顯優勢。而去中心化穩定幣如 USDS、USDE，則在 DeFi 生態中展現了巨大的潛力，透過創新的機制和去中心化的特性吸引了大量的用戶。

這種角力的背後，正是區塊鏈技術與傳統金融市場的深度融合。隨著去中心化金融的興起，去中心化穩定幣的市佔率有望持續擴大，但合規性和監管的挑戰也迫使中心化穩定幣不斷適應和創新，以滿足全球監管環境的要求。









穩定幣已成為加密市場不可或缺的核心基礎設施，並在推動傳統金融領域創新方面發揮日益重要的作用。業內專家普遍對穩定幣的未來發展持樂觀態度，認為它們不僅促進了跨國支付的創新，也為全球金融市場帶來了更廣泛的機會。





Dragonfly 的合夥人 Rob Hadick 指出：「穩定幣是加密市場的生命線，也是金融體系的超級導體。它們為全球市場打開了新的機會，特別是在傳統金融尚未觸及的創新領域。」





Base 產品負責人 Neodaoist 強調：「穩定幣在跨境支付方面的優勢顯而易見。我們希望Base能夠支援更多本地貨幣的穩定幣，使全球用戶能夠使用自己熟悉的貨幣在鏈上進行交易，從而推動區塊鏈技術的普及。」





Ethena Labs 研究負責人 Conor Ryder指出：「新一代穩定幣必須具備更強的市場韌性，USDe的核心優勢在於其收益支撐的穩定機制，確保用戶獲得可靠的美元替代品。」





Herd 創始人兼數據分析專家 Andrew Hong 則表示：「穩定幣的流動性取決於基礎設施的質量，包括低成本、快速交易和市場需求。在 Solana 等公鏈上，Meme 幣交易對的流動性需求以及即時結算的需求，使穩定幣成為其中不可或缺的一部分。」





TRON DAO 社群發言人 Sam Elfarra 認為：「TRON 已成為穩定幣交易的首選區塊鏈，每日交易量達數十億美元。USDT 在 TRON 上的應用推動了全球經濟活動，尤其是在新興市場，已成為支付和儲蓄的重要工具。」





未來，在 Solana 和 TRON 等公鏈的推動下，穩定幣的流動性和交易效率將進一步提升，成為去中心化金融和傳統金融之間橋樑的關鍵因素。









穩定幣市場的格局正在發生深刻變化。從 USDC 市佔率翻倍，到 USDe 的異軍突起，再到 USDT 逐漸轉型，穩定幣的快速發展正不斷影響全球金融體系。總的來說，穩定幣市場的多元化趨勢已經顯現，無論是中心化還是去中心化穩定幣，它們都將在未來的全球金融體系中扮演更重要的角色。隨著技術創新和監管的逐步完善，穩定幣將持續推動全球金融市場的變革，提供更有效率、安全、合規的金融工具，推動跨境支付、資產管理等領域的創新。未來，穩定幣市場將成為加密貨幣生態系統與傳統金融體系之間的重要連結紐帶，促進全球經濟的進一步發展。





如果您也看好穩定幣未來的潛力， MEXC 將會是一個理想的選擇。作為領先的加密貨幣交易平台，MEXC 提供豐富的穩定幣交易對，用戶可以輕鬆購買並交易包括 USDe 在內的熱門穩定幣項目。 MEXC 不僅支援快速交易，還為用戶提供便利的資金管理和多樣化的投資選擇，是用戶抓住穩定幣投資機會的最佳平台。





如何投資穩定幣呢？我們以 USDE/USDT 為例進行示範：





打開 MEXC App，在頂部搜尋欄中輸入「USDE」，選擇 USDE/USDT 現貨交易，在 K 線頁面點擊【買入】，選擇委託方式、下單數量等信息，點擊【買入 USDE】完成購買。







