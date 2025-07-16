《STABLE Act of 2025》草案：奠定美國支付型穩定幣監管基礎

隨着數字資產的快速發展，穩定幣在金融系統中的重要性日益突出。穩定幣作為一種以法定貨幣為基礎的數字資產，已經在跨境支付、貨幣轉移和金融創新中發揮了越來越重要的作用。然而，隨着穩定幣市場的快速擴張，也帶來了諸如透明度不足、監管滯後等問題。因此，美國眾議院數位資產小組委員會主席 Bryan Steil 和金融服務委員會主席 French Hill 於 2025 年 3 月提出了《 STABLE Act of 2025 》草案，也可稱作《2025 年穩定幣透明與責任促進賬本經濟法案》。該法案旨在為美國支付型穩定幣的發行、流通和監管提供一個清晰的法律框架。本文將通過詳細解讀該法案的核心內容，幫助讀者全面瞭解法案的意義、目標以及對市場的潛在影響。













《STABLE Act of 2025》的核心目標是確保美國支付型 穩定幣 市場的透明度、問責制，並防止非法金融活動（如洗錢、恐怖融資等）。通過設立嚴格的監管框架，法案旨在保障金融穩定、保護消費者利益，並促進數字資產在經濟中的合規應用。特別是在當前金融體系高度依賴技術的背景下，法案還力圖提升支付型穩定幣的互操作性和市場的規範化，為全球數字經濟的穩定發展奠定基礎。









法案明確了支付型穩定幣的定義，這對理解其監管框架至關重要。根據該法案，支付型穩定幣指的是一種旨在用於支付或結算的數位資產，其價值通常與法定貨幣（如美元）掛鉤。支付型穩定幣不僅限於用作支付手段，還包括可以按固定比例兌換、贖回或回購的穩定幣。與證券不同，支付型穩定幣主要作為交易工具，而非投資工具。因此，這類穩定幣不屬於證券範疇，也不具備證券的投資屬性。













《STABLE Act of 2025》對支付穩定幣的發行設定了嚴格的合規標準。根據法案規定，只有獲得聯邦或州政府許可的機構才能發行業務，確保市場上的支付穩定幣具備足夠的資產支持，並符合透明度要求。具體來說，符合要求的發行者包括經批准的保險存款機構子公司、聯邦認證的非銀行支付型穩定幣發行人以及州認證的支付型穩定幣發行方。









儲備金要求：根據法案規定，每一單位穩定幣必須由等值的現金或高流動性的金融資產（如短期美國國債、銀行存款等）支持。這意味着支付穩定幣的發行人必須保持足夠的儲備資產，以保證每個穩定幣都有 1:1 的支持比例。

透明度要求：法案要求穩定幣發行人定期發佈儲備金報告，並接受獨立審計。具體來說，發行人需要每月發佈儲備金構成報告，並由獨立的註冊會計師事務所進行檢查。報告還需由公司 CEO 和 CFO 簽字確認，以確保信息的準確性和透明性。

贖回機制：發行方還必須公開並提供穩定幣的贖回程序。這意味着穩定幣持有者能夠根據固定的兌換比例將其穩定幣贖回為法定貨幣，從而確保市場的流動性和參與者的信心。













《STABLE Act of 2025》為支付型穩定幣的監管機構設定了明確的職責範圍。主要監管機構包括貨幣監理署（OCC）、美聯儲（Federal Reserve）和美國聯邦存款保險公司（FDIC）。具體來說：





受保護存款機構及其子公司：由聯邦銀行監管。

信用合作社及其子公司：由國家信用社管理局（NCUA）監管。

非銀行支付型穩定幣發行人：由貨幣監理署（OCC）監管。









《STABLE Act of 2025》也規定了外資穩定幣在美國市場的監管要求。外國發行的穩定幣必須滿足美國的監管標準，發行人需接受美國監管機構的審查，並確保其運營符合美國的法律要求。特別是，外國穩定幣發行者需要同意接受美國監管機構的定期報告和審查。為了促進國際合作，美國財政部將在必要時發佈符合條件的外國支付穩定幣發行者名單。









《STABLE Act of 2025》明確規定了針對違反相關法規的支付穩定幣發行方的處罰機制。主要包括以下幾種：





民事罰款：任何未經授權發行支付穩定幣的實體將面臨每天最高 10 萬美元的罰款。此外，若發行方未能遵守法案要求，將被處以較高的民事罰款。

刑事處罰：對於提供虛假儲備金報告的行為，法案規定了最高 20 年監禁和 500 萬美元的罰款。

監管強制措施：如果發行方違反法案的規定，聯邦監管機構可採取包括暫停或撤銷發行資格在內的強制措施。









《STABLE Act of 2025》不僅對支付穩定幣的監管作出了全面規定，還明確了多項補充要求。首先，法案確保支付穩定幣不被視為證券，從而避免了複雜的證券法適用。其次，法案強調了支付穩定幣的互操作性，要求聯邦機構推動制定技術標準，以確保不同平台之間的兼容性。此外，法案還設置了監管的過渡期，並明確了針對違規行為的處罰機制，包括民事和刑事處罰。這些規定進一步完善了數位貨幣市場的法律框架，確保其穩定和合規發展。





同時，為了讓市場有足夠的時間適應新的法規，《STABLE Act of 2025》為不合規的支付穩定幣發行方和託管機構提供了過渡期。根據法案，發行業務的合規程序將於法案生效後 12 個月內啟動，而相關託管機構的合規要求則將在2年後開始生效。此外，針對「內生抵押穩定幣禁令」，法案即刻生效，並將在接下來的 2 年內持續執行。









《STABLE Act of 2025》為美國支付穩定幣的監管設立了明確且嚴格的法律框架，旨在通過強化透明度和合規性要求，確保市場的穩定和消費者的保護。隨着該法案的推進，預計將為美國的數字貨幣市場提供更清晰的規則和更具可操作性的監管方案。這不僅有助於增強消費者信心，還可能促進全球數字經濟的穩定與發展。隨着法案的正式審議和未來的實施細則出台，支付穩定幣的監管將進入一個全新的時代。









如何購買穩定幣呢？我們以 USDE/USDT 為例進行展示：





打開 MEXC App，在頂部搜尋列中輸入「USDE」，選擇 USDE/USDT 現貨交易，在 K 線頁面點擊【買入】，選擇委託方式、下單數量等信息，點擊【 買入 USDE 】完成購買。







