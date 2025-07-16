Solana 網絡復興原因？





「以太坊殺手」、「下一代區塊鏈」、「高速公鏈」，這些都是曾經市場給予 Solana 網絡的稱號。Solana 網絡性能高、手續費低的特性一定程度解決了當時以太坊網絡擁堵、手續費高昂等問題缺陷。





經歷 FTX 崩盤事件影響後，Solana 網絡經過漫長的重建過程，再次煥發出往日的生機。









我們對 Solana 網絡的發展歷程進行了梳理，涵蓋了從誕生到興盛，再到毀滅及重建的關鍵時間節點和事件。





2020年3月，Solana 主網上線。





2020 年 7 月，FTX 宣布採用 Solana 作為底層公鏈，來搭建它們的去中心化交易所 —— Serum。Solana 網絡迎來第一波市場關注熱度。





2021 年 3 月，Tether 宣布在 Solana 上發行穩定幣。擁有穩定幣對於去中心化金融業務的開展具有重大意義。





2021 年 6 月，Solana 完成了 3.14 億美元融資，參投機構包括 SBF 旗下的 Alameda Research。





2021 年 9 月，Magic Eden 上線 Solana，填補 Solana 網絡 NFT 交易市場空白。





2021 年 11 月，Solana 鎖倉量達到 10 億美元，這一數據為當時以太坊網絡的十分之一、BNB Chian 網絡的三分之二。





2021 年12 月，STEPN 上線 Solana，這為 Solana 網絡帶來大量流量和新增用戶。





2022 年 2 月，Solana 超越以太坊成為活躍開發者數量最多的區塊鏈。





2022 年 11 月 9 日，FTX 暴雷，SOL 幾天內暴跌 75% 左右。





2022 年 11 月，Tether 宣布將 10 億美元的 USDT 鏈上交換為 ERC20，退出 Solana 網絡。





2022 年 12 月，頭部 NFT 项目 DeGods、y00ts 宣布離開 Solana 網絡轉投以太坊和 Polygon 網絡。





2023 年 5 月，BRC-20 及 Meme 代幣火熱使得 Gas 高居不下，不少用戶轉向 Solana 進行交易。Solana 日活地址數最高達到 49 萬。





2023 年 8 月底至 9 月初，Shopify 與 Visa 先後宣布與 Solana 集成，擴展了 Solana 在 Web2 世界的支付服務版圖。





2023 年 12 月，Solana 生態復甦，鎖倉量在兩個月內從 3 億美元左右上漲至 10 億美元。





2024 年 3 月，SOL 代幣突破 200 美元，市值超過 BNB，成為全球第四大加密貨幣。













Solana 網絡的繁榮與崩潰，在一定程度上可以說都和 FTX 脫不開關係。與 FTX 的合作幫助 Solana 走向了加密舞臺的中央，獲得了大量的關注。也是由於和 FTX 的深度合作，FTX 的暴雷引起了 Solana 網絡的崩潰。





FTX 交易所持有 SOL 代幣總量超過 10%，FTX 交易所發生暴雷後擔心 SOL 被拋售引起市場恐慌。同時由於 SBF 的欺騙行為，也引起了加密社區對 Solana 的不信任。最終 Solana 代幣價格和網絡 TVL 急劇下降。





在 FTX 交易所暴雷事件發生後不久，穩定幣項目 Tether 宣布將從 Solana 網路轉移 10 億枚 USDT 至以太坊 ERC-20。





12 月，原 Solana 網絡明星 NFT 项目 DeGods、y00ts 先後宣布離開 Solana 網絡轉投以太坊和 Polygon 網絡。





Solana 網絡上的重要項目的退出，代表著官方群體對 Solana 的看衰，同時他們提到對網絡技術安全問題的擔憂，這些都進一步加劇 Solana 網絡的信任危機。









加密世界不斷地發展壯大，讓越來越多團隊意識到以太坊網絡自身存在的問題，包括以太坊團隊自身，都在針對這些問題進行解決。





和 Solana 團隊一樣，如 Aptos、Sui 等團隊構建一條低手續費高效率的新公鏈。也有基於以太坊公鏈進行開發的 Layer2 團隊，如 Optimism、Arbitrum等。





這些公鏈的建立讓用戶的選擇更加多樣，Solana 需要面對來自更多費用低、性能不錯的公鏈競爭。













比特幣減半在即，加密市場再次迎來回暖迎接牛市。比特幣現貨 ETF 的通過帶動更多資金湧入加密市場，作為加密世界一員的 Solana 也受到影響，利好整個生態發展。









儘管 FTX 的暴雷給 Solana 帶來幾乎毀滅的影響，但是 Solana 網絡的活躍開發者數量持續位居前列，和其他公鏈相比具備優勢。團隊持續在多個城市舉辦黑客松活動，和來自全球的開發者互動，壯大發展生態。





除此之外，團隊對於長期被詬病的宕機問題持續優化解決；推出新的存儲數據方法「狀態壓縮」，以顯著降低存儲成本。持續的 build 幫助社區重建信心。









Meme 代幣在 Solana 的這輪重建中發揮了至關重要的作用，SILLY、WIF、BONK、BOME、SLERF 等 Meme 代幣先後接棒引起的財富效應，是 Solana 網絡成交量和市場關注度增加的關鍵原因。





由於 Meme 代幣吸引進入 Solana 網絡的資金流入各大 DeFi 協議中，推動網絡 TVL 不斷攀升，SOL 代幣的價格同樣水漲船高。









Solana 網絡的復興已成定局，當前進入的用戶，除了可以參與鏈上項目博取空投獎勵外，對於 SOL 代幣的投資也是一種選擇。





