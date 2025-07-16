Solana 網絡復興原因？

「以太坊殺手」、「下一代區塊鏈」、「高速公鏈」，這些都是曾經市場給予 Solana 網絡的稱號。Solana 網絡性能高、手續費低的特性一定程度解決了當時以太坊網絡擁堵、手續費高昂等問題缺陷。 經歷 FTX 崩盤事件影響後，Solana 網絡經過漫長的重建過程，再次煥發出往日的生機。 1. Solana 網絡的發展歷程 我們對 Solana 網絡的發展歷程進行了梳理，涵蓋了從誕生到興盛，再到毀滅及「以太坊殺手」、「下一代區塊鏈」、「高速公鏈」，這些都是曾經市場給予 Solana 網絡的稱號。Solana 網絡性能高、手續費低的特性一定程度解決了當時以太坊網絡擁堵、手續費高昂等問題缺陷。 經歷 FTX 崩盤事件影響後，Solana 網絡經過漫長的重建過程，再次煥發出往日的生機。 1. Solana 網絡的發展歷程 我們對 Solana 網絡的發展歷程進行了梳理，涵蓋了從誕生到興盛，再到毀滅及
「以太坊殺手」、「下一代區塊鏈」、「高速公鏈」，這些都是曾經市場給予 Solana 網絡的稱號。Solana 網絡性能高、手續費低的特性一定程度解決了當時以太坊網絡擁堵、手續費高昂等問題缺陷。

經歷 FTX 崩盤事件影響後，Solana 網絡經過漫長的重建過程，再次煥發出往日的生機。

1. Solana 網絡的發展歷程


我們對 Solana 網絡的發展歷程進行了梳理，涵蓋了從誕生到興盛，再到毀滅及重建的關鍵時間節點和事件。

2020年3月，Solana 主網上線。

2020 年 7 月，FTX 宣布採用 Solana 作為底層公鏈，來搭建它們的去中心化交易所 —— Serum。Solana 網絡迎來第一波市場關注熱度。

2021 年 3 月，Tether 宣布在 Solana 上發行穩定幣。擁有穩定幣對於去中心化金融業務的開展具有重大意義。

2021 年 6 月，Solana 完成了 3.14 億美元融資，參投機構包括 SBF 旗下的 Alameda Research。

2021 年 9 月，Magic Eden 上線 Solana，填補 Solana 網絡 NFT 交易市場空白。

2021 年 11 月，Solana 鎖倉量達到 10 億美元，這一數據為當時以太坊網絡的十分之一、BNB Chian 網絡的三分之二。

2021 年12 月，STEPN 上線 Solana，這為 Solana 網絡帶來大量流量和新增用戶。

2022 年 2 月，Solana 超越以太坊成為活躍開發者數量最多的區塊鏈。

2022 年 11 月 9 日，FTX 暴雷，SOL 幾天內暴跌 75% 左右。

2022 年 11 月，Tether 宣布將 10 億美元的 USDT 鏈上交換為 ERC20，退出 Solana 網絡。

2022 年 12 月，頭部 NFT 项目 DeGods、y00ts 宣布離開 Solana 網絡轉投以太坊和 Polygon 網絡。

2023 年 5 月，BRC-20 及 Meme 代幣火熱使得 Gas 高居不下，不少用戶轉向 Solana 進行交易。Solana 日活地址數最高達到 49 萬。

2023 年 8 月底至 9 月初，Shopify 與 Visa 先後宣布與 Solana 集成，擴展了 Solana 在 Web2 世界的支付服務版圖。

2023 年 12 月，Solana 生態復甦，鎖倉量在兩個月內從 3 億美元左右上漲至 10 億美元。

2024 年 3 月，SOL 代幣突破 200 美元，市值超過 BNB，成為全球第四大加密貨幣。

2. Solana 網絡崩潰原因


2.1 FTX 交易所暴雷，Solana 崩潰主要原因


Solana 網絡的繁榮與崩潰，在一定程度上可以說都和 FTX 脫不開關係。與 FTX 的合作幫助 Solana 走向了加密舞臺的中央，獲得了大量的關注。也是由於和 FTX 的深度合作，FTX 的暴雷引起了 Solana 網絡的崩潰。

FTX 交易所持有 SOL 代幣總量超過 10%，FTX 交易所發生暴雷後擔心 SOL 被拋售引起市場恐慌。同時由於 SBF 的欺騙行為，也引起了加密社區對 Solana 的不信任。最終 Solana 代幣價格和網絡 TVL 急劇下降。

2.2 穩定幣出逃，頭部項目出走，加重信任危機


在 FTX 交易所暴雷事件發生後不久，穩定幣項目 Tether 宣布將從 Solana 網路轉移 10 億枚 USDT 至以太坊 ERC-20。

12 月，原 Solana 網絡明星 NFT 项目 DeGods、y00ts 先後宣布離開 Solana 網絡轉投以太坊和 Polygon 網絡。

Solana 網絡上的重要項目的退出，代表著官方群體對 Solana 的看衰，同時他們提到對網絡技術安全問題的擔憂，這些都進一步加劇 Solana 網絡的信任危機。

2.3 來自其他公鏈的競爭


加密世界不斷地發展壯大，讓越來越多團隊意識到以太坊網絡自身存在的問題，包括以太坊團隊自身，都在針對這些問題進行解決。

和 Solana 團隊一樣，如 Aptos、Sui 等團隊構建一條低手續費高效率的新公鏈。也有基於以太坊公鏈進行開發的 Layer2 團隊，如 Optimism、Arbitrum等。

這些公鏈的建立讓用戶的選擇更加多樣，Solana 需要面對來自更多費用低、性能不錯的公鏈競爭。

3. Solana 網絡復興原因


3.1 加密市場整體回暖


比特幣減半在即，加密市場再次迎來回暖迎接牛市。比特幣現貨 ETF 的通過帶動更多資金湧入加密市場，作為加密世界一員的 Solana 也受到影響，利好整個生態發展。

3.2 自身積極建設


儘管 FTX 的暴雷給 Solana 帶來幾乎毀滅的影響，但是 Solana 網絡的活躍開發者數量持續位居前列，和其他公鏈相比具備優勢。團隊持續在多個城市舉辦黑客松活動，和來自全球的開發者互動，壯大發展生態。

除此之外，團隊對於長期被詬病的宕機問題持續優化解決；推出新的存儲數據方法「狀態壓縮」，以顯著降低存儲成本。持續的 build 幫助社區重建信心。

3.3 Meme 代幣推動


Meme 代幣在 Solana 的這輪重建中發揮了至關重要的作用，SILLY、WIF、BONK、BOME、SLERF 等 Meme 代幣先後接棒引起的財富效應，是 Solana 網絡成交量和市場關注度增加的關鍵原因。

由於 Meme 代幣吸引進入 Solana 網絡的資金流入各大 DeFi 協議中，推動網絡 TVL 不斷攀升，SOL 代幣的價格同樣水漲船高。

4. 如何購買 SOL 代幣


Solana 網絡的復興已成定局，當前進入的用戶，除了可以參與鏈上項目博取空投獎勵外，對於 SOL 代幣的投資也是一種選擇。

MEXC 平臺提供 SOL 代幣的現貨和最高 300 倍的合約交易。您可以根據自身的投資偏好，選擇對應的交易類型進行投資。我們以現貨交易為例演示如何在 MEXC 購買 SOL 代幣。

打開並登錄 MEXC App，在首頁搜索框中輸入 SOL，選擇【現貨】進入 K 線頁面，點擊【買入】進入交易頁面。選擇委託方式如限價委託，輸入數量，點擊【買入 SOL】即可完成購買。


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

