SOL ETF迎來最好的時機，但面臨重重阻力

6 月 27 日，VanEck 提交現貨交易所交易基金 Solana Trust 基金申請，這也是首個在美國申請的 Solana ETF。MEXC 行情顯示，當日 SOL 價格拉升超過 150 美元（+9.5%），Solana 生態板塊代幣普漲超過 10%。

雖然彭博分析師預計，相關申請有可能在 2025 年某個時候正式通過，市場也寄予厚望——期待 SOL 成為繼比特幣和以太坊之後的第三個 ETF。不過，當前 SOL ETF 申請也面臨多重壓力。

1. SOL ETF當前現狀分析


與以往幾次 ETF 申請不同，這次 Solana ETF 申請 VanEck 只遞交了 S-1 文件，並沒有交易所遞交 19B-4 文件。而 ETF 正式問世，這二者缺一不可。

並且，目前時間已經過去了 10 天，依然沒有交易所為 VanEck 遞交 19B-4。某種程度上，也側面證明這次申請準備不足，更像是搶占賽道的偶發性行為。畢竟，ETH 現貨 ETF 即將在 7 月正式上線，市場缺乏新的敘事，Solana ETF 申請正好填補了空白。

對此，VanEck 數字資產研究主管 Matt Sigel 直言不諱：「美國監管格局正在發生變化，SOL ETF 獲得批准的機會比以往任何時候都更大。VanEck 公司希望成為美國證券交易委員會（SEC）審查的第一批候選人，因為從歷史上看，大多數產品都是按照先到先得的原則獲得批准的。」

實際上，由於 VanEck Solana ETF 申請是一份 S-1 文件，也導致現在無法判斷判斷截止日期；如果他們提交 19b-4 文件，截止日期可能在 2025 年 3 月中旬左右。

VanEck 的行動並沒有引發其他發行商大規模跟進。只有 21Shares 向 SEC 提交 SOLANA ETF 的 S-1 申請文件，21Shares SOL 將由 Coinbase Custody 託管其資金。除此之外，目前暫無其他發行商的身影——網傳貝萊德也在跟進，尚未被證實。

2. SOL ETF迎來最好的時機，但面臨重重阻力


SOL ETF 的申請，並不是無的放矢，如今正是最好的時機：美國政府對加密的態度正在轉向友好。

彭博分析師 Eric Balchunas 認為，Solana ETF 在未來 12 個月內獲得批准的可能性與美國總統換屆的可能性密切相關。儘管 SolanaETF 今年不會獲得批准，但新任美國總統和美國證券交易委員會領導層的變動可能會在 2025 年讓一切皆有可能。

VanEck 數字資產研究主管 Matt Sigel 也表示，現在是嘗試的正確時機。「我們相信監管格局正在發生變化」。他指出了最近兩黨立法的進展，例如具有里程碑意義的 FIT21 市場結構法案的通過，以及 SEC 突然改變方針並同意批准現貨以太坊 ETF 來支持他的立場。

不過，SOL ETF 要想正式通過，同樣面臨重重壓力。

首先是 SOL 的證券屬性。在 SEC 過去的多期起訴案中，包括 Coinbase、Kraken 案，都明確將 Solana 定義為「一種證券」。VanEck 和 21Shares 的 SOL ETF 申請，將再次引發市場關於 SOL 以及其他代幣是證券或是商品的爭論。而最終論斷，取決於美國監管機構博弈，但從當前來看情況並不樂觀。

Dragonfly Capital 合伙人 Hasseb Qureshi 評價稱，SOL ETF 獲批不太可能實現，他認為 VanEck 提交 SOL ETF 申請可能只是在「購買商譽（buying goodwill）」，為推動同類產品發展打下基礎，因為美國證券交易委員會已經明確表示 SOL 是一種證券，而且監管機構不會放棄這一決定。

再者，Solana 代幣籌碼集中。VanEck 在申請文件中特別指出，SOL 在其他 ETF 申請中未見的一個特定風險，即 SOL 代幣的所有權集中。根據 VanEck 的文件，去年 11 月底，包含 SOL 代幣的最大 100 個錢包持有流通中 SOL 的約三分之一。「由於這種所有權的集中，此類持有者的大量銷售或分配可能會對市場價格產生不利影響。」由於 SOL 代幣的籌碼分布情況不如比特幣和以太坊廣泛，這種集中所有權的情況可能成為 VanEck Solana ETF 獲批的障礙。

最後，美國市場目前尚無 SOL 的期貨 ETF，監管機構可能會循序漸進暫緩推出現貨 ETF 的計劃。

此前的 BTC、ETH 早已經在 CME 和 CBOE 上線了期貨，並且也都先推出了期貨 ETF，最後才推出現貨 ETF。根據這一發展路徑，SEC 很難直接略過上述過程直接推出 SOL 現貨 ETF。如，Cube.Exchange 首席執行官 Bartosz Lipinski 認為，SEC 經常依靠期貨市場來滿足其列出特定交易所交易基金（ETF）的市場監督要求，「期貨市場的需求是 SEC 主席的心理預期」。

3. 交易策略：SOL生態炒作預期較高


雖然 SOL ETF 前途未卜，但這並不妨礙其未來成為炒作熱點。

畢竟「 聽傳聞買進、見事實沽出」（ Buy on Rumors，Sell on News）也是屢試不爽的重要策略。特別是美國如今兩黨大選，各種政策面的消息都會影響加密走勢。在缺少新的敘事當下，SOL ETF 可能會成為繼 ETH ETF 之後新一輪熱點。

對加密玩家來說，重點關注 SOL 代幣以及 Solana 生態項目，特別是 Meme 項目，可能會在新一輪行情爆發時獲得較高的阿爾法收益。

MEXC 在新項目發掘上尤為突出，今年首發上線了 BOME、SLERF、ONE 等多個 Solana 項目，早期用戶獲得了不錯的收益。此外，新幣首發時，MEXC 平臺幣 MX 持有者也可以零成本獲得各種代幣空投，平均收益超過 70%，在行業內首屈一指。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


