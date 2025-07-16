1. 項目綜述與使命：打破區塊鏈生態壁壘，構建統一多鏈世界 Skate（原 Range Protocol）作為區塊鏈基礎設施領域的突破性創新，定位為首個支援多虛擬機（VM）無縫互動的通用應用層。項目直擊當前區塊鏈生態最核心的痛點 —— 不同鏈間流動性與用戶體驗的碎片化問題，透過構建連接以太坊虛擬機（EVM）、SVM、TVM、Move VM 等主流虛擬機的編排層，旨在徹底革新去中心化金融（DeFi）1. 項目綜述與使命：打破區塊鏈生態壁壘，構建統一多鏈世界 Skate（原 Range Protocol）作為區塊鏈基礎設施領域的突破性創新，定位為首個支援多虛擬機（VM）無縫互動的通用應用層。項目直擊當前區塊鏈生態最核心的痛點 —— 不同鏈間流動性與用戶體驗的碎片化問題，透過構建連接以太坊虛擬機（EVM）、SVM、TVM、Move VM 等主流虛擬機的編排層，旨在徹底革新去中心化金融（DeFi）
Skate：重構跨鏈生態的革命性基礎設施，開啟多鏈互操作新時代

2025年7月16日MEXC
1. 項目綜述與使命：打破區塊鏈生態壁壘，構建統一多鏈世界


Skate（原 Range Protocol）作為區塊鏈基礎設施領域的突破性創新，定位為首個支援多虛擬機（VM）無縫互動的通用應用層。項目直擊當前區塊鏈生態最核心的痛點 —— 不同鏈間流動性與用戶體驗的碎片化問題，透過構建連接以太坊虛擬機（EVM）、SVM、TVM、Move VM 等主流虛擬機的編排層，旨在徹底革新去中心化金融（DeFi）領域的用戶體驗與開發者工作流程。

1.1 核心願景


Skate 的根本使命是消除不同區塊鏈生態間的隔閡。儘管各類虛擬機具備獨特的技術優勢，但應用與流動性的碎片化嚴重制約了用戶與開發者的體驗。其解決方案是打造統一的基礎設施層，讓應用能在數千條區塊鏈上運行，同時維持單一應用狀態，實現真正的「一次開發，多鏈部署」。

1.2 多鏈生態的現實挑戰


用戶體驗割裂：SVM、TVM、Move VM 等新興虛擬機雖各有優勢，但跨鏈操作需複雜橋接、多錢包配置及技術架構認知，一般用戶難以高效使用。

開發者複雜度高：構建跨鏈應用需適配不同技術架構、智能合約語言及跨鏈整合邏輯，開發週期長、成本高且安全風險激增。

流動性碎片化：以太坊雖擁有最深流動性，但新興公鏈若缺乏高效橋接方案，難以共享這一資源，用戶體驗與安全性也常因此受損。

2. 革命性解決方案：原生鏈體驗 + 跨 VM 協同，重塑多鏈互動範式


Skate 透過創新的編排層架構，在不要求用戶離開原生鏈環境的前提下，實現多 VM 連接。例如，TON 用戶可直接在 TON 鏈上與 EVM、Solana 等鏈的應用互動，既保留各鏈特性，又消除跨鏈摩擦。

2.1 技術架構與創新亮點


2.1.1 通用應用層：跨鏈互動的「隱形橋樑」


作為連接不同虛擬機的核心樞紐，該層在後台處理跨鏈通訊、交易路由與狀態同步的複雜性，用戶無需感知底層技術細節，即可實現多鏈應用無縫存取。

2.1.2 全場景跨 VM 連接能力


EVM 相容：全面支援以太坊及第二層網路的成熟 DeFi 生態；
SVM 整合：借助 Solana 的高效能與低交易成本優勢；
TVM 接入：打通 Telegram 生態的龐大用戶基數；
Move VM 支援：涵蓋 Aptos、Sui 等注重智能合約安全性的公鏈。

2.1.3 統一流動性基礎設施


融合自動做市商（AMM）與鏈上交易架構，打造可從任意連接鏈存取的單一流動性池，用戶無需跨鏈管理資產，開發者也能獲得深度流動性支援。

2.1.4 跨鏈狀態管理革新


顛覆傳統「各鏈獨立狀態」模式，實現應用在全鏈間的單一統一狀態，大幅簡化開發複雜度，降低狀態不一致引發的安全風險。

3. 生態核心：Skatepark 平台與 Ollies 激勵體系


3.1 Skatepark 平台


作為生態中樞，Skatepark 為用戶提供探索跨 VM 應用的一站式介面，顛覆傳統 DEX 與應用互動模式，支援：
- 存取所有連接虛擬機的應用；
- 原生鏈內完成跨鏈 DeFi 操作；
- 參與生態獲得獎勵；
- 發現多鏈新興協議與應用。

3.2 Ollies 獎勵系統


作為生態激勵核心，Ollies 獎勵積極參與跨 VM 應用、推動生態增長的用戶，形成「參與度提升－獎勵增加－吸引更多用戶」的正向循環，強化社群與網路效應。

4. SKATE 代幣：生態經濟的核心支柱


4.1 代幣定位與功能


SKATE 作為生態原生代幣，承載治理、安全與經濟激勵多重角色：
治理權：代幣持有者可投票決定協議升級、參數調整等策略決策；
質押機制：透過質押增強網路安全，質押者獲獎勵；
交易費用：作為平台跨鏈交易的支付媒介；
流動性激勵：為統一流動性池的提供者發放獎勵。

4.2 融資與代幣分配


種子輪成功：獲 HashKey Capital、Mirana Ventures、Spark Digital Capital 等機構 375 萬美元投資，兼具資金與策略資源支援；

ICO 規劃：計劃在 Legion Launchpad 啟動 100 萬美元首次代幣發行，平衡機構與社群參與。

5. 應用場景：從 DeFi 到企業級解決方案，多維度釋放跨鏈價值


5.1 去中心化金融（DeFi）


跨鏈收益挖礦：一鍵參與多鏈流動性挖礦，無需手動管理跨鏈倉位；
統一借貸協議：聚合多鏈流動性，提供更優利率與多元抵押選擇；
多鏈 DEX 聚合：智能路由交易至價格最優、流動性最深的鏈。

5.2 遊戲與 NFT


跨鏈遊戲：用 Solana 的高效能承載遊戲運行，以太坊管理資產所有權；
統一 NFT 市場：聚合多鏈 NFT 資產，擴大用戶收藏與交易範圍；
互操作遊戲資產：遊戲道具與角色可在不同鏈間無縫流轉。

5.3 企业级解决方案


供應鏈管理：不同環節使用不同鏈，同時保持統一可視性與管控；
跨鏈身份系統：構建跨多鏈的統一數位身份；
企業 DeFi：透過單一介面接入多鏈金融服務，簡化資金管理。

6. 市場定位與競爭優勢：差異化路徑領跑跨鏈賽道


6.1 競爭格局對比


傳統跨鏈橋：需用戶轉移資產，存在耗時、高費、安全風險，Skate 無需橋接即可原生互動；
多鏈協議：各鏈獨立狀態管理，Skate 實現統一狀態；
第二層解決方案：優化單鏈效能，不解決跨鏈互通，Skate 可連接各第二層與主鏈生態。

6.2 核心差異化優勢


原生鏈體驗：用戶無需切換鏈環境；
統一狀態管理：應用全鏈狀態一致性；
全 VM 支援：涵蓋主流虛擬機類型；
開發者友善：簡化跨鏈開發流程；
機構背書：頂級 VC 投資加持行業公信力。

7. 未來規劃與風險展望


7.1 技術發展路線圖


持續拓展新興虛擬機支援；
優化交易速度、成本與用戶體驗；
強化跨鏈安全稽核與狀態管理；
完善開發者工具（SDK、API 等）。

7.2 生態增長舉措


與頭部 DeFi、遊戲及企業區塊鏈項目達成策略合作；
推出開發者激勵計畫與教育資源；
深耕高區塊鏈滲透率地區市場。

8. 如何在 MEXC 購買 SKATE 代幣


Skate 以創新的通用應用層架構，直擊區塊鏈生態碎片化痛點，透過「原生鏈體驗 + 統一狀態管理 + 全 VM 支援」的組合拳，為用戶與開發者提供前所未有的跨鏈互動範式。其代幣經濟體系深度綁定生態利益，機構背書與清晰路線圖為發展保駕護航。在多鏈生態加速融合的趨勢下，Skate 正憑藉技術與模式雙重創新，穩步邁向跨鏈基礎設施領域的核心陣營，為區塊鏈行業的規模化應用開闢新路徑。

目前 SKATE 代幣已經在 MEXC 平台上線，立即前往 MEXC 平台，抓住早期機會，搶先布局新潛力賽道！您可以在 MEXC 透過以下步驟完成購買：

1）開啟並登入 MEXC App 或官方網站
2）在搜尋列中搜尋 SKATE 代幣名稱，選擇 SKATE 的現貨交易
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

