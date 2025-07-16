Sign Protocol:重塑信任 , 連結Web3與現實世界

Sign Protocol 作為首個面向全鏈生態的可驗證聲明協議，旨在破解鏈上資訊真實性與法律效力缺失的核心痛點。透過整合去中心化儲存與可驗證憑證（VC）技術，Sign Protocol 為 DeFi 協議審計、DAO 治理投票、NFT 版權聲明等場景構建了端到端的可信認證基礎設施。 在此基礎上，Sign 透過 Sign Protocol 提供全球數據驗證層，支援眾多生態產品——EthSign、TSign Protocol 作為首個面向全鏈生態的可驗證聲明協議，旨在破解鏈上資訊真實性與法律效力缺失的核心痛點。透過整合去中心化儲存與可驗證憑證（VC）技術，Sign Protocol 為 DeFi 協議審計、DAO 治理投票、NFT 版權聲明等場景構建了端到端的可信認證基礎設施。 在此基礎上，Sign 透過 Sign Protocol 提供全球數據驗證層，支援眾多生態產品——EthSign、T
Sign Protocol 作為首個面向全鏈生態的可驗證聲明協議，旨在破解鏈上資訊真實性與法律效力缺失的核心痛點。透過整合去中心化儲存與可驗證憑證（VC）技術，Sign Protocol 為 DeFi 協議審計、DAO 治理投票、NFT 版權聲明等場景構建了端到端的可信認證基礎設施。

在此基礎上，Sign 透過 Sign Protocol 提供全球數據驗證層，支援眾多生態產品——EthSign、TokenTable、SignPass 等，逐步構建起一個連結 Web3 與現實世界的信任生態。

1. 項目背景


在數位化時代，資訊的真實性和可驗證性是構建信任的基礎。然而，傳統的中心化驗證方式存在效率低下、成本高昂和信任風險等問題。Sign Protocol 透過引入去中心化的認證協議，利用區塊鏈技術的透明性和不可篡改性，提供了一種全新的解決方案，使用戶能夠自由地在鏈上證明和驗證任何資訊，從而構建起一個更加可信的數位世界。

2. 產品應用


2.1 EthSign：作為 Sign Protocol 在電子協議領域的應用場景，EthSign 打破了傳統電子簽名平台的局限。它不僅實現了文件的去中心化儲存與加密，更提供了全球範圍內的免費驗證服務。相較於 DocuSign、Adobe Sign 等傳統平台，EthSign 以其無需訂閱、無垃圾郵件、文件永久加密儲存的獨特優勢，吸引了眾多用戶的青睞。

2.2 TokenTable：專為代幣分發設計的全生命週期管理工具，提供從鎖倉規則設定、歸屬期分配到違約自動執行的標準化解決方案。

2.3 SignPass：SignPass 致力於構建一套全新的身份驗證系統。SignPass 透過引入零知識證明等隱私增強技術，確保了用戶敏感資訊的最小化披露，同時根據不同國家和地區的監管框架進行模塊化配置，提供了高度定製化的身份管理方案。

3. 技術特點


3.1 可編程信任：透過智能合約等技術手段，實現了信任機制的可編程化。這意味著用戶可以根據自己的需求，自定義信任規則和條件，從而確保交易的可靠性和安全性。

3.2 去中心化儲存：與傳統的中心化儲存方式相比，其採用了去中心化的儲存方式。這意味著用戶的憑證資訊被分散儲存在多個節點上，任何單一節點都無法控制或篡改資訊，從而大大提高了資料的安全性和可靠性。

3.3 跨鏈互操作性：可以與多個區塊鏈網路進行交互和通信。這意味著用戶可以在不同的區塊鏈網路上使用自己的憑證資訊，實現跨鏈的身份驗證和憑證管理。

4. 代幣經濟學


在 Sign Protocol 中，代幣 SIGN 不僅可以支付服務費用，更是生態系統中的核心要素，在生態系統中具有多重功能。用戶需使用它來支付使用服務的相關費用；同時，作為治理代幣，持有者可以參與項目的治理決策，共同推動項目的發展。

5. 如何在 MEXC 購買 SIGN 代幣


MEXC 交易所敏銳捕捉到 SIGN 項目的潛力，並透過低手續費、超高速交易、廣泛的資產覆蓋以及卓越的流動性，贏得了全球投資者的廣泛信賴。同時，MEXC 對新興項目的敏銳洞察與深度扶持，使其成為孕育優質項目的沃土。如果您正在尋找一個高流動性、低手續費、支援靈活槓桿交易且交易體驗流暢、安全可靠的交易平台，MEXC 將是您的理想選擇。MEXC 將上線 SIGN 代幣的現貨和合約交易，只需 3 個簡單步驟，您就可以在 MEXC 開始交易 SIGN：

1）打開並登入 MEXC App 或官方網站
2）在搜尋列中搜尋 SIGN 代幣名稱，選擇 SIGN 的現貨或合約交易；
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資料參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


