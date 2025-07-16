9月美國加密貨幣聽證會：全球監管走向何方？

近日，美國衆議院金融服務委員會計劃在9月舉行一系列加密貨幣聽證會，深入研究該行業的幾個方面，包括去中心化金融(DeFi)、美國證券交易委員會（SEC）對數字資產業務的監管以及“殺豬盤”騙局的影響，引發了業界的廣泛關注。









9 月 10 日舉行的第一場聽證會將是DeFi的小組委員會審查，包括美國證券交易委員會( SEC )和美國國稅局（ IRS ）在內的多個聯邦機構提出的一些擬議規則。





9 月 18 日將舉行兩場聽證會，分別關於SEC的執法實踐和“殺豬盤”騙局的影響。





9 月 23 日舉行的全體委員會聽證會可能會對加密貨幣產生最大的影響，屆時SEC將作證。據稱，衆議院委員會將在同一場聽證會上尋求 SEC 主席 Gary Gensler 和其他委員的證詞。與此同時，議員也在就立法進行談判，尋求限制該機構的數字資產管轄權，以便讓商品期貨交易委員會（CFTC）發揮更重要的作用。





值得注意的是，美國衆議院金融服務委員會主席 Patrick McHenry 表示，他希望在退休前通過一項加密貨幣監管法案。這一表態進一步凸顯了美國國會對加密貨幣監管的緊迫性和決心。如果法案得以通過，將有望爲美國乃至全球的加密貨幣監管提供重要參考和借鑑。





美國曆史上關於加密貨幣的聽證會是一個複雜而多變的議題，涉及多個方面和利益相關者。這些聽證會不僅促進了加密貨幣監管的討論和加強，還對市場產生了重要影響。





2018 年 2 月，加密貨幣監管聽證會邀請美國證券交易委員會（SEC）和商品期貨交易委員會（CFTC）的主席共同出席。他們強調了在承認和擁抱加密貨幣市場的前提下，研究制定各種政策以幫助其健康有序的發展，表達了對區塊鏈和加密貨幣行業的積極態度。





2021 年 7 月，參議員們就加密貨幣的用途和監管進行了深入討論。參議員伊麗莎白·沃倫（D-Mass.）表示該行業需要更嚴格的監管，並指出比特幣的去中心化是一種幻想，因爲加密貨幣網絡真正的權力掌握在礦工和公司手中。這次聽證會表明了美國監管層對加密貨幣領域的重視，並引發了關於加密貨幣監管必要性的廣泛討論。





2021 年 12 月，衆議院金融服務委員會加密貨幣聽證會邀請了多家加密資產行業的CEO，就加密貨幣的監管、普惠金融、美國競爭力、安全性等問題展開討論。此次聽證會不僅提高了公衆對加密貨幣行業的認知，還促使監管機構更加重視加密貨幣市場的監管問題，爲後續的監管政策制定奠定了基礎。





2022 年 11 月，美國特拉華州破產法院就FTX交易所的破產事件舉行多場聽證會詳細討論了破產案的各個方面，包括客戶資金的處理、資產追回等。這些聽證會促使監管機構加強對加密貨幣市場的監管，推動了相關監管政策的改革和完善。





2023 年 2 月，參議院銀行委員會舉行了題爲“加密貨幣崩潰：爲什麼數字資產需要金融系統保障措施”的聽證會。參議員們討論了加密貨幣市場崩盤的原因、影響以及應對措施。這次聽證會呼籲建立更加完善的監管體系來保障金融系統的穩定。





確實，美國曆史上的聽證會常常成爲推動行業變革與發展的重要力量，加密貨幣行業也不例外。本月即將召開的系列聽證會，尤其是針對去中心化金融（DeFi）的專題探討和全體委員會的全面審視，無疑將再次對加密行業的發展軌跡產生深遠影響。





DeFi 聽證會的召開，標誌著監管機構正積極尋求適應這一新興領域特性的監管路徑。DeFi 以其去中心化、自動化的特點，爲金融服務帶來了前所未有的創新，但同時也伴隨著一系列新的挑戰和風險。因此，探索如何既能保護投資者利益、維護市場秩序，又能不扼殺創新精神的監管模式，成爲了此次聽證會的核心議題。





而 9 月 23 日的全體委員會聽證會，則是對加密貨幣領域的一次全方位、深層次的剖析。它不僅聚焦於加密貨幣的合法地位這一根本性問題，還廣泛觸及了稅收政策、消費者保護、金融穩定風險等多個與行業發展息息相關的關鍵領域。





考慮到美國在全球經濟中的核心地位以及其在金融市場上的影響力，其加密貨幣監管政策的走向無疑將對全球市場產生重要的示範效應。此次聽證會的結果與決策，不僅將直接影響美國本土加密貨幣市場的監管格局，更將引領全球各國在加密貨幣監管領域的思考與行動。可以預見的是，隨著監管合作的加強與協調機制的建立，一個更加安全、透明、有序的加密貨幣生態環境將逐漸形成，爲行業的長期健康發展奠定堅實的基礎。





九月份舉辦的數場加密貨幣聽證會，不僅是對當前市場動態的敏銳洞察與即時響應，更是對未來發展趨勢的深刻洞察與前瞻預判。在全球監管環境日益趨嚴、政策框架逐步完善的背景下，這些聽證會預示著加密貨幣市場即將邁入一個更加規範化、透明化且可持續發展的新階段。





MEXC 作爲行業內的佼佼者，始終保持著高度的敏銳性和前瞻性，將密切關注這些聽證會的後續進展及其對市場產生的深遠影響。我們相信，隨著全球範圍內監管合作的深化與監管技術的創新，加密貨幣市場將迎來更加健康、有序的發展環境，爲投資者提供更加安全、可靠的交易體驗。





因此，MEXC 將持續關注並深入研究加密貨幣市場的最新動態，積極適應監管變化，不斷提升自身的合規水平和服務質量，以更好地服務於廣大用戶，共同推動加密貨幣行業的繁榮發展。





