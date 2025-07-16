近日，美國衆議院金融服務委員會計劃在9月舉行一系列加密貨幣聽證會，深入研究該行業的幾個方面，包括去中心化金融(DeFi)、美國證券交易委員會（SEC）對數字資產業務的監管以及“殺豬盤”騙局的影響，引發了業界的廣泛關注。 九月加密貨幣監管聽證會概覽 9 月 10 日舉行的第一場聽證會將是DeFi的小組委員會審查，包括美國證券交易委員會( SEC )和美國國稅局（ IRS ）在內的多個聯邦機構提出的一近日，美國衆議院金融服務委員會計劃在9月舉行一系列加密貨幣聽證會，深入研究該行業的幾個方面，包括去中心化金融(DeFi)、美國證券交易委員會（SEC）對數字資產業務的監管以及“殺豬盤”騙局的影響，引發了業界的廣泛關注。 九月加密貨幣監管聽證會概覽 9 月 10 日舉行的第一場聽證會將是DeFi的小組委員會審查，包括美國證券交易委員會( SEC )和美國國稅局（ IRS ）在內的多個聯邦機構提出的一
新手學院/市場洞察/熱點分析/9月美國加密貨...管走向何方？

9月美國加密貨幣聽證會：全球監管走向何方？

2025年7月16日MEXC
0m
#行業熱門
DeFi
DEFI$0.000837+5.68%
MASS
MASS$0.0004909-1.40%

近日，美國衆議院金融服務委員會計劃在9月舉行一系列加密貨幣聽證會，深入研究該行業的幾個方面，包括去中心化金融(DeFi)、美國證券交易委員會（SEC）對數字資產業務的監管以及“殺豬盤”騙局的影響，引發了業界的廣泛關注。

九月加密貨幣監管聽證會概覽


9 月 10 日舉行的第一場聽證會將是DeFi的小組委員會審查，包括美國證券交易委員會( SEC )和美國國稅局（ IRS ）在內的多個聯邦機構提出的一些擬議規則。

9 月 18 日將舉行兩場聽證會，分別關於SEC的執法實踐和“殺豬盤”騙局的影響。

9 月 23 日舉行的全體委員會聽證會可能會對加密貨幣產生最大的影響，屆時SEC將作證。據稱，衆議院委員會將在同一場聽證會上尋求 SEC 主席 Gary Gensler 和其他委員的證詞。與此同時，議員也在就立法進行談判，尋求限制該機構的數字資產管轄權，以便讓商品期貨交易委員會（CFTC）發揮更重要的作用。

值得注意的是，美國衆議院金融服務委員會主席 Patrick McHenry 表示，他希望在退休前通過一項加密貨幣監管法案。這一表態進一步凸顯了美國國會對加密貨幣監管的緊迫性和決心。如果法案得以通過，將有望爲美國乃至全球的加密貨幣監管提供重要參考和借鑑。

盤點美國史上重大的加密貨幣聽證會

美國曆史上關於加密貨幣的聽證會是一個複雜而多變的議題，涉及多個方面和利益相關者。這些聽證會不僅促進了加密貨幣監管的討論和加強，還對市場產生了重要影響。

2018 年 2 月，加密貨幣監管聽證會邀請美國證券交易委員會（SEC）和商品期貨交易委員會（CFTC）的主席共同出席。他們強調了在承認和擁抱加密貨幣市場的前提下，研究制定各種政策以幫助其健康有序的發展，表達了對區塊鏈和加密貨幣行業的積極態度。

2021 年 7 月，參議員們就加密貨幣的用途和監管進行了深入討論。參議員伊麗莎白·沃倫（D-Mass.）表示該行業需要更嚴格的監管，並指出比特幣的去中心化是一種幻想，因爲加密貨幣網絡真正的權力掌握在礦工和公司手中。這次聽證會表明了美國監管層對加密貨幣領域的重視，並引發了關於加密貨幣監管必要性的廣泛討論。

2021 年 12 月，衆議院金融服務委員會加密貨幣聽證會邀請了多家加密資產行業的CEO，就加密貨幣的監管、普惠金融、美國競爭力、安全性等問題展開討論。此次聽證會不僅提高了公衆對加密貨幣行業的認知，還促使監管機構更加重視加密貨幣市場的監管問題，爲後續的監管政策制定奠定了基礎。

2022 年 11 月，美國特拉華州破產法院就FTX交易所的破產事件舉行多場聽證會詳細討論了破產案的各個方面，包括客戶資金的處理、資產追回等。這些聽證會促使監管機構加強對加密貨幣市場的監管，推動了相關監管政策的改革和完善。

2023 年 2 月，參議院銀行委員會舉行了題爲“加密貨幣崩潰：爲什麼數字資產需要金融系統保障措施”的聽證會。參議員們討論了加密貨幣市場崩盤的原因、影響以及應對措施。這次聽證會呼籲建立更加完善的監管體系來保障金融系統的穩定。

聽證會的影響與全球市場反應

確實，美國曆史上的聽證會常常成爲推動行業變革與發展的重要力量，加密貨幣行業也不例外。本月即將召開的系列聽證會，尤其是針對去中心化金融（DeFi）的專題探討和全體委員會的全面審視，無疑將再次對加密行業的發展軌跡產生深遠影響。

DeFi 聽證會的召開，標誌著監管機構正積極尋求適應這一新興領域特性的監管路徑。DeFi 以其去中心化、自動化的特點，爲金融服務帶來了前所未有的創新，但同時也伴隨著一系列新的挑戰和風險。因此，探索如何既能保護投資者利益、維護市場秩序，又能不扼殺創新精神的監管模式，成爲了此次聽證會的核心議題。

而 9 月 23 日的全體委員會聽證會，則是對加密貨幣領域的一次全方位、深層次的剖析。它不僅聚焦於加密貨幣的合法地位這一根本性問題，還廣泛觸及了稅收政策、消費者保護、金融穩定風險等多個與行業發展息息相關的關鍵領域。

考慮到美國在全球經濟中的核心地位以及其在金融市場上的影響力，其加密貨幣監管政策的走向無疑將對全球市場產生重要的示範效應。此次聽證會的結果與決策，不僅將直接影響美國本土加密貨幣市場的監管格局，更將引領全球各國在加密貨幣監管領域的思考與行動。可以預見的是，隨著監管合作的加強與協調機制的建立，一個更加安全、透明、有序的加密貨幣生態環境將逐漸形成，爲行業的長期健康發展奠定堅實的基礎。

結語

九月份舉辦的數場加密貨幣聽證會，不僅是對當前市場動態的敏銳洞察與即時響應，更是對未來發展趨勢的深刻洞察與前瞻預判。在全球監管環境日益趨嚴、政策框架逐步完善的背景下，這些聽證會預示著加密貨幣市場即將邁入一個更加規範化、透明化且可持續發展的新階段。

MEXC 作爲行業內的佼佼者，始終保持著高度的敏銳性和前瞻性，將密切關注這些聽證會的後續進展及其對市場產生的深遠影響。我們相信，隨著全球範圍內監管合作的深化與監管技術的創新，加密貨幣市場將迎來更加健康、有序的發展環境，爲投資者提供更加安全、可靠的交易體驗。

因此，MEXC 將持續關注並深入研究加密貨幣市場的最新動態，積極適應監管變化，不斷提升自身的合規水平和服務質量，以更好地服務於廣大用戶，共同推動加密貨幣行業的繁榮發展。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金