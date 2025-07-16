9月MX專區活動數據表現





MEXC 平臺為 MX Holder 們提供了專屬的免費空投活動，幫助用戶賺取不同項目的空投收益。為了激勵用戶參與積極性和提高空投收益，MEXC 針對空投活動在 9 月份先後進行了 參與門檻降低調整 獎勵係數調整 。調整後的方案能夠幫助用戶更快參與到空投活動中，同時更容易提高自身獎勵係數，從而瓜分更多獎勵，賺取更多收益。













2024 年 9 月，MEXC 平臺一共開展了 140 場空投活動。空投活動共發放價值超 808 萬美元的獎勵，活動年收益率高達 61%。





根據 MEXC 平臺數據統計，在 9 月份的空投活動中，前三名代幣漲幅均超過了 800%。其中 BABYCATE 是本月漲幅最高的代幣，漲幅高達 2495%。排在後兩位的代幣 ARGY 和 MARS 漲幅分別為 941% 和 847%。代幣 PAAL 漲幅在下表統計中漲幅最低，漲幅接近 200%。





項目名稱 空投時間 （投入MX時間） 價格上漲率 （取自9月30日數據） BABYCATE 2024/9/28 2495% ARGY 2024/9/28 941% MARS 2024/9/26 847% AD 2024/9/5 469% PAAL 2024/9/15 199%









Launchpool 和陽光普照是針對 MX Holder 們的專屬免費空投活動。如果您持有 1,000 枚及以上的 MX 代幣，您可以報名參加陽光普照和 Launchpool 活動。





需要注意的是，系統每日會進行 3 次隨機快照，您需要確保在活動開始前一日的 23:59 (UTC+8) 往前推，連續 24 小時內現貨賬戶中 MX 的最低持倉量達到 1,000 MX 或以上。若在連續 24 小時內，用戶快照到的 MX 持倉量低於 1,000 MX，則無法參與陽光普照和 Launchpool 活動。





打開 MEXC 官網首頁，在頁面頂部導航欄中的【現貨交易】子菜單裡，您可以看到【Launchpool】和【陽光普照】的活動入口。













如果您現在還不是 MX Holder，您想要參加 Launchpool 和 陽光普照活動，需要在 MEXC 平臺購買並持有至少 1000 枚 MX 代幣即可參與活動。關於如何購買 MX 代幣，您可以閱讀內容《 一分鐘購買 MX 》，按照教程步驟進行購買。





持有 MX 代幣除了能夠免費參與到空投活動外，還可以享受交易手續費折扣優惠。如果您是 MX 的持有者，即可使用 MX 抵扣現貨和 USDT 本位合約交易手續費，享受 20% 手續費折扣。除此之外，如果您近 24 小时內 MX 現貨持有數量不低於 1000 枚即可享受交易手續費 50% 優惠。





MEXC 交易平臺以代幣種類齊全、上幣速度快的特點吸引廣大用戶，以交易深度好、操作絲滑、安全穩定、客服回覆即時等優質體驗受到用戶喜愛。MEXC 平臺始終堅持用戶至上的原則，致力於為用戶打造一個安全穩定放心交易的交易平臺。





