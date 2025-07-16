9 月 MX 專區活動數據表現









MEXC 每月都有針對 MX Holder 們的專屬空投活動，只要您在一段時間內持有一定數量的 MX 代幣，即可參與這些免費的空投活動。9 月份，MEXC 平臺一共開展了 133 場空投活動，其中有 7 場活動來自 Launchpool，126 場來自陽光普照活動。空投活動共發放價值超 900 萬美元的獎勵，活動年收益率高達 71%。





根據 MEXC 平臺數據統計，在所有的 133 場空投獎勵中，代幣 TRC 價格峰值上漲率高達 945%，成為當月漲幅最高的代幣。漲幅第二高的代幣 WSM 價格峰值上漲率也達到了 470.70%。





在價格漲幅排名前 10 的代幣獎勵中，代幣價格上漲率均超過 100%，前四名的價格漲幅均超過了 250%。





項目名稱 空投時間（投入MX時間） 價格上漲率（取自10月1日數據） TRC 9/7/2023 945% WSM 9/29/2023 470.7% CLORE 9/8/2023 312.14% BROCK 9/26/2023 264.9% NOVAX 9/20/2023 169.4% HMT 9/16/2023 141.2% FUC 9/1/2023 128.6% PACOIN 9/22/2023 127.9% CIRI 9/25/2023 111.51% DTE 9/20/2023 104.7%









Launchpool 和陽光普照是針對 MX Holder 們的專屬免費空投活動。如果您是 MX Holder，您需要持有 1000 枚以上 MX 代幣，且連續持有時間 30 天以上，您可以報名參加陽光普照和 Launchpool 活動。





打開 MEXC 官網首頁，在頁面頂部導航欄中的【現貨交易】子菜單裡，您可以看到【Launchpool】和【陽光普照】的活動入口。









進入活動詳情頁面後，點擊【一鍵投入】按鈕，當前正在進行中的活動您將一鍵全部參與。您可以同時參與 Launchpool 和陽光普照活動，且您的 MX 不會被鎖倉。













如果您現在還不是 MX Holder，想要參加 Launchpool 和 陽光普照活動，需要您在 MEXC 平臺購買 MX 代幣並持續持有，當滿足條件後即可參與活動。









免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



