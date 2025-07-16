9 月 MX 專區活動數據表現

項目名稱
空投時間（投入MX時間）
價格上漲率（取自10月1日數據）
TRC
9/7/2023
945%
WSM
9/29/2023
470.7%
CLORE
9/8/2023
312.14%
BROCK
9/26/2023
264.9%
NOVAX
9/20/2023
169.4%
HMT
9/16/2023
141.2%
FUC
9/1/2023
128.6%
PACOIN
9/22/2023
127.9%
CIRI
9/25/2023
111.51%
DTE
9/20/2023
104.7%
MX 是 MEXC 發布的原生加密實用代幣。持有 MX 能夠獲得的被動收入有哪些？1. 代幣增值代幣最直接的價值來源於自身價格的波動，MX 也不例外。2023 年第一季度 MX 的增長率最高時達到 330%，作為長期持有 MX 的用戶，能夠從一季度的漲幅中賺取收益。您持有的數量越多，建倉成本越低，收益就越高。2. Launchpool 活動收益MEXC Launchpool 是一個讓用戶通過質押指
10 月的加密市場迎來了久違的反轉，在比特幣的帶動下，整個大盤走勢開始攀升。MEXC 平臺代幣 MX 在這一次漲幅中，價格也來到了 2.85 美元。持有 MX 代幣不僅可以在自身價格漲幅中獲取收益，還能夠參與每月的專屬活動，賺取免費空投收益。關於 MX 權益的詳細內容，您可以閱讀《MX 持有者的三大權益》進行了解。1. 10 月空投活動數據表現MEXC 每月都有針對 MX Holder 們的專屬空
1. 7月空投活動數據表現MEXC 每個月都會為 MX Holder 們提供不同項目代幣的免費空投活動，增加 Holder 們的被動收入。 7 月份平臺一共開展了 135 場空投活動，其中 Launchpool 有 11 場活動， 124 場來自陽光普照活動。7 月份的空投活動共計發放超 1000 萬美元獎勵，活動年收益率高達 61%。在這些活動分發的空投代幣中，SPACE 上漲率達到 768.6
1. 8 月空投活動數據表現MEXC 在 8 月份一共開展了 155 場空投活動，其中有 19 場活動來自 Launchpool，136 場來自陽光普照活動。活動數量相比 7 月增加了 20 場。像這樣的空投活動 MEXC 平臺每月都會展開，這些活動是針對 MX Holder 們的專屬免費空投活動。8 月份的空投活動共發放價值超 1000 萬美元獎勵，活動年收益率高達 70%。在這 155 場發放