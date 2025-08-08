Sei 接入原生 USDC 與 CCTP V2 ，加速進入主流穩定幣生態













Sei Network 是一條基於 Cosmos SDK 的新一代 Layer 1 公鏈，由 Sei Labs 團隊於 2021 年啟動研發，並於 2023 年正式上線主網。Sei 從創立之初即吸引了包括 Jump Crypto、Multicoin Capital、Coinbase Ventures 等頂級機構的戰略投資，備受矚目。





Sei 的核心定位非常明確：專注於構建高頻交易、低延遲的 DeFi 基礎設施，尤其適配於去中心化交易所（DEX）、鏈上訂單簿（CLOB）、NFT 市集、GameFi 等應用場景，是為「高頻交易透明化與資本高效使用」量身打造的鏈條。













Sei 最大技術亮點是稱為 Twin‑Turbo 共識的優化方案。該機制在 Cosmos Tendermint 的基礎上引入兩大創新：智能區塊傳播與樂觀並行執行。以上優化使得最終確認時間可縮短至約 380–400 毫秒，遠超 Ethereum（需分鐘級別）和傳統 Tendermint（秒級）。









自 Sei V2 升級以來，引入了 並行化 EVM，不僅讓 Sei 與 Ethereum 生態工具（Solidity、Remix、Hardhat 等）相容，也可並行執行多個交易，提高 TPS 與吞吐效率。在內網測試中，Sei Giga 項目單測吞吐能力突破每秒數十萬 TPS，最終確認延遲依然低於 400 ms，體現極致性能潛力。









與大多數依賴 AMM 的鏈不同，Sei 在協議層面原生支援訂單簿系統與撮合引擎，使 DEX 可實現鏈上 CLOB（Central Limit Order Book）功能。這提供了更精準定價、高資本效率和更低交易滑點，同時可透過頻繁批量競價（frequent batch auction）機制降低欺詐與搶跑風險。









作為 Cosmos 生態的一員，Sei 支援 IBC 跨鏈通訊 和 CosmWasm 智能合約，鼓勵 Rust 生態開發者在 Sei 上構建可跨鏈遷移的應用，使其與其他 Cosmos 鏈高度互操作。





















受原生 USDC 與 CCTP V2 上線利好刺激， SEI 代幣在消息公佈後一週內強勢上漲，最高觸及 0.39 美元，創下近五個月以來新高，體現出市場對 Sei 生態潛力的高度認可。

















Sei 的生態活躍度持續走高。資料顯示，其 TVL（總鎖倉價值）自 2023 年 10 月的不足 1,000 萬美元，已增長至 2025 年 7 月的 7 億美元，年內增幅達 188%。生態 DApp 總數突破 200 個，涵蓋借貸、交易、支付、NFT、遊戲等多個細分領域，形成了廣泛而活躍的開發者社群。









特別是在 DeFi 領域，Sei 湧現出了一批明星項目。例如， Takara Lend 的 TVL 已突破 1 億美元大關，為 DeFi 構建了「信用層」，讓加密資產不僅可用於投資，更能支援現實支付。而 Yei Finance 作為 Sei 鏈上最大的借貸項目，TVL 已經 3.8 億美元，穩居生態內榜首。這些項目的成功，不僅豐富了 Sei 的生態玩法，也進一步提升了其市場影響力。









Circle 將原生 USDC 與 CCTP V2 引入 Sei 主網，標誌着 Sei 從「高性能 Layer 1」躍升為「跨鏈穩定幣結算層」。原生 USDC 的上線，大幅提升了 Sei 的流動性質量與資本效率；CCTP V2 則進一步打通跨鏈生態，為 Sei 構建穩定幣樞紐地位奠定基礎。中期來看，隨着 TVL 持續增長、應用生態不斷壯大、EVM 執行能力進一步升級，Sei 具備邁向下一階段主流 Layer 1 公鏈競爭的堅實基礎。





對於希望參與下一輪公鏈基礎設施爆發的開發者與投資者而言，Sei 無疑已成為不可忽視的新興力量。在穩定幣、跨鏈互操作性、機構對接和高頻交易場景需求日益增長的背景下，Sei 未來可期。









