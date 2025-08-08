2025 年 7 月 10 日，Circle 正式宣佈其原生 USD Coin（USDC）以及新版跨鏈傳輸協議 CCTP V2 在 Sei 主網上線。這一動作為 Sei 帶來數位美元的官方發行支援，同時與 Circle Mint 融合，賦能機構級資金直接進入 Sei 生態。7 月 24 日，原生 USDC 與 CCTP V2 已在 Sei 網路正式上線。Sei 也因此成為第 13 條獲得 CCTP2025 年 7 月 10 日，Circle 正式宣佈其原生 USD Coin（USDC）以及新版跨鏈傳輸協議 CCTP V2 在 Sei 主網上線。這一動作為 Sei 帶來數位美元的官方發行支援，同時與 Circle Mint 融合，賦能機構級資金直接進入 Sei 生態。7 月 24 日，原生 USDC 與 CCTP V2 已在 Sei 網路正式上線。Sei 也因此成為第 13 條獲得 CCTP
Sei 接入原生 USDC 與 CCTP V2 ，加速進入主流穩定幣生態

2025年8月8日MEXC
2025 年 7 月 10 日，Circle 正式宣佈其原生 USD Coin（USDC）以及新版跨鏈傳輸協議 CCTP V2 在 Sei 主網上線。這一動作為 Sei 帶來數位美元的官方發行支援，同時與 Circle Mint 融合，賦能機構級資金直接進入 Sei 生態。7 月 24 日，原生 USDC 與 CCTP V2 已在 Sei 網路正式上線。Sei 也因此成為第 13 條獲得 CCTP V2 支援的區塊鏈，支援跨 13 個公鏈間透過 156 條傳輸路徑實現 USDC 轉移，無需第三方橋接，具備 1:1 資本效率、高安全、低延遲的特性。

1. 什麼是 Sei？


Sei Network 是一條基於 Cosmos SDK 的新一代 Layer 1 公鏈，由 Sei Labs 團隊於 2021 年啟動研發，並於 2023 年正式上線主網。Sei 從創立之初即吸引了包括 Jump Crypto、Multicoin Capital、Coinbase Ventures 等頂級機構的戰略投資，備受矚目。

Sei 的核心定位非常明確：專注於構建高頻交易、低延遲的 DeFi 基礎設施，尤其適配於去中心化交易所（DEX）、鏈上訂單簿（CLOB）、NFT 市集、GameFi 等應用場景，是為「高頻交易透明化與資本高效使用」量身打造的鏈條。

2. Sei 的技術核心與特色優勢


2.1 Twin‑Turbo 共識機制：實現亞秒級確認


Sei 最大技術亮點是稱為 Twin‑Turbo 共識的優化方案。該機制在 Cosmos Tendermint 的基礎上引入兩大創新：智能區塊傳播與樂觀並行執行。以上優化使得最終確認時間可縮短至約 380–400 毫秒，遠超 Ethereum（需分鐘級別）和傳統 Tendermint（秒級）。

2.2 並行化執行與 EVM 相容


自 Sei V2 升級以來，引入了 並行化 EVM，不僅讓 Sei 與 Ethereum 生態工具（Solidity、Remix、Hardhat 等）相容，也可並行執行多個交易，提高 TPS 與吞吐效率。在內網測試中，Sei Giga 項目單測吞吐能力突破每秒數十萬 TPS，最終確認延遲依然低於 400 ms，體現極致性能潛力。

2.3 原生訂單簿及撮合引擎（CLOB）


與大多數依賴 AMM 的鏈不同，Sei 在協議層面原生支援訂單簿系統與撮合引擎，使 DEX 可實現鏈上 CLOB（Central Limit Order Book）功能。這提供了更精準定價、高資本效率和更低交易滑點，同時可透過頻繁批量競價（frequent batch auction）機制降低欺詐與搶跑風險。

2.4 Cosmos & IBC 生態相容性


作為 Cosmos 生態的一員，Sei 支援 IBC 跨鏈通訊 和 CosmWasm 智能合約，鼓勵 Rust 生態開發者在 Sei 上構建可跨鏈遷移的應用，使其與其他 Cosmos 鏈高度互操作。

2.5 節能低費與生態支援


Sei 的高效率和並行處理能力，使其交易手續費遠低於 EthereumSolana 等主鏈，同時團隊強調碳中和目標，更吸引環保敏感型和機構方的關注。

3. 市場反應：SEI 代幣價格飆升，生態迎爆發式成長


3.1 SEI 價格大漲


受原生 USDC 與 CCTP V2 上線利好刺激，SEI 代幣在消息公佈後一週內強勢上漲，最高觸及 0.39 美元，創下近五個月以來新高，體現出市場對 Sei 生態潛力的高度認可。


3.2 TVL 逼近 7 億美元，多元生態全面開花


Sei 的生態活躍度持續走高。資料顯示，其 TVL（總鎖倉價值）自 2023 年 10 月的不足 1,000 萬美元，已增長至 2025 年 7 月的 7 億美元，年內增幅達 188%。生態 DApp 總數突破 200 個，涵蓋借貸、交易、支付、NFT、遊戲等多個細分領域，形成了廣泛而活躍的開發者社群。


特別是在 DeFi 領域，Sei 湧現出了一批明星項目。例如，Takara Lend 的 TVL 已突破 1 億美元大關，為 DeFi 構建了「信用層」，讓加密資產不僅可用於投資，更能支援現實支付。而 Yei Finance 作為 Sei 鏈上最大的借貸項目，TVL 已經 3.8 億美元，穩居生態內榜首。這些項目的成功，不僅豐富了 Sei 的生態玩法，也進一步提升了其市場影響力。

4. 結尾：穩定幣「引擎」啟動，Sei 全速進入爆發期


Circle 將原生 USDC 與 CCTP V2 引入 Sei 主網，標誌着 Sei 從「高性能 Layer 1」躍升為「跨鏈穩定幣結算層」。原生 USDC 的上線，大幅提升了 Sei 的流動性質量與資本效率；CCTP V2 則進一步打通跨鏈生態，為 Sei 構建穩定幣樞紐地位奠定基礎。中期來看，隨着 TVL 持續增長、應用生態不斷壯大、EVM 執行能力進一步升級，Sei 具備邁向下一階段主流 Layer 1 公鏈競爭的堅實基礎。

對於希望參與下一輪公鏈基礎設施爆發的開發者與投資者而言，Sei 無疑已成為不可忽視的新興力量。在穩定幣、跨鏈互操作性、機構對接和高頻交易場景需求日益增長的背景下，Sei 未來可期。

閱讀推薦：


