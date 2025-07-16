SEED Combinator：Web3 創業的加速引擎

MEXC 已首發上線 SEED 合約交易！同時，平台也開啓了 SEED 代幣的充值通道，您可以將自己手中的 SEED 代幣充值到 MEXC 平台等待後續交易。與此同時，您還可以前往 MEXC Airdrop+ 活動頁面，參與 SEED 的充值/交易活動，瓜分 500,000 SEED & 50,000 USDT！ 1. 什麼是 SEED Combinator (SEED)? SEED CombinMEXC 已首發上線 SEED 合約交易！同時，平台也開啓了 SEED 代幣的充值通道，您可以將自己手中的 SEED 代幣充值到 MEXC 平台等待後續交易。與此同時，您還可以前往 MEXC Airdrop+ 活動頁面，參與 SEED 的充值/交易活動，瓜分 500,000 SEED & 50,000 USDT！ 1. 什麼是 SEED Combinator (SEED)? SEED Combin
MEXC 已首發上線 SEED 合約交易！同時，平也開啓了 SEED 代幣的充值通道您可以將自己手中的 SEED 代幣充值到 MEXC 平台等待後續交易。與此同時，您還可以前往 MEXC Airdrop+ 活動頁面，參與 SEED 的充值/交易活動，瓜分 500,000 SEED & 50,000 USDT！

1. 什麼是 SEED Combinator (SEED)?


SEED Combinator（SEED）是一個面向區塊鏈初創企業和 Web3 項目的加速器平台。它建立在去中心化社區的基礎上，透過Telegram 機器人運行，允許用戶直接互動、參與代幣賺取活動並體驗業務發展支持服務。

SEED Combinator 不僅僅是一個普通的空投項目，它還是一個全面的生態系統，爲 Web3 創業者建立和發展項目提供工具。該平台旨在創造一個環境，讓初創企業可以向頂級投資者展示自己的項目，以籌集資金。

2. 主要特點


2.1 SEED 利用 Telegram 這一大型社交平台，透過原生 Bot 實現與用戶的高效連接。用戶無需複雜錢包操作，僅透過Bot 即可完成帳號註冊、任務領取、NFT 戰鬥等操作，大幅降低 Web3 准入門檻。


2.2 SEED 目前部署於 Sui 公鏈之上，得益於 Sui 的 Move 編程語言與對象模型，SEED 的遊戲資產具備高度擴展性與可組合性，特別適合遊戲化機制中的 NFT 養成、升級和能量系統。


2.3 SEED 採用「雙代幣模型」（代幣 SEED + SLOVE），將「治理激勵」與「生態流通」有效分離。透過不同的角色設計與成長機制，引導用戶長期參與、促進生態閉環運作。


2.4 SEED 提供一套創業工具箱，供第三方 Web3 項目快速集成，從項目展示、任務引導到代幣分發，一應俱全。

3. 核心產品


SEED 目前的核心產品是 GameFi 生態「SEED GO」，它構建了一個以「SEED Mon」NFT 爲核心的探險世界，融合了戰鬥、採集、交易、繁育等玩法，形成完整的虛擬經濟體系。

4. 經濟代幣學


SEED 採用了「雙代幣模型」，透過將治理代幣與應用代幣分離，提升經濟模型的靈活性與可持續性。

4.1 SEED：治理與稀缺資產


SEED 作爲SEED 生態系統的治理代幣，總供應量爲 10 億，永不增發。作爲 SEED Combinator 生態的核心代幣，代幣 SEED 用於以下功能：社區治理與投票權；GameFi 生態中的部分高級消費（如繁育道具、轉化石等）；孵化器參與憑證（用戶可質押參與新項目初期分發）；與戰略投資人、貢獻者、項目合作伙伴分配掛鉤。

4.2 SLOVE ：遊戲內流通代幣


代幣 SLOVE 是 SEED GO 中的主要通證，主要用於：遊戲內獎勵發放；SEED Mon 能量恢復；繁殖與道具合成；市場交易手續費支付。

SEED Combinator 憑藉創新的「Bot 社交入口 + GameFi 經濟 + 創業孵化器」三位一體模型，爲 Web3 用戶與創業者打開了全新的交互體驗窗口。無論是想「邊玩邊賺」的普通玩家，還是希望尋找早期項目紅利的投資者，SEED 都提供了值得關注的長期潛力。

5. 如何在 MEXC 上參與 SEED Combinator（SEED）？


MEXC 交易所敏銳捕捉到 SEED Combinator 的潛力，並透過低手續費、超高速交易、廣泛的資產覆蓋以及卓越的流動性，贏得了全球投資者的廣泛信賴。同時，MEXC 對新興項目的敏銳洞察與深度扶持，使其成爲孕育優質項目的沃土。

如果您正在尋找一個高流動性、低手續費、支持靈活槓桿交易且交易體驗流暢、安全可靠的交易平台，MEXC 將是您的理想選擇。目前，MEXC 已經上線*URLF-SEED_USDT*，快來交易吧！

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

隨着比特幣成為最安全、最去中心化的區塊鏈網路，其在可擴展性與可編程性方面的局限性日益突出。比特幣主網雖然在安全性和去中心化上樹立了行業標杆，但也因此犧牲了交易吞吐量和成本效率，導致交易速度低、手續費高。比特幣原生不支持智能合約，難以承載日益豐富的去中心化應用。此外，比特幣與其他區塊鏈之間缺乏原生的去中心化跨鏈橋，限制了生態的進一步拓展。 面對這些挑戰，Layer 2 方案應運而生。它們不僅需要繼承

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

在區塊鏈技術的浪潮中，去中心化金融（DeFi）領域不斷湧現創新解決方案。其中，建構於 Arbitrum 網路之上的 Dolomite 平台正以獨特的金融基礎設施重塑數位資產交易與借貸生態。其核心治理代幣 DOLO 的正式上線，標誌著這一去中心化貨幣市場和交易所（DEX）邁向新的發展階段。1. Dolomite 的核心優勢：資本效率與普惠金融Dolomite 透過三大支柱建構差異化競爭力：1）虛擬流

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

「去中心化並不是一種選擇，而是區塊鏈基礎設施可持續發展的必由之路。」 —— Obol Collective1. 什麼是 Obol Collective？Obol Collective 是全球最大的去中心化運營者生態系統，致力於擴展去中心化基礎設施網絡。透過提供開放存取的分布式驗證器技術（Distributed Validators，DVs），Obol 提升了以太坊等區塊鏈網絡的安全性、可擴展性和去

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

在區塊鏈技術與人工智慧加速融合的時代浪潮中，Codatta 作為革命性的去中心化資料協定應運而生，直擊 Web3 生態最核心的挑戰之一：高品質資料基礎設施的創建、管理與貨幣化。隨著人工智慧應用對大量可靠驗證資料的需求與日俱增，Codatta 成為連接資料創作者與 AI 開發者的橋樑，構建了一個無需許可的市場，將原始資訊轉化為可資產化的寶貴資源。該協議的原生治理代幣 XNY 是這項創新生態系統的經濟

