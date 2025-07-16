SEED Combinator：Web3 創業的加速引擎









SEED Combinator（SEED）是一個面向區塊鏈初創企業和 Web3 項目的加速器平台。它建立在去中心化社區的基礎上，透過Telegram 機器人運行，允許用戶直接互動、參與代幣賺取活動並體驗業務發展支持服務。





SEED Combinator 不僅僅是一個普通的空投項目，它還是一個全面的生態系統，爲 Web3 創業者建立和發展項目提供工具。該平台旨在創造一個環境，讓初創企業可以向頂級投資者展示自己的項目，以籌集資金。









2.1 SEED 利用 Telegram 這一大型社交平台，透過原生 Bot 實現與用戶的高效連接。用戶無需複雜錢包操作，僅透過Bot 即可完成帳號註冊、任務領取、NFT 戰鬥等操作，大幅降低 Web3 准入門檻。





2.2 SEED 目前部署於 Sui 公鏈之上，得益於 Sui 的 Move 編程語言與對象模型，SEED 的遊戲資產具備高度擴展性與可組合性，特別適合遊戲化機制中的 NFT 養成、升級和能量系統。





2.3 SEED 採用「雙代幣模型」（代幣 SEED + SLOVE），將「治理激勵」與「生態流通」有效分離。透過不同的角色設計與成長機制，引導用戶長期參與、促進生態閉環運作。





2.4 SEED 提供一套創業工具箱，供第三方 Web3 項目快速集成，從項目展示、任務引導到代幣分發，一應俱全。









SEED 目前的核心產品是 GameFi 生態「SEED GO」，它構建了一個以「SEED Mon」NFT 爲核心的探險世界，融合了戰鬥、採集、交易、繁育等玩法，形成完整的虛擬經濟體系。









SEED 採用了「雙代幣模型」，透過將治理代幣與應用代幣分離，提升經濟模型的靈活性與可持續性。









SEED 作爲SEED 生態系統的治理代幣，總供應量爲 10 億，永不增發。作爲 SEED Combinator 生態的核心代幣，代幣 SEED 用於以下功能：社區治理與投票權；GameFi 生態中的部分高級消費（如繁育道具、轉化石等）；孵化器參與憑證（用戶可質押參與新項目初期分發）；與戰略投資人、貢獻者、項目合作伙伴分配掛鉤。









代幣 SLOVE 是 SEED GO 中的主要通證，主要用於：遊戲內獎勵發放；SEED Mon 能量恢復；繁殖與道具合成；市場交易手續費支付。





SEED Combinator 憑藉創新的「Bot 社交入口 + GameFi 經濟 + 創業孵化器」三位一體模型，爲 Web3 用戶與創業者打開了全新的交互體驗窗口。無論是想「邊玩邊賺」的普通玩家，還是希望尋找早期項目紅利的投資者，SEED 都提供了值得關注的長期潛力。









