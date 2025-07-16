最近俄羅斯對區塊鏈以及加密貨幣的態度越發明朗了。 據 CoinDesk 日前消息，俄羅斯即將開始加密貨幣交易和跨境交易數字代幣支付的試點。有消息人士透露，俄羅斯將使用其國家支付卡系統（NPCS）在盧布和加密貨幣之間進行交換。NPCS 是俄羅斯中央銀行於 2014 年建立的系統，負責處理國內銀行之間的支付和運營 Mir 支付卡。 一旦試點成功，該項目不僅能夠繞過傳統金融渠道的束縛，促進跨境資金流動的最近俄羅斯對區塊鏈以及加密貨幣的態度越發明朗了。 據 CoinDesk 日前消息，俄羅斯即將開始加密貨幣交易和跨境交易數字代幣支付的試點。有消息人士透露，俄羅斯將使用其國家支付卡系統（NPCS）在盧布和加密貨幣之間進行交換。NPCS 是俄羅斯中央銀行於 2014 年建立的系統，負責處理國內銀行之間的支付和運營 Mir 支付卡。 一旦試點成功，該項目不僅能夠繞過傳統金融渠道的束縛，促進跨境資金流動的
俄羅斯的金融出路：從拒絕到擁抱加密貨幣

2025年7月16日MEXC
最近俄羅斯對區塊鏈以及加密貨幣的態度越發明朗了。


據 CoinDesk 日前消息，俄羅斯即將開始加密貨幣交易和跨境交易數字代幣支付的試點。有消息人士透露，俄羅斯將使用其國家支付卡系統（NPCS）在盧布和加密貨幣之間進行交換。NPCS 是俄羅斯中央銀行於 2014 年建立的系統，負責處理國內銀行之間的支付和運營 Mir 支付卡。


一旦試點成功，該項目不僅能夠繞過傳統金融渠道的束縛，促進跨境資金流動的自由化，還將成爲推動加密貨幣在全球範圍內普及與應用的重要力量。


這是俄羅斯在應對國際制裁複雜環境下的一項戰略性突破。

從拒絕到覺醒：俄羅斯態度的蛻變

在過去，俄羅斯政府和中央銀行對加密貨幣持謹慎甚至排斥的態度，主要擔憂其高風險性和在非法活動中的應用。


然而，2022 年 2 月 24 日，俄烏衝突全面爆發，國際制裁不斷升級，俄羅斯傳統金融渠道受限。據 BBC 報道，美國、英國、歐盟以及澳大利亞、加拿大和日本等國自俄烏衝突全面爆發後，對俄羅斯實施了 16500 多項制裁。


根據國際貨幣基金組織的數據， 2022 年俄羅斯 GDP 增長率-2.1% ；2023 年俄羅斯 GDP 增長率 3.6% ；而 2021 年即俄烏戰爭開始之前，俄羅斯 GDP 是 4.7% 。


可見，在中心化的國際金融體系中，當西方金融制裁的大棒落下，俄羅斯傳統金融基礎設施癱瘓，經濟遭遇寒冬。


於是俄羅斯不得不重新審視加密貨幣的價值與潛力。面對經濟壓力和國際金融體系的挑戰，加密貨幣成爲了Plan B，USDT 等穩定幣成爲了對外國際貿易的結算貨幣，俄羅斯開始探索將加密貨幣作爲替代性金融工具的可能性，以維護國家經濟的穩定與持續發展。

俄羅斯需要加密貨幣

與衆多國家形成鮮明對比，俄羅斯自從將加密貨幣定位爲經濟體系中的 Plan B 以來，其官方機構便在各種公開場合積極闡述對加密貨幣及其相關領域的見解與規劃，直至最終推動相關法律框架的出臺與實施。


  • 2022 年 2 月 13 日，俄羅斯對非合格投資者購買加密貨幣進行了限制，規定購買前需通過考試，合格者每年最多可購買價值 7,000 美元的加密貨幣，不合格者限購 600 美元 。
  • 2023 年 11 月，俄羅斯開發出一種幫助加密礦工逃避制裁的工具，該工具將幫助俄羅斯企業進行跨境支付。
  • 2023 年 12 月 14 日，俄羅斯財政部提出新法案，尋求使 BTC 挖礦合法化並建立銷售所開採貨幣的機制。
  • 2024 年 5 月 6 日，俄羅斯國家杜馬議員 Anton Gorelkin 表示，他並不支持完全禁止加密貨幣在俄羅斯流通。
  • 2024 年 7 月，俄羅斯考慮在即將出臺的法案中加入穩定幣的主題，允許正式使用穩定幣完成跨境支付。俄羅斯銀行副行長 Alexey Guznov 宣佈，已經提交了提案。
  • 2024 年 7 月 30 日，俄羅斯國家杜馬在第二和第三次審議中通過了一項法律，允許從 2024 年 9 月 1 日起，在跨境交易和交易所交易中使用加密貨幣，包括比特幣( BTC )、以太坊( ETH )和穩定幣(如 USDT )等。
  • 2024 年 8 月 8 日，普京簽署了一項法律，正式將比特幣和其他加密貨幣挖礦合法化。
  • 2024 年 8 月底消息，俄羅斯計劃至少創建兩家新的加密貨幣交易所，其中一家計劃基於聖彼得堡貨幣交易所，專注於外經貿活動；另一家則計劃在莫斯科設立，目前的主要想法是創建與人民幣和金磚國家貨幣籃子掛鉤的穩定幣。


可以說，如今的俄羅斯與加密貨幣之間已形成了緊密相連、相互依存的共生關係。

MEXC與俄羅斯的金融未來

俄羅斯對加密貨幣的態度經歷了顯著的轉變，從最初的謹慎和限制，到如今將其視爲經濟體系中的重要組成部分，這一變化不僅反映了國際經濟形勢的變化，也體現了俄羅斯在加密貨幣領域的戰略考量。

隨著俄羅斯對加密貨幣領域的態度日益明朗，這股潮流正引領著越來越多的用戶湧入加密市場，爲行業注入了前所未有的活力與潛力。這一趨勢無疑也對全球領先的交易平臺 MEXC 提出了更爲嚴峻的挑戰與更高的期望。


我們期待 MEXC 在保障用戶資產安全的基礎上，進一步拓展國際市場，加強與全球合作伙伴的戰略協同，共同推動加密貨幣行業的健康發展。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

