俄羅斯的金融出路：從拒絕到擁抱加密貨幣

最近俄羅斯對區塊鏈以及加密貨幣的態度越發明朗了。





據 CoinDesk 日前消息，俄羅斯即將開始加密貨幣交易和跨境交易數字代幣支付的試點。有消息人士透露，俄羅斯將使用其國家支付卡系統（NPCS）在盧布和加密貨幣之間進行交換。NPCS 是俄羅斯中央銀行於 2014 年建立的系統，負責處理國內銀行之間的支付和運營 Mir 支付卡。





一旦試點成功，該項目不僅能夠繞過傳統金融渠道的束縛，促進跨境資金流動的自由化，還將成爲推動加密貨幣在全球範圍內普及與應用的重要力量。





這是俄羅斯在應對國際制裁複雜環境下的一項戰略性突破。





在過去，俄羅斯政府和中央銀行對加密貨幣持謹慎甚至排斥的態度，主要擔憂其高風險性和在非法活動中的應用。





然而，2022 年 2 月 24 日，俄烏衝突全面爆發，國際制裁不斷升級，俄羅斯傳統金融渠道受限。據 BBC 報道，美國、英國、歐盟以及澳大利亞、加拿大和日本等國自俄烏衝突全面爆發後，對俄羅斯實施了 16500 多項制裁。





根據國際貨幣基金組織的數據， 2022 年俄羅斯 GDP 增長率-2.1% ；2023 年俄羅斯 GDP 增長率 3.6% ；而 2021 年即俄烏戰爭開始之前，俄羅斯 GDP 是 4.7% 。





可見，在中心化的國際金融體系中，當西方金融制裁的大棒落下，俄羅斯傳統金融基礎設施癱瘓，經濟遭遇寒冬。





於是俄羅斯不得不重新審視加密貨幣的價值與潛力。面對經濟壓力和國際金融體系的挑戰，加密貨幣成爲了Plan B，USDT 等穩定幣成爲了對外國際貿易的結算貨幣，俄羅斯開始探索將加密貨幣作爲替代性金融工具的可能性，以維護國家經濟的穩定與持續發展。





與衆多國家形成鮮明對比，俄羅斯自從將加密貨幣定位爲經濟體系中的 Plan B 以來，其官方機構便在各種公開場合積極闡述對加密貨幣及其相關領域的見解與規劃，直至最終推動相關法律框架的出臺與實施。





2022 年 2 月 13 日，俄羅斯對非合格投資者購買加密貨幣進行了限制，規定購買前需通過考試，合格者每年最多可購買價值 7,000 美元的加密貨幣，不合格者限購 600 美元 。

2023 年 11 月，俄羅斯開發出一種幫助加密礦工逃避制裁的工具，該工具將幫助俄羅斯企業進行跨境支付。

2023 年 12 月 14 日，俄羅斯財政部提出新法案，尋求使 BTC 挖礦合法化並建立銷售所開採貨幣的機制。

2024 年 5 月 6 日，俄羅斯國家杜馬議員 Anton Gorelkin 表示，他並不支持完全禁止加密貨幣在俄羅斯流通。

2024 年 7 月，俄羅斯考慮在即將出臺的法案中加入穩定幣的主題，允許正式使用穩定幣完成跨境支付。俄羅斯銀行副行長 Alexey Guznov 宣佈，已經提交了提案。

2024 年 7 月 30 日，俄羅斯國家杜馬在第二和第三次審議中通過了一項法律，允許從 2024 年 9 月 1 日起，在跨境交易和交易所交易中使用加密貨幣，包括比特幣( BTC )、以太坊( ETH )和穩定幣(如 USDT )等。

2024 年 8 月 8 日，普京簽署了一項法律，正式將比特幣和其他加密貨幣挖礦合法化。

2024 年 8 月底消息，俄羅斯計劃至少創建兩家新的加密貨幣交易所，其中一家計劃基於聖彼得堡貨幣交易所，專注於外經貿活動；另一家則計劃在莫斯科設立，目前的主要想法是創建與人民幣和金磚國家貨幣籃子掛鉤的穩定幣。





可以說，如今的俄羅斯與加密貨幣之間已形成了緊密相連、相互依存的共生關係。





俄羅斯對加密貨幣的態度經歷了顯著的轉變，從最初的謹慎和限制，到如今將其視爲經濟體系中的重要組成部分，這一變化不僅反映了國際經濟形勢的變化，也體現了俄羅斯在加密貨幣領域的戰略考量。





