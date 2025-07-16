俄羅斯加密挖礦合法化，礦工如何應對變局





近期，俄羅斯總統普京簽署了一項法律，使俄羅斯的加密貨幣挖礦合法化。加密市場聞訊拉升，MEXC 行情顯示，當日比特幣價格一度反彈突破 6 萬美元，最高達 6.27 萬美元，日最高漲幅超過 10%，逆轉頹勢。





當前，全球監管對加密產業態度轉向友好，特別是今年全球各地陸續通過的多個加密 ETF 產品。對於廣大加密礦工而言，選擇一個優質的交易平臺至關重要。





作為全球領先的數字資產交易所，MEXC 為礦工提供了多方位的優質服務，從現貨、期貨合約到理財產品，不僅有行業最低的手續費，還有最好的流動性以及最高的收益率。









據塔斯社報道，8 月 8 日，俄羅斯總統普京簽署了一項法律，使該國的加密貨幣挖礦合法化。該法律文件已在政府網站上公布，自發布之日起 10 天后生效。





文件指出，只有登記在冊的俄羅斯法人實體和個人企業家才有權進行挖礦；對於小規模的散戶及個人礦工，若使用的電力消耗未超過一定門檻，則可以不必正式註冊，即可進行加密貨幣挖礦。外國數字金融資產被允許在俄羅斯區塊鏈平臺上交易；不過如若俄羅斯央行發現其對俄羅斯金融穩定構成威脅，它將有權禁止個別加密資產的發行。





加密貨幣挖礦監管將由俄羅斯央行、財政部和俄羅斯政府特定部門共同負責，後者將在未來幾個月制定更精準的監管要求。此外，俄羅斯當局預計還將採取一些措施，以排除使用數字貨幣進行洗錢的可能性。





俄羅斯新推出的挖礦合法化法案並不是臨時起意，早已有跡可循。





2020 年，俄羅斯通過了《數字金融資產法》，首次在法律層面承認了加密貨幣。2021 年，俄羅斯央行曾表示，將允許在俄羅斯境內合法進行加密貨幣相關的活動，包括挖礦。





2022 年，普京曾表示，俄羅斯在加密貨幣挖礦方面存在一些優勢，應該對加密貨幣挖礦徵稅和監管，支持將採礦限制在電力過剩地區，如 Irkutsk、Krasnoyarsk 和 Karelia。





2023 年 12 月，俄羅斯財政部提出新法案，尋求使 BTC 挖礦合法化並將加密貨幣挖礦歸類為出口產品。財政部和俄羅斯央行都支持承認加密貨幣挖礦作為一個行業，並支持在實驗框架內使用加密貨幣進行對外經濟活動結算。





今年早些時候，普京在經濟問題會議上與政府討論了數字貨幣的引入和使用。他指出，這是一個前景光明的經濟領域，俄羅斯必須抓住時機迅速建立法律框架和法規，發展基礎設施，為數字資產的流通創造條件。





直至今日，俄羅斯終於出臺了相關法規，將加密貨幣挖礦合法化。這一政策的出臺，標誌著俄羅斯在加密貨幣監管上邁出了重要一步。









實際上，俄羅斯對加密貨幣的態度一直比較複雜。





一方面，俄羅斯政府擔心加密貨幣會威脅到盧布的地位，促使人們轉向使用虛擬貨幣。另一方面，俄政府也注意到了加密技術的潛力，尤其是在俄羅斯被西方制裁後加密貨幣在跨境交易等方面的優勢進一步凸顯。





更重要的是，俄羅斯本土加密產業蓬勃發展，也是促成政府態度轉變的重要原因。





根據 The Moscow Times 報道，俄羅斯已經超越哈薩克斯坦，成為全球比特幣挖礦算力第二大的國家，其算力占全球比特幣算力的 13%，僅次於美國。





俄羅斯財政部估計，從 2023 年開始，加密貨幣交易和挖礦活動的稅收收入每年可以達到 25 億盧布（約合 3.4 億美元）。這一稅收收入為俄羅斯提供了新的財政來源，特別是在國際制裁的背景下顯得尤為重要。





因此在反覆權衡利弊之後，俄羅斯最終選擇了合法化加密貨幣挖礦的道路。這一政策的出臺，也為俄羅斯加密行業的發展注入了新的動力。主要體現在以下幾個方面:





一是提升俄羅斯在全球加密貨幣市場的地位。在此之前，由於缺乏明確的法律地位，俄羅斯的加密貨幣行業一直處於相對邊緣的位置。如今，通過明確合法化加密貨幣挖礦，俄羅斯向全球展現了其對該領域的重視程度，有望吸引更多的投資和人才。





二是為礦工提供更好的政策支持。合法化意味著俄羅斯政府將為礦工提供配套的政策支持，例如電力供給、稅收優惠等，降低礦工的經營成本，提高整體收益水平。（註：俄羅斯擁有豐富的能源資源和寒冷的氣候，這些條件有助於降低挖礦成本和提高效率。）





三是帶動相關產業鏈的發展。除了直接利益相關方，加密貨幣挖礦的合法化還將帶動上下游相關產業的發展，如礦機製造、礦池服務、電力供給等配套產業，這將為俄羅斯經濟注入新的增長動力。





四是加強對加密貨幣市場的監管力度。通過明確的法律地位，俄羅斯政府也將加強對加密貨幣市場的監管，制定相應的管理辦法，降低洗錢、逃稅等風險，維護整個行業的健康發展。





當然，這一政策的實施未來也可能面臨著一些挑戰，比如如何吸引更多優質礦工入駐等。不過總的來說，加密貨幣挖礦的合法化，無疑還是為俄羅斯帶來了新的發展機遇。









對礦工來說，監管是迫使礦工遷徙的重要原因。在俄羅斯之外，其他主要國家的加密貨幣挖礦政策也各不相同：





中國完全禁止。2021 年，中國政府發布禁令，全面禁止加密貨幣交易和挖礦活動。這一政策的出臺，迫使大量礦工離開中國，導致當年全球算力一度大幅下降。





韓國限制。韓國政府對加密貨幣挖礦持謹慎態度，要求礦工須事先申報並獲得許可。同時韓國還出臺了限電政策，對高耗能的礦業活動進行限制。





加拿大十分友好。加拿大政府非常友好地支持加密貨幣挖礦行業，為礦工提供電力補貼等優惠政策，成為全球重要的礦業聚集地之一。





美國較為友好。美國政府對加密貨幣採取相對開放的態度。雖然聯邦層面尚未出臺明確的法規,但包括德克薩斯在內的多個州政府積極鼓勵本地礦業發展，提供各種優惠政策。值得一提的是，美國上市礦企也是全球最多的。





歐盟制定法規。歐盟正在制定《加密資產市場法案》(MiCA)，旨在建立統一的監管框架。該法案將對加密貨幣挖礦活動進行規範，但整體上支持行業有序發展。





各國在加密貨幣監管上存在較大差異，也導致了全球礦業格局的不平衡分布。未來隨著監管框架的不斷完善，也將為礦工創造更加有利的發展環境。當然，除了政策之外，礦工另外一個關心的便是收益。





隨著今年 4 月比特幣完成歷史上第四次減半，區塊獎勵從 6.25 個 減少到 3.125 個，礦工的收益也大幅縮水。雪上加霜的是，比特幣算力不斷增加，挖礦難度還不斷攀升——比特幣當前挖礦難度 90.67 T，創歷史新高。再加上比特幣價格並沒有在減半後實現激增，期間甚至多次大幅回調，甚至跌破 5 萬美元關口。





一系列因素疊加下，礦工的生存狀態堪憂，一度瀕臨關機。好在近期，比特幣重回 6 萬美元，短期緩解了礦工的壓力。





對礦工來說，可以預見的是，在多重利好因素推動下，特別是美國比特幣現貨 ETF帶來增量資金，未來 BTC 價格有望實現大幅上漲。因此，礦工做一個 HOLDer 持幣待漲是一個不錯的選擇，也可以選擇一些優質的交易平臺，進行存幣理財或者交易套保。





作為全球領先的數字資產交易所，MEXC 平臺為礦工提供了多方位的優質服務：





豐富的交易產品：MEXC 支持 BTC 現貨、BTC U 本位合約以及幣本位合約等多種交易品種，滿足礦工日常交易需求。並且，MEXC 還提供 BTC 理財，年化收益可以達到 1.8%，是所有 CEX 中最高水準。





行業最低手續費:：MEXC 現貨交易享有零交易手續費優惠，合約交易 Taker 僅收取 0.01% 手續費，是目前行業最低水平。





穩定的流動性： MEXC 平臺流動性更加充足，能有效應對市場的劇烈波動，為礦工提供穩定的交易環境和價格。數據顯示，現貨 BTC/USDT 中間價上下0.05%（5bps）可成交量達到 1100 萬美元，位列所有交易所第一；U 本位合約中間價上下0.05%（5bps）可成交量達到 3900 萬美元，位列全球第一，遠超其他競品。





專業的客戶服務:：MEXC 提供 7x24 小時的全方位客戶服務，隨時解答礦工的各類問題。





MEXC 平臺憑藉優質的產品、低廉的費率和專業的服務，已成為礦工的首選交易平臺。礦工只需在 MEXC 開設賬戶，即可享受到一站式的交易服務，最大限度地提高收益。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。