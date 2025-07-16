ROAM：引領Web3時代的去中心化Wi-Fi網路幣

1. 什麼是ROAM幣？ ROAM是一個基於Web3技術的去中心化無線網路（DeWi）平台，透過代幣激勵機制推動全球Wi-Fi漫遊服務的普及。作為無線寬頻聯盟（WBA）OpenRoaming計劃中唯一的Web3成員，ROAM與Cisco、Boingo Wireless等傳統通信巨頭合作，致力於打造無縫、安全且無需手動登入的Wi-Fi網路體驗。 2. ROAM核心優勢與發展 節點數突破100+萬，覆1. 什麼是ROAM幣？ ROAM是一個基於Web3技術的去中心化無線網路（DeWi）平台，透過代幣激勵機制推動全球Wi-Fi漫遊服務的普及。作為無線寬頻聯盟（WBA）OpenRoaming計劃中唯一的Web3成員，ROAM與Cisco、Boingo Wireless等傳統通信巨頭合作，致力於打造無縫、安全且無需手動登入的Wi-Fi網路體驗。 2. ROAM核心優勢與發展 節點數突破100+萬，覆
1. 什麼是ROAM幣？


ROAM是一個基於Web3技術的去中心化無線網路（DeWi）平台，透過代幣激勵機制推動全球Wi-Fi漫遊服務的普及。作為無線寬頻聯盟（WBA）OpenRoaming計劃中唯一的Web3成員，ROAM與Cisco、Boingo Wireless等傳統通信巨頭合作，致力於打造無縫、安全且無需手動登入的Wi-Fi網路體驗。

2. ROAM核心優勢與發展


  • 節點數突破100+萬，覆蓋140+國家，超越Helium 5G。
  • 與Cisco、Boingo Wireless等通信巨頭合作。
  • 採用OpenRoaming技術，解決公共Wi-Fi安全性與便捷性問題。
  • 透過Web3技術推動無線網路基礎建設，降低成本。

3. ROAM代幣的功能


ROAM代幣在生態系統中發揮多種關鍵功能，包括：
  • 網路驗證與治理：持有ROAM 代幣的用戶可參與網路治理決策，如提案投票及協議升級。
  • 交易與流通：ROAM 可在交易所進行買賣，作為數字資產進行價值交換。
  • 挖礦與質押獎勵：用戶可透過質押 ROAM 獲得額外獎勵，並參與去中心化挖礦計畫。
  • 支付與服務：ROAM 可用於支付 Roam 生態內的服務，包括WiFi存取、數據傳輸及其他應用。
  • 社群激勵：透過代幣激勵機制，鼓勵用戶參與生態發展，如建立節點、分享連線資源等。
這些功能透過緊密連結的代幣交換機制，確保生態穩定。其中 mPoints 可透過質押或銷毀兌換 ROAM 代幣，避免盲目挖礦導致市場失控。

4. ROAM的技術突破與應用創新


ROAM在技術突破與應用創新方面，採取了多項措施，以推動去中心化無線網路的發展：

4.1 代幣經濟模式（DePIN）：


ROAM引入了DePIN（Decentralized Physical Infrastructure Network）體系，透過代幣激勵機制，鼓勵用戶參與網路建設和維護。用戶可透過分享自身的Wi-Fi熱點或部署專用路由器，為網路提供覆蓋，並獲得相應的代幣獎勵。此舉不僅降低了網路部署成本，還加速了OpenRoaming節點的增長。

4.2 兼容Wi-Fi 6的專用設備：


為了提升網路性能和覆蓋範圍，ROAM推出了Rainier MAX60路由器。該設備支援Wi-Fi 6技術，數據傳輸速率高達9.6Gbps，能夠在150平方米的範圍內同時連接超過200個設備。此外，Rainier MAX60與OpenRoaming技術兼容，確保用戶在全球範圍內享受安全的Wi-Fi連接。

4.3 Roam App與SocialFi整合：


ROAM開發了Roam App，讓用戶能夠輕鬆分享自己的Wi-Fi熱點，並透過此舉獲得代幣獎勵。該應用還融合了社交金融（SocialFi）元素，鼓勵用戶在特定地點打卡，參與社區活動，並獲取額外獎勵。

5. ROAM代幣經濟模型


5.1 mPoints（積分）


mPoints是ROAM代幣體系中的核心資產，使用者透過WiFi挖礦、Check-in-to-earn等方式賺取這些臨時積分。TGE（代幣生成事件）後，mPoints可用於質押兌換ROAM代幣，以維持生態的穩定發展。

5.2 ROAM（治理代幣）


ROAM的總供應量設定為10億枚，其中40%於代幣生成事件（TGE）時鑄造，其餘60%則透過挖礦和質押機制逐步釋放。

ROAM是生態內的治理代幣，使用者可透過質押mPoints、參與活動或接收空投等方式獲得。該代幣可用於交易所交易、驗證網路服務、參與社群治理，以及取得操作權限。

5.3 Roam NFT


Roam NFT相當於ROAM路由器的部署許可證，持有者可支援全球WiFi OpenRoaming網路的存取。NFT不僅作為一種身份證明，還提供雲端挖礦、NFT質押及OG社群會員通行證等多重獎勵。

6. ROAM的融資與發展潛力


ROAM成立於2021年，截至目前已完成了兩輪共700萬美元的融資。

種子輪融資（2021年）：在成立之初，ROAM獲得了200萬美元的種子輪融資，為項目啟動和初期開發提供了資金支持。

戰略融資（2023年底）：ROAM成功完成了500萬美元的戰略融資，吸引了包括Samsung Next在內的重量級投資者。

持續的機構支持：除了上述融資，ROAM還獲得了多家知名機構的投資，包括Anagram、Volt Capital、Comma3 Ventures、ECMC Group、Awesome People Ventures、Stratified Capital、DePIN Labs 等。這些機構的支持為ROAM的技術研發、市場拓展和生態建設提供了堅實的後盾。

與IoTeX、io.net 或 Helium 等大規模融資的DePIN項目相比，ROAM以相對有限的資金實現了顯著的成長，展現出強大的市場潛力。

7. 未來展望：成為全球最大DeWi生態系統


ROAM將持續擴大全球節點覆蓋，增強Web3應用整合，並優化用戶體驗，以提升生態系統的持續發展。隨著更多資本和合作夥伴的加入，ROAM有望成為全球去中心化無線網路的領導者，推動Web3時代的無縫連接革命。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


