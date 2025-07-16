聯準會降息預期：市場與經濟的雙重賽局

進入 2025 年第二季度，全球資本市場風聲鶴唳。美國 10 年期公債殖利率飆升至 4.5% 以上，30 年期殖利率甚至突破 5%，美元指數連跌，美股與美債同跌，傳統資產配置邏輯徹底失效。這種「極端共振」局面，在歷史上極為罕見。其背後，是投資人對聯準會政策走向的焦慮與期待同步升溫。高盛、摩根士丹利以及經濟學家 Peter Schiff 等陸續警告：若聯準會不及時轉向，金融市場恐將重演 1987 年「黑色星期一」的劇本。這一次，不只是經濟週期，更是整個金融體系對聯準會的「逼宮」。









美債長期以來被視為全球資金的“避風港”，但當前的劇烈拋售已徹底動搖這一信仰。高收益債券的 CDS（信用違約掉期）急劇上行，反映信貸市場正面臨系統性壓力。Saba Capital 創辦人 Boaz Weinstein 警告：「企業債正遭遇集中拋售，中小企業將首當其衝。」如果融資環境持續收緊，違約潮或將重演。這不僅是利率的問題，更是整個金融體系風險定價機制的「失靈」。在高利率和高債務並存的環境下，市場對聯準會的容忍度正在迅速耗盡。





















就在市場將目光聚焦於貨幣政策之際，貿易政策的突變再次掀起波瀾。美國政府近期重啟「對等關稅」政策，對主要進口國加徵高關稅，意圖維護本土產業競爭力。但這做法或將適得其反：





製造業及消費品價格上行，加劇 CPI 「二次通膨」；

企業利潤空間受擠壓，資本支出意願下降；

國際央行或為穩定本幣匯率，減持美債。





政策不確定性正快速上升，通膨與成長的「雙重目標」成為不可調和的矛盾體，聯準會被迫在緊張的政策賽局中做出抉擇。









知名經濟學家 Peter Schiff 警告稱，若不迅速降息並重啟 QE，美股可能重演 1987 年「黑色星期一」。高盛、摩根士丹利等主流投行也同步將首次降息預期提前至 2025 年中。





根據高盛最新預測，作為預防性寬鬆週期的一部分，聯準會可能在 6 月啟動首次降息，時間早於先前預估的 7 月。在美國經濟避免衰退的基本情境下，預計聯準會將連續三次下調基準利率，每次幅度為 25 個基點，年底將聯邦基金利率維持在 3.5% 至 3.75% 區間。然而，若經濟確實陷入衰退，高盛認為聯準會可能採取更激進的應對措施，全年降息幅度或擴大至 200 個基點。綜合當前經濟資料與風險評估，該機構的加權預測為 2025 年全年將降息 130 個基點，高於先前的 105 個基點。截至 4 月 4 日，市場預期基本上與該預測保持一致。





市場呼籲「緊急降息 + QE」的組合拳，反映出對系統性金融風險加劇的高度警覺。在投資者眼中，貨幣寬鬆或已成為避免信貸危機和資產價格崩盤的唯一現實選項。然而，聯準會所面臨的政策困局正變得愈發棘手：





通膨壓力仍未緩解：2025 年 3 月的核心 CPI 數字依舊遠高於2%的目標水平，通貨膨脹黏性突出，使貨幣寬鬆面臨巨大掣肘；

政策窗口受限：若錯失最佳時機，降息效果將大打折扣，政策錯誤的代價將是系統性外溢風險；

政策外溢效應無法控制：無論選擇維持高利率或啟動寬鬆，都會對美元匯率、資本流向、新興市場穩定等產生深遠影響。





可以說，聯準會正站在疫情後最複雜、最危險的政策十字路口。每個動作都將引發全球市場的連鎖反應，既要穩通膨，又要穩金融、穩步增長，其決策壓力與歷史罕見的市場連動性疊加，使得政策制定者面臨前所未有的挑戰。









儘管降息預期已成為市場主旋律，但所謂「軟著陸」並無定數。從債市到匯率，從大宗商品到科技股，全球資產正以前所未有的速度對聯準會政策動向作出反應。真正關鍵的問題，是聯準會是否仍能「掌控節奏」。對投資人而言，目前階段既是風險管理的關鍵期，也是資產重估的重要窗口期。具備高流動性、強安全性與抗通膨能力的「非傳統資產」開始成為主流資金的避風港。









極速上幣機制： 輔助用戶第一時間捕捉市場新熱點；

優質資產篩選： 嚴選項目，聚焦價值，降低投資雜訊；

強大流動性支援： 確保投資者在任何市場環境下都能順暢交易；

全球化服務體系：涵蓋多個時區與地區，保障用戶資產與交易安全。





2025 年的全球市場，正經歷一場前所未有的宏觀變局。貨幣政策、貿易政策、地緣政治三重風險交織，聯準會的一舉一動都可能成為市場走勢的「定海神針」。投資人必須保持清醒頭腦，理解邏輯、辨別訊號、審慎配置。在「灰犀牛」與「黑天鵝」並存的時代，只有敏銳的判斷與理性的選擇，才能穿越週期、抵禦風暴。



