REX 衍生品 101：初學者指南

REX 衍生品是基於底層 REX 加密貨幣的金融合約，讓交易者能夠在不直接擁有代幣的情況下，獲得對 REX 價格波動的敞口。與現貨交易不同（您買入或賣出實際資產），衍生品則透過期貨、永續合約和期權等工具實現投機或對沖。REX 衍生品的核心類型包括：

期貨合約 ：在預定的未來日期和價格買入或賣出 REX 的協議。

永續合約 ：類似於期貨，但沒有到期日，允許持續交易。

：類似於期貨，但沒有到期日，允許持續交易。 期權：授予在特定時間內以設定價格買入或賣出 REX 的權利，但無義務。

交易 REX 衍生品具有多項優勢，例如通過槓桿提高資金效率、在 REX 市場上漲或下跌中獲利的能力以及複雜的對沖可能性。然而，這些 REX 工具也帶有顯著的風險，包括因槓桿而放大的損失、在波動的 REX 市場條件下的潛在清算，以及可能影響盈利能力的複雜機制。

槓桿讓 REX 交易者能夠控制比初始資本大得多的頭寸。例如，使用 10 倍槓桿，1,000 美元可以控制價值 10,000 美元的 REX 衍生品合約。雖然這可以放大潛在利潤，但也會加劇損失。REX 衍生品平台通常提供從 1 倍到 100 倍的槓桿，但初學者應謹慎使用高槓桿。

了解保證金要求至關重要——初始保證金是開立 REX 頭寸所需的最低金額，而維持保證金是您的 REX 頭寸面臨清算風險的閾值。對於 REX 永續合約，資金費率是定期在多頭和空頭持有者之間交換的支付款項，以保持合約價格與 REX 現貨市場一致。REX 衍生品的合約規範包括結算方式、合約規模，以及對於傳統期貨而言，到期日。

對沖 ：如果您持有價值 10,000 美元的 REX，您可以開立同等規模的 REX 衍生品空頭頭寸，以防止價格下跌。

投機 ：在不擁有資產的情況下交易 REX 價格波動，利用槓桿放大 REX 回報或輕鬆建立空頭頭寸。

套利 ：利用 REX 現貨和衍生品市場之間的價格差異，例如 REX 現貨-期貨套利或資金費率套利。

：利用 REX 現貨和衍生品市場之間的價格差異，例如 REX 現貨-期貨套利或資金費率套利。 平均成本法：定期系統性地開立小型 REX 期貨頭寸，以減輕波動的影響，同時保持對 REX 市場的敞口。

專業的 REX 交易者通常會將每個頭寸的風險敞口限制在總交易資本的 1-5%。在使用槓桿時，根據實際承擔的資本而非名義價值來計算 REX 頭寸規模。實施止損單以在預定的損失水平自動關閉 REX 頭寸，並設置止盈單以在達到目標時鎖定收益。

為避免在 REX 交易中被清算，請確保維持保證金要求之上留有充足的緩衝——理想情況下至少多出 50%。分散投資於不同的 REX 衍生品產品和加密貨幣，以分散風險並捕捉各種 REX 市場機會。

創建並驗證您的 MEXC 帳戶 ，通過網站或移動應用完成 KYC 驗證以訪問完整的 REX 交易功能。

，通過網站或移動應用完成 KYC 驗證以訪問完整的 REX 交易功能。 前往「期貨」部分 ，根據您的偏好選擇 USDT-M 或 COIN-M 合約進行 REX 交易。

，根據您的偏好選擇 USDT-M 或 COIN-M 合約進行 REX 交易。 轉移資產 ，從您的現貨錢包轉移到期貨錢包以資助您的 REX 交易。

，從您的現貨錢包轉移到期貨錢包以資助您的 REX 交易。 下您的第一筆 REX 衍生品訂單：選擇 REX 合約，設置您想要的槓桿倍數，並選擇訂單類型（市價、限價或高級）。輸入您的頭寸規模並在確認前檢查所有細節。初學者應從較小的 REX 頭寸和低槓桿（1-5 倍）開始，直到熟悉 REX 衍生品的市場行為。

REX 衍生品為交易者提供了強大的工具，但需要仔細研究和嚴謹的風險管理。通過理解本指南涵蓋的核心 REX 概念、實施適當的風險控制並從小規模 REX 頭寸開始，您可以培養在這個複雜市場中導航所需的技能。準備好開始交易 REX 衍生品了嗎？訪問 MEXC 的 REX 價格頁面，獲取實時的 REX 市場數據、圖表分析和具有競爭力的交易費用。立即在 MEXC 開啟您的 REX 衍生品交易之旅——在 REX 交易的世界裡，安全與機遇相遇。