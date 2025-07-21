Revolving Games：引領 Web3 遊戲革命的 AAA 級區塊鏈生態領航者

Revolving Games 是 Web3 遊戲領域的一項突破性創舉，定位為 AAA 級區塊鏈遊戲公司，其宏大願景是搭建傳統遊戲與去中心化技術之間的橋樑。Revolving Games（簡稱 RG）作為 AAA 級 Web3 區塊鏈遊戲公司，依託雄厚資金支持與戰略合作夥伴關係，致力於打造以 RCADE 代幣為動力的全方位遊戲生態系統。公司已從包括 Pantera 在內的多傢俬人投資者處籌集超過 Revolving Games 是 Web3 遊戲領域的一項突破性創舉，定位為 AAA 級區塊鏈遊戲公司，其宏大願景是搭建傳統遊戲與去中心化技術之間的橋樑。Revolving Games（簡稱 RG）作為 AAA 級 Web3 區塊鏈遊戲公司，依託雄厚資金支持與戰略合作夥伴關係，致力於打造以 RCADE 代幣為動力的全方位遊戲生態系統。公司已從包括 Pantera 在內的多傢俬人投資者處籌集超過
Revolving GamesWeb3 遊戲領域的一項突破性創舉，定位為 AAA 級區塊鏈遊戲公司，其宏大願景是搭建傳統遊戲與去中心化技術之間的橋樑。Revolving Games（簡稱 RG）作為 AAA 級 Web3 區塊鏈遊戲公司，依託雄厚資金支持與戰略合作夥伴關係，致力於打造以 RCADE 代幣為動力的全方位遊戲生態系統。公司已從包括 Pantera 在內的多傢俬人投資者處籌集超過 2,500 萬美元資金，在新興的 Web3 遊戲領域奠定了舉足輕重的地位。

公司的願景遠不止於單純的遊戲開發，而是涵蓋了一個完整的生態系統，包括區塊鏈基礎設施、去中心化節點網絡以及統一的代幣經濟體系。Revolving Games 作為一家實力雄厚的發行商，擁有兩家獨立遊戲工作室，團隊規模超 150 人，均為資深遊戲行業老兵。這充分彰顯了公司在打造高品質遊戲體驗的同時，致力於開創玩家所有權與參與度新範式的決心。

1.Revolving Games公司概況與願景


1.1 核心使命


Revolving Games 創立之初便肩負明確使命：打造一個由社區擁有並驅動的去中心化遊戲生態系統。自成立以來，這一願景始終如一，指導着所有戰略決策與產品開發計劃。公司對 Web3 遊戲的探索採用全方位視角，不僅關注遊戲體驗本身，更着眼於將定義未來數字娛樂的底層基礎設施、經濟模型與社區治理結構。

1.2 戰略定位


公司將自身定位為 Web2 與 Web3 遊戲的橋樑，深知主流 adoption（普及）需要無縫融合而非 abrupt（突兀）轉型。這一戰略定位在其開發理念中體現得淋漓盡致 —— 優先考慮用戶體驗與易用性，同時以有意義的方式融入區塊鏈技術，實現體驗增強而非複雜化。

1.3 團隊與專業實力


Revolving Games 匯聚了 150 多位資深遊戲行業老兵，組建了一支涵蓋傳統遊戲領域各類專業人才的團隊。公司運營兩家獨立遊戲工作室，具備同時開發多款 AAA 級品質遊戲的產能。在衆多 Web3 遊戲項目受困於製作質量與開發週期的市場環境中，這樣的團隊規模與行業經驗構成了顯著的競爭優勢。

2.RCADE 基金會生態系統


2.1 生態架構


RCADE 生態系統是多個組件協同運作的精密整合，旨在打造全方位遊戲平台。RCADE 基金會的成立專注於實現遊戲去中心化與賦能玩家的長期願景，作為治理機構監督整個生態系統的開發與落地。

該生態系統構建於四大核心支柱之上：

RCADE 代幣：驅動所有生態交易與治理的原生加密貨幣
RCADE 鏈：專為遊戲應用優化的專業區塊鏈基礎設施
RCADE 節點：提供基礎設施服務的去中心化網絡
遊戲合作夥伴關係：與遊戲開發者及發行商的戰略聯盟

2.2 合作戰略


RCADE 基金會已與技術及內容提供商建立關鍵合作夥伴關係，確保生態系統的全面覆蓋。主要合作夥伴包括：

Starlings Network：提供區塊鏈基礎設施與節點網絡能力的技術合作夥伴

這些合作在堅守去中心化治理原則的同時，為生態系統的發展奠定了堅實基礎。

3.RCADE的技術基礎設施與創新


3.1 RCADE 鏈技術


RCADE 鏈是區塊鏈遊戲基礎設施領域的一項重大技術突破。該鏈由 Revolving Games 與 Starlings Network 聯合開發，針對性解決了阻礙 Web3 遊戲普及的關鍵瓶頸，尤其是在交易速度、成本與用戶體驗方面。

3.2 核心技術特性


高交易吞吐量：區塊鏈設計的基本目標是實現高每秒交易處理量，確保即使在高峰時段也能提供流暢的遊戲體驗。這一能力對於支持數千名玩家在多款遊戲中同時操作至關重要。

低最終確認時間：鏈經優化實現快速交易確認，性能指標可確保遊戲內操作的記錄與識別速度滿足大型多人遊戲需求。這一優化對維持現代遊戲快節奏、高互動性的特性至關重要。

高級並行處理：區塊鏈採用創新架構支持並行處理，這對於複雜、多遊戲、多玩家併發的生態系統而言不可或缺。該能力使鏈能夠同時處理多個遊戲實例與玩家交互，且不會出現性能下降。

3.3 開發者工具與 SDK


為推動遊戲對 RCADE 鏈的採用，公司正在開發全面的開發工具與軟件開發工具包（SDK）。這些工具旨在實現：

無縫 Web3 接入：讓傳統玩家無需應對區塊鏈技術的複雜操作即可使用 Web3 功能，包括簡化的錢包創建、交易處理與資產管理。

集成遊戲後端：全方位後端能力，包括玩家管理、LiveOps（實時運營）、經濟與 monetization（變現）服務及支付處理，省去開發者從零構建區塊鏈基礎設施的麻煩。

精簡區塊鏈合約：專為遊戲應用設計的預構建優化智能合約，縮短開發時間並降低安全漏洞風險。

多鏈集成：支持與其他區塊鏈網絡連接，確保遊戲內資產與貨幣的跨鏈互操作性及用途拓展。

遊戲引擎兼容：與 Unity、Unreal Engine 等主流遊戲引擎原生集成，讓開發者無需大幅調整工作流程即可融入區塊鏈功能。

4.RCADE的節點網絡基礎設施


4.1 節點網絡服務


去中心化存儲：初期階段，網絡將提供去中心化存儲功能，踐行區塊鏈去中心化、安全與透明的核心原則。該存儲系統將支持遊戲資產、玩家數據與交易記錄的存儲。

去中心化計算：未來計劃擴展至去中心化計算能力，實現遊戲邏輯與複雜計算在節點網絡中的分佈式處理。

遊戲服務器託管：網絡最終將支持去中心化遊戲服務器託管，減少對中心化基礎設施的依賴，提升全球訪問性。

4.2 經濟收益


節點網絡旨在透過向節點運營商提供補償、讓社區參與收益分配，實現成本的更公平分配。這種模式打造了更具包容性與參與性的環境，讓社區成員既能為網絡發展貢獻力量，也能從中獲益。

5.RCADE 代幣：生態經濟引擎


5.1 代幣概況與用途


RCADE 是整個 RCADE 生態系統及其所有組件、遊戲、現有及未來產品、集成與合作夥伴關係的擬用原生代幣。該代幣在生態系統中承擔多項關鍵功能，構建了貫穿平台所有組件的統一經濟模型。

5.2 核心功能


生態遊戲代幣：RCADE 是生態內所有遊戲的主要貨幣，用於購買遊戲內物品、解鎖 premium（ premium）功能及促成玩家間交易。其核心用途包括連接治理、獎勵平台活躍玩家、支付費用，以及作為跨所有生態組件的交換媒介。

原生鏈代幣：作為 RCADE 鏈的原生代幣，RCADE 支持所有區塊鏈交易，是網絡運營的主要 「gas」（燃料）代幣。RCADE 是 RCADE 生態系統的原生代幣，支持 RCADE 網絡上的交易，充當鏈的主要 「燃料」。

治理代幣：代幣持有者參與生態治理決策，對協議升級、合作決策及資源分配進行投票。這一治理機制確保社區驅動的發展與去中心化決策。

獎勵與激勵：代幣用於獎勵活躍玩家、節點運營商與社區貢獻者，形成鼓勵參與和生態增長的正向反饋循環。

節點激活：用戶需持有 RCADE 才能激活節點，獲得參與獎勵生成與分配的資格，這既創造了代幣需求，也透過經濟激勵保障了網絡安全。

5.3 代幣經濟與分配


供應特性：根據現有資訊，RCADE 代幣的供應特性經過精心設計，旨在平衡生態需求與長期價值維護。總供應量為 10 億枚，在 BSC 網絡上有 422 名持有者，此外可能在多條鏈上部署。

分配機制：

空投：生態系統為現有社區成員、NFT 持有者及生態活動參與者提供全面的空投計劃。目前正透過名為 「Quest Points」 的積分系統分發 RCADE 代幣。

節點獎勵：節點運營商因向網絡提供基礎設施服務而獲得 RCADE 代幣，為社區參與者創造可持續收入來源。

遊戲獎勵：玩家透過遊戲成就、競賽與社區參與賺取代幣，確保積極參與能獲得經濟回報。

預售機會：現有 NFT 持有者與社區成員可參與預售，以優惠價格提前獲取代幣。

5.4 代幣在遊戲中的應用


遊戲內經濟：RCADE 代幣作為所有生態遊戲的主要交易、購買與獎勵貨幣，實現了跨多款遊戲的統一經濟體驗，讓玩家能在不同遊戲體驗間無縫轉移價值。

市場整合：代幣作為集成市場的主要交換媒介，促進遊戲內資產、NFT 及其他數字商品的交易，為玩家與開發者打造活躍的二級市場。

收益分成：遊戲收益的很大一部分用於獎勵池，例如《Hatchlings》等遊戲將 30% 的收益注入獎勵池，確保玩家能分享其所支持遊戲的商業成功。

6.遊戲組合與 IP 開發


6.1 Skyborne 宇宙


Skyborne 宇宙是 Revolving Games 的旗艦 IP，旨在透過多種遊戲形式與平台展示 RCADE 生態系統的能力。這一全面的 IP 戰略包含多款相互關聯的遊戲，共享資產、劇情與經濟系統。

6.2天降創世紀神仙


Skyborne Genesis Immortals 是 Skyborne Legacy 敘事的核心，作為整個宇宙的基礎 NFT 合集。這些 NFT 為持有者提供多項生態權益，包括代幣空投、預售機會及特殊遊戲優勢。

Immortals 合集包含 6 個神話角色（Tariel Tridysa、Corrick Deeproc、Inrissa Lehala、Morgan Bren、Vallech Elysiani 與 Yozzer Brighthide），它們將在未來遊戲中擔任主要角色，確保生態內的敘事連貫性。

6.3 核心遊戲作品


《Hatchlings》：一款基於瀏覽器的寵物模擬遊戲，玩家可孵化、照料並培育獨特的龍。遊戲設定在 Skyborne 宇宙，融合了養育機制、棲息地定制與競技元素，設有 USDC 與遊戲內貨幣雙排行榜獎勵，體現了傳統與區塊鏈激勵機制的融合。

《Phoenix Flight》：一款社交模擬與奇幻冒險遊戲，玩家可創建並設計自己的島嶼。該作品聚焦 Skyborne 宇宙中的創造力、社交互動與世界構建。

《Skyborne Legacy》：一款集探索、創造、定制與戰鬥系統於一體的社交世界探索與交易 MMORPG。這款旗艦作品將在一個持久的多人環境中全面呈現 Skyborne 宇宙。

6.4 NFT 整合與應用


Nexus Nodes（前身為 Nexian Gems）：每個 Nexus Node NFT 代表對高級 「Interceptor」 節點的所有權，預計將在 RCADE 生態系統中具備重要功能。這些 NFT 為持有者提供高性能節點基礎設施訪問權、增強的獎勵乘數與加成機制、網絡治理參與權，以及 RCADE 代幣空投與質押機會。

RG Bytes：RG Bytes 是連接 Revolving Games 生態系統的基礎要素。這些 NFT 為持有者提供忠誠度獎勵、節點激活能力及獨家生態權益。RG Bytes 的整合體現了公司對打造實用型 NFT 的承諾 —— 增強而非複雜化遊戲體驗。

7.如何在 MEXC 購買 RCADE 代幣


Revolving Games 與 RCADE 生態系統代表了 Web3 遊戲領域的重大進步，透過技術創新與實際應用的結合，打造出全方位的遊戲平台。公司對高品質遊戲體驗、強大基礎設施與有意義代幣功能的專注，使其在不斷演變的數字娛樂領域佔據有利地位。

區塊鏈技術與傳統遊戲機制的融合，為玩家參與、所有權與經濟參與創造了新機遇。隨着生態系統的發展與擴展，它有望對遊戲行業的未來走向產生深遠影響。

目前 RCADE 代幣已經在 MEXC 平台上線，立即前往 MEXC 平台，抓住早期機會，搶先佈局新潛力賽道！您可以在 MEXC 透過以下步驟完成購買：

1）打開並登入 MEXC App官方網站
2）在搜尋框中搜尋 RCADE 代幣名稱，選擇 RCADE 的現貨交易合約交易
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

