全球市場動盪與熊市回顧，歷史資料讓人心驚！

特朗普政府再度祭出關稅大棒，金融市場情緒驟變。歐洲股市同步重挫，德國 DAX 指數跌超 3%，原油價格單日暴跌 6.6%，美元指數創 2005 年以來最大盤中跌幅。市場恐慌指標 VIX 指數飆升 40%，突破 30 關口，對衝基金淨槓桿率降至三年低位。不僅如此，加密貨幣也加入了全球市場暴跌行列。4 月 7 日， 比特幣 日內一度跌至不足 75,000 美元，較最高點 108,000 美元跌去 30%。 以太坊 價格也遭受重創，一度暴跌超過 15%，最低跌至不足 1,420 美元，創 2023 年 10 月以來新低。





回溯近半個世紀的歷史，美國股市經歷了多次熊市，每次都對經濟和投資者產生深遠影響。審視美股近半個世紀的熊市歷程，我們既能洞悉市場的冷酷本質，也能從中汲取珍貴的經驗與深刻的啓示。













1973 年，第四次中東戰爭爆發，阿拉伯國家實行石油禁運，導致全球石油價格暴漲。這一事件迅速傳導至經濟領域，美國經濟陷入嚴重衰退。標普 500 指數從 1973 年 1 月的高點 121.74 點一路下跌至 1974 年 12 月的低點 57.77 點，跌幅高達 52.5%。這次熊市持續時間長達 21 個月，是近 50 年來持續時間最長的熊市之一。





石油危機不僅推高了能源價格，還加劇了美國的通貨膨脹，企業成本大幅增加，盈利大幅下滑。此外，越戰帶來的財政負擔也進一步削弱了美國經濟的增長動力。









1987 年 10 月 19 日，道瓊斯工業平均指數單日暴跌 508 點，跌幅達 22.6%，創下有史以來最大單日跌幅。標普 500 指數同日也下跌了 20.5%。儘管單日跌幅驚人，但整體熊市持續時間較短，僅爲 4 個月。





這次暴跌主要是由於全球化、金融自由化以及電腦交易的興起加劇了市場的波動性。爲了防止類似事件再次發生，次年美國證券交易委員會（SEC）啓用了市場熔斷機制，設置了三級熔斷標準，以穩定市場情緒。









九零年代末，科技股和網路股受到市場狂熱追捧，估值嚴重偏離基本面。納斯達克指數從 2000 年 3 月的高點 5132.52 點一路跌至 2002 年 10 月的低點 1114.11 點，跌幅達 78.3%，是近 50 年來跌幅最大的熊市。熊市持續時間長達 31 個月，對投資者信心造成了嚴重打擊。





科技股泡沫的破裂揭示了市場過度投機和估值泡沫的巨大風險。當市場失去理性，投資者盲目追漲時，泡沫的破裂往往就在一瞬間。









次級抵押貸款危機爆發，引發全球金融市場的連鎖反應。信貸市場凍結，全球經濟陷入衰退。標普 500 指數從 2007年 10 月的高點 1565.15 點跌至 2009 年 3 月的低點 666.79 點，跌幅達 57.4%。熊市持續時間爲 17 個月，是近 50年來影響範圍最廣、損失最大的熊市之一。





這次危機暴露了金融體系的脆弱性，監管不力和過度槓桿化是導致危機爆發的重要原因。在危機中，許多大型金融機構紛紛倒閉或被收購，市場信心受到嚴重打擊。









2020 年初，COVID-19 在全球範圍內爆發，導致全球經濟停擺，企業盈利大幅下滑。標普 500 指數從 2020 年 2 月的高點 3386.15 點跌至 2020 年 3 月的低點 2237.40 點，跌幅達 33.9%。儘管跌幅較大，但得益於全球央行和政府的大規模刺激措施，市場迅速反彈。熊市持續時間僅爲 3 個月左右，是近 50 年來持續時間最短的熊市之一。



疫情不僅影響了實體經濟，還加劇了市場的恐慌情緒。然而，在全球央行和政府的共同努力下，市場迅速穩定下來，並開啓了新一輪的上漲行情。









爲了更直觀地瞭解歷次熊市的情況，我們將熊市持續時間、標普 500 跌幅進行了對比：





熊市時期 持續時間 標普 500 跌幅 1973-1974 年 21 個月 -48% 1987 年 4 個月 -34% 2000-2002 年 31 個月 -49% 2007-2009 年 17 個月 -57% 2020 年 3 個月 -34%













經濟基本面是股市的基石。當經濟增長放緩或衰退時，股市往往難以獨善其身。因此，投資者應密切關注經濟指標和政策動向，以把握市場大勢。在熊市中，更應保持警惕，避免盲目跟風或過度投機。









市場狂熱和估值泡沫往往是熊市的催化劑。當市場出現過度樂觀和投機行爲時，投資者應保持理性，避免盲目追漲。同時，也應學會識別估值泡沫，及時止損或調整投資策略。









政策層面的干預往往能夠起到穩定市場情緒、防止危機進一步惡化的作用。然而，投資者也應認識到，政策干預只是暫時的緩解措施，並不能從根本上解決問題。因此，在關注政策動態的同時，也應關注市場自救的力量。只有市場自身具備強大的修復能力，才能真正走出熊市。









在熊市中，投資者情緒往往波動較大，容易做出衝動的投資決策。因此，投資者應學會控制自己的情緒，保持冷靜的頭腦和理性的判斷。避免因情緒化交易而陷入更大的虧損。





美股近 50 年來的歷次熊市爲我們提供了寶貴的經驗與啓示。投資者應密切關注經濟基本面、理性看待估值泡沫、關注政策干預與市場自救以及控制情緒理性投資。同時，投資者也應認識到加密貨幣市場與股市之間的關聯性，並密切關注全球經濟形勢、政策監管和市場情緒等因素對加密貨幣市場的影響。在未來的投資道路上，讓我們以史爲鑑、理性前行！



