特朗普政府再度祭出關稅大棒，金融市場情緒驟變。歐洲股市同步重挫，德國 DAX 指數跌超 3%，原油價格單日暴跌 6.6%，美元指數創 2005 年以來最大盤中跌幅。市場恐慌指標 VIX 指數飆升 40%，突破 30 關口，對衝基金淨槓桿率降至三年低位。不僅如此，加密貨幣也加入了全球市場暴跌行列。4 月 7 日，比特幣日內一度跌至不足 75,000 美元，較最高點 108,000 美元跌去 30%。特朗普政府再度祭出關稅大棒，金融市場情緒驟變。歐洲股市同步重挫，德國 DAX 指數跌超 3%，原油價格單日暴跌 6.6%，美元指數創 2005 年以來最大盤中跌幅。市場恐慌指標 VIX 指數飆升 40%，突破 30 關口，對衝基金淨槓桿率降至三年低位。不僅如此，加密貨幣也加入了全球市場暴跌行列。4 月 7 日，比特幣日內一度跌至不足 75,000 美元，較最高點 108,000 美元跌去 30%。
新手學院/Learn/精選內容/全球市場動盪...料讓人心驚！

全球市場動盪與熊市回顧，歷史資料讓人心驚！

2025年7月16日MEXC
0m
#行業熱門

特朗普政府再度祭出關稅大棒，金融市場情緒驟變。歐洲股市同步重挫，德國 DAX 指數跌超 3%，原油價格單日暴跌 6.6%，美元指數創 2005 年以來最大盤中跌幅。市場恐慌指標 VIX 指數飆升 40%，突破 30 關口，對衝基金淨槓桿率降至三年低位。不僅如此，加密貨幣也加入了全球市場暴跌行列。4 月 7 日，比特幣日內一度跌至不足 75,000 美元，較最高點 108,000 美元跌去 30%。以太坊價格也遭受重創，一度暴跌超過 15%，最低跌至不足 1,420 美元，創 2023 年 10 月以來新低。

回溯近半個世紀的歷史，美國股市經歷了多次熊市，每次都對經濟和投資者產生深遠影響。審視美股近半個世紀的熊市歷程，我們既能洞悉市場的冷酷本質，也能從中汲取珍貴的經驗與深刻的啓示。

1. 歷次熊市資料與對比：殘酷的現實與深刻的教訓


1973-1974 年：石油危機引發的熊市


1973 年，第四次中東戰爭爆發，阿拉伯國家實行石油禁運，導致全球石油價格暴漲。這一事件迅速傳導至經濟領域，美國經濟陷入嚴重衰退。標普 500 指數從 1973 年 1 月的高點 121.74 點一路下跌至 1974 年 12 月的低點 57.77 點，跌幅高達 52.5%。這次熊市持續時間長達 21 個月，是近 50 年來持續時間最長的熊市之一。

石油危機不僅推高了能源價格，還加劇了美國的通貨膨脹，企業成本大幅增加，盈利大幅下滑。此外，越戰帶來的財政負擔也進一步削弱了美國經濟的增長動力。

1987 年：黑色星期一


1987 年 10 月 19 日，道瓊斯工業平均指數單日暴跌 508 點，跌幅達 22.6%，創下有史以來最大單日跌幅。標普 500 指數同日也下跌了 20.5%。儘管單日跌幅驚人，但整體熊市持續時間較短，僅爲 4 個月。

這次暴跌主要是由於全球化、金融自由化以及電腦交易的興起加劇了市場的波動性。爲了防止類似事件再次發生，次年美國證券交易委員會（SEC）啓用了市場熔斷機制，設置了三級熔斷標準，以穩定市場情緒。

2000 年：科技股泡沫破裂


九零年代末，科技股和網路股受到市場狂熱追捧，估值嚴重偏離基本面。納斯達克指數從 2000 年 3 月的高點 5132.52 點一路跌至 2002 年 10 月的低點 1114.11 點，跌幅達 78.3%，是近 50 年來跌幅最大的熊市。熊市持續時間長達 31 個月，對投資者信心造成了嚴重打擊。

科技股泡沫的破裂揭示了市場過度投機和估值泡沫的巨大風險。當市場失去理性，投資者盲目追漲時，泡沫的破裂往往就在一瞬間。

2007-2009 年：全球金融危機引發的熊市


次級抵押貸款危機爆發，引發全球金融市場的連鎖反應。信貸市場凍結，全球經濟陷入衰退。標普 500 指數從 2007年 10 月的高點 1565.15 點跌至 2009 年 3 月的低點 666.79 點，跌幅達 57.4%。熊市持續時間爲 17 個月，是近 50年來影響範圍最廣、損失最大的熊市之一。

這次危機暴露了金融體系的脆弱性，監管不力和過度槓桿化是導致危機爆發的重要原因。在危機中，許多大型金融機構紛紛倒閉或被收購，市場信心受到嚴重打擊。

2020 年：COVID-19 引發的市場動盪


2020 年初，COVID-19 在全球範圍內爆發，導致全球經濟停擺，企業盈利大幅下滑。標普 500 指數從 2020 年 2 月的高點 3386.15 點跌至 2020 年 3 月的低點 2237.40 點，跌幅達 33.9%。儘管跌幅較大，但得益於全球央行和政府的大規模刺激措施，市場迅速反彈。熊市持續時間僅爲 3 個月左右，是近 50 年來持續時間最短的熊市之一。

疫情不僅影響了實體經濟，還加劇了市場的恐慌情緒。然而，在全球央行和政府的共同努力下，市場迅速穩定下來，並開啓了新一輪的上漲行情。

2. 資料對比：熊市持續時間與跌幅


爲了更直觀地瞭解歷次熊市的情況，我們將熊市持續時間、標普 500 跌幅進行了對比：


熊市時期
持續時間
標普 500 跌幅
1973-1974 年
21 個月
-48%
1987 年
4 個月
-34%
2000-2002 年
31 個月
-49%
2007-2009 年
17 個月
-57%
2020 年
3 個月
-34%

3. 熊市中的深刻教訓：投資者應如何應對？


3.1 密切關注經濟基本面


經濟基本面是股市的基石。當經濟增長放緩或衰退時，股市往往難以獨善其身。因此，投資者應密切關注經濟指標和政策動向，以把握市場大勢。在熊市中，更應保持警惕，避免盲目跟風或過度投機。

3.2 理性看待估值泡沫


市場狂熱和估值泡沫往往是熊市的催化劑。當市場出現過度樂觀和投機行爲時，投資者應保持理性，避免盲目追漲。同時，也應學會識別估值泡沫，及時止損或調整投資策略。

3.3 關注政策干預與市場自救


政策層面的干預往往能夠起到穩定市場情緒、防止危機進一步惡化的作用。然而，投資者也應認識到，政策干預只是暫時的緩解措施，並不能從根本上解決問題。因此，在關注政策動態的同時，也應關注市場自救的力量。只有市場自身具備強大的修復能力，才能真正走出熊市。

3.4 控制情緒，理性投資


在熊市中，投資者情緒往往波動較大，容易做出衝動的投資決策。因此，投資者應學會控制自己的情緒，保持冷靜的頭腦和理性的判斷。避免因情緒化交易而陷入更大的虧損。

美股近 50 年來的歷次熊市爲我們提供了寶貴的經驗與啓示。投資者應密切關注經濟基本面、理性看待估值泡沫、關注政策干預與市場自救以及控制情緒理性投資。同時，投資者也應認識到加密貨幣市場與股市之間的關聯性，並密切關注全球經濟形勢、政策監管和市場情緒等因素對加密貨幣市場的影響。在未來的投資道路上，讓我們以史爲鑑、理性前行！

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金