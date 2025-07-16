Resolv Labs 革新穩定幣賽道：delta 中性架構與 RESOLV 代幣引領鏈上收益新範式

Resolv Labs 在去中心化金融（DeFi）領域掀起科技革新，透過 delta 中性避險策略重建穩定幣設計邏輯。其核心產品 USR（Resolv USD）以以太坊（ETH）為背書，徹底擺脫對現實資產（RWA）的依賴，成為首個完全基於鏈上機制實現錨定與收益的穩定幣。2025 年 4 月完成由 cyberFund 與 Maven 11 領投的 1,000 萬美元種子輪融資後，Resolv 已確立其在算法穩定幣進化中的先鋒地位——USR 不僅保持與美元的精準錨定，更透過加密貨幣市場原生機制創造可持續貨幣收益，直擊傳統穩定幣的風險。













Resolv Labs 的創立初衷是建立更具韌性的穩定幣基礎設施：USR 以 ETH 作為抵押資產，透過 delta 中性策略對沖價格波動，形成「鏈上抵押 + 期貨對沖」的閉環體系。這項設計徹底顛覆了傳統穩定幣對銀行存款、債券等現實資產的依賴，消除了第三方信用風險與監管不確定性，為 DeFi 用戶提供真正去中心化的價值儲存工具。









作為首個實現「全鏈上 delta 中性」的穩定幣協議，Resolv 具備三重差異化優勢：





風險隔離設計：RLP（Resolv Liquidity Pool）代幣作為風險緩衝層，吸收潛在損失保障 USR 錨定；

全場景相容性：同時整合中心化交易所（CEX）與去中心化交易所（DEX），涵蓋多元用戶需求；

收益原生性：无需依赖外部资产，直接从 ETH 质押与期货资金费率中捕获收益，年化收益率显著高于同类产品。













Resolv 的技術基石是動態平衡的 delta 中性策略：





ETH 多頭持倉：協議持有實體 ETH 作為基礎抵押品；





期貨空頭對沖：在衍生性商品市場開倉 ETH 永續期貨空頭，倉位規模與 ETH 持股價值嚴格匹配；





收益雙引擎：





捕獲期貨市場正資金費率（歷史資料顯示空頭常為資金接收者）；





賺取 ETH 質押收益（透過 Lido 等流動性質押協議）。

這項機制使 USR 的價格波動與 ETH 市場完全脫鉤，無論 ETH 漲跌，USR 始終維持 1 美元錨定。









為因應交易所信用、資金費率波動等潛在風險，Resolv 建構了立體防護網：





RLP 風險緩衝：高流動性 RLP 代幣池作為「保險基金」，優先吸收虧損防止 USR 脫錨；

多交易所分散：期貨倉位分散在 OKX、Bybit 等多個平台，降低單一交易所風險；

智能合約審計：透過 MixBytes、Sherlock 等頂級安全機構審計，確保程式碼無漏洞。













RESOLV 作為協議治理與實用代幣，承載五大核心價值：





社區治理權：決定抵押率調整、新協議整合、資金分配等關鍵事項；

收益分享權：未來將參與協議手續費分成，共享生態發展紅利；

質押增益權：質押 RESOLV 可提升 USR/RLP 收益倍數，形成正向激勵；

生態優先權：解鎖新功能測試資格、專屬流動性池等高級權益；

風險共擔權：透過投票優化風險參數，平衡安全性與效益性。









儘管具體代幣經濟學細節待公佈，但其分配框架已反映社區導向：





社區激勵：部分代幣用於流動性挖礦、空投與 bug bounty 計畫；

團隊與生態：預留份額支持技術開發與合作夥伴生態建設；

通貨緊縮機制：協議手續費將定期回購 RESOLV 並銷毀，增強長期價值支撐。













短期：上線 Arbitrum、Optimism 等 Layer2，降低交易成本；接取 BTC 錨定產品，拓展資產類別；

中期：推出 RESOLV 質押挖礦，啟動 DAO 正式治理；整合 Aave、Compound 等借貸協議，拓展應用場景；

長期：建構跨鏈收益聚合器，吸引傳統金融機構透過合規通道接入，成為連結 CeFi 與 DeFi 的穩定幣樞紐。





相較於 Ethena 等採用混合風險模型的穩定幣，Resolv 透過物理隔離的 USR/RLP 雙池設計，讓用戶可自主選擇「純穩定」或「高收益」策略，這種模組化架構更適配機構投資者對風險分層的需求，為加密穩定幣賽道開闢了新範式。

