RedStone（RED）：新一代模組化預言機，助力區塊鏈生態發展

在區塊鏈世界中，預言機扮演著關鍵角色，負責將鏈下數據安全地傳遞到鏈上，以支援去中心化金融（DeFi）和其他應用。RedStone 作為一款創新的模組化預言機，以其獨特的數據傳輸方式和靈活架構，在市場上迅速崛起。 1. 什麼是 RedStone？ RedStone 是一個去中心化的區塊鏈預言機，專注於為多條區塊鏈提供精準、可靠的數據服務。不同於傳統預言機（如 Chainlink），RedStone
在區塊鏈世界中，預言機扮演著關鍵角色，負責將鏈下數據安全地傳遞到鏈上，以支援去中心化金融（DeFi）和其他應用。RedStone 作為一款創新的模組化預言機，以其獨特的數據傳輸方式和靈活架構，在市場上迅速崛起。

1. 什麼是 RedStone？


RedStone 是一個去中心化的區塊鏈預言機，專注於為多條區塊鏈提供精準、可靠的數據服務。不同於傳統預言機（如 Chainlink），RedStone 採用了模組化設計，允許不同應用根據需求選擇最適合的數據獲取方式，減少 Gas 費用並提升效率。

自 2020 年創立以來，RedStone 已支援超過60 條區塊鏈，包含 Ethereum（ETH）、Arbitrum（ARB）、Base、Optimism（OP）鏈等。

2. RedStone 的技術優勢


傳統預言機通常使用 Push 模型，即由預言機自動將數據寫入鏈上，這樣的方式雖然方便，但會產生高昂的 Gas 費。RedStone 則提供更靈活的選擇，支援三種數據傳輸模式：

2.1 Pull（拉取）模型
  • 數據僅在應用需要時才從鏈下獲取，節省 Gas 費用。
  • 適用於希望降低成本的 DeFi 協議，如衍生品交易和穩定幣項目。

2.2 Push（推送）模型
  • 適用於需要實時更新的應用，如價格預測市場。
  • 透過自動更新鏈上數據，確保最新資訊可被即時存取。

2.3 X 模型
  • 結合 Pull & Push 的優勢，根據應用需求動態調整數據傳輸方式。


3. 生態系統與融資


隨著 DeFi 市場的爆炸性增長，對高效、可靠的預言機需求不斷增加。RedStone 也因此吸引了許多知名投資機構的關注。

2024 年 7 月，RedStone 完成 1,500 萬美元的 A 輪融資，投資方包括 Arrington Capital、Amber Group、Spartan、IOSG Ventures、Coinbase Ventures 等主要投資方。

這筆資金將用於擴展 RedStone 的預言機服務、強化生態系統，以及支援更多 Layer 1 和 Layer 2 區塊鏈。

此外，RedStone 也計劃發行其原生代幣 RED，用於：
  • 激勵數據提供者（確保預言機數據準確）
  • 支持生態發展（促進更多 dApp 整合）
  • 去中心化治理（持有者可參與協議決策）

RED 代幣的總供應量為 10 億枚，其中 48.3 % RED 代幣將分配給 RedStone 生態系統及社區，涵蓋以下類別：社區與創世分配、生態系統與數據提供者激勵，以及協議開發支援。

4. 未來展望


隨著區塊鏈技術的不斷發展，市場對高效、靈活的預言機解決方案需求只會越來越高。RedStone 憑藉其模組化架構，有潛力成為下一代 DeFi 預言機的標準。

未來 RedStone 計劃：
  • 拓展更多鏈的支援，如 Berachain 和 Monad 等新興網絡。
  • 推出 RED 代幣並啟動社群激勵計劃，鼓勵更多開發者參與。
  • 與更多 DeFi 協議合作，提升去中心化應用的數據準確性和安全性。

目前，RedStone 已與 TON（The Open Network）整合，支援 TON 生態系統的價格預測和 DeFi 產品。這一舉措標誌著 RedStone 正逐步擴展其影響力，進一步提升其在市場中的競爭地位。

5. 結語


在 DeFi 和 Web3 的發展浪潮中，預言機的角色愈發重要。RedStone 透過創新的模組化設計、靈活的數據傳輸模式，以及強大的資本支持，正在迅速崛起。隨著更多區塊鏈網絡的整合和 RED 代幣的推出，RedStone 有望成為未來 DeFi 預言機生態的核心基礎設施。


什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

什麼是 USDf？一文讀懂 Falcon Finance 穩定幣的創新機制

什麼是 USDf？一文讀懂 Falcon Finance 穩定幣的創新機制

TL;DRUSDf 是建立在以太坊上的超額抵押合成美元，目前流通量約 18.99 億枚，市場排名第 202 位。USDf 支援穩定幣和非穩定幣資產作為抵押品，透過動態抵押率確保系統安全性。USDf 採用經典鑄幣和創新鑄幣雙重機制，滿足不同風險偏好用戶的需求。USDf 透過 Delta 中性策略和套利機制維持與美元 1:1 的價格錨定。用戶可透過質押 USDf 獲得 sUSDf 收益代幣，參與多層次

MEXC 合約活動完整介紹，在合約交易的同時獲得更多額外福利

MEXC 合約活動完整介紹，在合約交易的同時獲得更多額外福利

在競爭激烈的加密貨幣交易市場中，選擇一個不僅提供穩定、高效交易體驗，還能持續不斷地爲用戶提供額外福利的平台至關重要。MEXC 交易所深諳此道，爲廣大新老合約交易用戶設計了豐富多彩的活動矩陣。這些活動貫穿交易的始終，無論您是初次嘗試合約的新手，還是經驗豐富的高頻交易者，都能在其中找到適合自己的福利。參與這些活動，意味着您的每一次交易不僅有機會帶來盈利，還能累積額外的合約體驗金、手續費減免和巨額獎池瓜

邀請好友註冊 MEXC

邀請好友註冊 MEXC

除了日常使用 MEXC 平臺進行現貨、合約交易外，還可以通過邀請好友的方式，為自己賺取佣金。當您邀請好友使用 MEXC 時，您可以從好友的現貨、合約交易中賺取一定比例的佣金，最高比例可以達到 50%。1. 如何邀請好友1.1 網頁版：打開 MEXC 官網並登錄您的 MEXC 賬號，點擊右上角的【個人頭像】，選擇【邀請好友】。進入到邀請頁面後，點擊【邀請好友】，您可以選擇復製【邀請碼】，新用戶在註冊

持有 MX 獲得被動收入有哪些？

持有 MX 獲得被動收入有哪些？

MX 是 MEXC 發布的原生加密實用代幣。持有 MX 能夠獲得的被動收入有哪些？1. 代幣增值代幣最直接的價值來源於自身價格的波動，MX 也不例外。2023 年第一季度 MX 的增長率最高時達到 330%，作為長期持有 MX 的用戶，能夠從一季度的漲幅中賺取收益。您持有的數量越多，建倉成本越低，收益就越高。2. Launchpool 活動收益MEXC Launchpool 是一個讓用戶通過質押指

