RedStone（RED）：新一代模組化預言機，助力區塊鏈生態發展





在區塊鏈世界中，預言機扮演著關鍵角色，負責將鏈下數據安全地傳遞到鏈上，以支援去中心化金融（DeFi）和其他應用。RedStone 作為一款創新的模組化預言機，以其獨特的數據傳輸方式和靈活架構，在市場上迅速崛起。









RedStone 是一個去中心化的區塊鏈預言機，專注於為多條區塊鏈提供精準、可靠的數據服務。不同於傳統預言機（如 Chainlink），RedStone 採用了模組化設計，允許不同應用根據需求選擇最適合的數據獲取方式，減少 Gas 費用並提升效率。





自 2020 年創立以來，RedStone 已支援超過60 條區塊鏈，包含 Ethereum（ETH）、Arbitrum（ARB）、Base、Optimism（OP）鏈等。









傳統預言機通常使用 Push 模型，即由預言機自動將數據寫入鏈上，這樣的方式雖然方便，但會產生高昂的 Gas 費。RedStone 則提供更靈活的選擇，支援三種數據傳輸模式：





2.1 Pull（拉取）模型：

數據僅在應用需要時才從鏈下獲取，節省 Gas 費用。

適用於希望降低成本的 DeFi 協議，如衍生品交易和穩定幣項目。





2.2 Push（推送）模型：

適用於需要實時更新的應用，如價格預測市場。

透過自動更新鏈上數據，確保最新資訊可被即時存取。





2.3 X 模型：

結合 Pull & Push 的優勢，根據應用需求動態調整數據傳輸方式。





隨著 DeFi 市場的爆炸性增長，對高效、可靠的預言機需求不斷增加。RedStone 也因此吸引了許多知名投資機構的關注。





2024 年 7 月，RedStone 完成 1,500 萬美元的 A 輪融資，投資方包括 Arrington Capital、Amber Group、Spartan、IOSG Ventures、Coinbase Ventures 等主要投資方。





這筆資金將用於擴展 RedStone 的預言機服務、強化生態系統，以及支援更多 Layer 1 和 Layer 2 區塊鏈。





此外，RedStone 也計劃發行其原生代幣 RED，用於：

激勵數據提供者 （確保預言機數據準確）

支持生態發展 （促進更多 dApp 整合）

去中心化治理（持有者可參與協議決策）





RED 代幣的總供應量為 10 億枚，其中 48.3 % RED 代幣將分配給 RedStone 生態系統及社區，涵蓋以下類別：社區與創世分配、生態系統與數據提供者激勵，以及協議開發支援。









隨著區塊鏈技術的不斷發展，市場對高效、靈活的預言機解決方案需求只會越來越高。RedStone 憑藉其模組化架構，有潛力成為下一代 DeFi 預言機的標準。





未來 RedStone 計劃：

拓展更多鏈的支援 ，如 Berachain 和 Monad 等新興網絡。

推出 RED 代幣並啟動社群激勵計劃 ，鼓勵更多開發者參與。

與更多 DeFi 協議合作，提升去中心化應用的數據準確性和安全性。





目前，RedStone 已與 TON（The Open Network）整合，支援 TON 生態系統的價格預測和 DeFi 產品。這一舉措標誌著 RedStone 正逐步擴展其影響力，進一步提升其在市場中的競爭地位。







