Quai Network：重塑區塊鏈未來的革新技術





區塊鏈技術自比特幣誕生以來，一直在去中心化、安全性與可擴展性之間尋求平衡。Quai Network 作為新一代的 Layer 1 區塊鏈，透過創新的架構與共識機制，為區塊鏈的可擴展性帶來全新解決方案，實現高吞吐量、高安全性和去中心化的完美融合。









Quai Network 結合了分片技術與創新共識機制，透過獨特的 PoEM（最小熵證明，Proof-of-Entropy-Minima） 共識機制，以及分層多鏈結構，大幅提升交易處理效率，使其能夠達到超過 50,000 筆 TPS（每秒交易數）。





相較於傳統公鏈如 Bitcoin 和 Ethereum，這些公鏈主要採用 PoW（工作量證明，Proof-of-Work）和 PoS（權益證明，Proof-of-Stake）來維持網絡共識與安全性。然而，PoW 機制需要礦工進行高強度的算力競爭來驗證交易，導致能源消耗巨大且交易速度較慢，例如比特幣的 TPS 只有約 7 筆。





相較之下，Quai Network 的 PoEM 共識機制透過數學熵來確保節點快速達成共識，無需進行高耗能計算，同時大幅降低分叉風險，確保網絡運行更加穩定與高效。這使得 Quai Network 在效能與去中心化之間找到了更好的平衡，為區塊鏈技術帶來更強的可擴展性與實用性。













Quai Network 採用了一種稱為「分層多鏈（Hierarchical Multi-Chain）」的結構，將網絡分為三個層級，共 13 條鏈：

Prime 鏈（主鏈）： 作為整個網絡的核心，負責全局協調，確保安全性與去中心化。

Region 鏈（區域鏈）： 共有 3 條，負責處理特定區域的交易與智能合約執行。

Zone 鏈（區塊鏈）： 共有 9 條，負責高速交易處理，能夠承載更高的交易吞吐量。

這種架構確保了整個生態系統可以並行處理交易，避免單一鏈的擁堵問題，提高擴展性。









傳統的共識機制如 PoW（工作量證明） 和 PoS（權益證明） 在安全性與去中心化上各有優缺點。Quai Network 採用 PoEM（最小熵證明）共識機制，透過「統計熵」來衡量區塊的重要性，消除無效的鏈分叉，確保網絡保持高度穩定與安全。





無需礦工競爭 ：不同於 PoW 需要大量算力競爭，PoEM 使用數學熵來決定區塊的權重，降低能源消耗。

防止分叉 ：PoEM 允許所有節點對區塊順序達成一致，使得鏈不會輕易分叉，提高共識效率。

提升交易速度：由於不需要進行大量驗證計算，PoEM 能夠大幅加快交易確認時間。









為了確保 Quai Network 的多鏈架構能夠順暢運行，該網絡引入了「合併挖礦（Merged Mining）＂機制，使得礦工可以同時參與多條鏈的挖礦，並獲得相應的獎勵。這種方式不僅提高了挖礦效率，還能確保網絡的安全性與穩定性。





此外，Quai Network 內建跨鏈通訊協議，允許不同鏈之間的資產與數據自由流通，消除了傳統區塊鏈「孤島效應」的問題，讓使用者能夠更靈活地進行交易與應用開發。









截至 2024 年 8 月，Quai Network 已成功完成多輪融資，總額達到 1,500 萬美元。最新一輪 500 萬美元的戰略融資由 Cogitent Ventures、MH Ventures、TPC Ventures、Giga Chad Ventures 和 DexCheck Ventures 等投資機構參與。這些資金將用於擴大工程和開發者關係團隊，支持研發工作，並投資於社區參與計劃。





此外，Quai Network 於 2025 年 1 月 29 日舉行主網上線，將開放 $QUAI 代幣的交易和網絡功能。









Quai Network 的技術設計與市場策略，使其在當前區塊鏈競爭中具有以下優勢：

高吞吐量 ：突破性架構，達到 50,000 TPS 以上 ，遠超比特幣與以太坊。

低交易 成本 ：透過分層鏈結構，降低 Gas 費用，提高使用者體驗。

強大安全性 ：PoEM 共識確保無分叉、無礦工競爭，網絡穩定性更強。

高可擴展性 ：多鏈架構可隨需求動態擴展，不受單鏈限制。

跨鏈互通：內建跨鏈通訊協議，消除鏈與鏈之間的隔閡。