PYUSD市值破10億美元：將引爆加密市場？

2025年7月16日
近期，加密市場迎來了一項引人注目的新聞：由全球支付巨頭 Paypal發行的美元穩定幣PYUSD的市值突破了10億美元大關。這一里程碑不僅標誌著PYUSD在穩定幣領域的顯著增長，也可能對整個加密市場產生深遠的影響。DeFiLlama數據顯示，2024年年初 PYUSD 市值僅有 2.34 億美元，僅僅過了7個多月的時間，PYUSD 市值就增長了 327%，增速非常迅猛。


1.PYUSD的成長之路

  • 起源
PayPal於2023年首次推出PYUSD，作爲其加密貨幣戰略的一部分。PYUSD的推出旨在填補市場上對穩定幣的需求，並進一步推動PayPal在數字支付領域的創新。作爲一家全球領先的金融科技公司，PayPal希望通過PYUSD爲用戶提供一種與美元1:1掛鉤的穩定數字貨幣，從而降低市場波動性對用戶交易的影響。

  • 特點
PYUSD是一種穩定幣，旨在提供穩定、可靠的數字貨幣，用於支持日常交易和金融服務。其設計基於與美元掛鉤的機制，通過保持穩定的匯率來減少加密貨幣市場的波動性，從而增強用戶的信任感和接受度。PYUSD的技術基礎是基於區塊鏈的智能合約系統，這不僅確保了其穩定性，也提高了透明度。

  • 現狀
自推出以來，PYUSD迅速贏得了市場的認可。短短幾個月內，它已經成爲市場上增長最快的穩定幣之一，其市值突破10億美元。這不僅證明了PYUSD的穩定性和市場需求，也反應了PayPal在加密貨幣領域的成功戰略。PYUSD的快速增長得益於PayPal廣泛的用戶基礎和在金融科技領域的強大影響力。

10億美元的體量，在穩定幣市場中是什麼概念？根據 defillama 平臺的數據顯示，在穩定幣市值排名中，PYUSD 市值在 USDE、FDUSD 這些穩定幣之後，排名在第6位。按照最近的增長幅度，PYUSD 在今年年底擠身穩定幣市值 TOP3 的行列，也並非不可能。


  • 發展
PayPal不斷優化PYUSD的技術和功能，增強其在各種金融服務中的應用，包括跨境支付、在線購物和數字資產交易。PYUSD的普及得到了廣泛支持，包括零售用戶和機構投資者。PayPal利用其強大的技術支持和全球龐大的用戶基礎，將持續推動PYUSD的應用和市場擴展。

2.PYUSD崛起的背後

從 PYUSD 的增長趨勢數據來看，其市值增長主要來源於最近兩個月。那麼究竟是什麼因素導致了 PYUSD 市值暴漲？從時間節點上來看，最近兩個月正是 Solana 鏈上 PYUSD 從發行到快速增長的時間節點。究其原因，主要得益於 PYUSD 近期在 Solana 公鏈上開啓的高激勵策略，即 PYUSD 的快速增長來源於真金白銀的補貼以及應用場景的拓展。例如，PYUSD 在 Solana 生態質押項目 Kamino 中的質押年化收益（APY）目前可以達到 10% 以上。


目前，PYUSD 也只在以太坊和 Solana 公鏈上有發行，其中，PYUSD 於2023年8月份在以太坊上首發，今年5月31日開始在 Solana 公鏈上發行，雖然 Solana 公鏈晚了9個月，但目前，Solana 版本的 PYUSD 佔比爲 63.61%，幾乎是以太坊版的兩倍。分析認爲，PYUSD 之所以選擇 Solana 爲主要的公鏈發行平臺，這主要和 Solana 公鏈優勢有關，如極具優勢的 gas 費用、更快的交易確認速度，以及提供適合Web2 商業環境的擴展功能。


3.PYUSD崛起對市場的潛在遠影響

PYUSD的市值突破10億美元不僅是其成功的標誌，也爲市場帶來了重要的變化和潛在的影響。隨著PYUSD在穩定幣市場的崛起，我們可以預見其對整個加密市場的多方面影響。

  • 穩定幣市場的整合
PYUSD的市值突破10億美元，可能會促使穩定幣市場的進一步整合。目前，穩定幣市場中存在多個競爭者，包括Tether（USDT）、USD Coin（USDC）和Dai（DAI）等。PYUSD的崛起可能會加劇這些穩定幣之間的競爭，推動它們在市場上的表現和技術創新。在這樣激烈的市場環境中，選擇一個高效的交易平臺至關重要。MEXC 作爲全球領先的加密貨幣平臺交易平臺，提供了廣泛的穩定幣支持。根據 Coingecko 數據，MEXC 目前上線 2,970 個現貨交易對，其中穩定幣 USDT 的交易對達到 2,511 個，佔比高達84%。MEXC 憑藉全網上幣最快，幣種最全以及最低手續費的優勢，成爲加密投資者進行穩定幣交易的理想選擇。


  • 加密市場的流動性提升
穩定幣的普及通常會增加市場的流動性。PYUSD的市值突破10億美元，將爲市場注入更多流動性。這不僅有助於提升交易的效率，還可能激發更多的投資和交易活動，對整個加密市場的活躍度產生積極影響。

  • 機構投資者的關注
PYUSD的增長也可能吸引更多機構投資者的關注。作爲一家擁有強大品牌和全球影響力的公司，PayPal推出的穩定幣往往能獲得機構投資者的青睞。PYUSD的成功可能會激勵其他金融機構和企業進入穩定幣市場，從而進一步推動行業的發展。

  • 監管環境的變化
隨著PYUSD等穩定幣市值的不斷增長，監管機構可能會加強對穩定幣市場的監管。這可能會影響穩定幣的運作方式以及市場的整體規則。市場參與者需要密切關注相關政策和法規的變化，以便及時調整策略應對可能的監管挑戰。

4.未來展望：PYUSD將引爆加密市場？

PYUSD市值的突破無疑是加密市場的一項重大事件。未來，PYUSD的表現將取決於多個因素，包括市場需求、技術創新和監管環境的變化。PayPal的全球網絡和強大支持可能會爲PYUSD的持續增長提供堅實的基礎，但市場競爭和監管壓力也可能帶來挑戰。

分析認爲，隨著區塊鏈技術的不斷發展和加密貨幣全球合規化的推進，Web3 支付將成爲未來的重要趨勢。這種支付方式致力於實現快速、廉價和全球化的支付，構建新一代金融/支付基礎設施。藉助穩定幣支付功能，支付平臺能夠滿足用戶個性化的支付需求。此外，在加密貨幣生態中，穩定幣的發行是一項高利潤的業務，其收益遠超大多數加密貨幣交易平臺。例如，USDT 的發行方泰達（Tether）公司的年收益已超過許多科技巨頭。因此，越來越多的金融巨頭開始涉足加密穩定幣領域，PayPal 就是其中之一。

總體來看，PYUSD市值突破10億美元，標誌著穩定幣市場的重要里程碑。這一突破不僅展示了PYUSD在穩定幣領域的成功，也爲整個加密市場帶來了深遠的影響。從市場整合到流動性提升，再到機構投資者的關注和監管環境的變化，PYUSD的崛起可能將引發一系列變革。未來，PYUSD的表現將受到市場需求、技術創新和監管政策等多重因素的影響。投資者和市場參與者應持續關注PYUSD的發展動態，並做好應對市場變化的準備。

