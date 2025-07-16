MEXC 已上線PUMP 現貨和合約交易，同時，平台也開啟了 PUMP 代幣的充值通道。與此同時，您還可以前往 MEXC Airdrop+ 活動頁面，參與 PUMP 的充值/交易活動，瓜分 150,000 USDT！ PumpBTC（PUMP）是一個基於 Babylon 平台的流動性質押解決方案，旨在幫助比特幣持有者在參與去中心化金融（DeFi）活動的同時保持資產的流動性。 1. 項目概述：PumMEXC 已上線PUMP 現貨和合約交易，同時，平台也開啟了 PUMP 代幣的充值通道。與此同時，您還可以前往 MEXC Airdrop+ 活動頁面，參與 PUMP 的充值/交易活動，瓜分 150,000 USDT！ PumpBTC（PUMP）是一個基於 Babylon 平台的流動性質押解決方案，旨在幫助比特幣持有者在參與去中心化金融（DeFi）活動的同時保持資產的流動性。 1. 項目概述：Pum
PumpBTC：創新的流動性質押解決方案引領 DeFi 新時代

PumpBTC（PUMP）是一個基於 Babylon 平台的流動性質押解決方案，旨在幫助比特幣持有者在參與去中心化金融（DeFi）活動的同時保持資產的流動性。

1. 項目概述：PumpBTC 的革新之路


與傳統質押方式通常要求用戶長時間鎖定資產不同，PumpBTC 透過簡化操作，使用戶可以一鍵質押比特幣至 Babylon 並立即獲得流動性代幣，無需等待。

PumpBTC 不僅增加了比特幣生態系統中的 DeFi 參與機會，還透過使用 BTC 作為質押資產，克服了傳統權益證明鏈面臨的挑戰，如高通脹率和初始代幣分配困難。這種模式不僅為比特幣持有者提供了生成可靠收益的新途徑，而且透過將比特幣變為一個可以產生回報的生息資產，為整個 DeFi 生態系統帶來了穩定性和增長的正反饋循環。

2. PumpBTC 的四大核心優勢


流動性質押：PumpBTC 允許用戶將比特幣資產質押到指定的智能合約中，隨後以 1:1 的比例接收 pumpBTC 代幣。 這些代幣可在支援的區塊鏈網絡中自由使用，既保持了資產的流動性，又使用戶能夠透過質押獲得收益。

跨鏈兼容性：PumpBTC 支援多個區塊鏈網絡，包括比特幣、以太坊、BNB Chain、Mantle、Arbitrum、Base 等。 這種跨鏈兼容性使用戶能夠在不同的 DeFi 生態系統中靈活地使用其資產，最大化投資機會。

安全性保障：為了確保用戶資產的安全，PumpBTC 與 Cobo 和 Coincover 等託管機構合作，這些機構負責將用戶的原生 BTC 委託給 Babylon 協議的最終性提供者（Finality Provider）。 此外，PumpBTC 的智能合約經過嚴格的安全審計，以防範潛在的技術風險。

積分獎勵：PumpBTC 平台允許用戶透過參與 L2/L3 協議及其他鏈上活動積累積分，這些積分可能解鎖生態系統內的額外獎勵，增強用戶參與感和忠誠度。

3. PumpBTC 的兩大產品服務


3.1 PumpBTC 液體質押


該服務允許用戶質押 BTC 並獲得等額的 PumpBTC 代幣。這些代幣與比特幣 1:1 掛鉤，具有流動性，並能在 DeFi 生態系統中產生收益。

3.2 BTC屈服保險庫


該平台旨在為比特幣持有者提供類似中心化金融的安全性和類似去中心化金融的可擴展收益。

4. 概述 PUMP 代幣經濟學


代幣 PUMP 是 PumpBTC 平台的原生代幣，總供應量為 10 億枚。PUMP 代幣在生態系統中具有多種功能：

  • 治理：持有者可參與平台重大決策投票，影響項目發展方向。
  • 質押：用戶可將 PUMP 代幣質押以獲得額外收益。
  • 交易費用支付：在與合作協議互動或參與忠誠度計劃時，用於支付相關費用。
  • 社區獎勵：用於獎勵參與空投、推薦計劃等社區活動的用戶。

5. 如何在 MEXC 上參與 PumpBTC (PUMP) ？


MEXC 交易所敏銳捕捉到 PumpBTC 的潛力，並透過低手續費、超高速交易、廣泛的資產覆蓋以及卓越的流動性，贏得了全球投資者的廣泛信賴。同時，MEXC 對新興項目的敏銳洞察與深度扶持，使其成為孕育優質項目的沃土。

如果您正在尋找一個高流動性、低手續費、支援靈活槓桿交易且交易體驗流暢、安全可靠的交易平台，MEXC 將是您的理想選擇。目前，MEXC 已經上線*URLS-PUMP_USDT*，快來交易吧！

