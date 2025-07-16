在加密貨幣的世界裏，Meme 幣以其獨特的文化屬性和投機吸引力，一直是市場關注的焦點。而在 Solana 生態中，Pump.fun 與 Raydium 這兩大平台正圍繞 Meme 幣發行與交易展開一場激烈的競爭。一邊是以 Pump.fun 爲代表的Meme 幣發行平台，以每日數百個新代幣的速度掀起草根狂歡；另一邊則是 Raydium 這類傳統 DEX 巨頭，憑藉深厚的流動性護城河維持着 Solan在加密貨幣的世界裏，Meme 幣以其獨特的文化屬性和投機吸引力，一直是市場關注的焦點。而在 Solana 生態中，Pump.fun 與 Raydium 這兩大平台正圍繞 Meme 幣發行與交易展開一場激烈的競爭。一邊是以 Pump.fun 爲代表的Meme 幣發行平台，以每日數百個新代幣的速度掀起草根狂歡；另一邊則是 Raydium 這類傳統 DEX 巨頭，憑藉深厚的流動性護城河維持着 Solan
新手學院/Learn/精選內容/Pump.fun...場上的兩極博弈

Pump.fun VS Raydium：Meme 幣戰場上的兩極博弈

2025年7月16日MEXC
0m
#行業熱門
pump.fun
PUMP$0.004394+10.54%
FUNToken
FUN$0.002275-1.04%
Memecoin
MEME$0.001688+2.98%
Solana
SOL$167.96+3.85%
Raydium
RAY$1.555+5.63%

在加密貨幣的世界裏，Meme 幣以其獨特的文化屬性和投機吸引力，一直是市場關注的焦點。而在 Solana 生態中，Pump.fun 與 Raydium 這兩大平台正圍繞 Meme 幣發行與交易展開一場激烈的競爭。一邊是以 Pump.fun 爲代表的Meme 幣發行平台，以每日數百個新代幣的速度掀起草根狂歡；另一邊則是 Raydium 這類傳統 DEX 巨頭，憑藉深厚的流動性護城河維持着 Solana 生態的秩序。

1. 平台概覽：草根狂歡與生態秩序的碰撞


1.1 Pump.fun：從發行到交易的一體化平台


作爲 Solana 生態的現象級產品，Pump.fun 憑藉極簡的發行流程和獨特的 Bonding Curve 機制迅速崛起。其核心邏輯是將代幣發行權徹底下放：用戶僅需填寫代幣名稱、符號等基本信息，即可在 2 分鐘內完成合約部署和交易池創建。這種「一鍵發幣」模式直接擊中了散戶的投機需求，平台在短時間內迅速積累了大量的活躍用戶和交易量。

1.2 Raydium：Solana 生態的老牌 DEX


Raydium 作爲 Solana 上的主流去中心化交易所，其與 Serum 的深度集成，提供了豐富的交易對和流動性池。其生態霸權不僅體現在交易深度上，更在於對項目質量的篩選機制：代幣上線需通過審計、流動性質押等流程，平均審核週期長達 7 天，這種精英化門檻使其成爲機構資金的聚集地。

2. 功能對決：發行權民主化 VS 流動性專業化


兩大平台的策略差異直接塑造了不同的市場格局。

2.1 Pump.fun 的激進創新


  • 零門檻發行：透過預置智能合約模板，將代幣創建成本壓縮至 1 SOL，徹底消除技術障礙。
  • 動態定價機制：採用混合型綁定曲線模型，既保證早期參與者收益，又透過算法抑制過度投機。
  • 流動性遷移3 月 21 日，Pump.fun 宣佈推出自建 AMM DEX 產品 PumpSwap，自此之後 Pump.fun 代幣在進入「外盤」時流動性將不再遷移至 Raydium，而是會導向 PumpSwap 。

2.2 Raydium 的生態反擊


面對 Pump.fun 的衝擊，Raydium 於 4 月 16 日推出 LaunchLab 平台，發起針對性反擊：

  • 費率優勢：交易手續費僅 1%，低於 Pump.fun 的 2%，且免除流動性遷移費用。
  • 激勵捆綁：項目方在 LaunchLab 發行代幣可獲 10% 手續費分潤，同時享受 RAY 代幣質押收益加成。
  • 流動性遷移：採用集中流動性 AMM 模型，在代幣流動性達到一定規模（85 SOL）後自動遷移至 Raydium AMM

3. 關鍵數據對比


指標
Pump.fun
瑞迪姆
日均交易量
峰值達 31.3 億美元
2025 年 Q1 日均交易量爲 36 億美元
活躍用戶數
超過 38.8 萬
長期穩定在 Solana DEX 市場領先地位
代幣發行數量
截至目前已發行近 8,000 萬枚代幣
透過 LaunchLab 代幣發行數量快速增長
市場份額
曾佔據 Solana DEX 交易量的 20%
長期保持 Solana DEX 市場的領先地位
創新功能
PumpSwap
LaunchLab

4. 市場博弈：這是一場持久戰的較量


雙方的競爭策略已從單純的產品迭代升級爲生態話語權的爭奪。當前，Pump.fun 推出的 PumpSwap 在 Solana 生態中迅速崛起，其交易量規模已佔據約 15% 的市場份額，儘管 Raydium 仍穩居市佔率首位，但面對這一新興挑戰者，其生態地位正承受顯著壓力。


而 Raydium 的反擊策略爺初見成效：LaunchLab 上線首日，其交易量佔比回升至 60%，表明新平台已成功吸引資金關注。爲鞏固優勢，Raydium 進一步採取降維打擊策略：通過將項目畢業門檻降低至 85 SOL，吸引頭部項目提前遷移；同時，將平台收入用於回購銷毀 RAY 代幣，構建「交易量增長 → 代幣通縮」的正向循環。


面對 Raydium 的攻勢，5 月 12 日，Pump.fun 宣佈將 50% 交易手續費分配給代幣發行者刺激優質項目留存，同時引入 LP 代幣銷毀機制將 Rug Pull 風險降低 47%，並透過在 Telegram 建立區域社羣及活動維繫用戶黏性，形成以用戶激勵、風險管控和社區運營爲核心的三維防禦體系。

5. 風險暗礁：繁榮背後的結構性危機


在表面的市場繁榮之下，Pump.fun 與 Raydium 均面臨深層的結構性風險。

Pump.fun 的極速擴張正遭遇監管鐵拳的壓制——美國 SEC 已將其平台上多種代幣列入未註冊證券觀察名單，而 2024 年 3 月爆發的 230 萬美元合約漏洞被盜事件更是暴露了 C+ 級安全評級的致命缺陷，疊加過度依賴 Meme 敘事的生態脆弱性，一旦市場轉熊或將引發用戶大規模流失。

反觀 Raydium，看似穩固的生態護城河同樣暗藏裂縫，複雜的代幣審核流程被社區譏諷爲「 Solana 版上幣委員會」，CLOB 模式造成的小市值代幣 15% 以上的買賣價差嚴重削弱交易體驗，加之 RAY 代幣 22%的年通脹率持續侵蝕價值存儲能力，這場看似勢均力敵的較量實則危機四伏。

6. 終局推演：加密市場的分形進化


這場看似對立的競爭，終將演化爲加密市場結構進化的催化劑。鏈上資料顯示，19% 從 Pump.fun 升級遷移至 Raydium 的項目獲得了持續性流動性注入，揭示了一個更深層的生態規律——野蠻生長的創新實驗與嚴謹的價值沉澱並非對立，而是構成了加密經濟的新型分工體系。當 Pump.fun 用算法民主化撕開發行權壟斷的鐵幕，Raydium 則以流動性專業化築起價值護城河，二者的碰撞實質推動了市場的分形進化。

未來格局的終極答案或許仍需時間揭曉，但可確定的是，加密貨幣市場正在書寫新的敘事——當發行權革命遇上流動性重構，早已超越零和博弈的範疇，演變爲一場關於市場效率與價值發現能力的進化競賽。可以預見的是，隨着市場持續分化，加密貨幣生態將逐步形成「流量層」與「價值層」的分層格局。而 MEXC 交易平台始終站在技術變革的前沿，透過提供低門檻、高效率、高安全的交易通道，助力全球用戶穿越市場週期，共同見證加密經濟從混沌走向秩序的進化之旅。

立即登入 MEXC，搶佔先機佈局潛力資產，與財富浪潮同行！

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金