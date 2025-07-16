Pump.fun VS Raydium：Meme 幣戰場上的兩極博弈

在加密貨幣的世界裏， Meme 幣以其獨特的文化屬性和投機吸引力，一直是市場關注的焦點。而在 Solana 生態中，Pump.fun 與 Raydium 這兩大平台正圍繞 Meme 幣發行與交易展開一場激烈的競爭。一邊是以 Pump.fun 爲代表的Meme 幣發行平台，以每日數百個新代幣的速度掀起草根狂歡；另一邊則是 Raydium 這類傳統 DEX 巨頭，憑藉深厚的流動性護城河維持着 Solana 生態的秩序。













作爲 Solana 生態的現象級產品，Pump.fun 憑藉極簡的發行流程和獨特的 Bonding Curve 機制迅速崛起。其核心邏輯是將代幣發行權徹底下放：用戶僅需填寫代幣名稱、符號等基本信息，即可在 2 分鐘內完成合約部署和交易池創建。這種「一鍵發幣」模式直接擊中了散戶的投機需求，平台在短時間內迅速積累了大量的活躍用戶和交易量。









Raydium 作爲 Solana 上的主流去中心化交易所，其與 Serum 的深度集成，提供了豐富的交易對和流動性池。其生態霸權不僅體現在交易深度上，更在於對項目質量的篩選機制：代幣上線需通過審計、流動性質押等流程，平均審核週期長達 7 天，這種精英化門檻使其成爲機構資金的聚集地。









兩大平台的策略差異直接塑造了不同的市場格局。





















費率優勢 ：交易手續費僅 1%，低於 Pump.fun 的 2%，且免除流動性遷移費用。

激勵捆綁 ：項目方在 LaunchLab 發行代幣可獲 10% 手續費分潤，同時享受 RAY 代幣質押收益加成。

流動性遷移：採用集中流動性 AMM 模型，在代幣流動性達到一定規模（85 SOL）後自動遷移至 Raydium AMM









指標 Pump.fun 瑞迪姆 日均交易量 峰值達 31.3 億美元 2025 年 Q1 日均交易量爲 36 億美元 活躍用戶數 超過 38.8 萬 長期穩定在 Solana DEX 市場領先地位 代幣發行數量 截至目前已發行近 8,000 萬枚代幣 透過 LaunchLab 代幣發行數量快速增長 市場份額 曾佔據 Solana DEX 交易量的 20% 長期保持 Solana DEX 市場的領先地位 創新功能 PumpSwap LaunchLab









雙方的競爭策略已從單純的產品迭代升級爲生態話語權的爭奪。當前，Pump.fun 推出的 PumpSwap 在 Solana 生態中迅速崛起，其交易量規模已佔據約 15% 的市場份額，儘管 Raydium 仍穩居市佔率首位，但面對這一新興挑戰者，其生態地位正承受顯著壓力。









而 Raydium 的反擊策略爺初見成效：LaunchLab 上線首日，其交易量佔比回升至 60%，表明新平台已成功吸引資金關注。爲鞏固優勢，Raydium 進一步採取降維打擊策略：通過將項目畢業門檻降低至 85 SOL，吸引頭部項目提前遷移；同時，將平台收入用於回購銷毀 RAY 代幣，構建「交易量增長 → 代幣通縮」的正向循環。









面對 Raydium 的攻勢，5 月 12 日， Pump.fun 宣佈將 50% 交易手續費分配給代幣發行者刺激優質項目留存 ，同時引入 LP 代幣銷毀機制將 Rug Pull 風險降低 47%，並透過在 Telegram 建立區域社羣及活動維繫用戶黏性，形成以用戶激勵、風險管控和社區運營爲核心的三維防禦體系。









在表面的市場繁榮之下，Pump.fun 與 Raydium 均面臨深層的結構性風險。





Pump.fun 的極速擴張正遭遇監管鐵拳的壓制——美國 SEC 已將其平台上多種代幣列入未註冊證券觀察名單，而 2024 年 3 月爆發的 230 萬美元合約漏洞被盜事件更是暴露了 C+ 級安全評級的致命缺陷，疊加過度依賴 Meme 敘事的生態脆弱性，一旦市場轉熊或將引發用戶大規模流失。





反觀 Raydium，看似穩固的生態護城河同樣暗藏裂縫，複雜的代幣審核流程被社區譏諷爲「 Solana 版上幣委員會」，CLOB 模式造成的小市值代幣 15% 以上的買賣價差嚴重削弱交易體驗，加之 RAY 代幣 22%的年通脹率持續侵蝕價值存儲能力，這場看似勢均力敵的較量實則危機四伏。









這場看似對立的競爭，終將演化爲加密市場結構進化的催化劑。鏈上資料顯示，19% 從 Pump.fun 升級遷移至 Raydium 的項目獲得了持續性流動性注入，揭示了一個更深層的生態規律——野蠻生長的創新實驗與嚴謹的價值沉澱並非對立，而是構成了加密經濟的新型分工體系。當 Pump.fun 用算法民主化撕開發行權壟斷的鐵幕，Raydium 則以流動性專業化築起價值護城河，二者的碰撞實質推動了市場的分形進化。





未來格局的終極答案或許仍需時間揭曉，但可確定的是，加密貨幣市場正在書寫新的敘事——當發行權革命遇上流動性重構，早已超越零和博弈的範疇，演變爲一場關於市場效率與價值發現能力的進化競賽。可以預見的是，隨着市場持續分化，加密貨幣生態將逐步形成「流量層」與「價值層」的分層格局。而 MEXC 交易平台始終站在技術變革的前沿，透過提供低門檻、高效率、高安全的交易通道，助力全球用戶穿越市場週期，共同見證加密經濟從混沌走向秩序的進化之旅。







