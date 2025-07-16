加密貨幣市場動蕩中的新機遇：哪些代幣值得佈局？

在 2025 年的第一季度，加密貨幣市場依然沒能逃脫其波動性的本質。美國總統川普在社交平台上的言論雖然一度引發了市場的短暫狂歡，將 *URLS-BTC_USDT* 價格推上了 95,000 美元的高位，並使得加密貨幣總市值重返 3 萬億美元大關。但隨後，市場迅速回落，再次讓投資者體會到市場的不可預測與嚴峻。





在金融市場的波濤中，投資者常常面臨一個永恆的挑戰：如何在市場動盪中捕捉機會。2025 年3 月 11 日，全球市場經歷了一場突如其來的暴跌，美股和加密貨幣市場均未能倖免。然而，正如俗語所言，「在別人恐懼時貪婪」，一些敏銳的投資者選擇在低價買入，即「Buy the dip」，以期待市場反彈時獲利。









比特幣作為加密貨幣的領頭羊，其過去五年的走勢堪稱傳奇，從 3,800 美元的低點一路攀升至 109,568 美元附近，現於 83,000 美元附近，漲幅超過 20 倍。









儘管短期內市場持續走低，但是行業內的諸多變化，尤其是一些重要動態仍不容忽視，例如美國總統川普已簽署行政令，建立美國戰略比特幣儲備；阿布扎比主權財富基金正在大規模增持比特幣；美國多家銀行正緊鑼密鼓地籌備推出加密貨幣託管服務；高盛（Goldman Sachs）也已斥資數十億美元購入 BTC。此外，川普政府正積極推動美國加密貨幣監管政策的制定，旨在解決前期監管框架不清、監管機構重疊的問題。如今，美國的加密貨幣監管框架已回歸「支持創新發展」的主線，在解決監管分歧、制定監管框架和規則方面取得了關鍵性進展。





儘管市場短期內可能受到各種因素的影響而出現波動，但長期來看，加密貨幣市場的增長潛力，尤其是 *URLS-BTC_USDT* 的增長潛力仍然不容忽視。









去年年底山寨幣熱度最高、漲幅最大的當屬 AI Agent。儘管目前大部分的 AI Agent 代幣已從峰值顯著回落，但 AI Agent 聚焦於實際場景的落地與商業化推進，廣泛涉及自動化交易、資產管理、市場深度分析，以及跨鏈交互等多個關鍵領域。那些持續致力於實際應用的開發與推進的項目，有望迎來一輪積極的反彈。





框架類項目

AI Agent 框架作為智能體生態的核心基礎設施，其核心價值在於顯著降低開發門檻，加速 AI 應用的落地。其中，ai16z 採用風險資本模型，投資於各個領域的高潛力 AI 代理和概念。它使用像 ELIZA 這樣的框架和開源策略增強了其塑造 AI 代理基礎設施景觀的能力。此前，ai16z 創始人 Shaw 在 X 平台表示，正開始開發 Eliza V2 版本。V2 版本會更加靈活、可擴展，並且能夠支持更多用例和複雜交互。





作爲開發者最喜愛的項目之一，*URLS-AI16Z_USDT* 有機會在 Eliza V2 板塊上線前後迎來一波不錯的發展前景。





發行平台類項目

Bankr 的核心功能包括代幣交換、限價訂單、轉帳以及代幣部署。用戶使用社交平台帳號註冊後，通過在社交平台使用自然語言就能通過 Bankrbot 完成一系列加密帳戶操作。





在首個通過 GROK 在 Base 上發行的 AI 代幣 *URLS-DRB_USDT* 熱鬧之際，這波流量也使得 Bankr 熱度逐漸上升，其平台代幣 *URLS-BNKR_USDT* 最高市值觸及 4,450 萬美元，目前也佔據了 AI 市場 8.96% 的市場份額。













除 AI Agent 板塊外，傳播能力極強的原生 Meme 板塊也值得關注，他們通常是山寨幣上漲的「先行軍」。





動物系Meme





在「川普效應」推動加密貨幣市場，使 BTC 價格逼近 90,000 美元之後，「馬斯克效應」也接踵而至。作為昔日的「DOGE 之父」，*URLS-DOGE_USDT*自然成為了受益最大的 Meme 幣。川普再次當選美國總統，以及馬斯克加入川普政府並成立政府效率部等利好消息，為 DOGE 的後續發展注入了強勁動力，有望突破以往的高點。





此外，隨著比特幣現貨 ETF 和以太坊現貨 ETF 的獲批，美國證券交易委員會（SEC）已正式接收 Bitwise 提交的 Dogecoin ETF 申請。一旦通過，其勢必將再一次成為加密貨幣「最亮眼的 Meme 幣」。





名人系 Meme

作爲美國總統川普發行的 Meme 代幣，*URLS-TRUMP_USDT* 的發行引發全球社會、金融與政治層面的震動。短短 48 小時內，極少數鏈上「先行者」迅速鎖定鉅額利潤，親身體驗了名人效應與快速投機帶來的劇烈市場波動。





Meme 幣的興衰始終與社區的關注度緊密相連。當關於 Rug Pull 的憤怒和討論逐漸平息時，市場的熱情也會隨之減退。作為 TRUMP 的發行人，川普本人無疑將繼續成為話題焦點，至少在其任期內，這一話題都將持續存在。





此外，Trump Organization 為「TRUMP」申請商標以推出元宇宙和 NFT 交易平台，這一舉措也為近期價格上漲帶來了新的可能性。









