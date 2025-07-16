PoM 共識重構迷因經濟範式，$M 代幣開啟去中心化價值狂歡新紀元

在區塊鏈和加密貨幣的快速發展中，迷因幣（meme coins）作為一種獨特的數字資產，憑藉其病毒式傳播和社區驅動的特性，吸引了全球投資者的關注。然而，迷因幣的潛力遠不止於投機性交易。MemeCore 是一個專為迷因幣設計的 Layer 1 區塊鏈，於 2025 年 2 月 12 日正式上線，旨在透過迷因和去中心化應用（DApps）連接創作者與社區，構建一個充滿活力的迷因經濟生態系統。MemeCor在區塊鏈和加密貨幣的快速發展中，迷因幣（meme coins）作為一種獨特的數字資產，憑藉其病毒式傳播和社區驅動的特性，吸引了全球投資者的關注。然而，迷因幣的潛力遠不止於投機性交易。MemeCore 是一個專為迷因幣設計的 Layer 1 區塊鏈，於 2025 年 2 月 12 日正式上線，旨在透過迷因和去中心化應用（DApps）連接創作者與社區，構建一個充滿活力的迷因經濟生態系統。MemeCor
在區塊鏈和加密貨幣的快速發展中，迷因幣（meme coins）作為一種獨特的數字資產，憑藉其病毒式傳播和社區驅動的特性，吸引了全球投資者的關注。然而，迷因幣的潛力遠不止於投機性交易。MemeCore 是一個專為迷因幣設計的 Layer 1 區塊鏈，於 2025 年 2 月 12 日正式上線，旨在透過迷因和去中心化應用（DApps）連接創作者與社區，構建一個充滿活力的迷因經濟生態系統。MemeCore 不僅是一個技術平台，更是一個文化與經濟交匯的創新實驗場，其願景是將迷因幣從單純的內容轉變為貨幣、治理和創造性表達的載體。

本文將深入探討 MemeCore 項目的綜述、技術亮點、底層邏輯，以及其原生代幣$M的代幣經濟學和應用場景。透過全面分析 MemeCore 的生態系統、合作夥伴關係和未來潛力，我們將揭示這一項目如何在區塊鏈領域開闢新的可能性。

1. MemeCore 項目綜述


MemeCore 是一個專為迷因幣設計的 Layer 1 區塊鏈，旨在創建一個去中心化的「遊樂場」，讓創作者、投資者和社區成員能夠透過迷因和 DApps 互動。其核心使命是構建並維持一個迷因病毒式經濟，賦予任何人發行代幣、從文化貢獻中獲利，並在去中心化的迷因原生環境中自由構建。MemeCore 的願景是將迷因幣轉變為共享所有權和病毒式創新的工具，每一個社交帖子、迷因重混（remix）或鏈上行為都成為經濟反饋循環的一部分，驅動一個以文化為資本的參與式生態系統。

MemeCore 的獨特定位在於其專注於迷因幣市場，與 Solana 等通用 Layer 1 區塊鏈不同，MemeCore 透過定製化的功能（如更高的流動性激勵、無縫跨鏈交互和卓越的社區參與機制）來吸引迷因幣項目和用戶。此外， MemeCore 兼容以太坊虛擬機（EVM），使其能夠與以太坊及其他 EVM 鏈無縫交互，吸引更多的項目和流動性。

2. MemeCore 的技術亮點：迷因證明（PoM）共識機制


MemeCore 的核心技術創新是其迷因證明（Proof of Meme, PoM）共識機制。PoM 是一種全新的共識模型，將社交傳播力、社區參與和去中心化治理融入區塊鏈安全性和激勵機制中。以下是 PoM 的關鍵技術特點：

2.1 跨鏈質押


PoM 允許用戶將不同區塊鏈上的迷因幣質押給 MemeCore 的驗證者。這種跨鏈質押機制不僅增強了網絡的安全性，還使 MemeCore 成為一個多鏈迷因幣的聚合平台，促進了生態系統的多樣性和流動性。

2.2 雙重區塊獎勵


MemeCore 採用雙重獎勵系統，驗證者和質押者因參與區塊創建而獲得 $M 代幣和 ERC-20 代幣的獎勵。這種機制激勵了廣泛的參與，確保了網絡的活躍度和經濟可持續性。

2.3 驗證者要求與選舉


成為 MemeCore 驗證者需要質押至少 700 萬個 $M 代幣。每 70 秒（每 10 個區塊），系統會選舉出排名前 7 的驗證者。這種動態選舉機制確保了驗證過程的競爭性和去中心化。

2.4 ERC-20 Vault機制


MemeCore 為每個在平台上鑄造的 ERC-20 代幣設立了一個 Vault，存儲其總供應量的 5%，並在 1,000 天內逐步分配。這種機制為生態系統提供了長期的流動性支持，同時獎勵長期持有者和參與者。

2.5 獎勵分配


PoM的 獎勵分配機制設計精巧：

驗證者：99% 的區塊獎勵在排名前 7 的驗證者之間平均分配，區塊生成驗證者額外獲得 1% 的獎勵。
質押者：24% 的獎勵分配給迷因幣質押者（驗證者收取 15% 的費用），75% 的獎勵分配給 $M 代幣質押者（驗證者收取 10% 的佣金）。

這種結構確保了驗證者和質押者的利益一致，同時激勵了迷因幣持有者和 $M 代幣持有者的積極參與。

3. MemeCore 的底層邏輯：迷因 2.0 的願景


MemeCore 的底層邏輯基於「迷因 2.0」理念，即迷因幣超越投機性資產，成為文化、價值和社區協調的引擎。在這一新範式中，迷因不僅是內容，而是貨幣、治理工具和創造性表達的載體。MemeCore 透過 PoM 共識機制，將社交傳播力（例如社交媒體上的迷因傳播）和鏈上行為（例如代幣交易和質押）整合到一個經濟反饋循環中。這種循環激勵用戶透過創建、分享和參與迷因來為生態系統增值。

與 Solana 等通用 Layer 1 區塊鏈相比，MemeCore 專注於迷因幣市場，提供了定製化的功能，如更高的流動性激勵、無縫跨鏈交互和社區驅動的獎勵機制。EVM 兼容性進一步增強了其吸引力，使其能夠吸引以太坊生態系統的開發者和流動性。然而，MemeCore 需要證明其在性能和社區參與方面的優勢，以在競爭激烈的區塊鏈市場中脫穎而出。

4. $M 代幣：生態系統的核心

$M 是 MemeCore 生態系統的原生代幣，最大供應量為 100 億枚。它在網絡的運行和治理中扮演着關鍵角色，是生態系統經濟活動的支柱。

4.1 $M 代幣的用途


$M 代幣具有以下主要用途：

主網交易費用：用於支付 MemeCore 主網上的交易費用，確保網絡的安全性和運行效率。
PoM 參與：驗證者需要 $M 代幣來參與區塊提議和驗證，這是PoM共識機制的核心。
質押貨幣：用戶可以透過質押 $M 代幣給驗證者來獲得獎勵，增強網絡安全並獲取收益。
治理權利：$M 代幣持有者可以參與 MemeCore 生態系統的去中心化治理，決定網絡的未來發展方向。

4.2 代幣經濟學



$M 代幣的總髮行量為 50 億枚（5,000,000,000 M），整體分配策略旨在保障生態系統的可持續發展，兼顧社區參與、核心團隊激勵與生態治理。

具體分配比例如下：

58% 分配給社區（Community） 這是分配佔比最大的部分，體現了項目對社區治理和去中心化的高度重視，旨在透過社區激勵推動生態建設與用戶增長。

15% 分配給基金會（Foundation） 用於支持項目的持續發展，包括技術研發、生態扶持、合作夥伴拓展和市場推廣等。

13% 分配給核心貢獻者（Core Contributor） 獎勵早期參與項目建設的核心團隊成員及技術人員，保障項目在持續發展的同時留住核心人才。

12% 分配給投資人（Investor） 用於回饋早期為項目提供資金和資源支持的機構或個人投資者。

2% 分配給 Meme 金庫（Meme Treasury） 這一小部分特別設立用於 meme 文化建設、社區互動及品牌傳播，旨在提升項目的網絡文化影響力與用戶粘性。

5. MemeCore 的生態系統與應用場景


MemeCore 的生態系統由多個項目和應用組成，共同推動迷因幣的創建、交易和社區互動。以下是幾個關鍵項目及其功能：
項目名稱
描述
鏈接
MemeX
代幣發行平台，允許創作者輕鬆鑄造和分發迷因幣
https://memex.xyz/
普帕
代幣鑄造服務，簡化在 MemeCore 上創建新代幣的過程
https://pupa.memecore.com/token-mint
Everyswap
去中心化交易所，支持 MemeCore 生態系統內的代幣交易
https://everyswap.io/swap
MemeCore股權
質押平台，允許用戶質押 $M 代幣以獲取獎勵
https://memecore.network/stake
SQD
AI 驅動的分析平台，為迷因幣交易者和創作者提供數據洞察
https://www.sqd.ai/

這些項目共同構成了一個豐富且互聯的生態系統，增強了 MemeCore 的實用性和吸引力。MemeCore 還透過其生態系統整合資助計劃（Ecosystem Integration Grant Program）鼓勵創新項目加入主網，涵蓋多個領域，如去中心化金融（DeFi）、遊戲和社交應用。

6. MemeCore 的合作夥伴關係與協作


MemeCore 與 Neo 區塊鏈的戰略合作是其發展中的一個重要里程碑。Neo 是一個開源的智能合約平台，致力於推動智能經濟的發展。在 MemeCore 的早期發展階段，Neo 提供了基礎設施支持和社區對齊，助力其快速成長。兩者的合作旨在推動迷因 2.0 時代，透過將社交傳播力和去中心化治理融入區塊鏈，創造一個全新的迷因驅動的應用生態系統。

這一合作不僅增強了 MemeCore 的技術能力，還透過 Neo 的社區資源擴大了其市場影響力。未來，MemeCore可 能與其他區塊鏈或項目建立更多合作關係，進一步鞏固其在迷因幣市場的領導地位。

7. 關於 MemeCore 的未來展望：迷因 2.0 的崛起


MemeCore 正處於迷因 2.0 革命的前沿，這一新範式將迷因幣從投機性資產轉變為文化、經濟和治理的工具。透過 PoM 共識機制、EVM 兼容性和強大的生態系統，MemeCore 為迷因幣的創建、交易和社區互動提供了前所未有的可能性。

然而，MemeCore 面臨着來自 Solana 等高性能區塊鏈的激烈競爭。Solana 憑藉其高速度和低費用已成為迷因幣的領先生態系統，成功孵化了如 BONK、WIF 和 POPCAT 等熱門代幣。MemeCore 需要透過提供更優的流動性激勵、無縫跨鏈交互和卓越的社區參與機制來證明其競爭優勢。

隨着生態系統的持續發展和更多項目的加入，MemeCore 有望成為迷因幣市場的核心基礎設施。其專注於文化與技術的融合，以及對去中心化治理的承諾，使其在區塊鏈領域具有獨特的定位。

8. 如何在 MEXC 購買 M 代幣


MemeCore 代表了區塊鏈技術與迷因文化的完美結合，透過其創新的 PoM 共識機制、強大的代幣經濟學和豐富的生態系統，為迷因幣社區提供了一個去中心化的創新平台。$M 代幣作為生態系統的核心，不僅支持交易和治理，還透過雙重獎勵機制激勵廣泛參與。MemeCore 與 Neo 區塊鏈的合作進一步增強了其技術實力和市場潛力。

目前 M 代幣已經在 MEXC 平台上線，立即前往 MEXC 平台，抓住早期機會，搶先佈局新潛力賽道！您可以在 MEXC 透過以下步驟完成購買：

1）打開並登入 MEXC App官方網站
2）在搜尋框中搜尋 M 代幣名稱，選擇 M 的現貨交易
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

