PoM 共識重構迷因經濟範式，$M 代幣開啟去中心化價值狂歡新紀元









本文將深入探討 MemeCore 項目的綜述、技術亮點、底層邏輯，以及其原生代幣$M的代幣經濟學和應用場景。透過全面分析 MemeCore 的生態系統、合作夥伴關係和未來潛力，我們將揭示這一項目如何在區塊鏈領域開闢新的可能性。









MemeCore 是一個專為迷因幣設計的 Layer 1 區塊鏈，旨在創建一個去中心化的「遊樂場」，讓創作者、投資者和社區成員能夠透過迷因和 DApps 互動。其核心使命是構建並維持一個迷因病毒式經濟，賦予任何人發行代幣、從文化貢獻中獲利，並在去中心化的迷因原生環境中自由構建。MemeCore 的願景是將迷因幣轉變為共享所有權和病毒式創新的工具，每一個社交帖子、迷因重混（remix）或鏈上行為都成為經濟反饋循環的一部分，驅動一個以文化為資本的參與式生態系統。





MemeCore 的獨特定位在於其專注於迷因幣市場，與 Solana 等通用 Layer 1 區塊鏈不同，MemeCore 透過定製化的功能（如更高的流動性激勵、無縫跨鏈交互和卓越的社區參與機制）來吸引迷因幣項目和用戶。此外， MemeCore 兼容 以太坊虛擬機（EVM） ，使其能夠與以太坊及其他 EVM 鏈無縫交互，吸引更多的項目和流動性。









MemeCore 的核心技術創新是其迷因證明（Proof of Meme, PoM）共識機制。PoM 是一種全新的共識模型，將社交傳播力、社區參與和去中心化治理融入區塊鏈安全性和激勵機制中。以下是 PoM 的關鍵技術特點：









PoM 允許用戶將不同區塊鏈上的迷因幣質押給 MemeCore 的驗證者。這種跨鏈質押機制不僅增強了網絡的安全性，還使 MemeCore 成為一個多鏈迷因幣的聚合平台，促進了生態系統的多樣性和流動性。









MemeCore 採用雙重獎勵系統，驗證者和質押者因參與區塊創建而獲得 $M 代幣和 ERC-20 代幣的獎勵。這種機制激勵了廣泛的參與，確保了網絡的活躍度和經濟可持續性。









成為 MemeCore 驗證者需要質押至少 700 萬個 $M 代幣。每 70 秒（每 10 個區塊），系統會選舉出排名前 7 的驗證者。這種動態選舉機制確保了驗證過程的競爭性和去中心化。









MemeCore 為每個在平台上鑄造的 ERC-20 代幣設立了一個 Vault，存儲其總供應量的 5%，並在 1,000 天內逐步分配。這種機制為生態系統提供了長期的流動性支持，同時獎勵長期持有者和參與者。









PoM的 獎勵分配機制設計精巧：





驗證者：99% 的區塊獎勵在排名前 7 的驗證者之間平均分配，區塊生成驗證者額外獲得 1% 的獎勵。

質押者：24% 的獎勵分配給迷因幣質押者（驗證者收取 15% 的費用），75% 的獎勵分配給 $M 代幣質押者（驗證者收取 10% 的佣金）。





這種結構確保了驗證者和質押者的利益一致，同時激勵了迷因幣持有者和 $M 代幣持有者的積極參與。









MemeCore 的底層邏輯基於「迷因 2.0」理念，即迷因幣超越投機性資產，成為文化、價值和社區協調的引擎。在這一新範式中，迷因不僅是內容，而是貨幣、治理工具和創造性表達的載體。MemeCore 透過 PoM 共識機制，將社交傳播力（例如社交媒體上的迷因傳播）和鏈上行為（例如代幣交易和質押）整合到一個經濟反饋循環中。這種循環激勵用戶透過創建、分享和參與迷因來為生態系統增值。





與 Solana 等通用 Layer 1 區塊鏈相比，MemeCore 專注於迷因幣市場，提供了定製化的功能，如更高的流動性激勵、無縫跨鏈交互和社區驅動的獎勵機制。EVM 兼容性進一步增強了其吸引力，使其能夠吸引以太坊生態系統的開發者和流動性。然而，MemeCore 需要證明其在性能和社區參與方面的優勢，以在競爭激烈的區塊鏈市場中脫穎而出。





$M 是 MemeCore 生態系統的原生代幣，最大供應量為 100 億枚。它在網絡的運行和治理中扮演着關鍵角色，是生態系統經濟活動的支柱。









$M 代幣具有以下主要用途：





主網交易費用：用於支付 MemeCore 主網上的交易費用，確保網絡的安全性和運行效率。

PoM 參與：驗證者需要 $M 代幣來參與區塊提議和驗證，這是PoM共識機制的核心。

質押貨幣：用戶可以透過質押 $M 代幣給驗證者來獲得獎勵，增強網絡安全並獲取收益。

治理權利：$M 代幣持有者可以參與 MemeCore 生態系統的去中心化治理，決定網絡的未來發展方向。













$M 代幣的總髮行量為 50 億枚（5,000,000,000 M），整體分配策略旨在保障生態系統的可持續發展，兼顧社區參與、核心團隊激勵與生態治理。





具體分配比例如下：





58% 分配給社區（Community） 這是分配佔比最大的部分，體現了項目對社區治理和去中心化的高度重視，旨在透過社區激勵推動生態建設與用戶增長。





15% 分配給基金會（Foundation） 用於支持項目的持續發展，包括技術研發、生態扶持、合作夥伴拓展和市場推廣等。





13% 分配給核心貢獻者（Core Contributor） 獎勵早期參與項目建設的核心團隊成員及技術人員，保障項目在持續發展的同時留住核心人才。





12% 分配給投資人（Investor） 用於回饋早期為項目提供資金和資源支持的機構或個人投資者。





2% 分配給 Meme 金庫（Meme Treasury） 這一小部分特別設立用於 meme 文化建設、社區互動及品牌傳播，旨在提升項目的網絡文化影響力與用戶粘性。









MemeCore 的生態系統由多個項目和應用組成，共同推動迷因幣的創建、交易和社區互動。以下是幾個關鍵項目及其功能：

項目名稱 描述 鏈接 MemeX 代幣發行平台，允許創作者輕鬆鑄造和分發迷因幣 https://memex.xyz/ 普帕 代幣鑄造服務，簡化在 MemeCore 上創建新代幣的過程 https://pupa.memecore.com/token-mint Everyswap 去中心化交易所，支持 MemeCore 生態系統內的代幣交易 https://everyswap.io/swap MemeCore股權 質押平台，允許用戶質押 $M 代幣以獲取獎勵 https://memecore.network/stake SQD AI 驅動的分析平台，為迷因幣交易者和創作者提供數據洞察 https://www.sqd.ai/





這些項目共同構成了一個豐富且互聯的生態系統，增強了 MemeCore 的實用性和吸引力。MemeCore 還透過其生態系統整合資助計劃（Ecosystem Integration Grant Program）鼓勵創新項目加入主網，涵蓋多個領域，如去中心化金融（DeFi）、遊戲和社交應用。









MemeCore 與 Neo 區塊鏈的戰略合作是其發展中的一個重要里程碑。Neo 是一個開源的智能合約平台，致力於推動智能經濟的發展。在 MemeCore 的早期發展階段，Neo 提供了基礎設施支持和社區對齊，助力其快速成長。兩者的合作旨在推動迷因 2.0 時代，透過將社交傳播力和去中心化治理融入區塊鏈，創造一個全新的迷因驅動的應用生態系統。





這一合作不僅增強了 MemeCore 的技術能力，還透過 Neo 的社區資源擴大了其市場影響力。未來，MemeCore可 能與其他區塊鏈或項目建立更多合作關係，進一步鞏固其在迷因幣市場的領導地位。









MemeCore 正處於迷因 2.0 革命的前沿，這一新範式將迷因幣從投機性資產轉變為文化、經濟和治理的工具。透過 PoM 共識機制、EVM 兼容性和強大的生態系統，MemeCore 為迷因幣的創建、交易和社區互動提供了前所未有的可能性。





然而，MemeCore 面臨着來自 Solana 等高性能區塊鏈的激烈競爭。Solana 憑藉其高速度和低費用已成為迷因幣的領先生態系統，成功孵化了如 BONK、WIF 和 POPCAT 等熱門代幣。MemeCore 需要透過提供更優的流動性激勵、無縫跨鏈交互和卓越的社區參與機制來證明其競爭優勢。





隨着生態系統的持續發展和更多項目的加入，MemeCore 有望成為迷因幣市場的核心基礎設施。其專注於文化與技術的融合，以及對去中心化治理的承諾，使其在區塊鏈領域具有獨特的定位。









MemeCore 代表了區塊鏈技術與迷因文化的完美結合，透過其創新的 PoM 共識機制、強大的代幣經濟學和豐富的生態系統，為迷因幣社區提供了一個去中心化的創新平台。$M 代幣作為生態系統的核心，不僅支持交易和治理，還透過雙重獎勵機制激勵廣泛參與。MemeCore 與 Neo 區塊鏈的合作進一步增強了其技術實力和市場潛力。





