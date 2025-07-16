PicWe (PIC)：首創跨鏈「免橋」穩定資產與多鏈流動性生態

在 DeFi 2.0 的浪潮中，PicWe 正在重塑跨鏈流動性的未來。作為全球首個「拼圖式」全鏈流動性協議，PicWe 致力於消除鏈間壁壘，透過無橋接的方式實現資產的自由流通，為用戶提供更安全、高效的交易體驗。 1. 什麼是 PicWe？ PicWe 是一個集內容創作、Meme 激勵、鏈上社交於一體的 Web3 協議平台。它透過引入「身份 NFT + 動態等級 + 互動挖礦」的創新機制，建構以用戶在 DeFi 2.0 的浪潮中，PicWe 正在重塑跨鏈流動性的未來。作為全球首個「拼圖式」全鏈流動性協議，PicWe 致力於消除鏈間壁壘，透過無橋接的方式實現資產的自由流通，為用戶提供更安全、高效的交易體驗。 1. 什麼是 PicWe？ PicWe 是一個集內容創作、Meme 激勵、鏈上社交於一體的 Web3 協議平台。它透過引入「身份 NFT + 動態等級 + 互動挖礦」的創新機制，建構以用戶
在 DeFi 2.0 的浪潮中，PicWe 正在重塑跨鏈流動性的未來。作為全球首個「拼圖式」全鏈流動性協議，PicWe 致力於消除鏈間壁壘，透過無橋接的方式實現資產的自由流通，為用戶提供更安全、高效的交易體驗。

1. 什麼是 PicWe？


PicWe 是一個集內容創作、Meme 激勵、鏈上社交於一體的 Web3 協議平台。它透過引入「身份 NFT + 動態等級 + 互動挖礦」的創新機制，建構以用戶為中心的內容經濟閉環。用戶可透過參與發帖、點讚、評論等社交行為獲取 $PIC 代幣獎勵，同時社群可透過提案治理、內容評選等方式推動生態發展。PicWe 名稱源於「Picture + We」，意指「我們的圖片、我們的內容、我們的價值」。

核心特色：

  • 無橋接跨鏈交換：透過智能合約實現鏈間資產的直接交換，無需第三方橋接。
  • 安全性高：避免了橋接的單點故障，降低了被攻擊的風險。
  • 用戶友好：支援多種主流錢包，用戶無需更換錢包即可使用。

2. PicWe 的核心功能與技術架構


2.1 CATM 引擎：無橋接的跨鏈交換


PicWe 的 CATM（Cross-chain Atomic Transaction Mechanism）引擎允許用戶在不同區塊鏈之間直接交換資產，無需依賴傳統的橋接機制。這種方式不僅提高了交易的效率，還大大增強了資產的安全性。

2.2 WEUSD：鏈上穩定幣


WEUSD 是 PicWe 推出的鏈上穩定幣，用戶可以 1:1 地用 USDT 鑄造或贖回 WEUSD。這為用戶提供了一個穩定的交易媒介，方便在不同鏈之間進行資產交換。

2.3 Staking 與 Farming：收益與分紅


用戶可透過質押 $PIC 代幣參與流動性挖礦，獲得收益和平台分紅。這不僅激勵了用戶的參與，還增強了平台的流動性。

2.4 去中心化預言機：保障交易安全


PicWe 建構了自己的去中心化預言機系統，為平台提供即時的鏈上資料支援，確保交易的準確性和安全性。在交易過程中，如果發生失敗，智能合約會自動將資產返還給用戶，確保資產的安全。

3. PicWe 代幣經濟模型


$PIC 是 PicWe 平台的原生功能型代幣，主要用於激勵機制、社群治理及生態系統的運作支援。PicWe 計劃圍繞五個關鍵項目里程碑，向社群逐步釋放總計 3 億枚 $PIC 代幣。這些里程碑標誌著平台在實現無橋接全鏈流動性目標上的重要階段，代幣將透過空投等形式分發，以獎勵在各階段積極參與和做出貢獻的用戶。

代幣核心用途包括：

  • 生態激勵：激勵用戶參與流動性建設、交易行為和平台推廣；
  • 社群治理：賦予持幣者參與平台提案與決策的權利；
  • 系統支付：作為生態內部分服務和功能的支付媒介。

4. 項目進展與融資背景


PicWe 自推出以來便獲得生態和市場的高度關注，其在多個維度展現出快速成長與技術突破的實力。2024 年底，PicWe 在 Movement Labs 舉辦的「Battle of Olympus」黑客松中脫穎而出，從約 2,100 個參賽項目中榮獲 DeFi 賽道第一名，贏得業界廣泛認可。

據 ChainCatcher 等媒體報導，截至 2024 年底，PicWe 平台已吸引約 727,000 位用戶，產生約 221,000 次鏈上交互，覆蓋 163,000 個獨立錢包地址，總交易額達約 3.26 億美元。

PicWe 致力於建構一個無橋接的全鏈流動性生態系統，截至目前，該架構已在 Movement 主網成功落地，展現出高效與可擴展性。其未來計劃包括：

  • 擴展鏈支援：將支援更多的區塊鏈，實現更廣泛的資產互通。
  • 推出 IRO 市場：引入現實世界資產，實現資產的代幣化。
  • 增強預言機系統：提升資料的準確性和即時性。
  • 社群治理：進一步推動去中心化治理，增強社群的參與度。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

