Palio（PAL）：建構情感驅動的 AI Web3 數位伴侶生態

在 AI 與 Web3 融合加速的背景下， Palio 正在開闢一個全新的賽道：打造具備「情感互動能力」的數位寵物伴侶系統。項目由 Xterio 與 RekaAI Labs 共同推出，融合生成式 AI、大模型記憶系統與鏈上資產機制，為用戶帶來真正具備陪伴感與遊戲性的沉浸式體驗。









Palio 不僅是一款 Web3 遊戲，更是「情緒 AI 寵物伴侶平台」。它透過類 ChatGPT 的大語言模型與專屬 AI 引擎，為每個數位寵物注入獨特的性格和互動行為，實現持續成長、個人化記憶與鏈上資產綁定三位一體。





該項目試圖解決傳統虛擬寵物「缺乏互動深度」和 Web3 遊戲「同質化嚴重」的雙重痛點，打造一個可拓展的 AI+NFT 虛擬生命生態系統。













Palio 借助大語言模型驅動的「情感人格引擎」，使每一隻 Palio 寵物擁有獨立記憶、情緒判斷和交互語境理解能力。用戶與 Palio 的每次對話和行為選擇，都會在其長期記憶中留下印記，形成真正「共成長」的陪伴體驗。









項目核心玩法圍繞著「經營商店+製作物品+與 NPC AI 互動」。玩家可透過孵化寵物、取得藍圖、打怪掉落稀有材料、經營商舖等行為獲得收益與資源，逐步擴大生態影響力。





此外，Palio 還支持跨玩家公會協作，擁有完整的社交機制和養成系統，包括：地下城探索與挑戰；公會建設與資源共享；商業談判與定價策略 AI 模擬。









Palio 的核心鏈上資產包括：





PalioAI Aura（PAA）NFT： 總量 3,333 枚 ，初始鑄幣價格為 0.1 ETH。持有者可享遊戲測試優先權、未來 NFT 系列獎勵及參與社群共創機制。





$PAL （原生代幣）：作為生態內交易、獎勵與治理的核心代幣機制。據 ：作為生態內交易、獎勵與治理的核心代幣機制。據 PANews 報道，$PAL 將由 AI Agent（如 Patoshi）自動執行空投與分發，用戶將透過與 Agent 相互「講述鏈上故事」獲取空投；此外還可能開啟 AI Agent 指向性投放空投機制。所有遊戲行為均與鏈上資料掛鉤，確保資產歸屬、身分唯一性和透明互動記錄。





Palio 的代幣經濟模型透過「AI Agent 驅動市場定價 + 行為激勵 + 社區治理」三者的閉環互動建構經濟結構。AI Agent 參與定價，可產生約 10 倍溢價交易並提供約 37% 的成交率。所有交易行為如製造、出售、使用材料等均鏈上記錄，形成可驗證的經濟生態。

















啟動 Beta 測試與 Palio Star 社群票選；

發布 Genesis NFT；

建構社群共創機制（用戶可影響角色設定與劇情）；









優化個人化記憶模型與情緒建模能力；

上線首款 Palio 遊戲，融入互動劇情、NFT 功能與對戰機制；









推出 Android/iOS 應用程式；

引入資料歸屬與用戶主權協議；

啟動第二輪 Palio Star 共創與遊戲內經濟模型測試；









啟動 PalioAI 能力共享計畫（例如授權第三方開發）；

推動與娛樂、動漫、內容產業的 IP 整合與商業合作









儘管尚處於早期發展階段，Palio 已表現出不俗的市場活躍度與社區參與度：





NFT 表現：Genesis NFT「PalioAI Aura」在 OpenSea 上市，地板價格維持穩定，約 0.083 ETH ：Genesis NFT「PalioAI Aura」在 OpenSea 上市，地板價格維持穩定，約 0.083，擁有者已超過 770 個地址。

社交熱度：官方 Discord 與 X 社群活躍度持續成長，定期進行「共創競賽」、「空投任務」等活動增強用戶黏著度。

互動機制：上線 Patoshi 虛擬寵物 AI 測試版，用戶可透過互動+發推方式獲取獎勵，測試鏈上交互能力與 AI 回應模型，為後續公測和代幣空投預熱打下了基礎。









Palio 所代表的，是一個從情感互動切入 Web3 的全新敘事框架。相較於傳統「邊玩邊賺」的短期經濟刺激模型，它以更深層的人機關係建立為核心賣點，強調長期陪伴、價值創造與生態沉澱。





項目的優勢在於其技術架構和情感互動理念的前瞻性，使其有望成為 AI 驅動內容生態的原型平台。此外，它對「數位伴侶」這形式的探索，正好契合 Z 世代用戶對於數位社交、虛擬共生的深度需求。從市場角度來看，Palio 也具備一定的資產模型基礎，能夠透過 NFT 與未來代幣經濟系統實現價值閉環。





然而，項目亦面臨幾項現實挑戰：一方面，AI 模型的長期記憶與情緒回饋機制在 Web 端實現難度高，容易出現交互斷層，影響用戶沉浸感；另一方面，複雜的遊戲系統與製作玩法對新用戶而言可能存在一定門檻，尤其是在尚未上線完整教學流程前。此外，尚未公佈的代幣經濟模型也將直接決定生態可持續性，若缺乏合理誘因與通膨控制，容易重蹈 GameFi 初期泡沫化的覆轍。









在鏈遊賽道逐漸走出「邊玩邊賺」的短期炒作階段後，Palio 以「情感驅動 + 數位伴侶」的差異化敘事切入，為 Web3 遊戲注入更深層的用戶黏性與情感連結。





未來若其能順利推進行動端應用、開放 AI 能力介面、並建立合理的代幣經濟模型，將可望成為 AI × Web3 結合下的重要參考範式。





目前，PAL 代幣已在 MEXC 平台上線。用戶可透過以下步驟參與交易：





