在 AI 與 Web3 融合加速的背景下，Palio 正在開闢一個全新的賽道：打造具備「情感互動能力」的數位寵物伴侶系統。項目由 Xterio 與 RekaAI Labs 共同推出，融合生成式 AI、大模型記憶系統與鏈上資產機制，為用戶帶來真正具備陪伴感與遊戲性的沉浸式體驗。 1. 項目定位：AI × Web3 數位寵物的新範式 Palio 不僅是一款 Web3 遊戲，更是「情緒 AI 寵物伴侶平在 AI 與 Web3 融合加速的背景下，Palio 正在開闢一個全新的賽道：打造具備「情感互動能力」的數位寵物伴侶系統。項目由 Xterio 與 RekaAI Labs 共同推出，融合生成式 AI、大模型記憶系統與鏈上資產機制，為用戶帶來真正具備陪伴感與遊戲性的沉浸式體驗。 1. 項目定位：AI × Web3 數位寵物的新範式 Palio 不僅是一款 Web3 遊戲，更是「情緒 AI 寵物伴侶平
新手學院/熱幣專區/項目介紹/Palio（PAL...3 數位伴侶生態

Palio（PAL）：建構情感驅動的 AI Web3 數位伴侶生態

2025年7月16日MEXC
0m
Palio
PAL$0.00501+0.11%
Sleepless AI
AI$0.06388-0.59%
NFT
NFT$0.0000004026+0.44%
Core DAO
CORE$0.215+0.37%
Non-Playable Coin
NPC$0.018201+10.41%

在 AI 與 Web3 融合加速的背景下，Palio 正在開闢一個全新的賽道：打造具備「情感互動能力」的數位寵物伴侶系統。項目由 Xterio 與 RekaAI Labs 共同推出，融合生成式 AI、大模型記憶系統與鏈上資產機制，為用戶帶來真正具備陪伴感與遊戲性的沉浸式體驗。

1. 項目定位：AI × Web3 數位寵物的新範式


Palio 不僅是一款 Web3 遊戲，更是「情緒 AI 寵物伴侶平台」。它透過類 ChatGPT 的大語言模型與專屬 AI 引擎，為每個數位寵物注入獨特的性格和互動行為，實現持續成長、個人化記憶與鏈上資產綁定三位一體。

該項目試圖解決傳統虛擬寵物「缺乏互動深度」和 Web3 遊戲「同質化嚴重」的雙重痛點，打造一個可拓展的 AI+NFT 虛擬生命生態系統。

2. 核心功能與技術亮點


2.1 智慧人格系統（Palio Core）


Palio 借助大語言模型驅動的「情感人格引擎」，使每一隻 Palio 寵物擁有獨立記憶、情緒判斷和交互語境理解能力。用戶與 Palio 的每次對話和行為選擇，都會在其長期記憶中留下印記，形成真正「共成長」的陪伴體驗。

2.2 遊戲化機制 + 經濟系統


項目核心玩法圍繞著「經營商店+製作物品+與 NPC AI 互動」。玩家可透過孵化寵物、取得藍圖、打怪掉落稀有材料、經營商舖等行為獲得收益與資源，逐步擴大生態影響力。

此外，Palio 還支持跨玩家公會協作，擁有完整的社交機制和養成系統，包括：地下城探索與挑戰；公會建設與資源共享；商業談判與定價策略 AI 模擬。

3. 鏈上資產與經濟體系


Palio 的核心鏈上資產包括：

PalioAI Aura（PAA）NFT總量 3,333 枚，初始鑄幣價格為 0.1 ETH。持有者可享遊戲測試優先權、未來 NFT 系列獎勵及參與社群共創機制。

$PAL （原生代幣）：作為生態內交易、獎勵與治理的核心代幣機制。據 PANews 報道，$PAL 將由 AI Agent（如 Patoshi）自動執行空投與分發，用戶將透過與 Agent 相互「講述鏈上故事」獲取空投；此外還可能開啟 AI Agent 指向性投放空投機制。所有遊戲行為均與鏈上資料掛鉤，確保資產歸屬、身分唯一性和透明互動記錄。

Palio 的代幣經濟模型透過「AI Agent 驅動市場定價 + 行為激勵 + 社區治理」三者的閉環互動建構經濟結構。AI Agent 參與定價，可產生約 10 倍溢價交易並提供約 37% 的成交率。所有交易行為如製造、出售、使用材料等均鏈上記錄，形成可驗證的經濟生態。

4. 路線圖與發展階段


根據 Palio 官方公佈的路線圖，工程將分階段推進 AI 能力與 Web3系統的融合：

4.1 Phase 1：原型測試與社群共創


啟動 Beta 測試與 Palio Star 社群票選；
發布 Genesis NFT；
建構社群共創機制（用戶可影響角色設定與劇情）；

4.2 Phase 2：AI 能力增強與遊戲上線


優化個人化記憶模型與情緒建模能力；
上線首款 Palio 遊戲，融入互動劇情、NFT 功能與對戰機制；

4.3 Phase 3：行動端擴展與生態互聯


推出 Android/iOS 應用程式；
引入資料歸屬與用戶主權協議；
啟動第二輪 Palio Star 共創與遊戲內經濟模型測試；

4.4 Phase 4：能力開放與跨媒體融合


啟動 PalioAI 能力共享計畫（例如授權第三方開發）；
推動與娛樂、動漫、內容產業的 IP 整合與商業合作

5. 市場表現與社區活躍度


儘管尚處於早期發展階段，Palio 已表現出不俗的市場活躍度與社區參與度：

NFT 表現：Genesis NFT「PalioAI Aura」在 OpenSea 上市，地板價格維持穩定，約 0.083 ETH，擁有者已超過 770 個地址。
社交熱度：官方 Discord 與 X 社群活躍度持續成長，定期進行「共創競賽」、「空投任務」等活動增強用戶黏著度。
互動機制：上線 Patoshi 虛擬寵物 AI 測試版，用戶可透過互動+發推方式獲取獎勵，測試鏈上交互能力與 AI 回應模型，為後續公測和代幣空投預熱打下了基礎。

6. Palio 的潛力與挑戰


Palio 所代表的，是一個從情感互動切入 Web3 的全新敘事框架。相較於傳統「邊玩邊賺」的短期經濟刺激模型，它以更深層的人機關係建立為核心賣點，強調長期陪伴、價值創造與生態沉澱。

項目的優勢在於其技術架構和情感互動理念的前瞻性，使其有望成為 AI 驅動內容生態的原型平台。此外，它對「數位伴侶」這形式的探索，正好契合 Z 世代用戶對於數位社交、虛擬共生的深度需求。從市場角度來看，Palio 也具備一定的資產模型基礎，能夠透過 NFT 與未來代幣經濟系統實現價值閉環。

然而，項目亦面臨幾項現實挑戰：一方面，AI 模型的長期記憶與情緒回饋機制在 Web 端實現難度高，容易出現交互斷層，影響用戶沉浸感；另一方面，複雜的遊戲系統與製作玩法對新用戶而言可能存在一定門檻，尤其是在尚未上線完整教學流程前。此外，尚未公佈的代幣經濟模型也將直接決定生態可持續性，若缺乏合理誘因與通膨控制，容易重蹈 GameFi初期泡沫化的覆轍。

7. 如何在 MEXC 購買 $PAL 代幣？


在鏈遊賽道逐漸走出「邊玩邊賺」的短期炒作階段後，Palio 以「情感驅動 + 數位伴侶」的差異化敘事切入，為 Web3 遊戲注入更深層的用戶黏性與情感連結。

未來若其能順利推進行動端應用、開放 AI 能力介面、並建立合理的代幣經濟模型，將可望成為 AI × Web3 結合下的重要參考範式。

目前，PAL 代幣已在 MEXC 平台上線。用戶可透過以下步驟參與交易：

1）開啟並登入 MEXC App 或官方網站
2）在搜尋框中搜尋 PAL 代幣名稱，選擇 PAL 的現貨交易合約交易
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。

您也可以前往 MEXC Airdrop+活動頁面，參與 PAL 的空投活動，贏取更多獎勵！

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金