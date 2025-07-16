OpenZK（OZK）：以 ZK Rollup 技術引領以太坊擴容新浪潮

作為一款高性能的 Layer 2 網路， OpenZK（OZK） 基於零知識證明（ZK Rollup）技術構建，憑藉其創新的機制、強大的團隊和多元化的生態佈局，迅速吸引了市場的廣泛關注。目前，OpenZK 正在啟動早期空投計畫，用戶只需透過橋接和質押即可賺取 OZK 積分，率先參與生態建設，搶佔未來成長紅利！









OpenZK 是一個基於 以太坊 構建的 Layer 2 網絡，核心採用 ZK Rollup 技術，將數千筆交易合併到一起，提交至以太坊主網驗證，從而顯著降低 Gas 費用（減少約 90%）並提升交易吞吐量（最高可達 100,000 TPS），同時不犧牲以太坊原有的安全性。





OpenZK 的核心亮點：





手續費靈活： 支援用 ETH 或 OZK 支付交易費，降低用戶使用門檻。

智慧質押機制： 早期質押可獲得高達 10 倍積分獎勵，並透過再質押提升資產利用效率。

全面 DeFi 支援：支援 ETH、穩定幣（USDT、 支援 ETH、穩定幣（USDT、 USDC DAI ）質押，豐富用戶收益來源。





OpenZK 透過技術創新與生態激勵並舉，為開發者和用戶建立了一個更快、更便宜、更安全的 Layer 2 世界。









OpenZK 的設計圍繞著三大核心支柱：ZK Rollup 效能、用戶參與激勵和生態互通性。









支撐 OpenZK 的核心技術模組，實現交易批量打包 + 零知識驗證，大幅降低以太坊主網的運算負擔，為 dApp 提供強大支援。









用戶可質押 ETH 或穩定幣參與「Early Bird」階段，享有 x10 積分加成，還能透過再質押進一步提升資產收益效率。





質押積分計算方式如下：

積分 = 資產數量 × 質押天數 × 獎勵倍數

例：持有 1 ozETH = 一次性取得 100 積分

持有 3,000 ozUSD = 每天累計 100 積分









用戶可以使用 ETH 或 OZK 支付 Gas 費用，提升了代幣的實用性和價值。邀請好友機制也提供額外的收益機會：

每邀請一位好友，可獲得 +0.3 倍積分加成

獲得被邀請人積分的 15% 作為推薦獎勵









OZK 是 OpenZK 的原生代幣，在生態中承擔多重功能：





功能模塊 應用場景 網路費用支付 可替代 ETH 用於支付交易手續費 社群治理 持幣者可參與提案與投票，影響項目未來走向 質押回報 OZK 持有者可參與質押獲取空投及激勵積分 增值機制 隨生態發展，OZK 用途持續擴展、價值可望提升





目前 OZK 仍處於早期空投階段，未來將在多家主流交易平台上線，其中包括 流動性優異的數位資產交易平台 MEXC ，為 OZK 提供更強的交易深度與價格發現能力。









OpenZK 空投活動 現已全面啟動。用戶只需接入官方平台並完成基礎操作，即可將 ETH 或穩定幣跨鏈轉移至 OpenZK 網路並進行質押，從而累積 OZK 空投積分。





早期參與者將享有 10 倍積分加成，並且每當您將 ETH 或穩定幣跨鏈轉移並質押一周，積分倍率將進一步提升。這樣，質押時間越長，獲得的空投積分也會倍增，從而有效激勵長期參與，並釋放更高回報潛力。





此外，您還可透過邀請好友獲得額外積分加成及獎勵返佣，有效提升整體空投報酬率。





OpenZK 空投不僅是單純的獎勵活動，更是生態價值捕捉與長期佈局的策略機會。對於希望提前佈局、搶佔 ZK Rollup 賽道紅利的投資者來說，現在正是理想時機。









OpenZK 擁有一支兼具傳統金融與區塊鏈技術的核心團隊：





Dave Sandor（創辦人）： 前高盛投行分析師，擅長資料分析與市場判斷，為 OpenZK 制定清晰的發展策略。

Lucas Cullen（CTO）：以太坊早期開發者，擁有 8 年 Layer 2 技術經驗，是 ZK-Rollup 技術領域的實戰專家。





此外，OpenZK 還與多個明星項目達成合作：





RocketPool： 協助 ETH 去中心化質押，年化報酬率高出傳統質押 30%

EigenLayer：透過再質押機制，實現「一幣三用」，將 ETH 利用效率最大化









OpenZK 並非短期項目，而是具備 5-10 年願景的長期基礎設施，其發展路徑清晰明確：





階段 核心任務 第 1 階段 ZK Rollup 核心模組開發、上線測試網 第 2 階段 主網發布、跨鏈橋部署、生態合作啟動 第 3 階段 推動去中心化治理、擴展跨鏈互動、效能優化





這種「先建底層，再建生態，最後去中心化」的演進路徑，正是高品質 Layer 2 計畫的標準模式。









OpenZK 正在重新定義 Layer 2 的未來形態：可擴展、安全且易於使用。憑藉先進的 ZK Rollup 技術、以用戶為中心的設計以及不斷壯大的生態系統，OpenZK 有望成為以太坊擴容進程中的重要力量。





目前空投正處於早鳥階段，質押積分可享高達 10 倍的加成。結合 OZK 未來有望上線主流交易平台的潛力，為早期參與者帶來了極具吸引力的機會。





準備好搶先佈置下一代 Layer 2 領導計畫了嗎？立即 加入 MEXC ，把握先機！







