什麼是 OpenServ？推動 AI 代理協作的新型去中心化平台









OpenServ 是面向 AI 代理經濟的基礎設施平台，致力於構建一個支援多代理協作、跨框架整合的去中心化系統，使智能體（Agents）能夠像人類一樣進行協作、推理與執行任務。





OpenServ 透過原生代幣 SERV 實現激勵與治理的結合：用戶需消耗 SERV 使用平台服務，而高品質代理的貢獻者可獲得代幣獎勵。代幣還支援平台治理與功能解鎖。





OpenServ 引入了「影子代理（Shadow Agents）」和「多層認知框架」等前沿設計，使 AI 系統具備自我反饋、自我優化等類人能力，推動 AI 向更智能、自主的方向發展。





OpenServ 的長期願景是激發人類與 AI 的協同潛能，建立一個由 AI 智能體和人類共同組成的工作經濟體，實現 AI 為人類服務而非取代人類的理想。

















OpenServ 是一個面向「智能體經濟」構建的去中心化平台，其目標是為 AI 代理提供統一的註冊、發現、協作、調用和獎勵機制。簡單來說，它是未來「多智能體系統」（Multi-Agent Systems）在 Web3 世界中運作的操作系統。





在當前 AI 應用多為「單體智能」的情況下，OpenServ 希望構建一個由多個 AI 智能體組成的網絡，這些代理可以代表用戶自主決策、執行任務，甚至協同完成複雜的跨域工作。為了實現這一願景，OpenServ 提出了幾個核心概念：









影子代理是一種增強型代理機制，它可以在不同平台和模型之間「投影」出相應的代理版本，保持一致性和狀態同步。例如，一個醫療助理 AI 可以在手機 App、瀏覽器插件和 OpenServ 網絡中保持同一個身份與能力，從而實現真正意義上的跨平台智能服務。









OpenServ 的代理設計基於人類認知模型，採用多層次的架構：感知層（獲取資訊）、行動層（執行任務）、反思層（自我評估）、控制層（調整策略）。這種設計讓代理具備高度的適應性、自主性和協作能力。









為了實現不同代理間的無縫協作，OpenServ 提出了 AIP 協議標準，用於定義代理的輸入、輸出、調用方法、元數據、聲譽系統等，使得代理之間能夠像互聯網中的服務一樣彼此發現與調用。









OpenServ 的原生代幣為 SERV ，總供應量固定為 10 億枚。SERV 不僅是平台運行的核心燃料，也承擔治理、激勵和協作價值傳遞的重要作用。OpenServ 的經濟設計以實用性為核心，同時確保代幣分配透明、公平，並具備良好的市場流動性和生態激勵能力。









分配類別 占比 解鎖情況與說明 Pre-seed 輪 1% 完全解鎖，無鎖倉；估值 $5M 種子輪 15% 完全解鎖，無鎖倉；估值 $7.5M 公開發售 25% Fjord Foundry 上進行，為期 24 小時，完全解鎖；估值僅 $1.25M Uniswap 流動性注入 25% 完全解鎖，無鎖倉，由團隊所有 生態與金庫 24% 由 2-4 人多簽錢包管理，無鎖倉時間表 團隊 10% 從 2025 年 8 月 6 日起開始 18 個月線性解鎖，目前完全鎖定









平台訪問與代理調用費用：使用 OpenServ 平台調用代理服務、上傳任務模板、部署自定義代理等操作均需支付 SERV 代幣。

生態激勵：高性能或廣泛使用的 AI 代理將獲得 SERV 獎勵，以激勵高品質、活躍開發者生態。

治理參與：SERV 持有者有權參與平台治理，投票決定協議參數、生態撥款等重大提案。

解鎖高級功能：高級開發工具包、代理市場高級權限等可透過質押 SERV 解鎖。

價值支撐機制：平台收入的一部分用於回購並銷毀 SERV，推動代幣通縮並提升長期價值。









OpenServ 的發展將分為多個階段：





發布開發者 SDK 與 CLI 工具，支援主流 AI 框架（如 LangChain、OpenAI、Replicate 等）整合

推出 OpenServ Registry 註冊機制，支援代理發布、發現與調用

啟動早期代理激勵計劃





啟動代理市場 OpenServ Market

引入 Shadow Agents 概念與第一個跨平台代理原型

實現初步的調用計費系統





啟動治理模塊，社區可透過 SERV 進行提案與投票

發布聲譽系統與代理信譽積分模型

開始構建 AI 網絡協同層，支援代理集群工作





正式發布 OpenServ 主網

擴展與更多 Web3 和 AI 項目整合

構建基於 SERV 的跨應用代理經濟生態









OpenServ 的最終目標不僅是創建一個代理平台，而是建立一個去中心化的「AI 網絡操作系統」——就像以太坊之於智能合約，OpenServ 將成為 AI 代理的基礎協議層，承載人類與 AI 協同共存的未來工作經濟體。









OpenServ 不僅僅是一個技術平台，它代表了一種全新的 AI 構建方式與社會協作形態。在智能體時代，人類不再是孤立使用工具的個體，而是與 AI 智能體協同合作的網絡節點。





如果說過去十年是「智能化」的時代，那麼下一個十年將是「代理化」的時代。OpenServ 提供的正是支撐這一時代所需的根基 —— 一個開放、去中心化、可持續進化的 AI 智能體經濟基礎設施。





