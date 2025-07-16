OpenSea 推出 OS2 平台並計劃空投 SEA 代幣，回饋用戶社群





OpenSea 是全球首個且最大的 Web3 數位藏品交易平台，專注於 NFT（非同質化代幣）交易。早期以 CryptoKitties 等收藏品起家，現已發展成為涵蓋藝術、音樂、體育、遊戲等多領域的綜合性 NFT 市場。





OpenSea 正式上線全新升級的 OS2 平台，透過重構市場底層架構，提升搜索功能、跨鏈交易支援及多鏈資產兼容性，全面提升用戶體驗。同時宣布即將推出原生代幣 SEA，基於用戶歷史貢獻度進行空投，美國用戶可參與活動。













新增智能分類標籤與搜尋工具，提升搜索導航體驗

整合流動性聚合器，實現NFT與代幣的無縫交易

拓展至 15 條主流區塊鏈（包括以太坊、Polygon、Arbitrum、Solana 等），支援跨鏈資產一鍵購買

市場深度掃描功能自動匹配最優報價

實時數據看板新增顏色編碼稀有度指標與動態統計













全新首頁布局搭配側邊欄錢包管理

推出 XP 獎勵計劃，鼓勵用戶參與生態建設

支援即時通知與快速交易確認













SEA 代幣是 OpenSea 生態推出的原生治理與激勵代幣，作為 Web3 領域首個跨鏈 NFT 市場的數位資產，其設計初衷是透過代幣經濟體系深化用戶參與，賦能 Seaport 協議發展。









核心理念：

SEA 代幣旨在構建 OpenSea 生態的可持續閉環，透過代幣激勵推動NFT流動性、創作者經濟與平台治理。其核心價值建基於 OS2 平台的跨鏈交易架構，支援以太坊、Polygon 等 15 條主流區塊鏈資產的無縫交互。





生態系統：

基礎設施層：基於 Seaport 協議實現 NFT 跨鏈轉移與交易

應用層：整合流動性聚合器，支援 NFT 與代幣的即時兌換

治理層：未來可能開放 DAO 提案投票權，代幣持有者可參與平台決策





實用價值：

交易手續費折扣

獨家 NFT 空投資格

生態合作項目的優先參與權





SEA代幣空投計劃詳解：

分配原則：重點考量用戶歷史活躍度（非近期行為），長期支援者將獲更高權重

參與資格：美國用戶明確在可參與範圍內，無需完成 KYC 身分驗證

生態定位：代幣將用於增強 Seaport 協議功能，構建可持續數位資產經濟體系













OpenSea 由 Devin Finzer（布朗大學畢業，前 Google、Pinterest 工程師）與 Alex Atallah（斯坦福大學計算機系，曾任職於 Y Combinator、Palantir）於 2017 年創立，是全球首個支援 ERC-721/1155 標準的 NFT 交易協議。團隊現規模約 21 人，核心成員包括技術工程師 Taylor J. Dawson 及早期成員 Joshua Wu。其創新性在於構建了首個跨鏈 NFT 市場 OS2，支援以太坊、Polygon 等 15 條區塊鏈，日均交易量曾超 3.5 億美元（2021 年數據）。









Devin Finzer 主導產品戰略，曾創辦被 Credit Karma 收購的個人理財應用 Claimdog

Alex Atallah 負責底層架構，其開發的Wyvern協議成為 NFT 交易技術標準

兩人帶領 OpenSea 完成從種子輪到B輪的數億美元融資（a16z、Coinbase Ventures等參與），2021 年估值達 15 億美元









投資機構：Andreessen Horowitz（a16z）、Y Combinator、1confirmation

技術合作夥伴：Chainlink（預言機集成）、Filecoin（去中心化存儲）

生態聯盟：與 Art Blocks 合作推出創作者駐留計劃，與 BitKeep 錢包實現 Seaport 協議深度整合









當前美國加密政策轉向利好，新政府提出「打造全球加密資本」戰略，為 OpenSea 此類平台創新提供政策保障。CEO Devin Finzer 強調：「此次升級標誌着 OpenSea 從 NFT 市場向綜合性數位資產交易平台進化，我們將實現代幣與 NFT 在統一生態中的深度融合。」









透過 OS2 技術升級與SEA代幣激勵雙輪驅動，OpenSea 旨在鞏固其數位資產領域領導地位。隨着合規環境改善，平台將持續深化用戶關係鏈，搜尋 Web3 生態的更多可能性。









免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資料參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。