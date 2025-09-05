Openledger：AI 與區塊鏈的融合革新 ——OPEN 代幣全景解析





項目的使命是解決 AI 開發中的關鍵挑戰，尤其是對中心化資料管道的依賴 —— 這種依賴限制了創新，還帶來了安全漏洞。透過利用區塊鏈技術，Openledger 旨在打造一個無需許可、以資料為核心的基礎設施，讓高質量資料集的獲取民主化，並促進 AI 模型的協作開發。









Openledger 旨在透過社群擁有的資料集（即資料網路）實現資料管理的去中心化，從而提升 AI 模型效能。這些資料集用於訓練特定領域的 AI 模型，涵蓋 Solidity 開發、醫療健康、物聯網、Web3 交易等多個領域。平台執行在二層區塊鏈上，確保可擴充性和低交易成本，且所有操作（資料集上傳、模型訓練、獎勵分配、治理等）均在鏈上執行，以保證透明度和不可篡改性。





項目的核心亮點包括：





去中心化資料生態：Openledger 允許用戶建立或參與資料網路（Datanets）—— 這些是用於訓練 AI 模型的精選資料集。這使得資料來源去中心化，減少了對中心化提供商的依賴。

資金與合作：憑藉 800 萬美元融資及與 EigenLayer、0G Labs 等機構的合作，Openledger 在 AI - 區塊鏈領域的創新具備堅實基礎。

測試網參與：目前處於第二階段（Epoch 2）測試網，平台鼓勵用戶透過執行節點、貢獻資料或參與社群活動（如 Kaito Yapper 競技場）參與其中，獲取可兌換為 OPEN 代幣的積分獎勵。

主網路線圖：平台正籌備主網啟動，屆時將全面啟用其去中心化 AI 基礎設施。





Openledger 的願景是打造一個強大的生態系統，讓 AI 開發在去中心化、透明的環境中進行，並藉助代幣化經濟激勵參與。









Openledger 的技術架構基於創新理念，實現了區塊鏈與 AI 的無縫融合。主要技術亮點如下：





資料網路（Datanets）：由社群擁有的資料集，是訓練特定領域 AI 模型的基礎。用戶可建立新的資料網路或參與現有網路，所有貢獻均在鏈上記錄，確保透明。

歸因證明（PoA）：一種獨特機制，確保資料網路和 AI 模型的貢獻者在其成果被使用時，能持續獲得 OPEN 代幣獎勵。這種持續獎勵機制不同於傳統的一次性資料購買，能鼓勵長期參與和高質量貢獻。

高效模型部署：Openledger 支援先進技術，允許在單個 GPU 上部署多個 AI 模型，大幅提升效能並降低成本，讓更多用戶能參與 AI 開發。

鏈上治理：採用 OpenZeppelin 的模組化 Governor 框架，實現混合鏈上治理系統。OPEN 代幣持有者可參與決策，如資金分配和協議升級。

去中心化信任基礎設施：藉助區塊鏈技術，Openledger 確保資料來源和模型效能可驗證，增強生態系統的信任度。

節點執行：用戶可在包括安卓在內的多種裝置上執行節點，為網路安全和資料驗證做貢獻。測試網對裝置要求較低（如 Ubuntu 24.04 系統、1 核 CPU、1GB 記憶體、10GB 儲存），降低了參與門檻。





Openledger 的核心邏輯是打造一個自迴圈生態系統，將資料和 AI 模型視為有價值的資產。透過去中心化資料管道和基於 PoA 的激勵機制，解決傳統 AI 開發中資料稀缺和中心化的問題。區塊鏈確保透明度，代幣化經濟則協調貢獻者、驗證者和開發者的利益。













OPEN 代幣是 Openledger 生態系統的原生加密貨幣，具備多項關鍵功能：





手續費代幣：用於支付二層區塊鏈上的交易費用，保障網路順暢執行。

獎勵代幣：分發給為資料網路和 AI 模型開發貢獻資料、模型或計算資源的用戶。

質押代幣：驗證者和 AI 模型運營商需質押 OPEN 以參與網路安全維護和模型部署，並獲得相應獎勵。

治理代幣：讓持有者能對協議決策（包括資金分配、模型政策、國庫分配等）進行投票。





OPEN 的設計旨在協調生態系統各方利益，確保貢獻者獲得公平獎勵、驗證者有動力維護網路安全，同時讓社群能對平台發展方向發表意見。











詳情 用途 用於交易手續費、質押、獎勵貢獻者及治理。 獎勵機制 透過歸因證明（PoA）機制，資料和模型貢獻者在其成果被使用時持續獲得 OPEN，鼓勵高質量貢獻。 流動性與質押 支援流動性池和模型聯合曲線（Bonding Curve）質押，實現財務問責和市場驅動的質量控制。 治理 OPEN 持有者對資金分配、模型政策、國庫分配等進行投票，確保社群驅動開發。 社群分配 總供應量的 51% 分配給社群，包括測試網參與者、模型構建者、驗證者、開發者資助、社群活動、大使計劃、區塊獎勵及戰略合作伙伴。 空投計畫 包括 Kaito Yapper 競技場等活動，設有 200 萬枚 OPEN 代幣獎勵池，在 6 個月內獎勵頂尖貢獻者和社群參與者。





代幣經濟模型旨在構建一個持續的經濟飛輪：貢獻者的每次資料或模型被使用都會獲得獎勵，從而促進長期參與。流動性池和模型聯合曲線質押確保只有高效能模型能脫穎而出 —— 用戶可質押 OPEN 支援自己看好的模型，形成市場驅動的質量控制系統。51% 的社群分配比例彰顯了 Openledger 對去中心化的承諾，獎勵透過測試網參與、空投和社群活動等方式分發。









OPEN 代幣在 Openledger 生態系統中應用廣泛，是一種多功能資產：





資料與模型商業化：透過歸因證明（PoA）機制，用戶貢獻的高質量資料和模型被他人使用時，可賺取 OPEN，形成持續收入流。

質押與驗證：驗證者和 AI 模型運營商質押 OPEN 以維護網路安全和部署模型，並獲得獎勵，這與其平台長期成功的利益一致。

治理參與：OPEN 持有者可質押代幣對治理提案投票，影響資金分配、模型政策和國庫分配。

流動性提供：OPEN 可用於流動性池，促進生態系統內其他資產的交易和流動性供給，提升其效用。

特定領域應用：資料網路覆蓋 Solidity 開發、醫療健康、物聯網、Web3 交易等領域，用戶可使用 OPEN 建立並商業化這些領域的專用 AI 模型。





這些應用場景表明，OPEN 是推動 Openledger 生態系統發展的核心，透過激勵參與確保平台的增長和可持續性。









Openledger 代表了區塊鏈與 AI 技術融合的變革性嘗試，解決了資料管理和 AI 開發中的關鍵挑戰。透過資料網路（Datanets）實現資料管道去中心化，並藉助歸因證明（PoA）機制建立持續獎勵系統，Openledger 讓用戶能參與 AI 創新並獲得公平回報。OPEN 代幣作為生態系統的基石，提供了實用功能、治理權利和經濟激勵，推動平台發展。





隨著 Openledger 從測試網階段邁向主網啟動，它有望成為去中心化 AI 開發的領先平台。其對透明度、社群所有權和持續獎勵的專注，使其成為資料貢獻者、模型構建者和 AI 愛好者的理想選擇。若想參與其中，加入測試網、關注 Openledger 的 X 平台帳號或加入其 Discord 社群，是獲取最新空投和獎勵資訊的好方式。





目前 OPEN 代幣已經在 MEXC 平台上線，立即前往 MEXC 平台，抓住早期機會，搶先佈局新潛力賽道！您可以在 MEXC 透過以下步驟完成購買： ，立即前往 MEXC 平台，抓住早期機會，搶先佈局新潛力賽道！您可以在 MEXC 透過以下步驟完成購買：





2）在搜尋列中搜索 OPEN 代幣名稱，選擇 OPEN 的現貨交易或合約交易；

3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。



