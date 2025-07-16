比特幣現貨ETF一週年：還有多少空間和想象力？

自 2024 年 1 月 11 日正式上市交易以來，比特幣現貨 ETF 已走過了整整一年的歷程。這一年間，比特幣現貨 ETF 不僅經歷了交易量的顯著增長，更在資產管理規模上實現了迅速擴張，爲投資者開闢了新的投資渠道，同時也爲加密貨幣市場的未來發展注入了新的活力。





然而，這僅僅是個開始，比特幣現貨 ETF 的未來仍充滿無限可能與想象空間。









從數據上看，比特幣現貨 ETF 的推出無疑取得了巨大的成功。在推出首月，累計交易量就超過了 380 億美元，六個月時交易量飆升至約 3,230 億美元，最終在 2024 年底超過了 6,600 億美元。









在資產管理規模方面，比特幣現貨 ETF 同樣取得了令人矚目的成績。截至 2025 年 1 月 15 日，比特幣現貨 ETF 已累計淨流入 364.86 億美元，其中貝萊德 IBIT 淨流入最多爲 375.08 億美元，富達 FBTC 以 125.06 億美元淨流入緊隨其後。灰度 GBTC 淨流出 216.05 億美元，成爲唯一淨流出比特幣現貨 ETF。









在衆多比特幣現貨 ETF 中，貝萊德 IBIT 的優異表現尤爲引人注目。這隻成立僅一年的比特幣現貨 ETF 已經積累了超過 500 億美元的資產規模，若以每日交易量計，IBIT 更是佔據了同類產品 50% 以上的份額。按照目前的資產規模和0.25% 的費率計算，該產品年化管理費收入預計可達 1.12 億美元。此外，IBIT 的管理資產規模已經超過了貝萊德的黃金 ETF（全球第二大黃金基金），其期權產品日均交易額更是高達 17 億美元，遠超其他同類產品。









回顧黃金 ETF 的發展歷程，我們可以發現其在推出初期同樣經歷了交易量顯著增長和資產管理規模迅速擴大的階段。在2004 年黃金 ETF 推出之前，每盎司黃金的平均價格大約在 300 美元到 400 美元之間徘徊。然而，在黃金 ETF 推出後，黃金走出了瘋狂牛市，ETF 的通過使得更多資金進入了這個市場。在接下來的幾年裏，黃金從 420-440 美元區間漲至 1900 美元，從 ETF 開始交易時計算漲了 330%。可以說，ETF 對黃金價格的影響是立竿見影、劇烈而持久的。









雖然這一階段的黃金價格上漲不僅與 ETF 的推出密切相關，還受到了全球經濟形勢、地緣政治局勢以及投資者情緒等多重因素的影響。然而，無論如何，黃金 ETF 的推出無疑爲投資者提供了一個更加便捷和高效的投資黃金的渠道，從而推動了黃金市場的快速發展。





儘管比特幣與黃金在屬性和應用場景上存在顯著差異，但黃金 ETF 的成功經驗仍然可以爲比特幣現貨 ETF 的發展提供一定的參考。具體而言，黃金 ETF 的推出吸引了大量資金流入黃金市場，從而推動了黃金價格的快速上漲。同樣地，比特幣現貨 ETF 的推出也吸引了大量資金流入加密貨幣市場，這些資金在最初的一至兩個週期內（4 至 8 年）可能會快速拉昇比特幣的價格。雖然無法直接套用黃金 ETF 的數據來預測比特幣現貨 ETF 的未來表現，但依然可以合理推測，隨著比特幣現貨 ETF 的不斷髮展，比特幣價格有望在未來幾年內實現顯著增長。









比特幣現貨 ETF 自推出以來，已取得了顯著的成績，，這一成就很大程度上歸功於投資者對加密貨幣市場認可度的持續提升。市場熱情的持續升溫，也不僅激發了行業內觀察者與參與者的廣泛討論。The ETF Store 總裁 Nate Geraci 在 2025 年 10 項加密相關 ETF 預測中認爲特朗普政府將對加密貨幣採取顯著不同於拜登政府的政策，2025 年有可能成爲“加密貨幣 ETF 元年”。隨著投資者對加密貨幣市場信任度的不斷攀升，預計將有更多資金涌入這一領域。這一趨勢不僅將推動比特幣現貨ETF的交易量和資產管理規模實現穩步增長，爲投資者帶來更加多元化的投資選項和更高品質的服務體驗，更重要的是，這種積極的增長態勢有望形成良性循環，進一步穩固*URLS-BTC_USDT*的上升趨勢，爲投資者開闢更爲廣闊且可觀的回報空間。









免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。