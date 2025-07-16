在人工智慧、去中心化實體基礎設施網路（DePIN）與 Web3 遊戲加速融合的浪潮中，OKZOO 憑藉其獨特的垂直整合模式強勢崛起，正成為該領域不可忽視的重要力量。該項目致力於打造全球首個大規模真實世界環境資料網路，定位為 AIoT（人工智慧 + 去中心化物聯網）領域的破局者。依托接近 1,200 萬用戶的生態體系，3 月 12 日上線後迅速突破 70 萬用戶的 V2 虛擬寵物 AI 應用，以及產在人工智慧、去中心化實體基礎設施網路（DePIN）與 Web3 遊戲加速融合的浪潮中，OKZOO 憑藉其獨特的垂直整合模式強勢崛起，正成為該領域不可忽視的重要力量。該項目致力於打造全球首個大規模真實世界環境資料網路，定位為 AIoT（人工智慧 + 去中心化物聯網）領域的破局者。依托接近 1,200 萬用戶的生態體系，3 月 12 日上線後迅速突破 70 萬用戶的 V2 虛擬寵物 AI 應用，以及產
新手學院/熱幣專區/項目介紹/OKZOO：以自...炸性成長新紀元

OKZOO：以自研硬體打造 AIoT 設備網路，開啟爆炸性成長新紀元

2025年7月16日MEXC
0m
#行業熱門
OKZOO
AIOT$0.54927-1.33%
Sleepless AI
AI$0.06381-0.66%
PoP Planet
P$0.02967-10.65%
NFT
NFT$0.000000403+0.49%
Bonk
BONK$0.00001331+2.85%

在人工智慧、去中心化實體基礎設施網路（DePIN）與 Web3 遊戲加速融合的浪潮中，OKZOO 憑藉其獨特的垂直整合模式強勢崛起，正成為該領域不可忽視的重要力量。該項目致力於打造全球首個大規模真實世界環境資料網路，定位為 AIoT（人工智慧 + 去中心化物聯網）領域的破局者。依托接近 1,200 萬用戶的生態體系，3 月 12 日上線後迅速突破 70 萬用戶的 V2 虛擬寵物 AI 應用，以及產業巨頭的策略支持，OKZOO 正加速鞏固其市場地位。

1. 機會洞察：AIoT 超越傳統 DePIN 的智慧進化


雖然 DePIN 為去中心化硬體網路奠定了基礎，但 OKZOO 認為 AIoT 是未來發展方向——這種智慧進化不僅限於資料分析，更深度融合 AI 技術提升資料採集與用戶互動體驗。傳統環境資料收集面臨資料稀疏、室內即時性不足、驗證困難等挑戰，OKZOO 透過建構用戶驅動的網絡，專注於採集超本地化環境資料（空氣品質、雜訊、溫濕度等），為健康監測、智慧城市、氣候研究等下一代 AI 應用提供關鍵支撐。該項目將 AIoT 定位為「新一代、更大規模的 DePIN」，精準切中市場對實用價值的需求。

2. OKZOO 解決方案：智慧硬體與趣味軟體的協同生態


其生態系統建立在軟硬體深度協同的基礎上：


1）P-mini 系列設備：這些便攜式感測器設備可同時擷取室內外環境資料，未來也將推出手錶型態的 P-mini o2 等迭代產品。
2）OKZOO V2 虛擬 AI 寵物應用：3 月 12 日上線的這款 AI 驅動應用，透過將虛擬寵物情緒行為與用戶綁定的 P-mini 設備採集的真實環境資料直接關聯，將資料採集轉化為具有情感共鳴的互動體驗。該應用延續了 V1 版本吸引 650 萬用戶的成功經驗，開創了資料收集的新典範。

3. 製造護城河：被低估的核心競爭力


相較於依賴第三方代工的 AI 與 DePIN 項目（常面臨產能瓶頸、品控難題），OKZOO 自研自產硬體的能力構成其關鍵優勢：


1）規模化保障：確保 P-mini 設備能依用戶成長及 P-NFT 申領需求穩定供應。
2）品控與迭代：基於用戶回饋與技術進步實現快速設計改善。
3）長期成本優勢：自主生產體系帶來更優的成本控制能力。
4）策略彈性：除營運網路外，還可作為硬體解決方案供應商拓展 B2B 業務，為面臨製造難題的其他項目提供支持，開闢全新收入渠道，這與純軟體競爭者形成顯著區隔。

4. 代幣經濟模型：AIOT 驅動網路生態


4.1 原生代幣 AIOT 貫穿整個生態系統，具備多重功能


1）資料貢獻激勵：用戶透過運行 P-mini 設備採集環境資料獲得 AIOT 獎勵，設備本身成為「資料礦機」。
2）網路治理參與：持幣者可質押成為驗證節點或資料供應商，參與網路治理並獲得權益。
3）生態消費場景：用於設備互動、虛擬寵物養成演化等應用內消費。
4）平台治理權：投票決定生態系升級方向等重大決策。
5）開發者賦能：計劃作為內容創作者變現和第三方開發者呼叫 API 的支付手段。
6）P-NFT 創新機制：每個 P-NFT 對應可申領的實體 P-mini 設備，用戶透過拍賣等機制取得 NFT 後，需實際領取設備才能取得資料貢獻資格及 AIOT 挖礦權益，實現數位資產與實體價值的深度綁定。

5. 發展驗證：成長勢能與產業認可


多項核心指標印證項目進度：


1）用戶規模：生態總用戶近 1,180 萬，V2 應用程式首月即獲 70 萬用戶。
2）資本背書：獲得 Bonk、Pepe 等知名項目創辦人及 0xSun、Dingaling 等意見領袖投資。
3）團隊實力：核心成員來自 HASHED、福布斯、Cointelegraph 等機構，兼具加密領域、AI 技術及社群營運經驗。

6. 未來展望：生態擴張與價值釋放


隨著 V2 應用程式成功上線、用戶持續成長及交易所合作的深化，OKZOO 已奠定堅實發展基礎。其獨特定位（AI + DePIN + 遊戲 + 硬體）、AIoT 敘事、遊戲化獲客模式、製造優勢、實體 NFT 創新及產業資源，共同構成極具潛力的投資價值主張。儘管面臨硬體擴張、用戶留存、產業競爭等挑戰，整合模式與製造能力已顯著降低風險。項目願景超越單純資料收集，旨在透過 AI 與社群共建，開創人類與環境互動的全新典範。

OKZOO 以清晰策略定位、創新技術組合、市場驗證成果及關鍵製造優勢，正建構起集趣味應用、智慧硬體、環境資料於一體的生態系統。在產業巨頭加持下，其有望成為 AIoT 領域的領導者，持續激活生態價值，釋放指數級成長潛力。

7. 如何在 MEXC 購買 AIOT 代幣


AIOT 作為當前市場上備受關注的全新代幣，目前尚未在多數交易所開放交易。作為一個專注於優質資產發掘的平台，MEXC 致力於為用戶提供熱門、高潛力幣種，憑藉著幣種豐富、手續費超低及安全穩定的交易環境，深受用戶信賴。

OKZOO (AIOT) 上線時間


  • 充值：已开启
  • AIOT/USDT 創新區交易：2025年4月25日 18:00 (UTC+8)
  • 提幣：2025年4月26日 18:00 (UTC+8)
  • 閃兌2025年4月25日 19:00 (UTC+8)

立即前往 MEXC 平台，把握早期機會，搶先佈置新潛力賽道！您可以在 MEXC 透過以下步驟完成購買：

1）開啟並登入 MEXC App官方網站
2）在搜尋框中搜尋 AIOT 代幣名稱，選擇 AIOT 的現貨閃兌交易；
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。


您也可以前往 MEXC Airdrop+ 頁面，參與相關充值/交易活動，只需完成簡單的任務，即可有機會贏得 1,200,000 AIOT & 50,000 USDT 獎勵。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。 MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金