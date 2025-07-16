OKZOO：以自研硬體打造 AIoT 設備網路，開啟爆炸性成長新紀元

在人工智慧、去中心化實體基礎設施網路（DePIN）與 Web3 遊戲加速融合的浪潮中， OKZOO 憑藉其獨特的垂直整合模式強勢崛起，正成為該領域不可忽視的重要力量。該項目致力於打造全球首個大規模真實世界環境資料網路，定位為 AIoT（人工智慧 + 去中心化物聯網）領域的破局者。依托接近 1,200 萬用戶的生態體系，3 月 12 日上線後迅速突破 70 萬用戶的 V2 虛擬寵物 AI 應用，以及產業巨頭的策略支持，OKZOO 正加速鞏固其市場地位。









雖然 DePIN 為去中心化硬體網路奠定了基礎，但 OKZOO 認為 AIoT 是未來發展方向——這種智慧進化不僅限於資料分析，更深度融合 AI 技術提升資料採集與用戶互動體驗。傳統環境資料收集面臨資料稀疏、室內即時性不足、驗證困難等挑戰，OKZOO 透過建構用戶驅動的網絡，專注於採集超本地化環境資料（空氣品質、雜訊、溫濕度等），為健康監測、智慧城市、氣候研究等下一代 AI 應用提供關鍵支撐。該項目將 AIoT 定位為「新一代、更大規模的 DePIN」，精準切中市場對實用價值的需求。









其生態系統建立在軟硬體深度協同的基礎上：





1）P-mini 系列設備：這些便攜式感測器設備可同時擷取室內外環境資料，未來也將推出手錶型態的 P-mini o2 等迭代產品。

2）OKZOO V2 虛擬 AI 寵物應用：3 月 12 日上線的這款 AI 驅動應用，透過將虛擬寵物情緒行為與用戶綁定的 P-mini 設備採集的真實環境資料直接關聯，將資料採集轉化為具有情感共鳴的互動體驗。該應用延續了 V1 版本吸引 650 萬用戶的成功經驗，開創了資料收集的新典範。









相較於依賴第三方代工的 AI 與 DePIN 項目（常面臨產能瓶頸、品控難題），OKZOO 自研自產硬體的能力構成其關鍵優勢：





1）規模化保障：確保 P-mini 設備能依用戶成長及 P-NFT 申領需求穩定供應。

2）品控與迭代：基於用戶回饋與技術進步實現快速設計改善。

3）長期成本優勢：自主生產體系帶來更優的成本控制能力。

4）策略彈性：除營運網路外，還可作為硬體解決方案供應商拓展 B2B 業務，為面臨製造難題的其他項目提供支持，開闢全新收入渠道，這與純軟體競爭者形成顯著區隔。













1）資料貢獻激勵：用戶透過運行 P-mini 設備採集環境資料獲得 AIOT 獎勵，設備本身成為「資料礦機」。

2）網路治理參與：持幣者可質押成為驗證節點或資料供應商，參與網路治理並獲得權益。

3）生態消費場景：用於設備互動、虛擬寵物養成演化等應用內消費。

4）平台治理權：投票決定生態系升級方向等重大決策。

5）開發者賦能：計劃作為內容創作者變現和第三方開發者呼叫 API 的支付手段。

6）P-NFT 創新機制：每個 P-NFT 對應可申領的實體 P-mini 設備，用戶透過拍賣等機制取得 NFT 後，需實際領取設備才能取得資料貢獻資格及 AIOT 挖礦權益，實現數位資產與實體價值的深度綁定。









多項核心指標印證項目進度：





1）用戶規模：生態總用戶近 1,180 萬，V2 應用程式首月即獲 70 萬用戶。

2）資本背書：獲得 Bonk、Pepe 等知名項目創辦人及 0xSun、Dingaling 等意見領袖投資。

3）團隊實力：核心成員來自 HASHED、福布斯、Cointelegraph 等機構，兼具加密領域、AI 技術及社群營運經驗。









隨著 V2 應用程式成功上線、用戶持續成長及交易所合作的深化，OKZOO 已奠定堅實發展基礎。其獨特定位（AI + DePIN + 遊戲 + 硬體）、AIoT 敘事、遊戲化獲客模式、製造優勢、實體 NFT 創新及產業資源，共同構成極具潛力的投資價值主張。儘管面臨硬體擴張、用戶留存、產業競爭等挑戰，整合模式與製造能力已顯著降低風險。項目願景超越單純資料收集，旨在透過 AI 與社群共建，開創人類與環境互動的全新典範。





OKZOO 以清晰策略定位、創新技術組合、市場驗證成果及關鍵製造優勢，正建構起集趣味應用、智慧硬體、環境資料於一體的生態系統。在產業巨頭加持下，其有望成為 AIoT 領域的領導者，持續激活生態價值，釋放指數級成長潛力。









