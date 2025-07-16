Nillion：私隱計算新變革，重塑資料價值生態

Nillion 是一個盲計算機——用於人工智能和資料的私密計算和存儲網路。該網路使用私隱增強技術 (PET)，在保證私隱的同時實現資料的計算和存儲，使得私人個性化 AI、加密資料庫和私隱保護應用等用例成為可能。





$NIL 是該網路的原生代幣。$NIL 代幣是 Nillion 盲計算網路的核心，在網路安全、治理及長期發展中發揮核心作用，旨在協調所有網路參與者的激勵，同時實現生態系統的可持續增長。









協調服務：支付計算服務、資料存儲、人工智能推理以及 Petnet 和協調層的交易費用。具體來說，開發者可以使用 NIL 存取 Nillion 為其應用程式提供的私隱保護計算服務。

盲運算：開發人員和用戶可以使用 $NIL 來存取私隱保護存儲和計算服務。

質押：持幣者可以透過質押 $NIL 來支持網路安全並獲得獎勵。驗證者需要綁定 $NIL 代幣以驗證交易和計算，確保協調層的安全。

治理：$NIL 代幣持有者有資格參與去中心化治理，提出並投票決定具有關鍵性的網路決策，包括協議升級、網路參數、資源分配和社群資助計劃。









代幣名稱：Nillion (NIL)

代幣總供應量：1,000,000,000 NIL

代幣最大供應量：無上限（根據釋放類型和自治治理，每年通貨膨脹率為 1%）

初始流通量：195,150,000 NIL（代幣總供應量的19.52% ）









$NIL 的總供應量為 10 億枚，初始流通量為 19.52%。代幣分配如下：









生態系統與研發（29%）：用於支持 Nillion 生態的發展，包括開發者和建設者激勵、驗證者獎勵、網路擴展等戰略性計劃，以推動真實用戶的採用。

社群（20%）：透過激勵計劃、資助和其他舉措分配給社群和用戶。

協議開發（10%）：用於持續研究、協議開發和運營資金，以確保網路的長期增長和可持續性。

早期支持者（21%）：分配給 Pre-Seed（早期種子輪）、Seed（種子輪） 及 2024 年投資者。

核心貢獻者（20%）：分配給早期團隊成員和顧問，包括 Nillion Labs 的貢獻者，以獎勵他們在網路開發中的重要貢獻。









在主網上線時，$NIL 將解鎖並分發給社群，透過空投和社群參與者進行首次分配。













$NIL 的推出標誌着盲計算的正式啟動，使個人化 AI、資料市場、基於敏感資料的 DeSci（去中心化科學）等創新應用成為可能。基於這一里程碑式突破，Nillion 網路正加速應用生態發展，鏈接更多公鏈，增強盲計算技術協作能力，不斷優化其在網路中的協調效率，推動進一步的去中心化，逐步減少對中心化實體的依賴。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。