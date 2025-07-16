MEXC 已經首發上線 FHE 現貨和合約交易，您可以將 FHE 充值到 MEXC 平台，或者直接進行 FHE 代幣的現貨或合約交易。 與此同時，您還可以前往 MEXC Airdrop+ 活動頁面，參與 FHE 的充值/交易活動，瓜分價值 130,000 USDT 的活動獎勵。 1. 什麼是 Mind Network Mind Network 是一個面向 AI 和 Web3 的加密基礎設施協議，提MEXC 已經首發上線 FHE 現貨和合約交易，您可以將 FHE 充值到 MEXC 平台，或者直接進行 FHE 代幣的現貨或合約交易。 與此同時，您還可以前往 MEXC Airdrop+ 活動頁面，參與 FHE 的充值/交易活動，瓜分價值 130,000 USDT 的活動獎勵。 1. 什麼是 Mind Network Mind Network 是一個面向 AI 和 Web3 的加密基礎設施協議，提
Mind Network：引領隱私保護與去中心化的全新互聯網時代

2025年7月16日
0m
MEXC 已經首發上線 FHE 現貨和合約交易，您可以將 FHE 充值到 MEXC 平台，或者直接進行 FHE 代幣的現貨合約交易。

與此同時，您還可以前往 MEXC Airdrop+ 活動頁面，參與 FHE 的充值/交易活動，瓜分價值 130,000 USDT 的活動獎勵。

1. 什麼是 Mind Network


Mind Network 是一個面向 AI 和 Web3 的加密基礎設施協議，提供數據隱私保護與安全協作能力，賦能 AI 代理在去中心化生態中安全運行、獨立決策與協同交互。

Mind Network 是一個開創性的 FHE（Fully Homomorphic Encryption）基礎設施，致力於構建一個完全加密的網絡（Fully Encrypted Web），通過實現抗量子攻擊的全加密數據和人工智能計算。Mind Network 致力於創新 FHE，賦能全行業通用的端到端加密技術，涵蓋人工智能、模塊化鏈、遊戲、資產管理和 DePIN 等多個領域。Mind Network 提供獨特的解決方案，確保關鍵領域的數據安全、共識安全和交易安全。

Mind Network 與 Zama 等行業領導者合作，共同開發零信任互聯網協議（HTTPZ），以此作為新的 Web3 標準，從而實現可信的人工智能和鏈上數據計算。


2. Mind Network 融資信息和生態合作夥伴


Mind Network 已完成 1250 萬美元融資，獲得了包括幣安實驗室、Cogitent、Hashkey、Animoca Brands、Chainlink 等頂級風投的投資。此外，Mind Network還因其在 FHE 加密技術方面的突破獲得了兩項以太坊基金會的研究資助。

Mind Network 與 Zama 等行業領導者合作加速採用 FHE 技術。它是第一個實施 TFHE-rs v1.0.0 的項目 （Zama 的第一個生產讀取 FHE 庫）在實際應用中，並已開源多個 FHE-Rust 代碼庫包括，FCN（FHE 共識網絡）、MindChain、Swarms-rust 等等。

這些貢獻促進了加密計算領域的創新，並推進了完全加密的 Web3 和 AI 生態系統的願景。憑藉前沿研究、強大的行業合作以及對開源創新的承諾，Mind Network 正在引領加密計算的未來。通過讓 FHE 驅動的安全變得觸手可及，Mind Network 正在為去中心化世界的隱私、安全和信任樹立新的標準。


3. Mind Network 的核心產品組成


3.1 AgenticWorld


AgenticWorld 是一個去中心化的 AI 生態系統，專為安全、自主的 AI 代理而設計。它基於 FHE 技術，支持加密計算，確保多代理系統 (MAS) 中的數據隱私。AgenticWorld 集成了安全層和互操作性中心，支持跨 Web3 和 DeFi 的去信任化 AI 協作、去中心化身份和機密機器學習。

3.2 MindChain


MindChain 是首個基於 FHE 構建的公鏈，專為 AI 代理設計。它支持加密計算、安全協作和自主 AI 生態系統，同時集成零知識證明 (ZKPs)、可信執行環境 (TEE)、多方計算 (MPC)、去中心化身份和 GPU 計算框架，以實現可擴展性。

3.3 FHE Bridge


FHE Bridge 由 Chainlink 開發，是一種安全的跨鏈協議，利用 FHE 和隱形地址協議 (SAP) 進行私密、抗量子交易，確保跨區塊鏈生態系統的無縫互操作性。

4. 什麼是 MindChain


MindChain 是首個專為 AI 代理設計的 FHE 鏈，它解決了 AI 代理在 Web2 和 Web3 環境中面臨的安全和信任挑戰，確保能夠在完全隱私和完整性的環境下運行。

通過利用 FHE，MindChain 允許直接對加密數據執行計算，這意味着 AI 代理無需解密即可處理敏感信息。這種革命性的方法保障了數據的隱私性、安全性和去信任化的協作，使其成為 AI 驅動生態系統的關鍵基礎設施。

5. MindChain 的架構組成


Agentic World 的架構旨在支持一個安全、動態且高度自主的智能 AI 代理生態系統。它由 AI 代理層、擴展層、基礎層、服務層四個關鍵層組成，每個層在實現無縫 AI 操作方面都發揮着至關重要的作用：

5.1 AI 代理層


充當跨 Web2 和 Web3 域的 AI 代理的接口，支持：
  • Web3 平台，例如 Swarms、Eliza 和 Virtuals。
  • Web2 平台，例如 World AI Health 和 DeepSeek。
  • 未來的整合將進一步擴展其能力。

5.2 擴展層


為人工智能代理提供全面的安全解決方案，如：
  • 共識安全：確保在分散的環境中做出可靠的決策。
  • 計算安全：保護人工智能處理的完整性。
  • 數據安全：強制執行保護隱私的數據處理。
  • 通信安全：保障跨網絡的代理交互。

5.3 基礎層


這一層的核心是 MindChain，並通過以下示例進行強化：
  • Randgen：具有 FHE 的真正鏈上隨機數生成器
  • FCN：FHE 共識網絡
  • FDN：FHE 解密網絡
  • AgentConnect Hubs：促進安全代理協作。

5.4 服務層


服務層通過集線器集成各種去中心化服務，為 AI 代理提供高級功能，例如：
  • 通過 Lumoz 實現零知識證明 (ZKPs)：增強隱私驗證。
  • 通過 Phala 實現可信執行環境 (TEE)：實現安全的 AI 執行。
  • 通過 Chainlink 實現存儲、內存和互操作性：確保無縫數據處理。
  • 通過 io.Net 進行 GPU 計算：提供可擴展的 AI 處理能力。
  • 通過 Allora 提供推理服務：優化實時 AI 預測。
  • 通過 Aptos 的 AgentText：支持人工智能驅動的通信和文本處理。


6. FHE 代幣：Mind Network 和 AgenticWorld 的核心


隨着 AgenticWorld 生態系統逐漸發展成為一個完全去中心化的自主 AI 基礎設施， 代幣 FHE 成為驅動其願景發展的基礎代幣。代幣 FHE 為可擴展性、安全性和實用性而設計，它不僅僅是一個代幣，更是隱私、智能和去中心化融合的新互聯網時代的命脈。

6.1 FHE 在整個生態系統中發揮的作用：


驅動智能化：支持智能代理的訓練、任務執行和獎勵循環，為智能發展提供動力。
隱私保護計算：通過 FHE 保障計算安全，確保數據隱私始終得到保護，同時為計算支付費用。
去中心化治理：通過參與 MindDAO 和基於 Hub 的提案，共同塑造 AgenticWorld 的未來發展方向。
跨鏈價值流動：通過官方跨鏈橋實現 MindChain、以太坊和 BNB 智能鏈之間的無縫互操作性。

6.2 FHE 未來發展潛力


代幣 FHE 的質押和 AgenticWorld 的上線僅僅是個開始。接下來的將包括：
  • 高級代理培訓環境
  • 現實世界的去中心化人工智能應用
  • 跨鏈協調工具
  • 通過 MindDAO 實現完全社區主導的治理

7. 持有 FHE 代幣有哪些好處


持有 FHE 代幣即可解鎖 AgenticWorld 和 Mind Network 整個生態系統的獨家訪問權限，讓您站在去中心化 AI 創新的前沿。以下是 $FHE 持有者的權益：

早期訪問和實用性 ：質押 FHE 來激活和操作跨去中心化 AI 代理，參與現實世界的 AI 應用，並為智能任務和培訓提供動力。

賺取獎勵：通過質押代幣、訓練智能代理以及貢獻計算能力獲取獎勵，直接從網絡的活動和增長中受益。

治理權力：通過參與 MindDAO 和 Hub 提案，對 AgenticWorld 的發展方向產生影響，共同決定功能設計、合作夥伴關係以及關鍵決策。

加強隱私保護：利用 FHE 訪問全同態加密（FHE）計算，確保隱私保護的人工智能服務，在使用數據的同時保護您的隱私。

