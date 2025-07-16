Mind Network：引領隱私保護與去中心化的全新互聯網時代

















Mind Network 是一個面向 AI 和 Web3 的加密基礎設施協議，提供數據隱私保護與安全協作能力，賦能 AI 代理在去中心化生態中安全運行、獨立決策與協同交互。





Mind Network 是一個開創性的 FHE（Fully Homomorphic Encryption）基礎設施，致力於構建一個完全加密的網絡（Fully Encrypted Web），通過實現抗量子攻擊的全加密數據和人工智能計算。Mind Network 致力於創新 FHE，賦能全行業通用的端到端加密技術，涵蓋人工智能、模塊化鏈、遊戲、資產管理和 DePIN 等多個領域。Mind Network 提供獨特的解決方案，確保關鍵領域的數據安全、共識安全和交易安全。





Mind Network 與 Zama 等行業領導者合作，共同開發零信任互聯網協議（HTTPZ），以此作為新的 Web3 標準，從而實現可信的人工智能和鏈上數據計算。













Mind Network 已完成 1250 萬美元融資，獲得了包括幣安實驗室、Cogitent、Hashkey、Animoca Brands、Chainlink 等頂級風投的投資。此外，Mind Network還因其在 FHE 加密技術方面的突破獲得了兩項以太坊基金會的研究資助。





Mind Network 與 Zama 等行業領導者合作加速採用 FHE 技術。它是第一個實施 TFHE-rs v1.0.0 的項目 （Zama 的第一個生產讀取 FHE 庫）在實際應用中，並已開源多個 FHE-Rust 代碼庫包括，FCN（FHE 共識網絡）、MindChain、Swarms-rust 等等。





這些貢獻促進了加密計算領域的創新，並推進了完全加密的 Web3 和 AI 生態系統的願景。憑藉前沿研究、強大的行業合作以及對開源創新的承諾，Mind Network 正在引領加密計算的未來。通過讓 FHE 驅動的安全變得觸手可及，Mind Network 正在為去中心化世界的隱私、安全和信任樹立新的標準。

















AgenticWorld 是一個去中心化的 AI 生態系統，專為安全、自主的 AI 代理而設計。它基於 FHE 技術，支持加密計算，確保多代理系統 (MAS) 中的數據隱私。AgenticWorld 集成了安全層和互操作性中心，支持跨 Web3 和 DeFi 的去信任化 AI 協作、去中心化身份和機密機器學習。









MindChain 是首個基於 FHE 構建的公鏈，專為 AI 代理設計。它支持加密計算、安全協作和自主 AI 生態系統，同時集成零知識證明 (ZKPs)、可信執行環境 (TEE)、多方計算 (MPC)、去中心化身份和 GPU 計算框架，以實現可擴展性。









FHE Bridge 由 Chainlink 開發，是一種安全的跨鏈協議，利用 FHE 和隱形地址協議 (SAP) 進行私密、抗量子交易，確保跨區塊鏈生態系統的無縫互操作性。









MindChain 是首個專為 AI 代理設計的 FHE 鏈，它解決了 AI 代理在 Web2 和 Web3 環境中面臨的安全和信任挑戰，確保能夠在完全隱私和完整性的環境下運行。





通過利用 FHE，MindChain 允許直接對加密數據執行計算，這意味着 AI 代理無需解密即可處理敏感信息。這種革命性的方法保障了數據的隱私性、安全性和去信任化的協作，使其成為 AI 驅動生態系統的關鍵基礎設施。









Agentic World 的架構旨在支持一個安全、動態且高度自主的智能 AI 代理生態系統。它由 AI 代理層、擴展層、基礎層、服務層四個關鍵層組成，每個層在實現無縫 AI 操作方面都發揮着至關重要的作用：









充當跨 Web2 和 Web3 域的 AI 代理的接口，支持：

Web3 平台，例如 Swarms、Eliza 和 Virtuals。

Web2 平台，例如 World AI Health 和 DeepSeek。

未來的整合將進一步擴展其能力。









為人工智能代理提供全面的安全解決方案，如：

共識安全：確保在分散的環境中做出可靠的決策。

計算安全：保護人工智能處理的完整性。

數據安全：強制執行保護隱私的數據處理。

通信安全：保障跨網絡的代理交互。









這一層的核心是 MindChain，並通過以下示例進行強化：

Randgen：具有 FHE 的真正鏈上隨機數生成器

FCN：FHE 共識網絡

FDN：FHE 解密網絡

AgentConnect Hubs：促進安全代理協作。









服務層通過集線器集成各種去中心化服務，為 AI 代理提供高級功能，例如：

通過 Lumoz 實現零知識證明 (ZKPs)：增強隱私驗證。

通過 Phala 實現可信執行環境 (TEE)：實現安全的 AI 執行。

通過 Chainlink 實現存儲、內存和互操作性：確保無縫數據處理。

通過 io.Net 進行 GPU 計算：提供可擴展的 AI 處理能力。

通過 Allora 提供推理服務：優化實時 AI 預測。

通過 Aptos 的 AgentText：支持人工智能驅動的通信和文本處理。













隨着 AgenticWorld 生態系統逐漸發展成為一個完全去中心化的自主 AI 基礎設施， 代幣 FHE 成為驅動其願景發展的基礎代幣。代幣 FHE 為可擴展性、安全性和實用性而設計，它不僅僅是一個代幣，更是隱私、智能和去中心化融合的新互聯網時代的命脈。









驅動智能化：支持智能代理的訓練、任務執行和獎勵循環，為智能發展提供動力。

隱私保護計算：通過 FHE 保障計算安全，確保數據隱私始終得到保護，同時為計算支付費用。

去中心化治理：通過參與 MindDAO 和基於 Hub 的提案，共同塑造 AgenticWorld 的未來發展方向。

跨鏈價值流動：通過官方跨鏈橋實現 MindChain、以太坊和 BNB 智能鏈之間的無縫互操作性。









代幣 FHE 的質押和 AgenticWorld 的上線僅僅是個開始。接下來的將包括：

高級代理培訓環境

現實世界的去中心化人工智能應用

跨鏈協調工具

通過 MindDAO 實現完全社區主導的治理









持有 FHE 代幣即可解鎖 AgenticWorld 和 Mind Network 整個生態系統的獨家訪問權限，讓您站在去中心化 AI 創新的前沿。以下是 $FHE 持有者的權益：





早期訪問和實用性 ：質押 FHE 來激活和操作跨去中心化 AI 代理，參與現實世界的 AI 應用，並為智能任務和培訓提供動力。





賺取獎勵：通過質押代幣、訓練智能代理以及貢獻計算能力獲取獎勵，直接從網絡的活動和增長中受益。





治理權力：通過參與 MindDAO 和 Hub 提案，對 AgenticWorld 的發展方向產生影響，共同決定功能設計、合作夥伴關係以及關鍵決策。





加強隱私保護：利用 FHE 訪問全同態加密（FHE）計算，確保隱私保護的人工智能服務，在使用數據的同時保護您的隱私。









