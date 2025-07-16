時隔 3 年，在比特幣新高的助攻下，全球加密貨幣總市值在 11 月 12 日達到 3.11 萬億美元，過去 24 小時上漲6.8%，突破前高 2021 年 11 月 9 日的 3.069 萬億美元。 與此同時，MicroStrategy 股價在 11 月 11日 收盤也創下了 340 美元的新高，單日上漲 25.73% 。彭博高級 ETF 分析師 Eric Balchunas 在 X 上發文表示，時隔 3 年，在比特幣新高的助攻下，全球加密貨幣總市值在 11 月 12 日達到 3.11 萬億美元，過去 24 小時上漲6.8%，突破前高 2021 年 11 月 9 日的 3.069 萬億美元。 與此同時，MicroStrategy 股價在 11 月 11日 收盤也創下了 340 美元的新高，單日上漲 25.73% 。彭博高級 ETF 分析師 Eric Balchunas 在 X 上發文表示，
新手學院/Learn/精選內容/MicroStra...策略」真的有效？

MicroStrategy的生財之道，BTC「躺贏策略」真的有效？

2025年7月16日MEXC
0m
#行業熱門
比特幣
BTC$105,830.58+2.14%
RWAX
APP$0.000915+14.93%

時隔 3 年，在比特幣新高的助攻下，全球加密貨幣總市值在 11 月 12 日達到 3.11 萬億美元，過去 24 小時上漲6.8%，突破前高 2021 年 11 月 9 日的 3.069 萬億美元。

與此同時，MicroStrategy 股價在 11 月 11日 收盤也創下了 340 美元的新高，單日上漲 25.73% 。彭博高級 ETF 分析師 Eric Balchunas 在 X 上發文表示，MicroStrategy 單日交易量創下 120 億美元的紀錄，是摩根大通或通用電氣交易量的六倍。

MicroStrategy這家並不以“生產”業務見長的公司，通過其對比特幣的大膽且鉅額的投資，不僅打破了傳統資本市場的估值邏輯，更在全球比特幣持有者中脫穎而出，成爲了規模最大、最具獨特性的玩家之一。

MicroStrategy 躺贏策略：借錢買比特幣


MicroStrategy 的聯合創始人 Michael Saylor，被譽爲比特幣投資的“先知”。在 Michael Saylor 與伯恩斯坦分析師的對話中，還原了 MicroStrategy 比特幣戰略背後的思考邏輯。他清楚的定義了 MicroStrategy 的模式和定位，堅信比特幣是優於現金的價值儲存方式，尤其是在通脹和法幣貶值風險加劇的情況下。

MicroStrategy 的比特幣投資戰略遠非簡單的囤幣行爲，而是一種通過發行債券融資購買比特幣，並巧妙運用槓桿效應的策略。

  • 長期持有與增持策略：MicroStrategy自2020年起開始大規模投資比特幣，並將其作爲長期持有的戰略資產。根據 saylortracker 網站的詳細記錄，自 2020 年 8 月 MicroStrategy 啓動其比特幣投資戰略以來，該公司在比特幣市場的活躍度極高，累計進行了 44 次購入操作，而其出售比特幣的次數僅爲1次。（ 注：saylortracker 爲 MicroStrategy 購買比特幣的加倉記錄追蹤網站，綠點意味着購入 BTC 的操作）
  • MicroStrategy 通過發行股票和可轉換債券等方式籌集資金，並實施了“21/21計劃”，計劃在未來三年內籌集 420 億美元（其中 210 億美元通過發行股票，210 億美元通過發行固定收益證券）來購買更多比特幣。
  • MicroStrategy 極爲重視比特幣持倉的管理與擴增策略，提出“BTC Yield”以衡量每股比特幣持有量的增長。
  • MicroStrategy在比特幣投資上保持高度透明，定期公佈其比特幣持有量和相關財務數據；也會遵守相關法規和會計準則，例如對應收比特幣進行減值準備等。
  • MicroStrategy 通過智能槓桿和財務策略來優化其資本結構，以減少風險並提高收益；也密切關注市場動態和監管政策的變化，以便及時調整其投資策略。

股價飄升，一度跑贏 BTC


在特朗普贏得大選和比特幣突破 8.9 萬美元的雙重刺激下，Microstrategy 股價（ MSTR ）突破 356 美元，創造歷史新高，成爲本年度股價表現最好的美股之一。



有數據統計（截至 2024 年 10 月中旬），Microstrategy 作爲比特幣最大的持有者之一，自 2020 年 8 月開啓比特幣投資戰略以來，MSTR 漲幅已超 1600%，跑贏 BTC 以及英偉達等標普 500 主要科技股的漲幅。


而今年 MSTR 大幅跑贏 BTC 更爲明顯。據行情數據顯示：
  • 年初至今，BTC 上漲了 135.4%，MSTR 上漲了 606.26%，
  • 近 30 天，BTC 上漲了 35.1% 左右，MSTR 則上漲了 76.82%。

目前，MicroStrategy總持倉達到279,420枚比特幣，總購入成本約 119 億美元，平均買入價格爲每枚約42,692美元。按照比特幣 8.9 萬美元的價格估算，MicroStrategy 比特幣持倉浮盈約 130 億美元。Michael Saylor 在社交媒體上發文表示，今年 MicroStrategy 資金運營實現了 26.4% 的 BTC 收益率，爲股東帶來了約 49,936 BTC 的淨收益。這相當於每天 157.5 BTC，而且無需支付通常與比特幣挖礦相關的運營成本或資本投資。

學習 MicroStrategy，購買 BTC！


在 MicroStrategy 通過大膽且富有策略的比特幣投資實現巨大成功的啓示下，越來越多的機構投資者開始關注並考慮投資比特幣這一新興資產類別。對於普通投資者而言，雖然難以複製 MicroStrategy 的大規模投資手筆，但借鑑其投資策略，適度配置比特幣資產，無疑是值得一試的投資新路徑。

在選擇購買 BTC 的平臺時，MEXC 以其卓越的服務和極具競爭力的費率脫穎而出。無論您是熱衷於合約交易的投機者，還是偏好現貨交易的穩健投資者，MEXC 都能爲您提供全方位的交易選擇和超值體驗。

那麼該如何在 MEXC 購買 BTC 呢？

WEB端

第一步：登陸 MEXC 官網，點擊左上角【現貨交易】-【現貨交易】；
第二步：在主板區選擇【BTC/USDT】或者直接搜索【BTC/USDT】；
第三步：點擊【買入BTC】。


APP端

第一步：登陸 MEXC App，點擊【交易】；
第二步：點擊【現貨交易】，在主板區選擇【BTC/USDT】，或者直接搜索【BTC/USDT】；
第三步：點擊【買入BTC】。


具体操作详情，请参考《一分鐘購買比特幣》。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金