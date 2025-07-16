MicroStrategy的生財之道，BTC「躺贏策略」真的有效？

時隔 3 年，在比特幣新高的助攻下，全球加密貨幣總市值在 11 月 12 日達到 3.11 萬億美元，過去 24 小時上漲6.8%，突破前高 2021 年 11 月 9 日的 3.069 萬億美元。





與此同時，MicroStrategy 股價在 11 月 11日 收盤也創下了 340 美元的新高，單日上漲 25.73% 。彭博高級 ETF 分析師 Eric Balchunas 在 X 上發文表示，MicroStrategy 單日交易量創下 120 億美元的紀錄，是摩根大通或通用電氣交易量的六倍。





MicroStrategy這家並不以“生產”業務見長的公司，通過其對比特幣的大膽且鉅額的投資，不僅打破了傳統資本市場的估值邏輯，更在全球比特幣持有者中脫穎而出，成爲了規模最大、最具獨特性的玩家之一。









MicroStrategy 的聯合創始人 Michael Saylor，被譽爲比特幣投資的“先知”。在 Michael Saylor 與伯恩斯坦分析師的對話中，還原了 MicroStrategy 比特幣戰略背後的思考邏輯。他清楚的定義了 MicroStrategy 的模式和定位，堅信比特幣是優於現金的價值儲存方式，尤其是在通脹和法幣貶值風險加劇的情況下。





MicroStrategy 的比特幣投資戰略遠非簡單的囤幣行爲，而是一種通過發行債券融資購買比特幣，並巧妙運用槓桿效應的策略。





長期持有與增持策略：MicroStrategy自2020年起開始大規模投資比特幣，並將其作爲長期持有的戰略資產。根據 saylortracker 網站的詳細記錄，自 2020 年 8 月 MicroStrategy 啓動其比特幣投資戰略以來，該公司在比特幣市場的活躍度極高，累計進行了 44 次購入操作，而其出售比特幣的次數僅爲1次。（ 注：saylortracker 爲 MicroStrategy 購買比特幣的加倉記錄追蹤網站，綠點意味着購入 BTC 的操作）

MicroStrategy 通過發行股票和可轉換債券等方式籌集資金，並實施了“21/21計劃”，計劃在未來三年內籌集 420 億美元（其中 210 億美元通過發行股票，210 億美元通過發行固定收益證券）來購買更多比特幣。

MicroStrategy 極爲重視比特幣持倉的管理與擴增策略，提出“BTC Yield”以衡量每股比特幣持有量的增長。

MicroStrategy在比特幣投資上保持高度透明，定期公佈其比特幣持有量和相關財務數據；也會遵守相關法規和會計準則，例如對應收比特幣進行減值準備等。

MicroStrategy 通過智能槓桿和財務策略來優化其資本結構，以減少風險並提高收益；也密切關注市場動態和監管政策的變化，以便及時調整其投資策略。









在特朗普贏得大選和比特幣突破 8.9 萬美元的雙重刺激下，Microstrategy 股價（ MSTR ）突破 356 美元，創造歷史新高，成爲本年度股價表現最好的美股之一。









有數據統計（截至 2024 年 10 月中旬），Microstrategy 作爲比特幣最大的持有者之一，自 2020 年 8 月開啓比特幣投資戰略以來，MSTR 漲幅已超 1600%，跑贏 BTC 以及英偉達等標普 500 主要科技股的漲幅。









而今年 MSTR 大幅跑贏 BTC 更爲明顯。據行情數據顯示：

年初至今，BTC 上漲了 135.4%，MSTR 上漲了 606.26%，

近 30 天，BTC 上漲了 35.1% 左右，MSTR 則上漲了 76.82%。





目前，MicroStrategy總持倉達到279,420枚比特幣，總購入成本約 119 億美元，平均買入價格爲每枚約42,692美元。按照比特幣 8.9 萬美元的價格估算，MicroStrategy 比特幣持倉浮盈約 130 億美元。Michael Saylor 在社交媒體上發文表示，今年 MicroStrategy 資金運營實現了 26.4% 的 BTC 收益率，爲股東帶來了約 49,936 BTC 的淨收益。這相當於每天 157.5 BTC，而且無需支付通常與比特幣挖礦相關的運營成本或資本投資。









在 MicroStrategy 通過大膽且富有策略的比特幣投資實現巨大成功的啓示下，越來越多的機構投資者開始關注並考慮投資比特幣這一新興資產類別。對於普通投資者而言，雖然難以複製 MicroStrategy 的大規模投資手筆，但借鑑其投資策略，適度配置比特幣資產，無疑是值得一試的投資新路徑。









