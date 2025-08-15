MEXC Win 烈焰戰場震撼來襲！10,000,000 USDT等您來瓜分

日前，全球領先的加密貨幣交易平台 MEXC 隆重推出 MEXC Win 烈焰戰場（以下簡稱 MEXC Win ）！本次大賽不僅是下半年規模最大、參與人數最多的合約團賽，更帶來高達 10,000,000 USDT 的鉅額總獎池，以及個人最高 2 BTC 的驚人獎勵，吸引了全球範圍內的交易者參與。 1. 為什麼 MEXC Win 合約比賽值得參加？ 在衆多加密貨幣交易比賽中，MEXC Win 以其龐日前，全球領先的加密貨幣交易平台 MEXC 隆重推出 MEXC Win 烈焰戰場（以下簡稱 MEXC Win ）！本次大賽不僅是下半年規模最大、參與人數最多的合約團賽，更帶來高達 10,000,000 USDT 的鉅額總獎池，以及個人最高 2 BTC 的驚人獎勵，吸引了全球範圍內的交易者參與。 1. 為什麼 MEXC Win 合約比賽值得參加？ 在衆多加密貨幣交易比賽中，MEXC Win 以其龐
日前，全球領先的加密貨幣交易平台 MEXC 隆重推出 MEXC Win 烈焰戰場（以下簡稱 MEXC Win ）！本次大賽不僅是下半年規模最大、參與人數最多的合約團賽，更帶來高達 10,000,000 USDT 的鉅額總獎池，以及個人最高 2 BTC 的驚人獎勵，吸引了全球範圍內的交易者參與。

1. 為什麼 MEXC Win 合約比賽值得參加？


在衆多加密貨幣交易比賽中，MEXC Win 以其龐大的獎池、多重獲獎機會、靈活的參賽方式脫穎而出。

  • 獎池規模空前：最高 10,000,000 USDT，總額隨參賽人數遞增
  • 獎勵覆蓋面廣：團賽、個人賽、早鳥獎勵、每日衝關、排行榜多重獎勵
  • 參與門檻低：完成報名+合約交易即可爭取獎品

簡單來說，只要您參賽並進行交易，就可能帶走獎勵。無論您是團隊型交易者還是個人高手，都能在這裏找到屬於自己的賽道。

2. MEXC Win 比賽時間表


  • 早鳥報名：2025 年 8 月 6 日 – 8 月 9 日
  • 隊長報名：2025 年 8 月 6 日 – 8 月 26 日
  • 隊員報名：2025 年 8 月 6 日 – 9 月 2 日
  • 比賽時間：2025 年 8 月 13 日 – 9 月 2 日

3. MEXC Win 獎勵規則解析


MEXC Win 本次設置了 5 大等級獎池，根據參賽人數逐步解鎖，最高可達 10,000,000 USDT。其中，團賽與個人賽的獎勵比例和形式都極具吸引力，

3.1 早鳥獎勵——價值 40,000 USDT 合約抵扣券

在早鳥報名階段報名且交易量大於 50,000 USDT 的前 2,000 名用戶，可瓜分價值 40,000 USDT 的合約抵扣券。

3.2 團賽獎勵——總獎池 20% 專屬團隊獎勵

前 10 的戰隊按照收益率佔比瓜分獎池，獲勝戰隊的隊長獨享該部分獎池的 20%，符合條件且收益率排名前 10 的隊員瓜分 30% 的獎池，剩餘 50% 的獎池由交易量達標的隊員平分。

3.3 個人賽獎勵——三重玩法天天有獎


1）轉盤日日抽：100% 中獎，瓜分總獎池 25%

每日合約交易量每滿 75,000 USDT 可獲得 1 次轉盤機會，獎品最高 2,025 USDT 合約體驗金！每人每天最多可獲得 3 次抽獎機會。

2） 每日衝關激勵：瓜分總獎池 25%

每個交易日的交易額達到各關卡要求，即可領取最高價值 53 USDT 的合約體驗金。

3）榜單爭奪戰：瓜分總獎池 30%

活動期間，用戶在 USDT 本位合約交易對中累計交易額 ≥ 20,000 USDT，將分別根據盈利額和每日交易額進行排名。

  • 每日交易額排名：前 200 名將瓜分總獎池 20% 的合約體驗金。
  • 盈利額排名：前 100 名將瓜分總獎池 10% 的 BTC 空投和合約體驗金

4. 如何參加 MEXC Win 合約爭霸賽？


參與這場盛宴非常簡單，用戶只需登錄 MEXC 帳戶，在首頁選擇 MEXC Win 活動頁面，點選「立即報名」，選擇隊長或隊員身份，即可開啓合約交易之旅，累積收益和排名，向豐厚獎勵發起衝擊！

5. MEXC Win 參賽技巧 & 獲獎策略


  • 搶早鳥：前 2,000 名鎖定 40,000 USDT 抵扣券
  • 做隊長：額外獲得 20% 團隊獎金
  • 分散任務：每日交易量分配在抽獎、衝關、排行榜中，最大化收益
  • 衝擊榜單：盈利額榜含 BTC 空投，是高價值目標

6. 結語


MEXC Win 合約爭霸賽，無疑是 2025 年下半年加密貨幣領域最耀眼的明星賽事。高達 10,000,000 USDT 的獎池，個人最高 2 BTC 的豐厚獎勵，配合多重獲獎機會，為每一位交易者搭建了一個實現夢想的舞台。無論您是久經沙場的策略大師，還是初出茅廬的新晉高手，只要勇敢參與，就有機會登上排行榜！

立即報名，讓您的下一筆交易成為改變命運的契機，開啓一場激動人心的財富之旅！

