MEXC 可用和受限國家/地區說明

MEXC 致力於為用戶打造一個便捷高效安全的交易平台，助力全球加密愛好者探索加密世界。同時 MEXC 堅持最高標準的監管合規性，以負責任的態度履行對用戶的承諾，積極為區塊鏈行業的可持續發展貢獻力量。 您可以通過我們的用戶協議，閱讀查看當前受限的國家/地區，確認自己所處區域是否支援使用 MEXC 服務。 1. 禁止使用的國家/地區名單 目前，MEXC 不向以下國家/地區提供服務，也不接受用戶註冊或交 MEXC 致力於為用戶打造一個便捷高效安全的交易平台，助力全球加密愛好者探索加密世界。同時 MEXC 堅持最高標準的監管合規性，以負責任的態度履行對用戶的承諾，積極為區塊鏈行業的可持續發展貢獻力量。 您可以通過我們的用戶協議，閱讀查看當前受限的國家/地區，確認自己所處區域是否支援使用 MEXC 服務。 1. 禁止使用的國家/地區名單 目前，MEXC 不向以下國家/地區提供服務，也不接受用戶註冊或交